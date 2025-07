„Es war Kinderpornografie. Sie werden niemals veröffentlicht“: Trump und Bondi weichen Fragen zu Epstein aus (Videos)

Von Tyler Durden

Präsident Donald Trump und Generalstaatsanwältin Pam Bondi haben eine Frage zu Jeffrey Epstein während der im Fernsehen übertragenen Kabinettssitzung am Dienstag komplett ignoriert.

Reporter: „Ihre Mitteilung und Veröffentlichung von gestern zu Jeffrey Epstein hat einige Fragen offen gelassen. Eine davon ist, ob er jemals für einen amerikanischen oder ausländischen Geheimdienst gearbeitet hat. Der ehemalige Arbeitsminister und US-Staatsanwalt von Miami, Alex Acosta, soll gesagt haben, dass er tatsächlich für einen Geheimdienst gearbeitet habe. Können Sie also klären, ob er das getan hat oder nicht …“

Darauf antwortete Trump: „Reden Sie immer noch über Jeffrey Epstein?!? Über diesen Typen wird schon seit Jahren geredet. Sie fragen – wir haben Texas, wir haben dies, wir haben all diese Dinge, die … Und die Leute reden immer noch über diesen Kerl? Diesen Widerling? Das ist unglaublich. Wollen Sie wirklich Ihre Zeit verschwenden? Ich meine, ich kann nicht glauben, dass Sie in einer Zeit wie dieser, in der wir einige der größten Erfolge feiern und gleichzeitig eine Tragödie erleben, eine Frage zu Epstein stellen … Das kommt mir einfach wie eine Entweihung vor.

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG: Präsident Trump SCHIMPFT einen Reporter wegen einer Frage zu Jeffrey Epstein, Pam Bondi sagt, dass die Kinderpornos aus den Akten zu Epstein NIEMALS veröffentlicht werden dürfen. TRUMP: „Reden Sie immer noch über Jeffrey EPSTEIN? … Wir haben Texas, das hier, all diese Dinge … reden die Leute immer noch über diesen Widerling? Das ist UNGLAUBLICH! Ich kann nicht glauben, dass Sie eine Frage zu Epstein stellen.“ Trump fragt Pam Bondi, ob sie noch antworten möchte … sie sagt ja: „Fahren Sie fort.“ PAM BONDI: „Die AKTE [war zur Überprüfung bereit] … das habe ich gemeint.“ „Bei den Zehntausenden von Videos handelte es sich um Kinderp*rnografie … die niemals veröffentlicht werden.“ „Er hat Selbstmord begangen.“

Dann mischte sich Bondi ein und sagte: „Zunächst einmal möchte ich das noch einmal klarstellen. Im Februar habe ich ein Interview bei Fox gegeben, das viel Aufmerksamkeit erregt hat, weil ich eine Frage zur Kundenliste gestellt bekam. Meine Antwort lautete: „Die liegt auf meinem Schreibtisch und wird gerade geprüft“, womit ich die Akte gemeint habe – zusammen mit den JFK- und MLK-Akten. Das habe ich damit gemeint. Was die Zehntausenden von Videos angeht – es stellte sich heraus, dass es sich um Kinderpornografie handelte, die von diesem widerwärtigen Jeffrey Epstein heruntergeladen worden war. Es war Kinderpornografie. Die wird niemals veröffentlicht werden. Die wird niemals das Licht der Welt erblicken. Dass er ein Agent war, davon weiß ich nichts. Wir können darauf zurückkommen.“

Also, Kinder wurden von wem missbraucht?

Und wann können wir mit „Phase II“ rechnen?

Übersetzung von „X“: Liam Cosgrove (@Cosgrove_IV) von @ZeroHedge gibt sein Debüt im Weißen Haus und fragt nach der Zahl der Todesfälle im Umfeld der Clintons und ob Phase 2 der Epstein-Akten Informationen über Israel enthalten wird: „Sie haben Phase I der Epstein-Akten veröffentlicht. Was fehlte, war jeglicher Hinweis auf seine Verbindungen zu Geheimdiensten, und das ist die ganze Geschichte – nicht nur der Handel mit jungen Mädchen, sondern dass er dies im Auftrag von Geheimdiensten tat, möglicherweise als Teil eines Erpressrings mit Verbindungen zur israelischen Regierung.“ „Wird Phase 2 Informationen zu diesen Aspekten des Epstein-Falls enthalten?“ Karoline Leavitt antwortet, dass dies Pam Bondi zu entscheiden sei.

