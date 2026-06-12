Trump: Das Iran-Abkommen soll „ziemlich schnell“ stehen – letzten Details müssen in den nächsten Tagen noch ausgearbeitet werden. Weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Trump spricht über das Endspiel im Iran: Er sagt: „Wir werden sehr bald eine Unterzeichnung haben.“

TACO-GEWÜRZ: Trump erklärt der NY Post, der Iran-Deal sei „so gut wie unter Dach und Fach“, doch die Nachrichtenagentur FARS berichtet, es sei noch kein Abkommen genehmigt worden.

Trump erklärt der NY Post, der Iran-Deal sei „so gut wie unter Dach und Fach“, doch die Nachrichtenagentur FARS berichtet, es sei noch kein Abkommen genehmigt worden. TACO: Trump sagt Luftangriffe ab, nachdem er den ganzen Tag lang mit „größeren“ Angriffen auf den Iran heute Abend geprahlt hatte (schockierendes TACO!)

auf den Iran heute Abend geprahlt hatte (schockierendes TACO!) Der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf sagt: „Falsche Strategien und impulsive Entscheidungen werden die gesamte Lage zum Schlechten wenden , die Energieinfrastruktur und die Märkte sprengen und einen endlosen Sumpf schaffen, in dem man jahrelang stecken bleiben wird .“

, und einen .“ Trump folgt mit der Erwähnung von „größeren, mächtigeren“ Bombenangriffen auf den Iran heute Nacht . Er versprach: „Sie sind erledigt“ .

. Er versprach: . Trump kündigt an, die Iraner „HEUTE NACHT SEHR HART“ zu treffen (sicherlich wird es kein TACO geben?)

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Trump kündigt bevorstehende Einigung an

Präsident Donald Trump gab am Donnerstagabend bekannt, dass er geplante US-Luftangriffe und Bombardements gegen den Iran abgesagt habe, und verwies dabei auf rasche Fortschritte bei einer Absichtserklärung (MOU) zwischen den USA und dem Iran, die darauf abzielt, einen brüchigen Waffenstillstand zu verlängern und formelle Verhandlungen über das Atomprogramm Teherans aufzunehmen. In einem Beitrag auf Truth Social und einem Telefoninterview mit der New York Post sagte Trump, das Abkommen sei „so gut wie unter Dach und Fach“, wobei sich die Dokumente in einer „ziemlich abschließenden Phase“ befänden. Er fügte hinzu, er habe mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu gesprochen, und behauptete, das Abkommen habe die Zustimmung auf höchster Ebene im Iran sowie von mehreren regionalen Akteuren erhalten, darunter Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und andere. Die US-Seeblockade der iranischen Häfen bleibt bis zur Unterzeichnung des Abkommens bestehen; Zeitpunkt und Ort der Unterzeichnung sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

'We have a SIGNING soon, docs in pretty final shape' — Trump on Iran deal



'They want it every bit as much as everybody else wants it'https://t.co/1gsHhVl9ZO pic.twitter.com/IkT8XltWBf — RT (@RT_com) June 11, 2026

President Trump in the Oval says:

-a signing could happen as soon as this week

-Trump says it’s a “strong” MOU “that’s a little conceptual” and “very detailed”

-the US will lift its blockade when the deal is signed

-Trump thinks the time from the MOU to a final deal will go… — Haley Bull (@HaleyBullNews) June 11, 2026

Übersetzung von „X“: Den Angaben eines hochrangigen Regierungsvertreters zufolge erhielten die USA heute über Vermittler eine Antwort der Iraner, wonach diese zur Unterzeichnung bereit seien. Es handelt sich im Wesentlichen um denselben Deal, der bereits auf dem Tisch lag, mit „ein paar kleinen Änderungen hier und da“. Diese wurden in den letzten Tagen über Vermittler ausgearbeitet, darunter auch Details zu finanziellen Erleichterungen und zur Dauer der Aussetzung des iranischen Anreicherungsprogramms. Dem Vertreter zufolge sprach der Präsident heute mit einigen Staatschefs der Golfstaaten.

Präsident Trump im Oval Office sagt:

– Eine Unterzeichnung könnte bereits diese Woche erfolgen

– Trump sagt, es sei eine „starke“ Absichtserklärung, „die ein wenig konzeptionell“ und „sehr detailliert“ sei

– Die USA werden ihre Blockade aufheben, sobald das Abkommen unterzeichnet ist

– Trump glaubt, dass die Zeit von der Absichtserklärung bis zum endgültigen Abkommen „schnell“ vergehen wird, nennt aber keine Frist.

