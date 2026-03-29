Über 3.500 US-Soldaten treffen im Nahen Osten ein, während die Houthis in den Krieg eintreten

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

US-Truppen treffen ein: Mehr als 3.500 US-Soldaten, darunter die USS Tripoli mit etwa 2.500 Marines, sind im Nahen Osten eingetroffen, wie Behördenvertreter am Samstag mitteilten, während sich die Angriffe im Iran-Krieg verschärften

Mehr als 3.500 US-Soldaten, darunter die USS Tripoli mit etwa 2.500 Marines, sind im Nahen Osten eingetroffen, wie Behördenvertreter am Samstag mitteilten, während sich die Angriffe im Iran-Krieg verschärften Houthis treten in den Krieg ein: Die Houthis starten ihren ersten Raketenangriff auf Israel seit der Operation „Epic Fury“. Die Schifffahrt im Roten Meer könnte erneut direkt bedroht sein.

Die Houthis starten ihren ersten Raketenangriff auf Israel seit der Operation „Epic Fury“. Die Schifffahrt im Roten Meer könnte erneut direkt bedroht sein. Aluminiumwerk in den VAE bei iranischem Drohnenangriff beschädigt: Emirates Global Aluminium – der größte Aluminiumproduzent im Nahen Osten und das größte Industrieunternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten außerhalb des Öl- und Gassektors – teilte mit, dass sein Produktionswerk in Al Taweelah bei einem iranischen Drohnen- und Raketenangriff auf Abu Dhabi erheblichen Schaden erlitten habe.

Emirates Global Aluminium – der größte Aluminiumproduzent im Nahen Osten und das größte Industrieunternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten außerhalb des Öl- und Gassektors – teilte mit, dass sein Produktionswerk in Al Taweelah bei einem iranischen Drohnen- und Raketenangriff auf Abu Dhabi erheblichen Schaden erlitten habe. Schwere Verluste auf US-Seite bei Angriff auf saudischen Stützpunkt: Der Iran feuerte bei einem Angriff am Freitag sechs ballistische Raketen und 29 Drohnen auf den saudischen Luftwaffenstützpunkt Prince Sultan ab, wobei mindestens 15 Soldaten verletzt wurden: AP. Ein nächtlicher Angriff richtete sich gegen das Kernkraftwerk Bushehr (zum dritten Mal seit Kriegsbeginn).

Der Iran feuerte bei einem Angriff am Freitag sechs ballistische Raketen und 29 Drohnen auf den saudischen Luftwaffenstützpunkt Prince Sultan ab, wobei mindestens 15 Soldaten verletzt wurden: AP. Ein nächtlicher Angriff (zum dritten Mal seit Kriegsbeginn). Golfstaaten unter anhaltendem Beschuss, Opferzahlen steigen: Sechs Verletzte bei Raketenangriff auf Abu Dhabi; Bahrain fängt Raketen- und Drohnenwellen in der Nähe der Basis der 5. US-Flotte ab; Kuwait meldet Schäden am Hafen Mubarak Al-Kabeer und am Hafen Shuwaikh.

Sechs Verletzte bei Raketenangriff auf Abu Dhabi; Bahrain fängt Raketen- und Drohnenwellen in der Nähe der Basis der 5. US-Flotte ab; Kuwait meldet Schäden am Hafen Mubarak Al-Kabeer und am Hafen Shuwaikh. USA geben Milliarden für die Operation „Epic Fury“ aus: „Kriegsschäden und der Ersatz von Verlusten in den ersten drei Kriegswochen kosten voraussichtlich etwa 1,4 bis 2,9 Milliarden Dollar“: WSJ.

* * *

Tausende US-Soldaten treffen in der Golfregion ein

Mehr als 3.500 US-Soldaten, darunter die USS Tripoli mit etwa 2.500 Marines, sind im Nahen Osten eingetroffen, wie Behördenvertreter am Samstag bekannt gaben, während sich die Angriffe im Iran-Krieg verschärften. Das US-Zentralkommando teilte in einem Social-Media-Beitrag mit, dass die USS Tripoli, die als Flaggschiff der Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit dient, in ihrem Zuständigkeitsbereich eingetroffen sei. Das Central Command erklärte, dass die Tripoli neben den Marines auch Transport- und Kampfflugzeuge sowie amphibische Angriffsmittel in die Region bringe. Die USS Boxer und zwei weitere Schiffe sowie eine weitere Marine Expeditionary Unit wurden ebenfalls von San Diego aus in die Region beordert.

