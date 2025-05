Escobar analysiert: Russlands Reaktion auf Drohnenangriff und Attentat gegen Putin

Pepe Escobar, Geopolitik-Experte, analysiert im Interview die Eskalation im Ukraine-Konflikt, westliche Reaktionen, insbesondere von Donald Trump, und das „Putin ist verrückt“-Narrativ. Er kritisiert die fehlende Kontextualisierung und die Aussichtslosigkeit eines Dialogs zwischen Washington und Moskau, während er globale geoökonomische Entwicklungen, insbesondere bei den BRICS, einordnet.

Interviewer: Lass uns beginnen mit dem, was offensichtlich ist: Der Westen scheint verrückt geworden zu sein, und ich möchte die Vereinigten Staaten und Donald Trump hier mit einbeziehen. Donald Trump hat eine Reihe von Tweets veröffentlicht, wie du weißt, Pepe. Russland hat die Ukraine absolut bombardiert und beschossen, als Reaktion auf die über 300 Drohnenangriffe oder versuchten Angriffe pro Tag, die von russischen Luftabwehrsystemen abgeschossen wurden. Aber hier ist Donald Trumps erster Tweet, oder besser gesagt, sein Beitrag auf Truth Social: „Ich hatte immer ein sehr gutes Verhältnis zu Putin von Russland, aber etwas ist mit ihm passiert. Er ist verrückt geworden. Er tötet Menschen grundlos, und wir sprechen hier nicht nur von Soldaten. Raketen und Drohnen werden grundlos in Städte in der Ukraine geschossen. Ich habe immer gesagt, dass er die gesamte Ukraine will, nicht nur einen Teil davon, und ich werde recht behalten. Aber wenn er das tut, wird es zum Untergang Russlands führen.“ Er hat daraufhin weiter geschrieben: „Es gibt zahlreiche Berichte über Sanktionen, die von Trump verhängt werden sollen, weitere Sanktionen natürlich. Wir wissen, dass Europa voll darauf setzt. Lindsey Graham schreibt Leitartikel im Wall Street Journal über 500%ige Zölle durch einen Gesetzesentwurf des Senats.“ Aber hier ist der neueste Beitrag auf Truth Social: „Was Wladimir Putin nicht erkennt, ist, dass ohne mich bereits viele wirklich schlimme Dinge mit Russland passiert wären, und ich meine wirklich schlimme. Er spielt mit dem Feuer.“ Pepe, sprich darüber, was hier los ist, denn all das ist eine Reaktion auf die offensichtlichen Fortschritte Russlands. Es scheint, als hätten Wladimir Putin und Russland die Initiative ergriffen. Ich bin neugierig auf deine Gedanken zu dieser Reaktion. Ist die sogenannte Flitterwochen-Phase, die die westlichen Medien immer zwischen Russland bzw. Putin und Trump vermutet haben, vorbei?