Update (15:51 Uhr): Und natürlich hat sich auch Elon Musk in die Debatte eingeschaltet…

Es ist, als hätte ein Zauberer versehentlich seine Assistentin wirklich in zwei Hälften gesägt, Blut spritzt überall, während sie verblutet, und dann hört man: „Das gehört alles zur Show, Leute.“

Verfasst von Michael Snyder über TheMostImportantNews.com,

Mir ist gerade regelrecht übel. Nachdem wir jahrelang darauf gewartet haben, dass die Wahrheit über Jeffrey Epsteins Sexhandelsring ans Licht kommt, und nachdem uns monatelang versprochen wurde, dass bald neue, schockierende Informationen veröffentlicht würden, sollen wir nun die ganze Sache vergessen. Die Leute, die an die Spitze des Justizministeriums und des FBI gebracht wurden, sollten das Vertrauen in das System wiederherstellen, stattdessen zerstören sie es. Niemand, der rational denken kann, glaubt die Lügen, die uns aufgetischt werden.

Anscheinend sollen wir glauben, dass Jeffrey Epstein keine Kundenliste hatte, niemals jemanden erpresst hat und allein für seinen Tod verantwortlich war…

Eine Überprüfung der Ermittlungen im Zusammenhang mit dem verstorbenen Finanzier Jeffrey Epstein durch das Justizministerium und das FBI ergab, dass es keine „Kundenliste“ oder Beweise dafür gab, dass er prominente Persönlichkeiten erpresst hatte, wie aus einem Memo hervorgeht, in dem die Ergebnisse detailliert dargelegt sind. Die Überprüfung kam auch zu dem Schluss, dass Epstein im August 2019 in einer Haftanstalt in Manhattan durch Selbstmord ums Leben kam. Epstein war wegen sexuellen Menschenhandels angeklagt und sein Tod wurde anschließend von der internen Aufsichtsbehörde des Justizministeriums und dem FBI untersucht. Das Justizministerium und das FBI erklärten in ihrem Memo, dass Videoaufnahmen, die von Ermittlern des FBI geprüft und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, bestätigten, dass Epstein in seiner Zelle eingeschlossen war und niemand die Etagen der Einheit betrat, in der er zum Zeitpunkt seines Todes untergebracht war.

Das Justizministerium und das FBI stehen derzeit vor einem beispiellosen Glaubwürdigkeitsproblem, weil Millionen von uns ihnen einfach nicht glauben.

Nach allem, was geschehen ist, verdient das amerikanische Volk Antworten. Im Folgenden finden Sie 12 wichtige Fragen, die alle Amerikaner zu dem beschämenden Versuch stellen sollten, die Wahrheit über Jeffrey Epstein zu vertuschen.

#1 Warum wurden Jeffery Epstein und Ghislaine Maxwell verhaftet und wegen des Betriebs eines riesigen Sexhandelsrings angeklagt, an dem angeblich Tausende von Kunden beteiligt waren, wenn es solche Kunden nie gegeben hat? Wie Robby Starbuck aufgezeigt hat, sollen wir offenbar glauben, dass all die mächtigen Männer, die Epsteins Insel besucht haben, „nur dort waren, um ein paar Wellen zu reiten und sich zu entspannen“…

#2 Warum sagte die US-Generalstaatsanwältin Pam Bondi im Februar gegenüber Fox News, dass Epsteins Kundenliste „gerade auf meinem Schreibtisch liegt und geprüft wird“, wenn es eine solche Kundenliste nie gegeben hat?

Die US-Generalstaatsanwältin Pam Bondi erklärte am Freitag, dass die Kundenliste von Jeffrey Epstein „gerade auf meinem Schreibtisch liegt“ und sie nach den früheren Anweisungen von Präsident Donald Trump auch die Akten zu JFK und MLK überprüft. „Sie liegt gerade auf meinem Schreibtisch und wird überprüft“, sagte Bondi am Freitag gegenüber John Roberts, dem Moderator von „America Reports“. „Das ist eine Anweisung von Präsident Trump.“

#3 Was stand in den „Tausenden von Dokumenten” im Zusammenhang mit dem Fall Epstein, die im Februar plötzlich entdeckt wurden?…

Generalstaatsanwältin Pam Bondi wurde über „Tausende von Dokumenten” im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen Jeffrey Epstein informiert, die ihrer Behörde zuvor nicht zugänglich waren, wie sie am Donnerstag in einem Brief mitteilte.

#4 Was meinte Bondi im März, als sie behauptete, die Flugprotokolle von Epstein würden „Sie krank machen”?…

Generalstaatsanwältin Pam Bondi veröffentlichte im März Hunderte von Seiten mit Informationen zu Epstein und versprach, „viele Namen“ und Flugprotokolle offenzulegen, die „euch krank machen“ würden.

