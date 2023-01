Propaganda und Zensur beherrschen den Informationskrieg

Jahrzehntelang lieferten sie Tausende von Ergebnissen für jede beliebige Suche.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Der größte Teil der internationalen Berichterstattung in den westlichen Medien wird von drei globalen Nachrichtenagenturen geliefert – The Associated Press (AP), Reuters und Agence France-Presse (AFP)

Solange nicht mindestens eine dieser Nachrichtenagenturen eine Meldung sendet, ist es unwahrscheinlich, dass die nationalen und lokalen Medien über ein Ereignis berichten. Selbst Fotos und Videos werden in der Regel direkt von diesen globalen Nachrichtenagenturen bezogen. Auf diese Weise hören, sehen und lesen die Menschen überall genau dieselbe Nachricht

Geheimdienste und Verteidigungsministerien sind sich der Macht dieser Nachrichtenagenturen durchaus bewusst und nutzen sie regelmäßig. Im Jahr 2009 verriet der damalige AP-Präsident Tom Curley, dass das US-Pentagon mehr als 27.000 PR-Spezialisten beschäftigt, die Geschichten erfinden, und über ein jährliches Propaganda-Budget von fast 5 Milliarden Dollar verfügt

Der übrige technokratische Apparat nutzt diese Nachrichtenagenturen auf die gleiche Weise und aus den gleichen Gründen – um bestimmte Narrative zu verbreiten und andere zu begraben oder zu „entlarven“.

Die Agentur für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit (CISA) des US-Heimatschutzministeriums arbeitet mit einem Zensurkonsortium namens Election Integrity Partnership (EIP) zusammen. Durch dieses Konsortium zensiert das DHS illegal die Amerikaner

Google versprach, uns die Welt zu bringen, und lieferte jahrzehntelang Zehntausende von Ergebnissen zu jeder beliebigen Suche. Es war eine clevere Falle. Die Weltbevölkerung an ein Informationsmonopol zu binden, und dann, wenn die Zeit reif war, alle auf bestimmte Erzählungen zu lenken und alles andere auszublenden.

Google ist dazu in der Lage, weil die primäre Art und Weise, wie jemand ein Thema online „recherchiert“, die Verwendung der Google-Suchmaschine ist; Google kontrolliert weit über 95 % der Suchanfragen, die im Internet auf dem gesamten Planeten durchgeführt werden. Eine ähnliche Falle wurde in der Medienlandschaft aufgestellt. Wie von Swiss Policy Research berichtet:

„… der größte Teil der internationalen Berichterstattung in den westlichen Medien wird von nur drei globalen Nachrichtenagenturen mit Sitz in New York, London und Paris geliefert. Die Schlüsselrolle, die diese Agenturen spielen, bedeutet, dass westliche Medien oft über dieselben Themen berichten und dabei sogar denselben Wortlaut verwenden. Darüber hinaus nutzen Regierungen, Militärs und Geheimdienste diese globalen Nachrichtenagenturen als Multiplikatoren, um ihre Botschaften in der ganzen Welt zu verbreiten. Eine Untersuchung der Syrien-Kriegsberichterstattung von neun führenden europäischen Zeitungen zeigt diese Probleme deutlich auf: 78 % aller Artikel basierten ganz oder teilweise auf Agenturmeldungen, aber 0 % auf investigativen Recherchen. Außerdem sprachen sich 82 % aller Meinungsbeiträge und Interviews für eine Intervention der USA und der NATO aus, während die Propaganda ausschließlich der Gegenseite zugeschrieben wurde.“

Propaganda auf der einen und Zensur auf der anderen Seite sind die primären Kampfstrategien des Informationskriegs, in dem wir uns heute befinden. Es ist daher unerlässlich zu verstehen, wie diese „Kriegswaffen“ gegen die Öffentlichkeit eingesetzt werden und von wem.