Pepe Escobar: Nun, gibt es in seinem Kopf überhaupt Flitterwochen, und wenn ja, mit wem? Das Ganze ist so absurd, dass man sich einfach nur ins Bett legen möchte. Der Grad der Dummheit ist jetzt jenseits aller Maßen. Es gibt natürlich keinerlei Kontextualisierung. Der Tweet, in dem er sagt, dass Putin jetzt verrückt sei, ist das neue Meme. Alles, was von nun an passiert, wird diesem „Putin ist verrückt“-Meme untergeordnet sein. Das gilt für die Trump-Administration, für die Leute, die gegen ihn sind, für den Deep State, für die europäischen „Chihuahuas“, für die Kriegshetzer usw. Alles, was passiert, ist, weil Putin verrückt ist. Wir sind also wieder genau da, wo wir waren, bevor die spezielle Militäroperation (SMO) begann, oder am Tag, als die SMO gestartet wurde. Damals hieß es, Putin sei verrückt, ein Tier, wahnsinnig, er wolle Europa erobern. Jetzt sind wir wieder bei demselben Punkt, als wäre in den letzten drei Jahren und drei Monaten nichts passiert. Es ist wirklich erbärmlich. Und offensichtlich versucht weder Trump noch die Akteure der Trump 2.0-Administration, geschweige denn jemand im Deep State, den Präsidenten der Vereinigten Staaten darüber aufzuklären, warum die Russen immer noch – und es ist noch nicht vorbei – eine verheerende Bombardierung ausgewählter Ziele in der gesamten Ukraine durchführen. Innerhalb von vier bis fünf Tagen hat die Ukraine über 1.100 Drohnen gegen zivile Ziele in ganz Russland gestartet, sogar direkt gegen Moskau. Das kommt noch zu dem Angriff eines Drohnenschwarms auf Putins Hubschrauber hinzu, als er nach Kursk unterwegs war. Das ist ein versuchter Mordanschlag auf den Präsidenten der Russischen Föderation. Härter geht’s kaum. Die Reaktion war, angesichts dessen, was passiert ist, relativ gemessen. Sie wird natürlich weitergehen. Trump kontextualisiert nie etwas. Wenn du in einer narzisstischen, selbstzentrierten Welt lebst, in der du alle Figuren aus Alice im Wunderland spielst, wie es ein brillanter chinesischer Essay vor ein paar Wochen beschrieben hat, passiert alles in deinem Kopf. Und was du sagst, gilt, weil du der Herrscher der Welt bist – nach seiner eigenen Terminologie. Vielleicht ändert sich morgen alles, vielleicht sagt er: „Okay, ich werde Putin wieder anrufen.“ Aber im Moment haben wir wieder einmal einen kindischen Wutanfall, der jede Möglichkeit eines zivilisierten Dialogs zwischen Washington und Moskau praktisch begräbt. Von russischer Seite zeigen sie wieder einmal taoistische, unendliche Geduld. Peskoff sagte: „Nein, die Situation ist kompliziert, sehr emotional. Wir schätzen die Bemühungen des Präsidenten der Vereinigten Staaten, eine Lösung zu finden, usw.“ Aber die Machtkreise in Moskau haben diese ganze Scharade langsam satt. Es ist wieder einmal ein Kabuki-Theater. Von nun an wird die Antwort weitergehen. Es gibt keine Illusionen, dass dieses Waffenstillstands-Kabuki irgendwo hinführt. Erstens, weil Trump nicht weiß, wohin es gehen soll. Er hat keine Strategie, nicht einmal Taktiken. Er hofft auf eine Art „Hail Mary“-Pass, der ihm den sogenannten Waffenstillstand und eine Lösung bringt. Das wird nicht passieren. Putin hat ihm beim letzten Telefonat ausführlich erklärt, dass nichts passieren wird, wenn die eigentlichen Ursachen des Konflikts nicht angegangen werden. Der Präsident der Vereinigten Staaten kann die eigentlichen Ursachen des Konflikts nicht angehen, weil das zwei Dinge implizieren würde: Erstens, er würde sich gegen den gesamten Deep State und die gesamte Politik des kollektiven Westens gegen Russland stellen, nicht nur der letzten drei Jahre, sondern der letzten zehn Jahre und sogar noch davor. Zweitens, wenn er das tut, müsste er stillschweigend vor der ganzen Welt die strategische Niederlage des Imperiums des Chaos und all seiner „Chihuahuas“ gegen Russland anerkennen. Also wird nichts passieren. Ich würde sagen, das Kabuki-Theater ist jetzt entlarvt, jeder kann sehen, was es wirklich ist. Es wird keinen Waffenstillstand geben, es wird keine Verhandlungen geben, die tief in die Ursachen dieser ganzen Tragödie gehen. Und was Lawrow in den letzten Monaten offen zu sagen begonnen hat: Dies wird auf dem Schlachtfeld gelöst werden. Das denken nicht nur Putin und der Sicherheitsrat sowie das Außenministerium, sondern auch die Mehrheit der russischen Bevölkerung will jetzt: „Okay, lasst uns bis zum Ende gehen.“ Und was Medwedew – natürlich mit viel Humor – getweetet hat, wo er im Grunde sagt: „Wenn es so weitergeht, wird die Pufferzone die Ukraine sein.“ Wenn man sich die Karte anschaut, ist das fast 99 % des heutigen Ukraine-Territoriums, bevor es eine „Trump-Ukraine“ in der Zukunft gibt. Das ist, wohin wir steuern. Das bedeutet, dass dieser Krieg 2025 nicht enden wird, das ist sicher, und vielleicht nicht einmal 2026. Es wird weitergehen, es wird schrecklich sein, es wird das, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, noch beschleunigen. Und die Russen werden immer mehr beginnen, die verbleibende ukrainische Infrastruktur zu zerstören. Ich habe immer noch Iran im Kopf, weil ich letzte Woche aus Iran zurückgekommen bin. Das ist die Lage, Danny, und für euch alle im Publikum ist sie, gelinde gesagt, düster.