#5 Im Mai gestand Bondi, dass es „Zehntausende von Videos“ im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen Epstein gab. Was war in diesen Videos zu sehen?…

Sie sagte im Mai, dass das FBI „Zehntausende von Videos“ von Epstein „mit Kindern oder Kinderpornografie“ prüfe. Bondis Äußerungen und die Verzögerung bei der Veröffentlichung der nächsten Dokumente haben den Verdacht genährt, dass belastende Details über Epstein oder andere prominente Persönlichkeiten weiterhin unter Verschluss gehalten werden.

#6 Warum wurde außer Jeffery Epstein und Ghislaine Maxwell niemand anderes, der an dem Sexhandelsring beteiligt war, jemals verhaftet?…

#7 In dem am Sonntagabend veröffentlichten Memo heißt es, dass es in diesem Fall „keine weiteren Offenlegungen“ geben werde. Bedeutet dies, dass die Suche der Trump-Regierung nach der Wahrheit hier endet?

In einem am Sonntagabend von Axios veröffentlichten Memo erklärten das Justizministerium und das FBI gemeinsam, dass die Epstein-Akten keine Kundenliste oder Hinweise auf weitere Täter enthielten – und dass es „keine weiteren Offenlegungen“ von Informationen zu diesem Fall geben werde.

„Diese systematische Überprüfung ergab keine belastende ‚Kundenliste‘“, heißt es in dem Memo. „Es wurden auch keine glaubwürdigen Beweise dafür gefunden, dass Epstein im Rahmen seiner Handlungen prominente Personen erpresst hat. Wir haben keine Beweise gefunden, die eine Untersuchung gegen nicht angeklagte Dritte rechtfertigen könnten.“

#8 In dem Memo heißt es außerdem, dass es keine „Beweise gibt, die eine Untersuchung gegen nicht angeklagte Dritte rechtfertigen könnten“. Bedeutet dies, dass keiner der Männer, die Sex mit minderjährigen Mädchen hatten, jemals vor Gericht gestellt werden wird?…

Die Ermittler fanden „keine belastende ‚Kundenliste‘ von Epstein“, „keine glaubwürdigen Beweise …, dass Epstein prominente Personen erpresst hat“, und keine „Beweise, die eine Untersuchung gegen nicht angeklagte Dritte rechtfertigen könnten“, heißt es in dem Memo weiter.

#9 Warum gab es in der Nacht, in der Epstein starb, so viele seltsame „Zufälle“?…

Das Gefängnis war angewiesen worden, Epstein einen Zellengenossen zu geben und ihn alle 30 Minuten zu kontrollieren. In der Nacht, in der er starb, wurde sein Zellengenosse jedoch verlegt und nicht ersetzt, und er wurde nicht so oft kontrolliert, wie vorgeschrieben. Zwei Wärter schliefen an ihren Schreibtischen ein – und fälschten später ihre Aufzeichnungen. Unterdessen funktionierten zwei Kameras vor Epsteins Zelle in dieser Nacht nicht – während das Filmmaterial einer weiteren Kamera „unbrauchbar“ war.

#10 Stundenlanges Videomaterial von außerhalb Epsteins Zelle in der Nacht seines Todes wurde veröffentlicht. Dachten sie, wir würden nicht bemerken, dass eine ganze Minute aus diesem Videomaterial herausgeschnitten wurde?…

Aber jetzt können wir bestätigen, dass eine ganze Minute aus dem gestern Abend veröffentlichten Video des Justizministeriums herausgeschnitten wurde. Warum? Was haben sie zu verbergen? Wenn Sie sich das vollständige Video ansehen, können Sie selbst sehen, dass das Video um 11:59:00 Uhr abgeschnitten ist. Die Videoübertragung beginnt dann genau um 12:00:00 Uhr wieder. Wo ist das fehlende Video?

#11 Hat Elon Musk in der Zeit, in der er beispiellosen Zugang zu den Computersystemen der Regierung hatte, einige erschreckende Wahrheiten über die Ermittlungen gegen Epstein erfahren? Wenn ja, wird er nun, da er seine eigene politische Partei gegründet hat, offenlegen, was er weiß?

#12 Warum wurde dieses Memo über den Fall Epstein am späten Sonntagabend des 4. Juli-Wochenendes veröffentlicht? Hoffte man, dass es so wenig Aufmerksamkeit wie möglich erregen würde?

Ich bin so wütend.

Die Opfer von Epsteins Sexhandelsring werden niemals Gerechtigkeit erfahren.

Und all die kranken Männer, die unaussprechliche Verbrechen begangen haben, werden niemals zur Rechenschaft gezogen werden.

Eine Grenze wurde überschritten, die nie wieder zurückgenommen werden kann.

Wie sollen wir nach all dem noch Vertrauen in unsere Bundesbehörden haben?

Sie lügen uns direkt ins Gesicht und sind überzeugt, dass sie damit durchkommen.

Es gibt Momente in der Geschichte, die so schrecklich sind, dass sie niemals vergessen werden.

Dies ist einer dieser Momente.