Nachrichtenagenturen sind das unsichtbare Propaganda-Nervenzentrum

Wenn es um die tatsächliche Verbreitung von Fake News und Propaganda geht, spielen internationale Nachrichtenagenturen eine zentrale Rolle, von denen es, wie erwähnt, nur drei gibt:

The Associated Press (AP) – Mit Hauptsitz in den USA und mehr als 4.000 Mitarbeitern weltweit wird AP von rund 12.000 internationalen Medien genutzt und erreicht jeden Tag mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Thomson Reuters – Reuters hatte seinen Hauptsitz ursprünglich in London, Großbritannien, wurde aber 2008 von der Thomson Corporation übernommen. Die beiden Medienunternehmen fusionierten und wurden zur Thomson Reuters Corp., die mehr als 25 000 Mitarbeiter an Hunderten von Standorten weltweit beschäftigt. Agence France-Presse (AFP) – Eine quasi-staatliche Organisation mit Sitz in Paris, Frankreich, die nach Angaben von Swiss Policy Research rund 4.000 Mitarbeiter beschäftigt.

sendet die AFP jeden Tag mehr als 3.000 Berichte und Fotos an Medienunternehmen in aller Welt.

Das hat Wolfgang Vyslozil, ehemaliger Geschäftsführer der Austria Presse Agentur (APA), einmal festgestellt:

„Nachrichtenagenturen stehen selten im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Dabei sind sie eine der einflussreichsten und gleichzeitig eine der am wenigsten bekannten Mediengattungen. Sie sind Schlüsseleinrichtungen von erheblicher Bedeutung für jedes Mediensystem. Sie sind das unsichtbare Nervenzentrum, das alle Teile dieses Systems miteinander verbindet.“

Solange nicht mindestens eine dieser Nachrichtenagenturen eine Meldung sendet, ist es unwahrscheinlich, dass die nationalen und lokalen Medien über ein Ereignis berichten. Selbst Fotos und Videos werden in der Regel direkt von diesen globalen Nachrichtenagenturen bezogen. Auf diese Weise hören, sehen und lesen die Menschen überall genau dieselbe Nachricht.

Selbst Medien, die Auslandskorrespondenten beschäftigen, erwarten nicht, dass diese Korrespondenten unabhängige Nachforschungen anstellen. Auch sie berichten einfach über alles, was die drei großen Nachrichtenagenturen berichten wollen, und zwar aus dem von ihnen gewünschten Blickwinkel.

Das Ergebnis ist eine Art Echokammer, in der nur eine Meinung vertreten wird. Wie nicht anders zu erwarten, ist dieses System eine perfekte Propagandamaschine. Wie von Swiss Policy Research festgestellt:

„Aufgrund der eher geringen journalistischen Leistung der Mainstream-Medien und ihrer hohen Abhängigkeit von einigen wenigen Nachrichtenagenturen ist es für interessierte Parteien ein Leichtes, Propaganda und Desinformation in einem vermeintlich seriösen Format an ein weltweites Publikum zu verbreiten.“

Der Propaganda-Multiplikator

Geheimdienste und Verteidigungsministerien sind sich der Macht dieser Nachrichtenagenturen durchaus bewusst und nutzen sie regelmäßig. Im Jahr 2009 verriet der damalige AP-Präsident Tom Curley, dass das US-Pentagon mehr als 27.000 PR-Spezialisten beschäftigt, die Geschichten erfinden, und über ein jährliches Propaganda-Budget von fast 5 Milliarden Dollar verfügt.

„Der technokratische Apparat nutzt diese Nachrichtenagenturen, um bestimmte Narrative zu verbreiten und andere zu begraben oder zu ‚entlarven‘.“

Curley erklärte auch, dass hochrangige US-Generäle damit gedroht hätten, ihn und die Agentur zu „ruinieren“, falls AP-Journalisten eine kritische Haltung gegenüber dem US-Militär einnehmen würden.

Der Rest des technokratischen Apparats nutzt diese Nachrichtenagenturen auf die gleiche Weise und aus den gleichen Gründen – um bestimmte Narrative zu verbreiten und andere zu begraben oder zu „entlarven“. Natürlich wissen wir jetzt auch, dass zumindest einige der Verteidigungsministerien der Welt im Auftrag des Tiefen Staates arbeiten, also gibt es nicht viel, was sie voneinander trennt. Ihre Narrative passen zusammen wie Puzzleteile.

Kurz gesagt, die derzeitige Zensur und Kennzeichnung von allem, was die globalistische Agenda bedroht, als „Fehlinformation“ und „Desinformation“ ist ein Schema von oben nach unten, wie oben dargestellt oben dargestellt. Es ist keineswegs willkürlich, und es wird nicht von den Meinungen privater Unternehmen selbst bestimmt. Unternehmen der sozialen Medien beispielsweise sind lediglich Werkzeuge für den technokratischen tiefen Staat, der weltweit operiert.

