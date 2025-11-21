Es sollte niemals eine zweite Phase geben – die Waffenruhe war die Strategie

Waffenruhen, wie auch Verhandlungen, sind zu einem weiteren Schlachtfeld geworden, auf dem Tel Aviv Zeit schindet und Washington das Ergebnis schreibt. Die Zukunft Gazas wird bereits geschrieben – und nicht von Palästinensern.

Mohammad al-Ayoubi

Die erste Phase des Waffenstillstandsabkommens war niemals als Ende gedacht, sondern nur als Anfang. Für die Palästinenser bot sie eine seltene Atempause vom Massaker, eine Gelegenheit, Leichen zu bergen, Familien wieder zu verbinden und sich gegen die Maschine des Völkermords zu stemmen.

Doch in dem Moment, als der Widerstand seine Verpflichtungen erfüllte – Gefangene übergab, Überreste zurückgab und jede einzelne Klausel einhielt –, fiel die Maske. Die Absicht Tel Avivs war es nie, in eine zweite Phase überzugehen, sondern herauszuholen, was möglich war, dann Zeit zu schinden, die Zielposten zu verschieben und die Kontrolle auf anderem Wege wiederherzustellen.

Die „pausieren-und-dominieren“-Strategie

Der unter dem Deckmantel der Erleichterung vermittelte Waffenstillstand wurde von Tel Aviv und Washington als Werkzeug geschaffen, um ihren Einfluss wiederherzustellen – nicht nur in Gaza, sondern über die grundlegenden Bedingungen von Krieg und Frieden in Westasien.

Westliche Mächte haben Verhandlungen seit Langem als Mechanismen genutzt, um ihre Dominanz neu zu legitimieren. Die Sprache des Völkerrechts, die Architektur der Diplomatie und sogar die Vokabeln der Humanität werden routinemäßig instrumentalisiert, um imperialen Interessen zu dienen.

Hinter den öffentlichen Stellungnahmen und prozeduralen Verzögerungen stand ein tieferes Design: die Pause in einen Wendepunkt zu verwandeln und die Zukunft Gazas so umzuformen, dass Palästinenser vollständig an den Rand gedrängt werden. Der Waffenstillstandsprozess selbst wurde zu einem Instrument der Dominanz – gestaltet von jenen Kräften, deren militärische und politische Maschinerie Gaza erst in die Katastrophe geführt hatte.

Die zentrale Frage ist daher nicht, warum die zweite Phase verzögert wird. Sondern: Wer verzögert sie, zu welchem Zweck und innerhalb welcher politischen Architektur wird dieser Prozess gesteuert?

Um das zu beantworten, muss man über die Schlagzeilen hinausblicken – hinein in die Machtkorridore, die sich vom israelischen Kriegskabinett bis zum nationalen Sicherheitsapparat Washingtons erstrecken, von den internen Spaltungen im israelischen Militär bis zu den roten Linien des palästinensischen Widerstands gegenüber internationalen Treuhandschaftsplänen.

Der Widerstand hielt sich an das Abkommen – Tel Aviv brach es

Im Gespräch mit The Cradle legt der hochrangige Hamas-Funktionär Abdel Majid al-Awad einen einfachen, aber vernichtenden Befund dar: Der Widerstand erfüllte seine Verpflichtungen der ersten Phase vollständig – einschließlich der Freilassung aller lebenden Gefangenen in einer einzigen Runde und der fortgesetzten Übergabe von Leichen trotz logistischer Schwierigkeiten.

Auf der anderen Seite gab es keine solche Verpflichtung. Tägliche Verletzungen des Waffenstillstands, die unablässige Zerstörung der Infrastruktur und die gezielte Tötung von Zivilisten stellen eine Fortsetzung des israelischen Musters von Verzögerung und Ausweichmanövern dar – unter dem Deckmantel „sicherheitsrelevanter Erwägungen“.

In diesem Kontext hängt die zweite Phase in der Luft. Und hier stellt die Position des Widerstands die gängige Erzählung auf den Kopf.

Laut Mahfouz Munawwar, hochrangiger Funktionär des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ), hat der Widerstand keine politischen Vereinbarungen für die Zeit nach dem Konflikt unterschrieben. Die einzige unterzeichnete Vereinbarung war die erste Phase. Alles andere – einschließlich Governance und Sicherheit in Gaza – wurde auf einen zukünftigen innerpalästinensischen Konsens verschoben. Entwaffnung steht nicht auf dem Tisch. Sie wird erst diskutiert, wenn die Besatzung endet.

Diese Wahrheit zerstört den Mythos – weit verbreitet in den israelischen Medien –, der Widerstand habe Phase zwei implizit akzeptiert. Das hat er nicht. Er hält die Linie: Jede politische Zukunft Gazas muss von Palästinensern entschieden werden – nicht von ausländischen Mächten.

Treuhandschaft unter neuem Namen

Vor diesem Hintergrund ist die jüngste Entscheidung des UN-Sicherheitsrats (UNSC), ein „Friedensgremium“ zur Verwaltung Gazas einzusetzen, eine der gefährlichsten Entwicklungen bisher. Für Hamas „legt die Resolution einen internationalen Vormundschaftsmechanismus über den Gazastreifen fest, den unser Volk und seine Fraktionen zurückweisen. Sie etabliert zudem einen Mechanismus zur Erreichung der Ziele der Besatzung, die sie durch ihren brutalen Völkermord nicht erreichen konnte.“

Die angebliche „Bedingte Zustimmung“, die Washington und Tel Aviv verbreiten, ist kaum mehr als Medienspin. Die tatsächliche Umsetzung der zweiten Phase bleibt unmöglich, weil Israel sie von allen Kosten, Politik, palästinensischen Rechten und jeder Form von Rückzug befreien will.

