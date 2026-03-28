Pepe Escobar: Iran lässt Raketen-Hölle auf Israel und den Golf regnen – Trumps Invasion kollabiert

Inmitten eines eskalierenden Konflikts, der die Welt in Atem hält, analysiert der renommierte geopolitische Analyst und unabhängige Journalist Pepe Escobar in einem aktuellen Interview die dramatischen Entwicklungen im Nahen Osten. Während Iran mit Präzisionsraketen Israel und Golfstaaten unter Beschuss nimmt und die Straße von Hormus neu regelt, droht Trumps angekündigte Militäroperation in einem Chaos aus Fehlkalkulationen und wirtschaftlichem Kollaps zu versinken. Escobar beschreibt ein „Theater des Absurden“, in dem Irans Widerstand nicht nur militärisch, sondern auch geoeconomisch die Grundfesten der US-Hegemonie erschüttert.

Die neue Realität in der Straße von Hormus: Irans „Petro-Yuan“-Tollbooth

Pepe Escobar erklärt detailliert, wie sich die Lage in der Straße von Hormus seit gestern grundlegend verändert hat. Bis vor Kurzem konnten Tanker aus China, Indien, Pakistan, Irak, Bangladesch und sogar Ländern wie Sri Lanka und Thailand die Passage nutzen – vorausgesetzt, sie erfüllten drei klare Bedingungen: Sie mussten alle Daten an einen mit der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) verbundenen Broker übermitteln, der die Informationen prüfte. Bei Verbindungen zu US-amerikanischen, israelischen oder feindlichen Interessen war die Durchfahrt sofort gestoppt. Zweitens war eine Gebühr von zwei Millionen US-Dollar pro Tanker fällig – zahlbar bar (vorzugsweise in Yuan) oder per Kryptowährung über die extrem schnelle Tron-Blockchain (nur drei Sekunden Abwicklung). Nach Zahlung und Erhalt einer Quittung folgte der dritte Schritt: Die Schiffe mussten einen exakt vorgegebenen, nur acht Kilometer breiten Schifffahrtskanal nördlich der Insel Qeshm und zwischen Qeshm und der kleinen Insel Larak nutzen.

Diese Regeln, die Escobar als „Privatisierung oder Nationalisierung“ der Straße von Hormus bezeichnet, wurden nun vom iranischen Parlament gesetzlich verankert. Sie orientieren sich am Vorbild des Suezkanals: Keine kostenlose Passage mehr. Die IRGC-Navy kontrolliert nicht nur die territorialen Gewässer, sondern ein riesiges Perimeter – vom Süden Qeshms über den westlichen Persischen Golf bis zur Insel Qaruh, weiter über die Integration von Persischem Golf, Straße von Hormus und Golf von Oman bis zur iranisch-pakistanischen Grenze. Seit heute herrscht jedoch Stillstand: Kein Schiff passiert mehr, weil alle mit einer bevorstehenden US-Operation rechnen. Escobar betont: Die Regeln gelten weiter und werden strikt durchgesetzt. Wer nicht zu den „feindlichen Nationen“ zählt, kann passieren – aber nur gegen Gebühr und auf dem vorgeschriebenen Weg.

Diese Maßnahme ist ein game-changer. Iran hat damit in wenigen Tagen ein alternatives Zahlungssystem etabliert, das ein „Petro-Yuan“ in der Praxis darstellt – etwas, das jahrelange BRICS-Gipfel nicht erreicht haben. Russland und China beobachten dies mit höchstem Interesse, ebenso der Globale Süden. Die IRGC verdient direkt an den Gebühren, und das System ist bereits voll funktionsfähig.

Mögliche US-Invasion und die „Normandie-Landung“-Spekulationen

Escobar skizziert die Szenarien, die derzeit die Welt in Atem halten. Es gibt Gerüchte über eine „Normandie-Style-Landung“ – möglicherweise auf der Insel Larak, wofür zuerst Qeshm gesichert werden müsste. Weitere mögliche Ziele: die Region Sistan-Belutschistan nahe dem Hafen Chabahar, die Abu-Musa-Insel (iranisch, aber von den Emiraten beansprucht) oder andere Küstenabschnitte. Die US-Regierung schickt Tausende Marines und bis zu 10.000 Soldaten, doch selbst US-Beamte warnen Trump intern: Keine der Bodenoptionen sieht gut aus. Dennoch eskaliert Washington weiter – trotz Trumps jüngster Aussage, er sei „bored with the war“ und wolle „move on“. Escobar nennt das „mindboggling“: Nachdem Trump den Konflikt als „excursion“ bezeichnete, ist er nun gelangweilt davon.

Die IRGC-Navy ist in höchster Alarmbereitschaft. Escobar warnt: Was auch immer am Wochenende oder in den nächsten Tagen passiert – es wird katastrophal. Ob Mini-Invasion oder Mega-Bombardement: Die Folgen sind unberechenbar.

Irans Raketenoffensive und die Zerstörung US-amerikanischer und israelischer Macht

Trotz US-Behauptungen, ein Drittel des iranischen Raketensystems sei zerstört (was Trumps „alles zerstört“-These widerspricht), feuert Iran täglich Präzisionsraketen auf Tel Aviv, israelische Ziele und Golfhäfen ab. Escobar spricht von einer „dezentralisierten Mosaik-Strategie“, die täglich feinjustiert wird. Die iranische Armee postet Selfies beim Raketenstart – ein klarer Sieg in der Narrativ-Schlacht. Israel meldet fast 100 zerstörte Panzer allein durch Hisbollah, die Armee droht zusammenzubrechen. US-Basen im Westasien sind zu über 90 Prozent zerstört und werden nicht wieder aufgebaut.