– Trump deutet an, dass eine Einigung in Bezug auf Nuklearmaterial und Verhandlungen „konzeptionell“ gesichert sei. Trump sagt, der Iran werde keine Atomwaffen kaufen oder entwickeln.

– Trump glaubt, dass es diesmal anders sei, „weil sie schwer getroffen wurden“

– Zur Zustimmung des Obersten Führers sagt Trump: „Ich gehe davon aus, dass die Antwort ‚Ja‘ lautet“

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten bestätigte später, dass Trump heute Abend mit Netanjahu speziell über das sich abzeichnende Absichtsprotokoll gesprochen habe. Dem Bericht zufolge würdigte Netanjahu Trumps Zusage, dass jedes endgültige Abkommen die Beseitigung von angereichertem Nuklearmaterial, den Abbau der Anreicherungsinfrastruktur, Beschränkungen der Raketenproduktion und ein Ende der iranischen Unterstützung für terroristische Stellvertreterorganisationen vorsehen müsse – auch wenn Israel keine direkte Vertragspartei des Absichtsprotokolls ist. Zuvor hatte Trump seine Rhetorik deutlich verschärft, indem er drohte, Irans wichtigsten Ölexportknotenpunkt auf der Insel Kharg zu beschlagnahmen und den Iran „sehr hart“ zu treffen – ein Schritt, der weithin als Druckmittel angesehen wurde, das die diplomatische Öffnung möglicherweise beschleunigt hat.

„Präsident Trump sprach heute Abend mit Premierminister Netanjahu über das sich abzeichnende Memorandum of Understanding (MOU) mit dem Iran zur Aufnahme von Verhandlungen“, schrieb das Büro des Premierministers auf X. „Auch wenn Israel keine Vertragspartei des Memorandum of Understanding ist, brachte der Ministerpräsident seine Anerkennung für Präsident Trumps Zusage zum Ausdruck, dass das endgültige Abkommen am Ende der Verhandlungen die Beseitigung von angereichertem Material, den Abbau der Anreicherungsinfrastruktur, Beschränkungen der Raketenproduktion und die Einstellung der iranischen Unterstützung für seine terroristischen Stellvertreter in der Region beinhalten wird.“

Iranische Staatsmedien, darunter die Nachrichtenagentur Fars, reagierten umgehend mit der Erklärung, dass noch kein endgültiger Text der Absichtserklärung verabschiedet worden sei. Auch einige israelische Regierungsvertreter gaben an, nicht über ein endgültiges Abkommen informiert worden zu sein. Die Märkte reagierten kurzfristig positiv: US-Aktien stiegen und die Ölpreise fielen aufgrund der Hoffnungen auf eine Deeskalation. Die Lage bleibt weiterhin ungewiss, da beide Seiten angesichts der anhaltenden regionalen Spannungen weiterhin öffentliche Signale aussenden.

Via Telegram

Und natürlich Öl:

Trump behauptet, das Iran-Abkommen sei „so gut wie unter Dach und Fach“ – FARS: Kein Text genehmigt

Präsident Trump erklärte der New York Post in einem Telefoninterview, das Abkommen zwischen den USA und dem Iran sei „so gut wie unter Dach und Fach“, wobei er sich auf eine Zustimmung auf höchster Ebene berief und ankündigte, er habe weitere Angriffe auf den Iran abgesagt.

Die iranischen Staatsmedien widersprachen dem umgehend. Die Nachrichtenagentur Fars erklärte unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld des iranischen Verhandlungsteams, dass kein Text für die vorläufige Absichtserklärung mit den Vereinigten Staaten genehmigt worden sei.

Die gegensätzlichen Aussagen spiegeln das bekannte Muster bei diesen Verhandlungen wider: Während die US-Seite den Eindruck vermittelt, die Verhandlungen stünden kurz vor dem Abschluss, betonen iranische Vertreter, dass kein endgültiger Text die Zustimmung der Führung erhalten habe. Dies geschieht vor dem Hintergrund laufender indirekter Vermittlungsbemühungen, unter anderem unter Beteiligung Katars.