Abgesehen davon sind viele der wichtigsten Medienpersönlichkeiten auch Teil des globalistischen Netzwerks. Schauen Sie sich nur die Mitgliederlisten des World Economic Forum (WEF), des U.S. Council on Foreign Relations (CFR), der Bilderberg-Gruppe und der Trilateralen Kommission an, um nur einige zu nennen.

Sie werden viele prominente Journalisten, Redakteure und Verleger finden. Als Insider muss man ihnen nicht sagen, was sie berichten sollen. Sie wissen bereits, was auf der Tagesordnung steht und welches Narrativ diese Agenda fördern wird.

Warum Nachrichtenagenturen ihre Quellen nicht offenlegen

Der Grund dafür, dass die meisten Menschen keine Ahnung haben, dass ihre lokalen oder bevorzugten Nachrichtenmedien einfach dieselbe Geschichte wiederkäuen wie alle anderen, liegt darin, dass die Medien ihre Quellen nur selten nennen, mit Ausnahme der gedruckten Zeitungen, bei denen man ein kleines Akronym in Klammern in der Datumszeile findet. Wenn sie es täten, würde man schnell das Muster erkennen.

Dann würden Sie erkennen, dass nur wenige Nachrichten, wenn überhaupt, von unabhängiger Seite recherchiert wurden, und das ist natürlich eine Wahrnehmung, die man Ihnen nicht vermitteln will.

Man kann diese Quellen finden, wenn man weiß, wo man suchen muss, aber sie sind für die meisten zu kryptisch, um sie zu interpretieren. Wie bereits erwähnt, werden die Nachrichtenagentur, die die Meldung verbreitet hat, und gelegentlich der Redakteur der Agentur, der den Bericht redigiert hat, in der Regel am Anfang oder am Ende des Artikels in abgekürzter Form und in Klammern angegeben.

Medienspezialisten sind in der Regel die Einzigen, die diese Verweise entziffern können, aber wenn Sie die Abkürzungen von drei internationalen Agenturen – AP, Reuters und AFP – kennen, wissen Sie zumindest, dass eine Nachrichtenagentur den Bericht verfasst hat.

Erfundene Mediennarrative prägen die öffentliche Meinung

Manchmal verwenden Medienunternehmen jedoch die Geschichte einer Agentur ohne Namensnennung und/oder sie schreiben sie einfach leicht um, um sie wie einen unabhängigen Beitrag erscheinen zu lassen. Die überwiegende Mehrheit der Nachrichten – einschließlich der dazugehörigen Fotos und Videos – stammt jedoch von den großen Drei.

„Letztlich führt diese Abhängigkeit von den globalen Agenturen zu einer auffälligen Ähnlichkeit in der internationalen Berichterstattung: Von Wien bis Washington berichten unsere Medien oft über die gleichen Themen und verwenden viele der gleichen Phrasen – ein Phänomen, das man sonst eher mit ‚kontrollierten Medien‘ in autoritären Staaten in Verbindung bringt“, schreibt Swiss Policy Research und fügt hinzu: „Die Abhängigkeit von globalen Agenturen ist auch ein wesentlicher Grund dafür, dass die Medienberichterstattung über geopolitische Konflikte oft oberflächlich und sprunghaft ist, während historische Zusammenhänge und Hintergründe nur bruchstückhaft oder gar nicht dargestellt werden … Schließlich erklärt die Dominanz der globalen Agenturen, warum bestimmte geopolitische Themen und Ereignisse … in unseren Medien überhaupt nicht erwähnt werden: Wenn die Agenturen nicht über etwas berichten, dann wissen die meisten westlichen Medien auch nichts davon. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Deutschen Presse-Agentur (DPA) hieß es: „Was die Agentur nicht meldet, findet nicht statt … Während einige Themen in unseren Medien überhaupt nicht vorkommen, sind andere Themen sehr präsent – auch wenn sie es eigentlich nicht sein sollten: ‚Oft berichten die Massenmedien nicht über die Realität, sondern über eine konstruierte oder inszenierte Wirklichkeit. Mehrere Studien haben gezeigt, dass die Massenmedien überwiegend von PR-Aktivitäten bestimmt werden …“.

„Heimatschutz“ ist jetzt eine reine Propagandamaßnahme

Mitte November 2020 entließ der damalige Präsident Donald Trump Chris Krebs, den Direktor der Agentur für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit (CISA) des Heimatschutzministeriums (DHS), nachdem Krebs die Wahl 2020 zur „sichersten Wahl in der Geschichte der USA“ erklärt hatte.