BREAKING: 🇺🇸🇮🇷 The U.S. Central Command confirms an amphibious warship carrying troops has entered its area of responsibility, signaling a potential escalation as forces position closer to the conflict zone. pic.twitter.com/fo1V0tQDp3 — War Radar (@War_Radar2) March 28, 2026

Die „Tripoli“ ist das modernste der amphibischen Kriegsschiffe, die als „Big Deck“-Schiffe bekannt sind und mehr Platz für F-35-Stealth-Kampfflugzeuge, Ospreys und andere Flugzeuge bieten. Das Schiff war zuvor in Japan stationiert, als vor knapp zwei Wochen der Befehl zum Einsatz im Nahen Osten erging.

U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026

Übersetzung von „X“: US-Seeleute und Marines an Bord der USS Tripoli (LHA 7) sind am 27. März im Zuständigkeitsbereich des US-Zentralkommandos eingetroffen. Das amphibische Angriffsschiff der America-Klasse dient als Flaggschiff der Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit, die sich aus etwa 3.500 Matrosen und Marinesoldaten sowie Transport- und Kampfflugzeugen, amphibischen Angriffs- und taktischen Ressourcen zusammensetzt.

Die Entsendung der US-Truppen in die Region erfolgt, nachdem mindestens zehn US-Soldaten, darunter zwei Schwerverletzte, zu Schaden gekommen waren, als der Iran sechs ballistische Raketen und 29 Drohnen auf den saudischen Luftwaffenstützpunkt Prince Sultan abgefeuert hatte.

Trump sagte, er habe noch nicht entschieden, ob er Truppen im Iran stationieren werde, schließe diese Möglichkeit jedoch nicht aus und stationiere rund 7.000 Soldaten, darunter Angehörige der 82. Luftlandedivision.

Unterdessen teilte das US-Militär am Samstag in einem Social-Media-Beitrag mit, dass es seit Beginn des Konflikts mehr als 11.000 Ziele angegriffen und mehr als 150 iranische Schiffe zerstört habe.

Operation Epic Fury: March 28th Update pic.twitter.com/WG1adY5YaR — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026

Übersetzung von „X“: Operation „Epic Fury“: Update vom 28. März

Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete am frühen Samstagmorgen von Explosionen in mehreren Stadtteilen Teherans, darunter auch von Angriffen in der Nähe des Flughafens Mehrabad westlich der Hauptstadt. Dieser ist der wichtigste Knotenpunkt für Inlandsflüge.

Und während Trump sagt, der Iran solle über Frieden verhandeln, erklärt er zugleich, die USA könnten ihre Angriffe auf die Islamische Republik fortsetzen. Am Freitag sagte er, es gebe noch mehr als 3.500 Ziele im Iran, und „das wird ziemlich schnell erledigt sein“.

Außenminister Marco Rubio sagte am Freitag, die Vereinigten Staaten könnten ihre Ziele „ohne Bodentruppen“ erreichen. Er fügte jedoch hinzu, Präsident Trump müsse „auf verschiedene Eventualitäten vorbereitet sein“ und die amerikanischen Streitkräfte stünden bereit, „um dem Präsidenten maximale Handlungsfreiheit und maximale Möglichkeiten zu geben, sich auf Eventualitäten einzustellen, sollten diese eintreten“.

Große Aluminiumfabrik in den VAE bei iranischem Angriff beschädigt

Emirates Global Aluminium teilte mit, dass seine Produktionsstätte in Al Taweelah bei einem iranischen Drohnen- und Raketenangriff auf Abu Dhabi erheblichen Schaden erlitten habe. Mehrere Mitarbeiter seien verletzt worden, es habe jedoch keine Todesopfer gegeben, so das Unternehmen. Das Werk umfasst eine Schmelzhütte, die im Jahr 2025 1,6 Millionen Tonnen Aluminiumguss produzierte, sowie eine Raffinerie, die die Schmelzhütte mit Aluminiumoxid, dem Hauptbestandteil des Metalls, versorgt. Das Unternehmen verfügte laut der Erklärung über beträchtliche Metallvorräte im Ausland, als der Krieg gegen den Iran letzten Monat begann, sowie an einigen Standorten in Übersee. Emirates Global Aluminium befindet sich im Besitz von Mubadala, einem Staatsfonds aus Abu Dhabi, und der Regierung von Dubai.

EGA ist laut der Website des Unternehmens der größte Aluminiumproduzent im Nahen Osten und das größte Industrieunternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten außerhalb des Öl- und Gassektors. Die Anlagen in Kezad bilden das größte Werk des Unternehmens. Ein Aluminiumproduzent in Bahrain, bekannt als Alba, drosselte Anfang dieses Monats die Produktion, da er das Metall nicht durch die Straße von Hormus verschiffen konnte. Das norwegische Unternehmen Norsk Hydro verlangsamte die Produktion in seiner Qatalum-Schmelze in Katar.