Israel verknüpft den Fortschritt der zweiten Phase nun mit drei Punkten:

Rückgabe von Leichen Tunnelnetzwerke sogenannte „verbleibende Bedrohungen“

Wie Awad und Munawwar erklären, sind dies keine echten Sicherheitsbedenken, sondern politische Werkzeuge, um den Rückzug zu verzögern und neue Realitäten durchzusetzen.

Seit Beginn des Kriegs benutzt Israel das Tunnelthema, um Bodenoperationen zu rechtfertigen – trotz der Einschätzung des eigenen Militärs, dass die Eliminierung der Tunnel unmöglich ist. „Verbleibende Bedrohungen“ ist absichtlich vage – ein Begriff, der einen permanenten Kriegszustand rechtfertigt.

Mit anderen Worten: Dies sind Versuche, die Bedingungen eines Siegers aufzuzwingen – nach einer Niederlage auf dem Schlachtfeld. Tel Aviv versucht, politische Zugeständnisse zu erzwingen, die es militärisch nicht erreichen konnte.

Gaza neu zuschneiden

Eine der gefährlichsten Maßnahmen ist die Durchsetzung der sogenannten „gelben Linie“ – eine geografische Teilung, die Gaza faktisch in Nord und Süd spalten würde und eine temporäre militärische Anordnung in eine permanente politische Ruptur verwandelt.

Die Sicherheitszone ist Teil der laufenden Kampagne, die palästinensische Geografie umzuschneiden – Gaza vom Westjordanland abzutrennen, Ostjerusalem zu isolieren und nun Gaza selbst zu halbieren.

Awad ist unmissverständlich: Der Widerstand wird keine Neuaufteilung akzeptieren, militärisch oder politisch. Es gibt kein Gaza ohne Palästina – und kein Palästina ohne Gaza.

Ebenso alarmierend ist der veränderte Auftrag der geplanten „Internationalen Sicherheitskraft“ (ISF). Was ursprünglich als Überwachungsmission verkauft wurde, ist unter US-Vorschlägen nun zu einer vollwertigen Verwaltungsbehörde mutiert.

Von Überwachung des Rückzugs → zu Verwaltung Gazas → zu Ausübung von Autorität → hin zur Installation einer neuen politischen Ordnung.

Die Sicherheitskraft soll den Widerstand ausschalten und eine Ordnung durchsetzen, die ausländischen Interessen dient.

Sowohl Hamas als auch PIJ haben das kategorisch abgelehnt – nicht taktisch, sondern prinzipiell: Jede ausländische Kraft ohne palästinensischen Konsens ist eine Besatzungskraft, unabhängig von ihrer Flagge.

Warum blockiert Israel die zweite Phase?

Laut Quellen aus Hamas und PIJ gibt es vier Gründe.

1. Anerkennung der Niederlage

Der Übergang zur nächsten Phase würde das Scheitern des Kriegs bestätigen. In Israel herrscht Konsens: Die Militärkampagne hat nicht geliefert.

2. Washington spielt ein Doppeltspiel

Öffentlich Druck, privat Freibriefe. Tel Aviv nutzt die entstandene Grauzone.

3. Die israelische Rechtsregierung würde kollabieren

Jeder Rückzug gefährdet die Koalition – und damit die politische Zukunft der Regierung.

4. Israel versucht in Verhandlungen zu erzwingen, was es militärisch nicht konnte

Disarmament ohne Gegenleistung

Tunnelzerstörung ohne Kampf

Internationale Aufsicht ohne Verantwortung

Gaza dauerhaft vom Westjordanland trennen

Der US-Plan: Krieg nicht beenden, sondern „einfrieren“

Die USA stehen nun vor einem Dilemma: Sie wollen die Eskalation stoppen, um ihre globale Position zu schützen – aber sie können Israel nicht zu einem Rückzug zwingen, ohne innenpolitische Explosion und regionale Destabilisierung zu riskieren.

Die Lösung?

Ein kontrolliertes Einfrieren.

Nicht enden – sondern eindämmen.

Dies markiert den Übergang von „Totalem Krieg“ zu einem Zeitlupenkrieg, der politisch gesteuert wird, nicht durch Luftangriffe.

Die palästinensische Vision für Phase zwei

Der Widerstand formuliert seine eigenen Prinzipien:

Gaza ist untrennbar Teil Palästinas. Internationale Truppen dürfen nur Grenzen überwachen – nicht verwalten oder regieren. Wiederaufbau und Zivilverwaltung müssen durch ein palästinensisches, technokratisches Gremium erfolgen – basierend auf nationalem Konsens.

Diese Vision ist kein Zusatz zum amerikanischen Plan – sie ist sein Gegenentwurf.

Verzögert – oder bewusst blockiert?

Alles deutet auf Letzteres hin. Tel Aviv und Washington koordinieren die Blockade strategisch.

Die zweite Phase wird nur dann beginnen, wenn Israel sicher ist, dass sie keine neue Welle palästinensischer Befreiung auslöst.

Der Widerstand hat alles erfüllt.

Die Besatzung hat nichts erfüllt.

In dieser Lücke – zwischen totaler Erfüllung und totaler Verweigerung – entfaltet sich eines der wichtigsten Kapitel des palästinensischen Freiheitskampfs.