Krebs ist übrigens ein ehemaliger Microsoft-Manager, was ihn in die Sphäre der globalistischen Kabale bringt. Krebs beaufsichtigte auch die Änderung des Schwerpunkts von CISA, der sich von der Bekämpfung ausländischer Desinformationskampagnen auf inländische Zensur konzentrierte. Dies zeigt deutlich, in welchem Team er ist, und es ist nicht das Team Humanität.

Im Jahr 2020 hat Krebs sogar eine Website zur „Gerüchtekontrolle“ eingerichtet um Behauptungen über Wahlbetrug zu entlarven – einschließlich Behauptungen des amtierenden Präsidenten selbst. Die CISA unterhält diese Website immer noch, angeblich um falschen Behauptungen über Wahlbetrug, die bei zukünftigen Wahlen aufkommen könnten, entgegenzuwirken.

Dabei gibt es eindeutige Probleme. Wenn es Betrugsvorwürfe gibt, müssen beide Seiten angehört werden und ihre Beweise vorlegen können. Es kann nicht sein, dass nur eine Seite sagt: „Hier gibt es nichts zu sehen, gehen Sie weiter“. Die CISA fungiert jedoch als De-facto-Zensurbehörde, die 120 Analysten einsetzt, um Millionen von Beiträgen in sozialen Medien zu zensieren – nicht nur zu Wahlen, sondern auch zu COVID-19.

CISA – Eine Plattform für Propaganda und Zensur

Elon Musk bezeichnete das CISA kürzlich als „Propaganda-Plattform“ und er hat Recht. Wir wissen jetzt, dass die CISA mit einem Zensurkonsortium namens Election Integrity Partnership (EIP) zusammenarbeitet. Die EIP wiederum setzt sich aus vier Organisationen zusammen:

Die Stanford-Internet-Beobachtungsstelle (SIO) Das Zentrum für eine informierte Öffentlichkeit der Universität von Washington Das Forschungslabor für digitale Forensik des Atlantic Council Graphika (ein Unternehmen für die Analyse sozialer Medien)

Während des Wahlzyklus 2020 arbeiteten das EIP und die CISA mit dem Global Engagement Center (GEC) des Außenministeriums und dem vom DHS unterstützten Elections Infrastructure Information Sharing and Analysis Center (ISAC) zusammen, um falsches Denken in sozialen Medien zu überwachen. Wie von Kanekoa News auf Substack berichtet:

„Das EIP baute Kommunikationsportale mit Big-Tech-Plattformen wie Facebook, Twitter, Google, TikTok, Reddit und Discord sowie mit liberalen Gruppen wie der NAACP, Common Cause, dem Democratic National Committee und dem vom ehemaligen Hillary-Clinton-Wahlkampfmanager Robby Mook mitbegründeten Harvard-Projekt Defending Digital Democracy Project auf, um während der Wahlzyklen 2020 und 2022 inländische „Falsch- und Desinformationen“ zu zensieren. Sie hatten etwa 120 Analysten, die 20 Stunden am Tag die sozialen Medien überwachten und Tickets für Fehlinformationen weiterleiteten, die zensiert werden sollten. Diese Zensur wurde auf COVID-Impfstoffe übertragen, als sie im Februar 2021 das Virality Project starteten. Ein Bericht der Foundation for Freedom Online (FFO), einer von Mike Benz gegründeten gemeinnützigen Organisation, mit dem Titel „DHS Censorship Agency Had Strange First Mission: Banning Speech That Casts Doubt On ‚Red Mirage, Blue Shift‘ Election Events‘ (Verbot von Redebeiträgen, die Zweifel an den ‚Red Mirage, Blue Shift‘-Wahlereignissen aufkommen lassen), beschreibt diese staatliche Sprachkontrollmaschine und ihre Fähigkeit, das Narrativ während der Wahl 2020 zu kontrollieren …“

DHS-Partner drängten Privatunternehmen zur Einhaltung der Vorschriften

Laut der Untersuchung der Foundation of Freedom Online haben das DHS und seine Partner Dutzende von „Fehlinformationen“ ins Visier genommen, die alle unterdrückt wurden. Sie stuften 22 Millionen Tweets als „Fehlinformationen“ ein, zusammen mit Hunderten von Millionen Facebook-Posts, YouTube-Videos und TikToks.