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind der fünftgrößte Aluminiumproduzent der Welt, werden jedoch laut dem Beratungsunternehmen Harbor Aluminum von China, dem größten Produzenten, in den Schatten gestellt. Ohne den Iran schmolz der Golf insgesamt im Jahr 2025 etwa 8 % des weltweiten Aluminiums, berichtete der Rohstoffmakler StoneX.

Die Aluminiumpreise in London, die als Referenz dienen, liegen 4 % höher als am Vorabend des Krieges. Andere Metallpreise sind gesunken, da befürchtet wird, dass hohe Öl- und Gaspreise energieintensiven Industrien schaden werden, die Metalle verbrauchen.

Houthis treten in den Krieg ein

Die Houthis sind nun endlich in den Krieg eingetreten, was den Einsatz in einem Konflikt, der sich zu einem Kampf an mehreren Fronten entwickelt, erheblich erhöht, da Israel und die Hisbollah bereits in einen Bodenkrieg im Libanon verwickelt sind. In der Nacht feuerten die Houthis eine Salve von Raketen auf Israel ab; dies ist der erste derartige Angriff seit Beginn der US-Operation „Epic Fury“.

Der Militärsprecher der Houthis, Brigadegeneral Yahya Saree, kündigte den Angriff am Samstag im Satellitenfernsehen der Gruppe Al Masirah an, wie Al Jazeera bestätigte. Die Angriffe „werden fortgesetzt, bis die erklärten Ziele erreicht sind … und bis die Aggression gegen alle Fronten des Widerstands aufhört“, sagte Saree und bestätigte damit den Kriegseintritt der mit dem Iran verbündeten jemenitischen Gruppe auf der Seite Teherans.

Die israelische Seite bestätigte den Angriff aus dem Jemen und teilte mit, dass sie eine Rakete abgefangen habe. Dies bedeutet weitere schlechte Nachrichten für die weltweite Schifffahrt auf der anderen wichtigen regionalen Transitroute für Energie und Güter, der Meerenge von Bab al-Mandab im Roten Meer. Außerdem wird es für Washington noch schwieriger werden, den Konflikt zu deeskalieren, während man nach einem akzeptablen Ausweg sucht. Interessanterweise rechtfertigen die Houthis ihre Aktionen nicht nur mit dem Angriff der USA und Israels auf den Iran, sondern auch mit Angriffen auf die Bevölkerung in der gesamten Region:

Die Gruppe erklärte, der Angriff mit einem Raketenhagel sei auf die anhaltenden Angriffe auf die Infrastruktur im Iran, im Libanon, im Irak und in den palästinensischen Gebieten gefolgt, und fügte hinzu, dass ihre Operationen so lange fortgesetzt würden, bis die „Aggression“ an allen Fronten ein Ende finde.

Nun sehen sich die Israelis Luftangriffen durch Iraner, die Hisbollah, die Houthis und irakische schiitische Milizen ausgesetzt…

Several people are lightly injured after an Iranian ballistic missile struck the Jerusalem-area town of Eshtaol, first responders say.



The missile, which is assessed to have carried a conventional warhead of several hundred kilograms of explosives, caused extensive damage to… pic.twitter.com/gn5xwZEjiP — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 28, 2026

Übersetzung von „X“: Nach Angaben der Rettungskräfte wurden mehrere Menschen leicht verletzt, nachdem eine iranische ballistische Rakete die Stadt Eshtaol im Raum Jerusalem getroffen hatte. Die Rakete, die schätzungsweise einen konventionellen Sprengkopf mit mehreren hundert Kilogramm Sprengstoff trug, verursachte erhebliche Schäden an nahegelegenen Häusern.

Zwar haben die Houthis nicht erklärt, dass sie Tanker oder andere Schiffe angreifen würden, die das südliche Rote Meer und die Meerenge von Bab el-Mandeb durchqueren, doch verfügen sie über die Fähigkeit dazu. Die Gruppe hat diese Wasserstraße nach dem Ausbruch des Gaza-Kriegs im Jahr 2023 für die meisten westlichen Reedereien praktisch gesperrt, wodurch Schiffe zu Umleitungen gezwungen wurden und ein wichtiger Schifffahrtskorridor unterbrochen wurde. Der saudische Hafen Yanbu, den das Königreich für seine Ölexporte nutzt, um die gesperrte Straße von Hormus zu umgehen, liegt voll und ganz in Reichweite der Houthi-Raketen.

