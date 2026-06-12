Eskalations-Blues

Pepe Escobar

Das Imperium der Piraterie kehrte zur Bombardierung zurück, was die unvermeidliche Reaktion des Irans zur Folge hatte.

Also wurde ein US-Apache-Hubschrauber im Wert von 40 Millionen Dollar nur einen Tag, nachdem Iran und die Todeskulte in Westasien sich Schläge geliefert hatten, über der Straße von Hormus von einer Shaheed-Drohne im Wert von 20.000 Dollar ins Visier genommen – was die wacklige Fiktion des „Waffenstillstands“ lächerlich macht.

Das nenne ich ein enormes Kosten-Nutzen-Verhältnis für Teheran: nicht weniger als 2000 zu 1.

Teheran bestreitet grundsätzlich keine militärischen Angriffe. Doch in diesem speziellen Fall hat man das Abschießen des Apaches ausdrücklich dementiert und auf einen möglichen Unfall oder technischen Defekt hingewiesen. Hätte die Shaheed den Kampfhubschrauber tatsächlich getroffen, wären die Piloten tot – und nicht von einem unbemannten US-Boot gerettet worden.

Malcolm Nance, ein ehemaliger Geheimdienstoffizier der US-Marine, argumentiert: „Mitten in der Straße von Hormus kommt es nicht zu Kollisionen in der Luft mit FPV-Drohnen, und das ist nicht absichtlich.“

Das würde bedeuten, dass eine Drohne mit Glasfasernavigation die gesamte gewaltige amerikanische elektronische Kriegsführung lahmlegen konnte – was ein nacktes Pentagon offenbart, das nicht in der Lage ist, irgendeine Antwort zu formulieren.

Selbst wenn dies also kein Unfall war, warum hat die IRGC es dann dementiert? Weil es sich um einen strategischen Test handeln könnte – nicht nur für die abschreckende Fähigkeit Irans, sondern auch für das Ausmaß der Verwirrung, die dem Feind zugefügt werden kann.

Wie vorhersehbar, kehrte das Imperium der Piraterie unter der Führung des Imperators von Barbaria zur Bombardierung zurück, was die unvermeidliche iranische Reaktion zur Folge hatte.

Innerhalb weniger Minuten nach Beginn des amerikanischen Angriffs traf die IRGC eine Reihe von US-Militärstützpunkten in ganz Westasien.

Luftwaffenstützpunkt Al-Azraq in Jordanien.

Luftwaffenstützpunkt Ali Al Salem in Kuwait.

Marinestützpunkt der Fünften Flotte in Bahrain.

Isa-Luftwaffenstützpunkt in Bahrain.

Al-Azraq wurde von mehreren Langstrecken-Feststoffraketen getroffen, die auf vier Ziele abzielten, darunter F-35-Hangars und das Kommando- und Kontrollzentrum. Die IRGC teilte mit, dass 70 % aller Ziele auf diesen Stützpunkten erfolgreich getroffen wurden.

Al-Azraq – auch bekannt als Muwaffaq Salti – ist ein gemeinsamer US-jordanischer Stützpunkt etwa 100 km östlich von Amman. Erst vor vier Monaten zeigten Satellitenaufnahmen, dass dort mehr als 60 US-Kampfflugzeuge stationiert waren – darunter 30 F-35 und 36 F-15. Der Stützpunkt beherbergt den 332. Air Expeditionary Wing (F-15Es, MQ-9 Reapers), wobei F-35 rotieren. Für alle praktischen Zwecke ist Jordanien jetzt ein legitimes Ziel für die IRGC.

Die neue integrierte Karte der regionalen Abschreckung

All dies deutet auf eine radikale Neufassung der Spielregeln auf dem Schlachtfeld hin. Iran gibt Westasien und darüber hinaus bekannt, dass der theoretisch amerikanische militärische Luftraum jetzt von Iran kontrolliert wird. Mehr noch: Teheran beweist in der Praxis, dass es gleichzeitig einen Krieg führen und seine Forderungen durchsetzen/die Uhr am Verhandlungstisch laufen lassen kann.

Die neue Gleichung ist klar: Wenn du uns angreifst und wir schlagen zurück, wird jeder Versuch einer Vergeltung gegen uns dazu führen, dass wir 1,5 Mal härter zurückschlagen, und bald zwei- oder dreimal härter. Schluss mit dem netten Kerl, was das Zugestehen der berüchtigten Hit-and-Run-Strategie des Feindes betrifft.

Auf der US-Seite sind auch andere bedrohliche Elemente im Spiel. Das Imperium der Piraterie zielt systematisch auf Kommunikationsausrüstung entlang der Küste des Persischen Golfs ab. Das Ziel ist es, die Kommunikation zwischen den südlichen Einheiten und den nördlichen Kommandozentralen zu unterbrechen. Selbst wenn dies Teil der Vorbereitung auf eine – selbstmörderische – Bodeninvasion wäre, wie vor dem Irakkrieg 2003, macht es keinen Unterschied wegen der Dezentralen Mosaikstrategie, die seit dem Enthauptungsschlag vom 28. Februar im gesamten Iran wirksam ist.

Über all das hinaus gab der Kommandeur der Quds-Truppe der IRGC, Brigadegeneral Esmail Qaani, letzte Woche bekannt, dass nun ein regionaler Sicherheitsgurt vom Persischen Golf bis zum Roten Meer in Kraft sei, verwaltet von der Achse des Widerstands.

Die Amerikaner werden also, was auch immer sie sich einfallen lassen, nun mit einer strategischen Verteidigungslinie konfrontiert sein, die sich von der Straße von Hormus bis zum Bab el-Mandeb erstreckt.

Willkommen auf der neuen integrierten Karte der regionalen Abschreckung. Direkte Übersetzung: Jeder US-israelische Angriff gegen ein einzelnes Mitglied der Achse des Widerstands wird eine Mehrfronten-Vergeltung auslösen – vom Persischen Golf bis zum Roten Meer.

Die große Frage ist nun, ob diese Eskalation – selbst wenn sie vom Imperium der Piraterie als „Bestrafung“ für die Apache-Geschichte dargestellt wird – sofort in eine formelle Aufgabe des MoU-Rahmens (Memorandum of Understanding) am Verhandlungstisch umschlagen könnte.

Ich habe den Stand der MoU-Verhandlungen an diesem Dienstag auf einem neuen YouTube-Kanal, Transition Protocol, diskutiert,

nachdem unser ursprünglicher Kanal Power Shit von Google ohne Vorwarnung und ohne Berufungsmöglichkeit abgeschaltet wurde, nachdem er weniger als eine Woche auf Sendung war und zwei Weltpremieren hintereinander ausgestrahlt hatte.

Unsere Geheimdienstquellen in Pakistan, die in sehr engem Kontakt mit dem Iran und den GCC-Akteuren stehen, sind überzeugt, dass das MoU nicht tot ist. Sogar die Trump-Administration möchte den zugrunde liegenden diplomatischen Rahmen bewahren und nicht die möglichen umfassenderen Abkommen sprengen, die sich in letzter Zeit abzeichnen.

Das heißt: Der Imperator von Barbaria wird sich am Vorabend einer Weltmeisterschaft, die seine rassistischen Regierungspolitiken bereits ruinieren, beherrschen, indem er viel Lärm macht, und wird nicht von der größeren Abkommensarchitektur abweichen.

Das ist der gefährliche Scheideweg, an dem wir uns jetzt befinden: Abrutschen in die dunkle Grube eines „Abkommen-geplatzt“-Territoriums oder immer noch an einem „Druck-gegen-Abkommen“-Szenario festhalten.