Interviewer: Du hast diesen Tweet von Medwedew erwähnt, und hier ist er: Er hat eine Karte der Pufferzone gepostet, die im Wesentlichen die gesamte Ukraine umfasst, mit nur einem winzigen Streifen, der an Polen grenzt.

Pepe Escobar: Ja, aber dieser Streifen grenzt an Polen, also wird auch dieser Streifen verschwinden.

Interviewer: Genau, genau. Lass uns über die Panik reden, denn die westlichen Mainstream-Medien berichten seit Tagen ununterbrochen über Russland. Wie du gesagt hast, wird das auf dem Schlachtfeld gelöst werden. Russland hat intensive Drohnenangriffe und Raketenangriffe auf die Ukraine gestartet. Sprich über diese Panik, denn darauf bezieht sich Donald Trump im Wesentlichen, und jetzt haben wir natürlich Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich. Der neue deutsche Bundeskanzler Merz hat gesagt, dass die Vereinigten Staaten auch bei den Langstreckenwaffen dabei sind, alle Einschränkungen aufzuheben. Sprich über diese Panik. Was tut Russland, und was bedeutet das alles?

Pepe Escobar: Ich habe ein viel besseres Bild von dem, was in den höchsten Machtkreisen wirklich vor sich geht, denn ich bin in zwei Tagen wieder in Russland. Ich habe eine BRICS-Tour gemacht, die in China begann, dann nach Iran ging, dann drei Tage in Russland zum Tag des Sieges, und jetzt bin ich wieder in Russland und werde den gesamten Juni dort verbringen. Ich habe also ein viel klareres Bild davon, wie hardcore die Situation in den nächsten Wochen und Monaten, tief in den Sommer hinein, sein wird. Es sieht nicht gut aus, und die Menschen sind sehr wütend über diesen Mordanschlag auf Putin direkt. Aus dem Kreml war die Reaktion bisher sehr gemessen, kalkuliert, diskret sogar. Aber sie sind natürlich aufgebracht, weil sie wissen, dass – woher auch immer das kam – wusste Trump von den Geheimdienstinformationen, die diesen Drohnenangriff ermöglicht haben? Den Drohnenschwarm-Angriff auf den Präsidialhubschrauber? Wurde er danach informiert? Wusste er es danach? Wie viel haben die Amerikaner – nun, die Amerikaner haben offensichtlich alle Geheimdienstinformationen an Kiew geliefert. Die Russen setzen dieses Puzzle zusammen, und wenn sie Antworten haben, werden wir eine noch härtere Reaktion sehen, daran besteht kein Zweifel. Aber noch einmal, es ist düster, weil jede Möglichkeit, die wir für einen zivilisierten Dialog hatten, der zumindest einige der Ursachen oder etwas in der Nähe der Ursachen anspricht, verschwunden ist. Selbst wenn es eine Art Einigung gäbe, müsste Trump zugeben, dass die Gewinner eines Krieges bestimmen, wie der Krieg endet. Verlierer beenden keine Kriege, das ist völlig absurd. Und Trump und der gesamte Westen sind auf der Verliererseite. Bis vor etwa einer Woche dachten wir, dass es zumindest etwas mehr Dialog geben könnte, etwas mehr Gespräch, um es mit Elvis zu sagen, auf dem Tisch. Jetzt ist selbst das verschwunden. Lawrow versucht, gute Miene zum bösen Spiel zu machen: „Okay, wir werden uns wahrscheinlich wieder treffen, natürlich nicht im Vatikan, was völlig absurd ist – die katholische Kirche, die das Schicksal zweier christlich-orthodoxer Nationen entscheidet, das ist nicht einmal ein Witz.“ Aber selbst zu sagen: „Vielleicht treffen wir uns wieder in Istanbul“, aber unter welchen Bedingungen? Besonders, wenn die Russen alles rekonstruieren, was zu diesem Drohnenangriff auf den Präsidialhubschrauber geführt hat.

