Escobar: Partnerschaft zwischen Russland und China bedroht US-Imperium

Der chinesische Staatsrat hat ein wichtiges Strategiepapier mit dem Titel „Eine globale Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft: Chinas Vorschläge und Maßnahmen“ veröffentlicht, das als detaillierter und umfassender Fahrplan für eine friedliche, multipolare Zukunft zu lesen ist.

Das heißt, wenn der Hegemon – natürlich getreu seiner Konfiguration als War Inc. – die Welt nicht in den Abgrund eines hybriden, heißen Krieges mit verheerenden Folgen reißt.

Im Einklang mit der sich ständig weiterentwickelnden strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China stellt das Weißbuch fest, dass „Präsident Xi Jinping 2013 in einer Rede vor dem Moskauer Staatlichen Institut für Internationale Beziehungen zum ersten Mal die Vision einer globalen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft geäußert hat“.

Das war vor zehn Jahren, als die Neue Seidenstraße – oder Belt and Road Initiative (BRI) – ins Leben gerufen wurde: Sie wurde zum übergreifenden außenpolitischen Konzept der Ära Xi. Das Belt and Road Forum, das nächsten Monat in Peking stattfindet, wird den zehnten Jahrestag der BRI feiern und eine Reihe von BRI-Projekten neu beleben.

Die „Gemeinschaft der gemeinsamen Zukunft“ ist ein Konzept, das im Westen praktisch ignoriert wird – und im Osten in einigen Fällen in der Übersetzung verloren gegangen ist. Das Weißbuch will „die theoretischen Grundlagen, die Praxis und die Entwicklung einer globalen Gemeinschaft der gemeinsamen Zukunft“ vorstellen.

Zu den fünf Kernpunkten gehören der Aufbau von Partnerschaften, „in denen Länder einander auf Augenhöhe begegnen“, ein faires und gerechtes Sicherheitsumfeld, eine „inklusive Entwicklung“, der Austausch zwischen den Zivilisationen und „ein Ökosystem, das Mutter Natur und grüne Entwicklung an die erste Stelle setzt“, wie Xi auf der UN-Generalversammlung 2015 erklärte.

Das Weißbuch widerlegt nachdrücklich den Trugschluss der „Thukydides-Falle“: „Es gibt kein ehernes Gesetz, das besagt, dass eine aufstrebende Macht unweigerlich nach Hegemonie strebt. Diese Annahme ist typisch für hegemoniales Denken und beruht auf der Erinnerung an katastrophale Kriege zwischen Hegemonialmächten in der Vergangenheit“.

Während China das „Nullsummenspiel“ kritisiert, an dem „einige Länder“ immer noch festhalten, stellt es sich rundum auf die Seite des globalen Südens oder der globalen Mehrheit, also auf die Seite der „gemeinsamen Interessen aller Völker der Welt“. Wenn es der Welt gut geht, geht es auch China gut und umgekehrt“.

Nun, das ist nicht gerade die „regelbasierte internationale Ordnung“, um die es hier geht.

Es geht nur um Harmonie

Beim Aufbau eines neuen Systems internationaler Beziehungen setzt China auf „umfassende Konsultationen“ unter Gleichen und auf „das Prinzip der souveränen Gleichheit“, das „die UN-Charta durchzieht“. Geschichte und Realpolitik zeigen jedoch, dass einige Länder gleichberechtigter sind als andere.

Dieses Weißbuch stammt von der politischen Führung eines zivilisierten Staates. So wird natürlich die „Intensivierung des Austauschs zwischen den Zivilisationen zur Förderung der Harmonie“ befürwortet, während gleichzeitig elegant darauf hingewiesen wird, dass „eine feine traditionelle Kultur die Essenz der chinesischen Zivilisation verkörpert“.

Wir sehen hier eine delikate Mischung aus Daoismus und Konfuzianismus, in der Harmonie – gepriesen als „das Kernkonzept der chinesischen Kultur“ – zum Konzept der „Harmonie innerhalb der Vielfalt“ extrapoliert wird: und genau das ist die Grundlage für die Umarmung der kulturellen Vielfalt.

