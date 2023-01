Escobar: Weltuntergangsuhr“: 90 Sekunden bis Mitternacht

Pepe Escobar

Die Weltuntergangsuhr, die von der US-amerikanischen Zeitschrift Bulletin of the Atomic Scientists gestellt wird, ist auf 90 Sekunden vor Mitternacht gestellt worden.

Das ist die kürzeste Zeitspanne bis zum totalen nuklearen Untergang, der globalen Katastrophe.

Seit 2020 war die Uhr auf 100 Sekunden eingestellt. Der Ausschuss für Wissenschaft und Sicherheit des Bulletins und eine Gruppe von Sponsoren – darunter 10 Nobelpreisträger – haben sich auf Russlands Krieg gegen die Ukraine“ (ihre Terminologie) als Hauptgrund konzentriert.

Sie haben sich jedoch nicht die Mühe gemacht, die ununterbrochene amerikanische Rhetorik zu erklären (die USA sind die einzige Nation, die bei einer nuklearen Konfrontation den „Erstschlag“ anwendet) und die Tatsache, dass es sich um einen Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland handelt, bei dem die Ukraine als Kanonenfutter dient.

Das Bulletin unterstellt auch China, dem Iran und Nordkorea bösartige Absichten und erwähnt nur am Rande, dass „der letzte verbliebene Atomwaffenvertrag zwischen Russland und den Vereinigten Staaten, New START, in Gefahr ist“.

„Wenn die beiden Parteien die Verhandlungen nicht wieder aufnehmen und keine Grundlage für weitere Reduzierungen finden, wird der Vertrag im Februar 2026 auslaufen.

Allem Anschein nach sind die Aussichten auf Verhandlungen zwischen den USA und Russland über New START gleich Null.

Nun stellt der russische Außenminister Sergej Lawrow klar, dass der Krieg gegen Russland kein Hybrid mehr ist, sondern „fast“ real.

„Fast“ bedeutet in der Tat „90 Sekunden“.

Warum also geschieht das alles?

Die Mutter aller Geheimdienstpannen

Der ehemalige britische Diplomat Alastair Crooke hat kurz und bündig erklärt, wie die russische Widerstandsfähigkeit – ganz im Sinne der iranischen Widerstandsfähigkeit in den vergangenen vier Jahrzehnten – die Annahmen der anglo-amerikanischen Geheimdienste völlig zunichte gemacht hat.

Es handelt sich um die „Mutter aller Geheimdienstpannen“, die sogar noch erstaunlicher ist als das Nichtvorhandensein irakischer Massenvernichtungswaffen (im Vorfeld von „Shock and Awe“ im Jahr 2003 wusste jeder, der bei Verstand ist, dass Bagdad sein Waffenprogramm bereits in den 1990er-Jahren eingestellt hatte).

Nun setzte der kollektive Westen „das gesamte Gewicht seiner finanziellen Ressourcen ein, um Russland (…) auf jede erdenkliche Weise zu vernichten – durch einen finanziellen, kulturellen und psychologischen Krieg und mit einem echten militärischen Krieg als Folgemaßnahme.“

Und doch hat sich Russland behauptet. Und nun überwiegen die realen Entwicklungen gegenüber der Fiktion. Der globale Süden „schält sich zu einem eigenen Wirtschaftsmodell heraus, das nicht mehr vom Dollar abhängig ist“.

Und der beschleunigte Zusammenbruch des US-Dollars stürzt das Imperium zunehmend in eine echte Existenzkrise.

All das hängt mit einem Südvietnam-Szenario zusammen, das sich in der Ukraine nach einer überstürzten politischen und militärischen Säuberung durch die Regierung entwickelt. Der Koks-Komödiant – dessen einzige Rolle darin besteht, ununterbrochen um Taschen voller Geld und zahlreiche Waffen zu betteln – wird von den Amerikanern immer mehr ins Abseits gedrängt (Vorsicht vor reisenden CIA-Direktoren).

Russischen Quellen zufolge scheint es in Kiew so zu sein, dass die Amerikaner die Briten als Drahtzieher der gesamten Operation ablösen.

Der Koks-Komödiant bleibt – vorerst – eine Marionette, während die militärische Kontrolle über das, was von der Ukraine übrig geblieben ist, ganz in den Händen der NATO liegt.

Nun, das war sie bereits – aber jetzt ist die Ukraine offiziell das erste De-facto-NATO-Mitglied der Welt, ohne ein wirkliches Mitglied zu sein, mit weniger als null nationaler Souveränität und komplett mit NATO-Nazi-Sturmtruppen, die im Namen der „Demokratie“ mit amerikanischen und deutschen Panzern bewaffnet sind.

Das Treffen der von den USA kontrollierten Ukraine Defense Contact Group letzte Woche auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein hat eine Art geschmacklose Neuauflage der Operation Barbarossa verfestigt.

Es geht wieder los: Deutsche Panzer werden in die Ukraine geschickt, um Russland zu bekämpfen.

