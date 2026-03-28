Exorbitante Munitionsausgaben + Mangel an Erfolgen = Iran gewinnt

Moon of Alabama

Es gibt neue Zahlen zur Verfügbarkeit von Munition auf beiden Seiten des Konflikts.

Die Washington Post berichtet (archiviert), dass die USA etwa 850 Tomahawk-Marschflugkörper auf den Iran abgefeuert haben. Die gesamte verfügbare Lagerbestand an Tomahawks liegt irgendwo zwischen 3.000 und 4.000.

Der Einsatz dieser Langstreckenwaffen ist jedoch anderweitig begrenzt. Die Raketen werden normalerweise von US-Navy-Schiffen abgefeuert. Diese haben begrenzte Ladekapazitäten von bis zu 72 Tomahawks pro Schiff. Wenn diese aufgebraucht sind, müssen die Schiffe den Schauplatz verlassen, um in einem freundlichen Hafen nachzuladen. (Das Nachladen großer Raketen auf See wurde getestet, befindet sich aber noch in den Anfängen.)

Die 16 oder so Zerstörer und U-Boote, die die USA im Golf stationiert haben, sind inzwischen größtenteils „Winchester“, d.h. ohne Tomahawk-Raketen. Sie können den Schauplatz jedoch noch nicht verlassen, da ihre Luftabwehrfähigkeiten weiterhin benötigt werden, um iranische Raketen abzufangen.

Auch Luftabwehrraketen gehen zur Neige. Wie das britische Royal United Service Institute (RUSI) vor drei Tagen berichtete:

Über ein Dutzend Munitionsarten wurden von der Koalition in einem Tempo verbraucht, das unhaltbar erscheint. Schon der Rheinmetall-CEO Armin Papperger stellte am 19. März fest, dass die globalen Lagerbestände „leer oder fast leer“ sind und dass bei Fortsetzung des Krieges um einen weiteren Monat „wir fast keine Raketen mehr verfügbar haben“.

…Angesichts der Tatsache, dass Iran mindestens ein Dutzend US- und verbündeter Radars sowie Satelliten-Terminals beschädigt hat, nimmt die Effizienz der Abfangaktionen ab; der Einsatz von 10 oder 11 Abfangraketen pro Rakete oder 8 Patriot-Raketen pro Drohne wird unhaltbar.

[D]ie US-Streitkräfte sind etwa einen Monat, oder weniger, davon entfernt, ATACMS/PrSM-Bodenangriffsraketen und THAAD-Abfangraketen auszugehen. Israel befindet sich in einer noch prekäreren Lage, da seine Arrow-Abfangraketen bis Ende März wahrscheinlich vollständig aufgebraucht sein werden. Zwar könnte der Krieg mit anderen Munitionsarten fortgesetzt werden, doch das würde ein höheres Risiko für Flugzeuge bedeuten und mehr durchsickernde Raketen und Drohnen dulden, die Truppen und Infrastruktur beschädigen.

RUSI liefert Tabellen und Hintergrundinformationen zu den Schwierigkeiten der Industrie, die Lagerbestände aufzufüllen.

Auf der anderen Seite der Gleichung steht der Schaden, den die USraeli-Kampagne Iran zugefügt hat. Über 10.000 „Ziele“ wurden getroffen, aber das Hauptziel, Irans ballistische Raketenfähigkeiten zu besiegen, ist – trotz der Behauptungen von Präsident Trump – immer noch weit davon entfernt:

Die Vereinigten Staaten können mit Sicherheit nur feststellen, dass sie etwa ein Drittel des umfangreichen iranischen Raketenarsenals zerstört haben, da der US- und israelische Krieg gegen das Land sich seinem einmonatigen Jubiläum nähert, so fünf Personen, die mit US-Geheiminformationen vertraut sind.

Der Status von etwa einem weiteren Drittel ist weniger klar, aber Bombenangriffe haben diese Raketen wahrscheinlich beschädigt, zerstört oder in unterirdischen Tunneln und Bunkern vergraben, sagten vier der Quellen. Die Quellen sprachen unter der Bedingung der Anonymität aufgrund der sensiblen Natur der Informationen.

Eine der Quellen sagte, die Geheiminformationen seien für Irans Drohnenfähigkeiten ähnlich, mit einem gewissen Grad an Sicherheit, dass etwa ein Drittel zerstört wurde.

Die Geheiminformationen stehen im Kontrast zu den öffentlichen Äußerungen von Präsident Donald Trump am Donnerstag, dass Iran „noch sehr wenige Raketen übrig“ habe.