Trump sagt Luftangriffe ab, nachdem er den ganzen Tag mit „größeren“ Angriffen auf den Iran in der Nacht gedroht hatte

TACO Donnerstag… Trump rudert erneut von seinen wiederholten Drohungen zurück. Seit gestern Abend droht er, den Iran „in Grund und Boden zu bomben“, und erklärte heute Morgen ausdrücklich, dass heute Nacht „größere Luftangriffe“ folgen würden. Es ist nach 21 Uhr im Iran, und bisher ist nichts passiert.

Und nun sagt der Präsident, er habe die geplanten Luftangriffe komplett abgesagt. Er begründet dies mit „Gesprächen“ auf höchster Ebene mit der iranischen Führung. Teheran hat jedoch bestritten, an Gesprächen beteiligt zu sein. Eine der beiden Seiten lügt. Könnte der folgende Bericht von CNN einen direkten Einfluss auf diese plötzliche Kehrtwende in den Absichten haben?

Führungskräfte der Energiebranche haben das Weiße Haus gewarnt, dass wichtige Ölreserven, die genutzt werden, um die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Preise zu begrenzen, gefährlich zur Neige gehen, berichtet CNN unter Berufung auf Quellen.

Aktienkurse steigen, Ölpreis fällt…

Der Ölpreis bricht ein, nachdem der Oberbefehlshaber eine überraschende Kehrtwende in Bezug auf „Truth Social“ vollzogen und die militärische Haltung der USA plötzlich entschärft hat:

Die USA bremsen Israel weiterhin aus

Dies ist ein weiteres aktuelles Anzeichen dafür, dass Washington nach wie vor nach einem Ausweg durch Verhandlungen sucht. Trump hofft, den Iran durch Bombenangriffe wieder an den Verhandlungstisch zu bringen, was bislang jedoch nicht funktioniert hat (schon seit den ersten Tagen der Operation „Epic Fury“). Laut den neuesten Berichten des israelischen öffentlich-rechtlichen Senders Kan News:

US Tells Israel Not To Attack Iran At This Stage – Kanhttps://t.co/HfQD420Own pic.twitter.com/Rx33bIdkvU — LiveSquawk (@LiveSquawk) June 11, 2026

Übersetzung von „X“: USA fordert Israel auf, Iran in dieser Phase nicht anzugreifen

Ghalibaf an die USA: „Ein endloser Sumpf, in dem ihr jahrelang stecken bleiben werdet.“

Der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf sagt: „Falsche Strategien und impulsive Entscheidungen werden die gesamte Lage zum Schlechten wenden, die Energieinfrastruktur und die Märkte zum Einsturz bringen und einen endlosen Sumpf schaffen, in dem ihr jahrelang stecken bleiben werdet.“

Er greift die Lehren aus Bushs Kriegen in Afghanistan und im Irak auf, die von den Medien und Geschichtsbüchern seit langem kritisch als „ewige Kriege“ betrachtet werden. Hinzu kommt die allgemeine Kriegsmüdigkeit in der amerikanischen Öffentlichkeit, zumal sich der Krieg zwischen Russland und der Ukraine bereits im fünften Jahr befindet. Damit sendet Teheran erneut das Signal aus, dass es weder eine unmittelbar bevorstehende Einigung noch nennenswerte Fortschritte bei den Verhandlungen gibt.

Wrong strategies and impulsive decisions will reset the entire board for the worse, explode energy infrastructure and markets and create an endless quagmire that you will be stuck in for years.



You will see a different Iran. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 11, 2026

Übersetzung von „X“: Falsche Strategien und impulsive Entscheidungen werden das gesamte Spielfeld zum Schlechten hin zurücksetzen, die Energieinfrastruktur und Märkte zum Platzen bringen und ein endloses Schlamassel schaffen, in dem Sie jahrelang feststecken werden. Sie werden ein anderes Iran sehen.

Unterdessen widerspricht das Pentagon der Behauptung des Iran, es habe den internationalen Schiffsverkehr in der Straße von Hormus erneut lahmgelegt:

The Strait of Hormuz remains open for transit. pic.twitter.com/OkHnbiTNpl — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 11, 2026

Übersetzung von „X“: Die Straße von Hormus bleibt für den Transit geöffnet.

