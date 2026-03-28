Eskalation an allen Fronten: USA signalisieren Verbündeten keine unmittelbaren Invasionspläne – Iran kündigt schärfere Vergeltung an

Die Vereinigten Staaten haben ihren Verbündeten signalisiert, dass derzeit keine unmittelbaren Pläne für eine Bodeninvasion im Iran bestehen, obwohl weiterhin tausende Soldaten in die Region verlegt werden. Iran weist zugleich zurück, eine von Donald Trump angekündigte zehntägige Pause bei Angriffen auf Energieanlagen gefordert zu haben. Israel greift unterdessen verstärkt industrielle und strategische Ziele an, darunter Stahlwerke sowie Anlagen des iranischen Nuklearprogramms. Auch der Schwerwasserreaktor Khondab, Teil des Arak-Nuklearkomplexes, wurde ins Visier genommen, ebenso eine „Yellow Cake“-Fabrik in der Provinz Yazd.

Die Lage eskaliert laut Beobachtern „an allen Fronten“. Das Hauptquartier der Revolutionsgarden wurde Ziel gemeinsamer Angriffe der USA und Israels. Iran reagiert mit Drohungen, den Konflikt auszuweiten, benennt Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten, greift Häfen in Kuwait an und setzt Drohnen gegen Riad ein. Gleichzeitig warnt Teheran, künftig auch die Industrie in den Golfstaaten anzugreifen.

Am Freitag trafen israelisch-amerikanische Luftangriffe den Schwerwasserforschungsreaktor Khondab auf dem Gelände des Atomkomplexes Arak im Westen Irans.

Israeli/American airstrikes hit the Khondab Heavy Water Research Reactor located on the territory of the Arak Nuclear Complex in western Iran on Friday. pic.twitter.com/qP7ytrCfVb — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) March 27, 2026

US-Außenminister Marco Rubio erklärte gegenüber den Außenministern der G7, der Krieg könne noch zwei bis vier Wochen andauern. Israel intensiviert gleichzeitig seine militärischen Operationen, obwohl Berichte über personelle Engpässe zunehmen. Der Generalstabschef der israelischen Armee warnte vor wachsendem Druck auf die Truppenstärke, während Verteidigungsminister Israel Katz ankündigte, die Angriffe „zu intensivieren und auszuweiten“.

Parallel wächst die Sorge, dass Iran bewusst modernere und leistungsfähigere Raketen für einen längeren Konflikt zurückhält. Die USA und Israel greifen weiterhin iranische Raketenstellungen an, teils wiederholt über Wochen hinweg, dennoch setzt Teheran seine Raketenangriffe fort.

Auch unter westlichen Verbündeten nehmen Zweifel zu. Bundeskanzler Friedrich Merz stellte öffentlich infrage, ob Washington und Tel Aviv über eine funktionierende Strategie verfügen. In einem angespannten Telefonat mit Trump habe er deutlich gemacht, dass Verbündete vorab konsultiert werden sollten. Trump habe hingegen erklärt, er brauche die NATO nicht. Die Unterhaltung sei nicht ohne Spannungen verlaufen.

Iran reagiert scharf auf die Kombination aus Angriffen und gleichzeitigen Gesprächsangeboten aus Washington. Ein hochrangiger iranischer Vertreter bezeichnete US-Angriffe bei gleichzeitigen Verhandlungsaufrufen als untragbar.

Die Vereinigten Arabischen Emirate drängen unterdessen auf die Bildung einer multinationalen „Hormuz-Sicherheitskräfte“, um die zentrale Ölroute zu sichern. Dutzende Staaten wurden angefragt, bislang hat sich jedoch kein Land angeschlossen.

Die militärische Eskalation setzt sich fort. Iran signalisiert mögliche Angriffe auf Stahlfabriken im Golfraum und in Israel. Gleichzeitig wurden die Uranverarbeitungsanlage in Yazd sowie weitere nukleare Einrichtungen angegriffen. Nach Angaben lokaler Behörden kam es dabei zu keinem Austritt von Radioaktivität.

Israel bestätigte zudem Angriffe auf zentrale Elemente der iranischen Nuklearinfrastruktur, darunter das Schwerwasserwerk in Arak, das für die Produktion von Plutonium genutzt werden kann.

Auch die industrielle Basis Irans gerät zunehmend ins Visier. Israelische Streitkräfte griffen zwei der größten Stahlwerke des Landes in Isfahan und Ahvaz an. Beide gelten als zentral für die militärische Produktion und sind teilweise im Besitz der Revolutionsgarden. Die Angriffe könnten Schäden in Milliardenhöhe verursachen.