Die Partner des DHS prahlten auch mit ihrer Fähigkeit, Tech-Unternehmen dazu zu bringen, ihre Nutzungsbedingungen zu ändern, um diese ansonsten illegale Zensur zu erleichtern oder zu ermöglichen. Wie von Kanekoa News angemerkt:

„Kurz gesagt, CISA hat die Zensur an ein Netz gleichgesinnter Partner aus dem privaten Sektor und der Zivilgesellschaft ausgelagert, um unklare rechtliche Befugnisse und Verstöße gegen den ersten Verfassungszusatz zu umgehen.„

Es überrascht nicht, dass „jeder einzelne ‚wiederholte Verbreiter von Wahlfehlinformationen‘ … mit der politischen Rechten verbündet war“, schreibt Kanekoa News und fügt hinzu:

„Krebs und die Entscheidung des EIP, die Geschichte um die Anfälligkeit von Wahlmaschinen vollständig zu zensieren, verkennt, dass Kongressmitglieder, die mit der Linken verbündet sind, darunter Senatorin Amy Klobuchar, Senator Ron Wyden und Senatorin Kamala Harris sowie zahlreiche Informatikprofessoren und Wahlexperten, die letzten vier Jahre damit verbracht haben, das amerikanische Volk davor zu warnen, dass computergestützte Wahlsysteme oft mit dem Internet verbunden, kompromittiert und anfällig für Hacker sind. Die Linke durfte nach der Wahl 2016 über die Schwachstellen der Wahlmaschinen diskutieren, und die Rechte wurde zensiert, wenn sie nach der Wahl 2020 über dieselben Schwachstellen sprach.“

Ebenso heuchlerisch hatten viele der Personen in der EIP die Idee gefördert, dass Donald Trump ein illegitimer Präsident sei, aufgrund der Anschuldigungen, die im „Russiagate-Skandal“ erhoben wurden – die sich später alle als absichtlich fabrizierte Lügen herausstellten, die von Hillary Clinton genehmigt und bezahlt wurden.

Doch obwohl sie die Wahl 2016 delegitimiert hatten und das Gegenteil bewiesen wurde, fingen dieselben Leute an, jeden zu zensieren, der es wagte, die Wahl 2020 zu „delegitimieren“, indem er Fragen stellte und auf Beweise für falsches Spiel hinwies.

Gefährliche Heuchelei

Eine Akteurin, Renée DiResta, technische Forschungsmanagerin am Stanford Internet Observatory, verkörpert die Heuchelei der EIP besonders gut. Wie von der Stiftung für Online-Freiheit erklärt:

„Die prominente Rolle, die Renée DiResta in der EIP spielt … ist besonders beunruhigend und beunruhigend. Bevor DiResta Forschungsmanagerin im Stanford-Disinfo-Labor wurde, war sie Forschungsdirektorin für eine inzwischen berühmt-berüchtigte, skandalumwitterte und in Ungnade gefallene politische Axtfirma namens New Knowledge LLC. Im Dezember 2018 deckte die New York Times auf, dass DiRestas von demokratischen Spendern finanzierte kleine Cybersecurity-Firma New Knowledge heimlich Tausende gefälschter „russischer Bots“ (Benutzerkonten, die mit einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN) erstellt wurden, um eine russische IP-Adresse zu simulieren) auf Twitter und Facebook erstellt und diese gefälschten „russischen Bots“ dann massenhaft für die Kampagne des oppositionellen republikanischen Senatskandidaten Roy Moore angemeldet hatte. DiResta tat dies – oder zumindest die kleine Firma, in der sie Geschäftsführerin war – in der Hitze der Sonderwahlen in Alabama im November 2017, die maßgeblich über die Kontrolle der Partei über den US-Senat entschieden. Es war ein Rennen, das Moore knapp verlor und für das New Knowledge – in seinem eigenen Bericht – die Lorbeeren erntete. Damals glaubten die Mainstream-Nachrichten tatsächlich, dass Roy Moore von den Russen unterstützt wurde. Aber es war nur DiRestas professionelle Desinformationsfirma, die sich in die Wahl einmischte.

Deep State-Akteure sagen das eine und tun das Gegenteil

Eine wichtige Erkenntnis ist, dass ein großer Teil des Propagandakriegs von Menschen und Organisationen geführt wird, die sich für eine Sache ausgeben, aber das komplette Gegenteil tun. Zum Beispiel ist DiResta der Leiter der Abteilung „Data for Democracy“,

und beteiligt sich gleichzeitig an einer Verschwörung zur direkten Umgehung des demokratischen Wahlprozesses.