Und noch mehr von Trump zu den immer weiter eskalierenden „Optionen“:

Trump bei Fox News: „Ich war schon immer dafür, die Insel Kharg einzunehmen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Amerika den Mut dazu hat.“

Trump: „Größere, stärkere“ Bombardierung heute Abend

Nachdem Präsident Trump angekündigt hatte, den Iran „heute Abend sehr hart“ zu treffen, gab er in einem morgendlichen Interview bei Fox News weitere Einblicke in seine Denkweise. Trump hat einen „größeren, mächtigeren“ Bombenangriff auf den Iran versprochen. „Sie haben keine Verteidigung“, sagte er und versicherte, „sie sind erledigt“. Doch er kritisierte erneut die Medien dafür, dass sie nicht sagen, dass sie tatsächlich „erledigt“ seien.

Er erklärte, dass bei Bedarf US-Truppen eingesetzt werden könnten, um „den ganzen Ort zu übernehmen“ – brachte jedoch weiterhin zum Ausdruck, dass er keine US-amerikanischen Streitkräfte vor Ort einsetzen wolle.

Unabhängig davon zitiert CNN US-Regierungsbeamte, die andeuten, dass eine Eroberung der Insel Kharg eine Strategieoption für das „Endspiel“ sei. Dies deutet also darauf hin, dass dies auf der Agenda des Weißen Hauses keine hohe Priorität hat, nachdem Trump zuvor angedeutet hatte, dass dies möglich sei.

Following his announcement on this Truth Social app that the U.S. will resume strikes on Iran tonight, U.S. President Donald J. Trump confirmed to Fox News on a call today that “bigger, bigger, more powerful” strikes will be conducted tonight. Additionally, President Trump said… pic.twitter.com/C0gc832wvd — OSINTdefender (@sentdefender) June 11, 2026

Trump: Wir werden den Iran heute Nacht sehr hart treffen

Nachdem er bereits am Vorabend ein Ultimatum gestellt hatte, hat Präsident Trump soeben angekündigt, dass er beabsichtigt, eine zweite Nacht in Folge mit direkten Raketenangriffen auf den Iran zu starten. Er schwört, die Iraner „HEUTE NACHT SEHR HART“ zu treffen.

Zudem hat er soeben frühere Drohungen bekräftigt, die Insel Kharg und „andere Öl-Infrastrukturpunkte“ in „nicht allzu ferner Zukunft“ einzunehmen.

Der Beitrag auf Truth Social vom Donnerstagmorgen, der einen Ausblick auf die nächste Eskalation in diesem Krieg gab, führte zu einem sprunghaften Anstieg der Ölpreise:

US-Angriff macht Waffenstillstand „sinnlos“

In der vergangenen Nacht kam es offenbar zu keinen neuen größeren Feuergefechten, nachdem der Iran Vergeltungsschläge gegen US-Stützpunkte in Kuwait, Bahrain und Jordanien durchgeführt hatte – nachdem die USA zuvor Dutzende Ziele im Iran bombardiert hatten, als Reaktion auf den Abschuss eines US-Apache-Kampfhubschraubers im Gebiet der Straße von Hormus Anfang dieser Woche.

Seitdem hat der Iran jedoch angekündigt, die Straße von Hormus zu sperren – oder vielmehr, seinen Einfluss dort zu verstärken, wobei mit weiteren aggressiven Angriffen auf internationale und „nicht autorisierte“ Tanker zu rechnen ist. Der Iran hatte zudem US-Stützpunkte in Kuwait, Bahrain und Jordanien angegriffen – wie aus seinen Erklärungen sowie aus neu auftauchenden Informationen aus offenen Quellen hervorgeht.

Die wichtigste neue Erklärung aus Teheran ist der Vorwurf des iranischen Außenministeriums, dass die US-Angriffe „den Waffenstillstand vom 8. April 2026 praktisch bedeutungslos gemacht haben“ und dass die USA für die „Folgen“ zur Verantwortung gezogen werden. In der offiziellen Erklärung wurden außerdemdie arabischen Staaten der Region aufgefordert, den amerikanischen Streitkräften die Nutzung ihres Hoheitsgebiets nicht zu gestatten.

Intercepted Iranian attack drones fell on residential areas in Bahrain's Hamad City and Manama this morning, damaging several buildings. pic.twitter.com/8sPowbuPH2 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 11, 2026

Übersetzung von „X“: Abfangjagd-Drohnen eines iranischen Angriffs stürzten heute Morgen auf Wohngebiete in Bahrains Hamad City und Manama und beschädigten mehrere Gebäude.