Vergleicht man die Anzahl der Angriffe pro Tag, hat die USraeli-Seite einen großen Vorteil. Sie fliegt derzeit etwa 300 Einsätze pro Tag und wirft Bomben und Raketen auf iranische Ziele. Iran feuert etwa 30 bis 40 Raketen pro Tag ab. Die Frage ist jedoch die Qualität solcher Angriffe. Die USraeli-Seite hat von Tag eins an zivile Infrastruktur wie Schulen und medizinische Kliniken angegriffen, während die iranische Seite militärische und militärindustrielle Anlagen attackiert.

Heute trafen USraeli-Schläge iranische Stahlwerke in Khuzestan und Mobarakeh bei Isfahan. Iran kündigte an, dass es zurückschlagen wird an ähnlichen Anlagen in Israel und den arabischen Golfstaaten. Diese Fähigkeit zur Vergeltung schützt Iran vor den potenziell verheerendsten Angriffen.

Irans Position verschafft ihm einen Eskalationsvorteil.

Die Redakteure des Iran-feindlichen Economist erkennen dies an, wenn sie die USA drängen (archiviert), einzusehen, dass sie diesen Krieg nicht gewinnen können:

Kurz gesagt, trotz aller Macht und Raffinesse des militärischen Ansturms aus Amerika und Israel fühlt sich Iran Präsident Trump überlegen. Es hat gezeigt, dass es fähiger ist als Amerika, sowohl Schmerzen zuzufügen als auch sie zu ertragen. Herr Trump hat seinen Krieg unverzeihlich ohne strategische Begründung begonnen. Trotz operativer Erfolge und seiner unsinnigen Behauptung, bereits das Regime in Teheran gestürzt zu haben, hat er noch keine substantiellen Gewinne aus den Kämpfen erzielt. Mit steigenden politischen Kosten gerät Herr Trump zunehmend unter Druck.

Herr Trump muss einem vollständigen Waffenstillstand zustimmen und Israel dazu zwingen, ihn einzuhalten. Verhandlungen über die Wiedereröffnung der Straße und die Abkehr Irans von seinem Nuklearprogramm werden äußerst schwierig. Und jedes erreichte Abkommen wird schlechter sein als das, was vor Kriegsbeginn hätte vereinbart werden können, weil Herr Trump unwissentlich die Hardliner gestärkt und deren Einfluss auf die Straße offengelegt hat. Das Ergebnis ist, dass vorerst zumindest der Vorteil bei Iran liegt.

Trump könnte natürlich die Alternative wählen und den Krieg eskalieren. Aber die Aussichten darauf sind nicht besser als die aktuelle Lage.

In der Zwischenzeit leiden US-Verbündete unter dem Krieg, den die USA begonnen haben. Australien ist in einer besonders schlechten Position. Während es Rohöl produziert und exportiert, ist es von Importen von Petroleumprodukten aus Asien abhängig. Da diese nicht mehr verfügbar sind, muss es Diesel und Benzin aus anderen Quellen beziehen, die exorbitant teuer sind:

Die Transportzeiten von der US-Golfküste nach Australien erstrecken sich auf 55–60 Tage, bei Frachtkosten von rund 20 $/bbl, verglichen mit typischen Asia-Pazifik-Routen, die vor der Krise bei 5–6 $/bbl lagen. Die Preisdynamik regionaler Produkte hat diesen Nachteil kurzzeitig verwischt: Am 18. März lagen die gelieferten Preise für Benzin und Diesel aus Singapur und Houston bei etwa 161 $/bbl. Zum 25. März wirken Singapur-Ladungen wieder attraktiver – rund 153 $/bbl gegenüber 164 $/bbl aus Houston. Doch der Preis ist nicht mehr der entscheidende Faktor. Das Problem hat sich auf die physische Verfügbarkeit verlagert. Da unverkaufte Ladungen in Asien immer seltener werden, könnte die USA – trotz längerer Routen und teurerer Fracht – für Canberra der einzige zuverlässige Ausweg aus dieser Import-Sackgasse sein.

Die globalen Rohölvorräte schrumpfen weiter. US-Benzin- und Dieselpreise steigen noch immer. Man fragt sich, wie lange es dauern wird, bis Trump und die USA alle Exporte von Petroleumprodukten verbieten. Das wird der Moment sein, in dem Australien die wahre Wertigkeit seiner Allianz mit den USA von A. erkennt.