Dieses schockierend betrügerische Verhalten wird leichter verständlich, wenn man weiß, dass sie auch Mitglied des Council on Foreign Relations (CFR) ist, dessen Aufgabe es ist, eine totalitäre Ein-Welt-Regierung, eine Neue Weltordnung mit globaler Herrschaft von oben nach unten zu schaffen. Woher wissen wir das? Ganz einfach, sie haben es zugegeben.

Im Jahr 1950 sagte der Sohn eines der CFR-Gründer, James Warburg, vor dem Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats: „Wir werden eine Weltregierung haben, ob es Ihnen gefällt oder nicht – durch Eroberung oder Zustimmung. In ähnlicher Weise schrieb der CFR-Insider Admiral Chester Ward 1975, dass das Ziel des CFR darin bestehe, „die Souveränität und nationale Unabhängigkeit der USA in eine allmächtige Eine-Welt-Regierung zu überführen“.

Ward zufolge ist der Wunsch, „die Souveränität und Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten aufzugeben, bei den meisten Mitgliedern allgegenwärtig“, und „im gesamten CFR-Lexikon gibt es keinen Begriff der Abscheu, der eine so tiefe Bedeutung hat wie ‚America First‘.“ DiResta arbeitet also im Auftrag derjenigen, die eine Eine-Welt-Regierung errichten wollen, und die sind nicht für ihre Skrupel oder die Einhaltung demokratischer Prozesse bekannt.

CISA verwandelt gesetzestreue Amerikaner in Cyberkriminelle

Wie der Gründer der Foundation for Freedom Online, Mike Benz, erklärt:

„Die kollektive Rechtfertigung der DHS-Insider, ohne einen Mucks über die revolutionären Auswirkungen der Umstellung zu verlieren, lautete, dass „inländische Desinformation“ nun eine größere „Cyber-Bedrohung für Wahlen“ darstelle als Unwahrheiten, die durch ausländische Einmischung entstehen. Die von CISA selbst erfundenen Zensurbefugnisse gegen ‚ausländische Desinformation‘ wurden also nicht mehr nach außen gegen vermeintliche russische Bot-Konten gerichtet, sondern nach innen gegen Dutzende Millionen von US-Bürgern, die sich einfach nur rechtmäßig über ihre Wahlen unterhalten.“

Die Fähigkeit, Propaganda zu erkennen, ist Teil der Lösung

Wenn die Propaganda bereits tief in unserer Medienstruktur verwurzelt ist und die Regierungsbehörden mit der Zensur beschäftigt sind, wie können wir dann wissen, was wahr ist und was nicht?

Es gibt keine einfache Antwort auf diese Frage, aber die Lösung besteht darin, sich zunächst der Tatsache bewusst zu werden, dass die Mainstream-Medien konsequent lügen, um die Agenda der Kabale zu unterstützen. Es gibt einen Grund dafür, warum die Medien so berichten, wie sie es tun. Eine Möglichkeit, die Nachrichten zu bewerten, besteht darin, sich zu fragen: „Warum wollen sie wohl, dass ich das auf diese bestimmte Weise sehe?“ Schließlich beginnen sich Muster zu bilden.

Um die Wahrheit zu finden, muss man bereit sein, lange danach zu suchen, und zwar auch außerhalb des Konsortiums der Mainstream-Medien. In den seltensten Fällen werden Sie die Antwort bei Google oder gar dem neuen Open AI Chatbot finden. Sie müssen Fragen stellen und sich Ihren Weg durch die Informationen bahnen, die Sie finden. Wenn etwas keinen Sinn ergibt und man Ihnen sagt, dass Sie es ohne zu hinterfragen akzeptieren sollen, handelt es sich wahrscheinlich um Propaganda.

Eine Reihe von COVID-19-Beschränkungen zum Beispiel waren extrem unlogisch, was uns zeigt, dass es nicht darum geht, Menschen vor Infektionen zu schützen. Es geht um etwas anderes, und dieses andere ist oft die gezielte Zerstörung von Kleinunternehmen, um den Wohlstandstransfer von der Mittel- und Unterschicht zur Oberschicht zu erleichtern. Letztlich ist das der Plan, und um ihn zu stoppen, müssen wir aufhören, die Propaganda zu glauben. So einfach ist das. Und so herausfordernd.