Doch die Panzerkoalition scheint schon vor ihrem Beginn gescheitert zu sein. Deutschland schickt 14, Portugal 2, Belgien 0 (tut mir leid, ich habe sie nicht). Und dann ist da noch Litauen, dessen Verteidigungsminister bemerkte: „Ja, wir haben keine Panzer, aber wir haben eine Meinung zu Panzern.“

Niemand hat der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock je vorgeworfen, heller zu sein als eine Glühbirne. Beim Europarat in Straßburg verriet sie schließlich, worum es geht:

„Das Entscheidende ist, dass wir es gemeinsam tun und dass wir in Europa keine Schuldzuweisungen machen, weil wir einen Krieg gegen Russland führen.“

Baerbock ist also einer Meinung mit Lawrow. Fragen Sie sie nur nicht, was „Doomsday Clock“ bedeutet. Oder was nach dem Scheitern der Operation Barbarossa passiert ist.

Der NATO-EU-„Garten“

Die EU-NATO-Kombination hebt die Dinge auf eine ganz neue Ebene. Die EU wurde im Wesentlichen auf den Status eines PR-Arms der NATO reduziert.

Das geht aus der gemeinsamen Erklärung vom 10. Januar hervor.

Die gemeinsame Mission der NATO und der EU besteht darin, mit allen wirtschaftlichen, politischen und militärischen Mitteln dafür zu sorgen, dass sich der „Dschungel“ stets gemäß der „regelbasierten internationalen Ordnung“ verhält und akzeptiert, vom „blühenden Garten“ bis ins Unendliche geplündert zu werden.

Im Großen und Ganzen hat sich am US-Militär-/Intelligence-Apparat seit dem 11. September 2001 absolut nichts geändert: Es handelt sich um eine parteiübergreifende Angelegenheit, und sie bedeutet die vollständige Dominanz der USA und der NATO. Keinerlei Dissens ist erlaubt. Und kein Denken über den Tellerrand hinaus.

Plan A ist in zwei Teile gegliedert.

Militärische Intervention in einem ausgehöhlten Stellvertreterstaat (siehe Afghanistan und Ukraine). Unvermeidliche, demütigende militärische Niederlage (siehe Afghanistan und bald auch die Ukraine). Zu den Variationen gehören der Aufbau eines Ödlands, das als „Frieden“ bezeichnet wird (Libyen), und ein ausgedehnter Stellvertreterkrieg, der zu einer künftigen demütigenden Vertreibung führt (Syrien).

Es gibt keinen Plan B.

Oder etwa doch? 90 Sekunden vor Mitternacht?

Besessen von Mackinder, kämpfte das Imperium im Ersten und Zweiten Weltkrieg um die Kontrolle der eurasischen Landmasse, weil dies die Kontrolle über die Welt bedeutete.

Später hatte Zbigniew „Grand Chessboard“ Brzezinski gewarnt: „Das potentiell gefährlichste Szenario wäre eine große Koalition zwischen Russland, China und dem Iran.“

Ein Sprung in die wilden Zwanziger, als die USA das Ende der russischen Erdgasexporte nach Deutschland (und in die EU) über Nord Stream 1 und 2 erzwangen.

Wieder einmal die Mackindersche Opposition gegen ein großes Bündnis auf der eurasischen Landmasse, bestehend aus Deutschland, Russland und China.

Die Strauss’schen neokonservativen und neoliberalen Psychos, die die US-Außenpolitik leiten, könnten sogar eine strategische Allianz zwischen Russland und China verkraften – so schmerzhaft das auch sein mag. Aber niemals Russland, China und Deutschland.

Mit dem Scheitern des JCPOA wird der Iran nun erneut mit maximaler Feindseligkeit angegriffen. Würde Teheran jedoch mit harten Bandagen kämpfen, könnten die US-Marine oder das US-Militär die Straße von Hormuz niemals offen halten – wie die US-Generalstabschefs zugeben.

Der Ölpreis würde in diesem Fall laut den Experten für Ölderivate von Goldman Sachs möglicherweise auf Tausende von Dollar pro Barrel steigen – und das würde die gesamte Weltwirtschaft zum Absturz bringen.

Dies ist wohl die wichtigste Achillesferse der NATO. Fast ohne einen Schuss abzufeuern, könnte eine russisch-iranische Allianz die NATO in Stücke schlagen und verschiedene EU-Regierungen zu Fall bringen, während im gesamten Westen ein sozioökonomisches Chaos ausbricht.

In der Zwischenzeit, um Dylan zu zitieren, dämmert die Dunkelheit immer wieder zur Mittagszeit. Strauss‘ neokonservative und neoliberale Psychopathen werden die Uhr des Jüngsten Gerichts immer näher an die Mitternacht heranschieben.

Pepe Escobar ist ein eurasischer geopolitischer Analyst und Autor. Sein neuestes Buch ist Raging Twenties.