Nach Angaben aus US-Kreisen wurde etwa ein Drittel der iranischen Raketen zerstört, ein weiteres Drittel sei beschädigt oder unbrauchbar gemacht worden. Gleichzeitig widersprechen diese Einschätzungen der Darstellung des Weißen Hauses, wonach Iran nur noch über sehr wenige Raketen verfüge.

Ein zentraler Streitpunkt bleibt die angebliche Feuerpause. Iran hat keine zehntägige Unterbrechung der Angriffe beantragt und auch noch nicht offiziell auf den über Pakistan übermittelten 15-Punkte-Plan der USA reagiert. Gleichzeitig verlegt das Pentagon weitere tausende Soldaten, darunter Marines und Luftlandetruppen, in die Region.

Die militärische Lage bleibt widersprüchlich. Während Raketenstellungen angegriffen werden, setzt Iran seine Angriffe fort. Beobachter stellen zunehmend die Frage, ob die Strategie der USA und Israels tatsächlich erfolgreich ist.

Berichte deuten darauf hin, dass Iran über eine massive Mobilisierung verfügt. Gleichzeitig wurde das Mindestalter für unterstützende Rollen offenbar gesenkt. In der Region wächst die Sorge vor einer weiteren Ausweitung des Konflikts.

Auch andere Akteure könnten eingreifen. Die Huthi-Bewegung kündigte an, sich am Konflikt zu beteiligen. Russlands Außenminister Sergej Lawrow erklärte, Iran habe keine internationalen Verpflichtungen verletzt. Gleichzeitig stiegen die russischen Öleinnahmen deutlich an.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind bereits sichtbar. Der Ölpreis überschritt erneut die Marke von 110 Dollar pro Barrel und stieg weiter an. Marktbeobachter warnen vor wachsender Nervosität und zunehmender Unsicherheit.

Auch in der Golfregion weitet sich die Gewalt aus. Kuwait meldete Angriffe auf zwei Häfen durch Drohnen und Marschflugkörper. Infrastruktur wurde beschädigt, Opfer wurden zunächst nicht gemeldet. Saudi-Arabien meldete abgefangene Drohnen über Riad und der Ostprovinz. Sechs ballistische Raketen wurden registriert, von denen zwei abgefangen wurden, während vier im Persischen Golf oder in unbewohnten Gebieten einschlugen.

Auch aus Tel Aviv wurden chaotische Zustände berichtet. Gleichzeitig kam es zu Explosionen in Dubai und Abu Dhabi. Beobachter sehen darin ein deutliches Signal Irans an die USA nach einer Reihe von Ultimaten und Fristen, die Teheran nach eigenen Angaben nie gefordert hatte. Trump hatte die Frist mehrfach angepasst, von zunächst 48 Stunden über fünf Tage bis hin zu einem Zeitraum von zehn Tagen.

Während Washington weiterhin auf diplomatische Kontakte verweist, unter anderem über Pakistan, deutet die Lage vor Ort auf eine weitere Eskalation hin. Zwischenzeitlich war sogar über eine mögliche Reise von Vizepräsident J.D. Vance nach Islamabad spekuliert worden.

Israel kündigte unterdessen an, seine Angriffe weiter auszuweiten. Verteidigungsminister Katz erklärte, die Angriffe würden intensiviert und auf zusätzliche Ziele ausgedehnt, da Iran weiterhin Raketen auf zivile Ziele in Israel abfeuere.

Für Israel besteht dabei ein erhebliches Risiko, da angenommen wird, dass Iran einen Teil seiner modernsten und weitreichendsten Raketen bewusst zurückhält, um sie in einem länger andauernden Krieg einzusetzen.

Die Lage in der Straße von Hormus bleibt angespannt. Die iranische Revolutionsgarde erklärte die Passage für Schiffe, die mit gegnerischen Staaten verbunden sind, faktisch für geschlossen. Jede Bewegung könne „hart beantwortet“ werden. Berichten zufolge wurden sogar zwei chinesische Schiffe an der Durchfahrt gehindert.

Gleichzeitig versuchen die USA, ihre Strategie anzupassen, und setzen zunehmend auf neue Mittel, darunter unbemannte Drohnenboote, wodurch sich ein weiterer Schauplatz in einem bereits ausgeweiteten Konflikt eröffnet.