Im Hinblick auf die Förderung des Dialogs der Zivilisationen sind diese Absätze besonders relevant:

Das Konzept einer globalen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft spiegelt die gemeinsamen Interessen aller Zivilisationen wider – Frieden, Entwicklung, Einheit, Koexistenz und Zusammenarbeit zum Nutzen aller. Ein russisches Sprichwort sagt: ‚Gemeinsam können wir den Sturm überstehen‘. Der deutsch-schweizerische Schriftsteller Hermann Hesse empfahl: „Diene nicht dem Krieg und der Zerstörung, sondern dem Frieden und der Versöhnung. Ein deutsches Sprichwort sagt: „Die Anstrengung des Einzelnen ist Addition, die Anstrengung des Teams ist Multiplikation. Ein afrikanisches Sprichwort sagt: „Ein einzelner Pfeiler reicht nicht aus, um ein Haus zu bauen. Ein arabisches Sprichwort lautet: „Willst du schnell gehen, gehe allein; willst du weit gehen, gehe gemeinsam.

Der mexikanische Dichter Alfonso Reyes schrieb: „Der einzige Weg, erfolgreich national zu sein, ist, großzügig universell zu sein. Ein indonesisches Sprichwort sagt: „Zuckerrohr und Zitronengras wachsen in dichten Büscheln. Ein mongolisches Sprichwort sagt: „Nachbarn sind im Herzen verbunden und teilen ein gemeinsames Schicksal“. In all diesen Geschichten kommt die tiefe kulturelle und spirituelle Essenz der Welt zum Ausdruck.

Die BRI-Karawane zieht weiter

Die chinesische Diplomatie hat die Notwendigkeit einer „neuen Art der wirtschaftlichen Globalisierung“, einer „friedlichen Entwicklung“ und eines echten Multilateralismus deutlich gemacht.

Und damit sind wir unweigerlich bei der BRI, die im Weißbuch als „ein anschauliches Beispiel für den Aufbau einer globalen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft und eine globale Plattform für Gemeinwohl und Zusammenarbeit, die China der Welt zur Verfügung stellt“ definiert wird.

Natürlich ist die BRI für den Hegemon und seine kollektiven westlichen Vasallen nichts anderes als eine massive Schuldenfalle, die vom „Autokraten China“ entfesselt wird.

Das Weißbuch stellt fest, dass sich „mehr als drei Viertel der Länder der Welt und mehr als 30 internationale Organisationen“ der BRI angeschlossen haben, und verweist auf das umfassende, ständig wachsende Konnektivitätssystem mit sechs Korridoren, sechs Routen, einer Reihe von Häfen, Pipelines und Cyberspace-Verbindungen, darunter die Neue Eurasische Landbrücke, der China-Europa-Eisenbahnexpress (eine „Stahlkamelflotte“) und der Neue Land-See-Handelskorridor, der Eurasien durchquert.

Ein ernsthaftes Problem könnte Chinas globale Entwicklungsinitiative darstellen, deren Hauptziel es laut Peking ist, „die Umsetzung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen“.

Nun, diese Agenda wurde von den selbst ernannten Eliten in Davos entworfen und bereits 1992 vom Rockefeller-Protegé Maurice Strong konzipiert. Ihr inhärenter feuchter Traum ist es, den Großen Reset zu erzwingen – komplett mit einer unsinnigen kohlenstofffreien grünen Agenda.

Man sollte besser auf Medwedews Warnung hören

Der Hegemon bereitet bereits die nächste Phase seines hybriden Krieges gegen China vor – auch wenn er de facto in einen heißen Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine verwickelt ist.

Die russische Strategiepolitik stimmt im Wesentlichen mit dem chinesischen Weißbuch überein, das eine größere eurasische Partnerschaft, einen konzertierten Vorstoß in Richtung Multipolarität und die Vorrangstellung des globalen Südens bzw. der globalen Mehrheit bei der Schaffung eines neuen Systems internationaler Beziehungen vorschlägt.

Doch die Neokonservativen à la Strauß, die für die Außenpolitik des Hegemons verantwortlich sind, erhöhen den Einsatz immer weiter. So ist es nicht verwunderlich, dass nach dem jüngsten Angriff auf das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte in Sewastopol ein neuer Bericht des Nationalen Sicherheitsrates zu einer ominösen Warnung des stellvertretenden Vorsitzenden des Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, führte:

Die NATO hat sich in einen offen faschistischen Block verwandelt, der Hitlers Achse ähnelt, nur größer… Es sieht so aus, als hätte Russland kaum eine andere Wahl als einen direkten Konflikt mit der NATO… Das Ergebnis wäre ein viel größerer Verlust für die Menschheit als 1945.

Das russische Verteidigungsministerium gab unterdessen bekannt, dass die Ukraine seit Beginn der – gescheiterten – Gegenoffensive vor vier Monaten unglaubliche 83.000 Gefallene zu beklagen habe.