Interviewer: Und die westlichen Medien haben auf das reagiert, was Russland tut, mit diesen massiven Angriffen in den letzten Tagen, und sagen: „Die Hölle wird auf die Ukraine niedergehen.“ Aber es wird kaum erwähnt, was du gerade angesprochen hast: dass Wladimir Putin selbst das Ziel war. Es gab einen massiven Drohnenangriff auf den Präsidialhubschrauber, als er von Kursk unterwegs war. Das ist absolut schockierend. Aber ich denke, es deutet genau auf das hin, was du zuvor erwähnt hast: Wir sehen die Verliererseite, die jetzt verzweifelt nach dem greift, was noch übrig ist. Es ist fast so, als gäbe es diese plötzliche Erkenntnis, dass dies nicht am Verhandlungstisch gelöst werden kann, und sie versuchen, die ganze Schuld wieder auf Russland zu schieben, natürlich.

Pepe Escobar: Genau, und wir kommen wieder zurück zum Hauptmeme: Von jetzt an, ad infinitum, Putin ist verrückt. Also kann es keine Lösung für die Ukraine geben, weil Putin verrückt ist. Es ist ein zirkuläres Argument, und das ist alles. Das ist ihr Plan B, und wenn ich „sie“ sage, meine ich die gesamte Bande – von der Trump-Administration, den Leuten um Trump, einem Teil von Trump 2.0, dem Deep State, allen „Chihuahuas“ und Kriegshetzern in Europa, dem gesamten fragmentierten kollektiven Westen. Das ist ihr Plan B, und jetzt liegt er offen.

Interviewer: Definitiv, definitiv offen. Ein letzter Kommentar dazu, Pepe: Was ist die Bedeutung der Langstreckenwaffen? Es fühlt sich an, als ob Deutschland jetzt die Führung übernimmt, aber Bundeskanzler Merz sagte, dass die Vereinigten Staaten ebenfalls beteiligt sind. Es gibt so viele widersprüchliche Berichte. Einerseits hört man, dass Trump keine verstärkten Sanktionen in Betracht zieht, sehr zögerlich ist, Langstreckenwaffen einzusetzen oder der Ukraine den Einsatz von Langstreckenwaffen gegen Russland zu erlauben. Und dann sieht man, wie Merz sagt, dass die Vereinigten Staaten, die Ukraine und Frankreich alle bereit sind, den Einsatz von Langstreckenwaffen zu genehmigen. Es ist wie ein Déjà-vu. Was machst du aus diesem Zirkus, der immer offensichtlicher wird?