Derzeit dürften die Houthis es vermeiden, saudische Ölanlagen anzugreifen, so die in New York ansässige politische Beratungsfirma Eurasia Group in einer Mitteilung an ihre Kunden. Die islamistischen Militanten hatten 2022 einen Waffenstillstand mit Saudi-Arabien vereinbart, der weitgehend eingehalten wurde und vorsah, dass die saudische Regierung Zahlungen an Gebiete unter Houthi-Kontrolle leistet.

Zwar „müssen die Houthis als am Krieg beteiligt wahrgenommen werden, doch neigen sie weiterhin dazu, die Nachteile einer weiteren Verstrickung in den Krieg zu minimieren und ihre stillschweigende Übereinkunft mit Saudi-Arabien aufrechtzuerhalten“, sagten Eurasia-Analysten, darunter Firas Maksad, am Samstag. „Die Houthis könnten unter dem Druck des Iran im Falle einer Eskalation weiterhin saudische Ölexporte ins Visier nehmen.“

Mindestens 15 Amerikaner bei schweren Angriffen auf saudischen Stützpunkt verwundet

Die bedeutendste Entwicklung der vergangenen Nacht waren massive iranische Angriffe über den Golf hinweg. Dies ist eine ernsthafte Eskalation, obwohl das Weiße Haus Teheran einen 15-Punkte-Friedensplan vorgelegt hatte, der über Pakistan übermittelt wurde. Die Iraner haben diesen vorerst klar abgelehnt und stattdessen am Freitag einen schweren Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt Prince Sultan in Saudi-Arabien gestartet.

Das Wall Street Journal berichtet, dass „zwölf amerikanische Soldaten – mehr als die zuvor gemeldeten zehn – bei einem iranischen Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt Prince Sultan in Saudi-Arabien am Freitag verletzt wurden, wie mehrere US-amerikanische und arabische Beamte angaben.“

Die AP veröffentlichte in einem Folgebericht höhere Zahlen: „Der Iran feuerte bei einem Angriff am Freitag sechs ballistische Raketen und 29 Drohnen auf den saudischen Luftwaffenstützpunkt Prince Sultan ab, wobei mindestens 15 Soldaten verletzt wurden, darunter fünf schwer, so die Quellen, die nicht befugt waren, sich öffentlich zu äußern, und unter der Bedingung der Anonymität sprachen. US-Beamte hatten zunächst berichtet, dass mindestens 10 US-Soldaten verletzt worden seien, darunter zwei schwer.“

This is a very big deal. The E-3s were rushed in as replacements for the radars. Clearly, the Iranians know what they are looking for. https://t.co/MYZ6cGtP0G — Policy Tensor (@policytensor) March 28, 2026

Übersetzungen von „X“: Das ist eine sehr große Sache. Die E-3-Flugzeuge wurden als Ersatz für die Radarsysteme eilig herbeigeschafft. Offensichtlich wissen die Iraner genau, wonach sie suchen.

EILMELDUNG: Laut diesem Satellitenbild, das von Landsat 8/9 aufgenommen wurde, scheint es, dass neben den KC-135R Stratotankern der US-Luftwaffe auch mindestens ein oder zwei E-3G Sentry AWACS bei dem ballistischen Raketenangriff zerstört wurden, den die Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der IRGC am 27. März 2026 auf die Prince Sultan Air Base in Saudi-Arabien durchgeführt haben. Tatsächlich scheint es, dass das Hauptziel der IRGCASF die dort stationierten E-3Gs der USAF waren, nicht die KC-135Rs. Es gelang ihnen jedoch auch, mehrere KC-135Rs zu zerstören. Was dies für mich noch persönlicher macht, ist, dass ich diese E-3G Sentry AWACS-Flugzeuge bereits Wochen vor Beginn dieses Krieges für mein Buch über die Operation „Epic Fury“ getroffen und fotografiert hatte.

“ „Die verletzten Soldaten befanden sich in einem Gebäude auf dem Stützpunkt, das bei dem Angriff getroffen wurde“, so die Beamten“, heißt es in dem Bericht weiter. „Der Angriff beschädigte zudem mehrere US-Luftbetankungsflugzeuge. Mindestens eine Rakete traf den Stützpunkt sowie mehrere unbemannte Flugzeuge, wie zwei der Beamten angaben.“ Dies ist bereits der zweite schwerwiegende Angriff auf denselben Stützpunkt. Bei dem getroffenen Flugzeug handelte es sich um ein KC-135-Luftbetankungsflugzeug, das Berichten zufolge in Brand geriet.