Und Verteidigungsminister Schoigu verriet fast schon die langfristige Strategie, als er sagte: „Die konsequente Umsetzung der Maßnahmen und Aktionspläne bis 2025 wird es uns ermöglichen, unsere Ziele zu erreichen“.

Die SMO wird also nicht vor 2025 abgeschlossen sein – übrigens deutlich später als die nächsten US-Präsidentschaftswahlen. Schließlich ist Moskaus ultimatives Ziel die De-NATOisierung.

Angesichts einer kosmischen Demütigung der NATO auf dem Schlachtfeld gibt es für die Biden-Combo keinen Ausweg: Selbst wenn sie einen einseitigen Waffenstillstand ausrufen würde, um die Kiewer Streitkräfte für eine neue Gegenoffensive im Frühjahr/Sommer 2024 aufzurüsten, würde der Krieg bis zu den Präsidentschaftswahlen weitergehen.

Es ist absolut unmöglich, dass ein scharfsinniger Intellektueller das chinesische Weißbuch liest und vom Konzept der Harmonie „infiziert“ wird. Unter dem Joch der Straußschen Neokonservativen sind die Aussichten auf Entspannung mit Russland gleich Null – von Russland-China ganz zu schweigen.

Sowohl die chinesische als auch die russische Führung wissen sehr genau, wie der von Ray McGovern definierte MICIMATT-Komplex (Militär-Industrie-Kongress-Intelligenz-Medien-Akademie-Think Tank) funktioniert.

Der kinetische Aspekt von MICIMATT ist der Schutz der globalen Interessen der großen US-Banken, Investment-/Hedgefonds und multinationalen Konzerne. Es ist kein Zufall, dass das MICIMATT-Monster Lockheed-Martin mehrheitlich Vanguard, BlackRock und State Street gehört. Die NATO ist im Wesentlichen eine von den USA und Großbritannien kontrollierte mafiöse Schutzgelderpressungsorganisation, die nichts mit der „Verteidigung“ Europas gegen die „russische Bedrohung“ zu tun hat.

Der wahre feuchte Traum des MICIMATT und seines NATO-Ablegers ist es, Russland zu schwächen und zu zerstückeln, um seine immensen natürlichen Ressourcen zu kontrollieren.

Krieg gegen die neue Achse des Bösen

Die sich abzeichnende Demütigung der NATO in der Ukraine wird nun durch den unaufhaltsamen Aufstieg der BRICS 11 verstärkt, die eine tödliche Bedrohung für die Geowirtschaft des Hegemons darstellen. Außer einem Atomkrieg kann das MICIMATT kaum etwas dagegen tun – außer den Turbo für eine Reihe von hybriden Kriegen, farbigen Revolutionen und verschiedenen Teilungs- und Herrschaftsplänen zu starten. Auf dem Spiel steht nicht weniger als die vollständige Implosion des Neoliberalismus.

Die russisch-chinesische strategische Partnerschaft wahrer Souveräne hat sich in Vollzeit koordiniert.

Strategische Geduld ist die Norm. Das Weißbuch offenbart die großzügige Seite der nach KKP führenden Volkswirtschaft der Welt: Es ist Chinas Antwort auf das infantile Konzept des „De-Risking“.

China ist geopolitisch „risikofrei“, wenn es darum geht, nicht auf die ständigen Provokationen des Hegemons hereinzufallen, während Russland eine taoistische Kontrolle ausübt, um keinen kinetischen Krieg zu riskieren.

Medwedews Äußerungen deuten jedoch darauf hin, dass der Hegemon in seiner Verzweiflung sogar versucht sein könnte, einen Dritten Weltkrieg gegen eine neue „Achse des Bösen“ aus drei BRICS-Staaten – Russland, China und Iran – vom Zaun zu brechen.

Der Sekretär des [russischen] Nationalen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, hätte sich nicht deutlicher ausdrücken können:

Der Westen hat in seinem Streben nach Dominanz selbst die Instrumente zerstört, die für ihn besser funktionierten als die Militärmaschinerie. Das sind der freie Waren- und Dienstleistungsverkehr, Transport- und Logistikkorridore, ein einheitliches Zahlungssystem, globale Arbeitsteilung und Wertschöpfungsketten. In der Folge schottet sich der Westen in rasantem Tempo vom Rest der Welt ab.

Könnten sie doch der Gemeinschaft der gemeinsamen Zukunft beitreten, hoffentlich zu einem späteren, nichtnuklearen Zeitpunkt.