Iran hat noch gar nicht seine volle Kapazität eingesetzt: Die unsichtbaren unterirdischen Raketenstädte im Südosten und Osten des Landes (nahe der afghanischen Grenze) sind den Amerikanern unbekannt. Die Ziele bleiben klar: maximale Schäden an Israel (möglicherweise irreversibel), vollständige Vertreibung der USA aus dem Persischen Golf und Aufbau einer unumkehrbaren Abschreckung.

Die Rolle der Golfstaaten: UAE als Brandstifter, Saudi-Arabien als Hedger

Besonders brisant ist die Position der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Escobar zitiert einen „ghastly op-ed“ des VAE-Botschafters in den USA im Wall Street Journal: Die Emirate treten offen an der Seite der USA in den Krieg ein. Grund: 1,4 Billionen Dollar Investitionen in die US-Wirtschaft (KI, Halbleiter etc.). Ihr Geschäftsmodell – Dubai als „Bling-Bling“-Zentrum, Jebel Ali als Schlüsselhafen – liegt in Trümmern. Weitere Häfen in Tartus (Syrien), Akaba (Jordanien) und Haifa sind paralysiert. Iran hat bereits eine Liste von fünf Mega-Zielen veröffentlicht: Kraftwerke, Entsalzungsanlagen und mehr. Bei einem Eintritt der VAE droht eine komplette Zerstörung ihrer Wirtschaft – inklusive KI-Zentren und Flughäfen.

Saudi-Arabien agiert vorsichtiger, bleibt aber involviert. Escobar erinnert an historische Ansprüche: Kuwait gehörte einst zur Provinz Basra, Bahrain zu Iran (bis 1971), die Emirate zu Oman. Irakische Analysten sprechen offen von einer Rückkehr dieser Gebiete. Katar und Oman hingegen haben sich klug positioniert: Sie verurteilen den Krieg und bieten ihr Territorium nicht für Angriffe auf Iran an – sie sehen, „woher der Wind weht“.

Verhandlungs-Farce und das „Theater des Absurden“

Escobar beschreibt die gescheiterten Verhandlungen als Höhepunkt des Absurden. Omanische Diplomaten übersetzten iranische Vorschläge (großzügige Angebote zu Uran-Anreicherung) ins „Pidgin-English“ – Trump-Team („Heckle and Jackal“) verstand sie nicht. Später sollte JD Vance nach Islamabad fliegen, doch Pakistan verriet Iran: Acht Tanker mit iranischem Öl unter pakistanischer Flagge wurden von den USA gekapert. Die Dreier-Allianz Türkei-Ägypten-Pakistan als Vermittler brach zusammen. Iran wiederholt seine Kernforderungen: Abzug aller US-Basen, Reparationen, Aufhebung von Sanktionen, freies ziviles Atomprogramm, keine Einschränkungen bei Raketen oder Bündnissen mit Hisbollah und Ansar Allah.

Trump erklärt den Krieg für gewonnen und ist „bored“. Doch die Realität: US-Präsenz im Golf fast vollständig zerstört, Israel am Rand des Zusammenbruchs, Öl- und Anleihemärkte im freien Fall.

Wirtschaftliche Apokalypse: Öl bei 150 Dollar und globale Rezession

Die Bond-Märkte zwingen Trump zum Rückzug: Die 10-jährige US-Rendite näherte sich 5 Prozent, bevor der Ultimatum-Aufschub sie kurz beruhigte. Larry Fink von BlackRock warnt offen vor zwei Szenarien: Öl bei 40 oder bei 150 Dollar – Letzteres bedeutet globale Rezession. Bei 120 Dollar (bereits in Reichweite) beginnt sie bereits. Europa, ohne russisches oder katarisches Gas, zahlt den höchsten Preis. Die Kaskadeneffekte treffen den Globalen Süden, Südostasien und Indien bereits jetzt.

Russland und China: Die Kunst des Schweigens

Russland und China schweigen strategisch – „Never interrupt your enemy when he’s making a serious mistake“. Sie liefern Iran technische Unterstützung (Beidou statt GPS, Intel zu US-Plänen, verbesserte Drohnen), ohne es öffentlich zuzugeben. Putin ist überzeugt, der Krieg ende in maximal vier Wochen. Für China ist der Petro-Yuan ein Geschenk: Ein alternatives Zahlungssystem am wichtigsten Choke-Point der Welt – in drei Wochen erreicht, was 20–30 Jahre Diplomatie nicht schafften. Iran kämpft allein gegen eine nukleare Supermacht und eine regionale Atommacht – und gewinnt.

Irans souveräner Widerstand: 2500 Jahre Geschichte schlagen zurück

Trotz 47 Jahren brutaler Sanktionen – zerfallende Infrastruktur, alte Hotels, marode Abwassersysteme – verfügt Iran über herausragendes Humankapital: Weltklasse-Universitäten, Ingenieure, Physiker und Mathematiker. Sie haben ein verborgenes militärisch-industrielles Komplex aufgebaut, das die Supermacht erschreckt. Escobar ist beeindruckt: Ein mittelgroßes Regionalmacht dreht das Spiel allein um. Der Globale Süden bewundert Iran als Kämpfer für die Mehrheit der Menschheit.

Dieser Konflikt markiert den wahren Wendepunkt des 21. Jahrhunderts – nicht 9/11. Die US-Hegemonie bröckelt, eine multipolare Welt entsteht. Iran hat in wenigen Wochen alle angeblichen Gewinne aus Oktober 2023 (Libanon, Syrien) zunichtegemacht. Was folgt, wird die Geschichtsbücher füllen: Der souveräne Widerstand Persiens gegen Imperien, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Die Welt schaut gebannt zu – und lernt.