Der Vorfall mit zahlreichen Opfern hat erneut Fragen hinsichtlich der Gefährdung der Truppen und der Bereitschaft des Pentagons auf eine Reaktion des Iran aufgeworfen:

I have a question. Did the Pentagon look at Operation Spiderweb that destroyed a big chunk of Russian strategic aviation last year, and decide: nah, we’re good, we can just park our planes in the open within enemy reach because if we believe we have nothing to learn from these… https://t.co/LWK97USX8r — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) March 28, 2026

Übersetzungen von „X“: Ich habe eine Frage. Hat sich das Pentagon die „Operation Spiderweb“ angesehen, die im letzten Jahr einen großen Teil der russischen strategischen Luftwaffe zerstört hat, und dann beschlossen: „Nee, bei uns ist alles in Ordnung, wir können unsere Flugzeuge einfach im Freien und in Reichweite des Feindes abstellen, denn wenn wir glauben, dass wir von diesen Ukrainern nichts lernen können, müssen unsere Feinde doch sicher dasselbe glauben?“ Und ja, der Iran verfügt über Präzisionsraketen, die um ein Vielfaches besser sind als die der Ukraine.

Iranische Streitkräfte scheinen mehrere Tankflugzeuge des Typs KC-135 der US-Luftwaffe beschädigt oder zerstört zu haben, die auf dem Prince-Sultan-Flugplatz in Saudi-Arabien im Freien geparkt waren.

Neue Angriffe auf Abu Dhabi, Bahrain und Kuwait

Der iranische Raketenkrieg breitet sich weiter in den Golf aus, wobei die Zahl der Opfer in Abu Dhabi nach einem Angriff am frühen Samstagmorgen gestiegen ist. Das Medienbüro von Abu Dhabi bestätigt, dass die Zahl der Opfer (Verletzte, jedoch keine Todesfälle gemeldet) nach einem ballistischen Raketenangriff am Samstagmorgen auf sechs gestiegen ist.

Anderswo, in Bahrain, dem Standort der 5. US-Flotte, berichteten die Behörden, dass die Luftabwehr in den letzten 24 Stunden fast ununterbrochen im Einsatz war und auf 20 Raketen und 23 Drohnen reagiert hat.

Ein Beitrag wirft Fragen zur Zukunft des iranischen Atomprogramms auf, wobei ein Iraner verkündete: „Der Krieg wird die iranische Wissenschaft und Technologie vorantreiben.“

This is a building in Iran university of science and technology (IUST) that was targeted today in Tehran. This university -one of the leading engineering universities of Iran- is where I got my BSc and MSc degree in engineering years ago.

This aggression is all about Iran… pic.twitter.com/qXPo9JmZna — Sarbaz Roohulla Rezvi (@SarbazRezvi) March 28, 2026

Übersetzung von „X“: Dies ist ein Gebäude der Iranischen Universität für Wissenschaft und Technologie (IUST), das heute in Teheran angegriffen wurde. An dieser Universität – einer der führenden technischen Hochschulen des Iran – habe ich vor Jahren meinen Bachelor- und Master-Abschluss in Ingenieurwissenschaften erworben. Bei diesem Angriff geht es einzig und allein darum, dass der Iran durch Wissenschaft an Macht gewinnt. Diese Nation lässt sich nicht aufhalten. Der Krieg wird die iranische Wissenschaft und Technologie vorantreiben.

Auch Kuwait wurde erneut getroffen: Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden die Häfen Mubarak Al-Kabeer und Shuwaikh bei kombinierten Drohnen- und Raketenangriffen beschädigt. Die kuwaitischen Streitkräfte geben an, im gleichen Zeitraum vier ballistische Raketen, eine Marschflugkörper und sieben Drohnen abgefangen zu haben – ein weiteres Zeichen dafür, dass sich das Tempo nur noch weiter beschleunigt.

Kernkraftwerk Bushehr zum dritten Mal getroffen

Ein nächtlicher Angriff zielte auf das Kernkraftwerk Bushehr ab und markierte den dritten Treffer innerhalb von 10 Tagen, während der Druck auf die iranische Nuklearinfrastruktur zunimmt – und insbesondere Israel versucht, diese so schnell wie möglich zu zerstören. Die iranische Atomenergieorganisation behauptet, der Angriff habe keinen materiellen Schaden, keine Opfer sowie keinerlei technische Störungen in der Anlage verursacht.

Und die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) gibt an, nach dem Angriff von Teheran benachrichtigt worden zu sein, was die fortgesetzte Überwachung unterstreicht, auch wenn sich die Angriffe immer näher an sensible Nuklearstandorte heranwagen. Präsident Trump hat unterdessen erklärt, dass Tausende von Zielen im Land weiterhin auf der Liste des Pentagons stehen.

* * *