Pepe Escobar: Du hast es gerade selbst definiert: ein weiterer Zirkus. Denn diese Entscheidung wurde schon vor Monaten getroffen, noch bevor ein BlackRock-Bundeskanzler gewählt wurde. Jeder wusste, dass das bereits entschieden war. Sie haben nur auf den richtigen Moment gewartet, um es anzukündigen, und jetzt kündigt er es als Bundeskanzler an. Jeder weiß, dass die Russen das schon wussten. Früher oder später werden die Taurus-Raketen kommen, und wir sind darauf vorbereitet, ihnen entgegenzutreten. Wir sind bereits darauf vorbereitet, Taurus zu begegnen. Es wird also nichts auf dem Schlachtfeld ändern. Es wird sich ändern in Bezug auf die Art der Reaktion, die wir von russischer Seite sehen werden, wenn die ersten Taurus-Raketen zivile Ziele tief im russischen Territorium treffen. Dann werden wir echten Rock’n’Roll erleben, daran gibt es keinen Zweifel. Aber im Moment ist es nur Spekulation. Und wenn die Amerikaner dabei sind, sind sie es natürlich. Vergiss nicht, dass die vorherigen Lieferungen – sie liefern immer noch Waffen an die Ukraine. Nichts hat sich geändert. Es gibt keine neuen Lieferungen, aber die alten Lieferungen kommen weiterhin. Also hat sich im Wesentlichen nichts auf dem Schlachtfeld geändert, abgesehen natürlich von dem stetigen russischen Vormarsch. Gleichzeitig sind die Drohnenschwärme, die von der Ukraine gestartet werden, ein enormes Problem für Russland. Es ist sehr, sehr ernst, und ich warte darauf, wie tief wir dieses Gespräch in Moskau führen können, denn es ist immer noch ein Tabu. Diese Drohnenschwärme stören den zivilen Luftverkehr in mehreren russischen Regionen erheblich, einschließlich der Flughäfen rund um Moskau. Jetzt ist es ein Hin und Her, keine Flugzeuge starten, es ist sehr kompliziert. Und natürlich das russische Internet, weil sie das Internet sofort abschalten, und die Leute werden wirklich, wirklich sauer, die durchschnittlichen russischen Bürger. Diese Strategie aus Kiew, sehr billig, ist sehr, sehr störend, und im Moment haben die Russen noch keinen Weg gefunden, dem entgegenzuwirken. Das wird also eines der Hauptthemen der Gespräche in Russland in den nächsten Wochen sein, parallel natürlich zur Geoökonomie. Es gibt das St. Petersburg Forum, das sehr, sehr wichtig sein wird, in Bezug darauf, wie es mit den BRICS Anfang Juli in Rio zusammenhängt, wie es mit dem aktuellen Forum hier heute und morgen in Kuala Lumpur zusammenhängt, wo wir das „Goldene Dreieck“ haben, wie sie hier in Asien definiert werden, am selben Tisch sitzend. Das ist enorm. Wir wissen noch nicht, ich warte auf ihre abschließende Erklärung, die erst morgen Nachmittag hier in Südostasien-Zeit kommt, aber wir werden den Golf-Kooperationsrat (GCC) haben, die sechs, einschließlich der drei, die Milliarden von Dollar in Trump investiert haben: Saudi-Arabien, die VAE und Katar. Ihr wichtigster Handelspartner ist China, und China sitzt am selben Tisch und diskutiert die Grundzüge der zukünftigen multinodalen, multipolaren Welt mit einer gemeinsamen Erklärung, die sich auf mehrere Bereiche konzentriert, einschließlich des Handels in ihren eigenen Währungen. Das wird sich mit den BRICS in etwas über einem Monat überschneiden. Vergiss nicht, dass viele von denen, die heute und morgen in Kuala Lumpur sind, auch am Tisch bei den BRICS in Rio als Vollmitglieder und als Partner sein werden. Der erste Teil unseres Gesprächs war so düster, ich hoffe, dass wir jetzt im zweiten Teil über die vielversprechenden Aspekte sprechen können, die geoökonomischen Aspekte in Bezug auf Konnektivität, die BRICS-Labore, alles, was sie weiterhin in Bezug auf Zahlungsabwicklungen testen, neue Formen der Zahlung, digitale Währungen, was auch immer. Was in Kuala Lumpur passiert, ist direkt mit dem verbunden, was in Rio passieren wird. Und dazwischen haben wir ein völlig irrelevantes Gipfeltreffen, das NATO-Gipfeltreffen im Juni 2025, das nichts entscheiden wird. Sie werden ihren Plan B weiterverfolgen: „Putin ist verrückt, also müssen wir den Krieg fortsetzen.“ Das ist die vorab formulierte Schlagzeile des NATO-Gipfels, der übrigens in den Niederlanden stattfinden wird, veranstaltet von diesem Stück Müll.