Tag 104: Erneute Sperrung des regionalen Luftraums

Es ist der 104. Tag des anhaltenden Konflikts, an dem erneut offene Kampfhandlungen ausgebrochen sind. Daher kommt es in der Region erneut zu Luftraumsperrungen, wobei Kuwait im Zuge einer vorübergehenden Luftraumsperrung Flugumleitungen bestätigt hat.

Auch für Jordanien wurden Luftalarmmeldungen ausgegeben.

Es sind zahlreiche neue Videos aufgetaucht, die Raketenabwehr zeigen, wobei US-Patriot-Batterien im Einsatz sind, über Gebieten von Kuwait über Bahrain bis nach Jordanien – interessanterweise bleibt die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) jedoch weiterhin von Irans Zorn und Vergeltungsmaßnahmen verschont.

Footage of an engagement between an American PATRIOT SAM battery and incoming Iranian medium-range ballistic missiles over Jordan this morning. pic.twitter.com/nCT7YhSTeD — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 11, 2026

Übersetzung von „X“: Aufnahmen einer Gefechtssituation zwischen einer amerikanischen PATRIOT-SAM-Batterie und anfliegenden iranischen mittelfreien ballistischen Raketen über Jordanien in dieser Morgen.

Ausmaß der US-Angriffe und die militärische Reaktion des Iran

Was die neuesten bestätigten Informationen im Anschluss an die massiven US-Angriffe auf den Iran vom Vortag betrifft, bei denen über 40 Tomahawk-Raketen abgefeuert wurden, bietet Al Jazeera folgende Zusammenfassung und Einschätzung der Lage:

US-Angriffe auf den Iran: US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bestätigte, dass Washington Angriffe auf „wichtige Einrichtungen“ im Iran fliege, und erklärte, die Angriffe seien Teil der Bemühungen, einen dauerhaften Waffenstillstand zu erreichen. Vor dem Hauptquartier des CENTCOM in Tampa, Florida, sagte Hegseth, Präsident Donald Trump habe angeordnet, den Iran „hart“ zu treffen, und warnte, die Angriffe könnten bei Bedarf eine zweite Nacht in Folge andauern.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bestätigte, dass Washington Angriffe auf „wichtige Einrichtungen“ im Iran fliege, und erklärte, die Angriffe seien Teil der Bemühungen, einen dauerhaften Waffenstillstand zu erreichen. Vor dem Hauptquartier des CENTCOM in Tampa, Florida, sagte Hegseth, Präsident Donald Trump habe angeordnet, den Iran „hart“ zu treffen, und warnte, die Angriffe könnten bei Bedarf eine zweite Nacht in Folge andauern. Straße von Hormus gesperrt: Als Reaktion auf die jüngsten Angriffe kündigte das oberste Militärkommando des Iran die vollständige Sperrung der Straße von Hormus an, einer der weltweit wichtigsten Öltransitrouten. Beamte warnten alle Schiffe, sich von der strategisch wichtigen Wasserstraße fernzuhalten, und erklärten, dass jedes Schiff, das versuche, sie zu passieren, angegriffen werden könne.

Als Reaktion auf die jüngsten Angriffe kündigte das oberste Militärkommando des Iran die vollständige Sperrung der Straße von Hormus an, einer der weltweit wichtigsten Öltransitrouten. Beamte warnten alle Schiffe, sich von der strategisch wichtigen Wasserstraße fernzuhalten, und erklärten, dass jedes Schiff, das versuche, sie zu passieren, angegriffen werden könne. Wasserversorgung wiederhergestellt: Behörden in der iranischen Provinz Hormozgan teilten mit, dass die Wasserversorgung für die betroffenen Gemeinden im Bezirk Sirik weniger als 12 Stunden nach den US-Angriffen, die die Infrastruktur beschädigt hatten, wiederhergestellt worden sei. Iranische Medien berichteten, dass bei den Angriffen zwei Wasserspeicherbecken aus Beton getroffen worden seien. Eine Analyse der New York Times deutete darauf hin, dass die Tanks möglicherweise mit präzisionsgelenkten Munitionen getroffen worden seien, was Besorgnis auslöste, da das humanitäre Völkerrecht zivile Wasserinfrastruktur als geschützte Anlage betrachtet.

Behörden in der iranischen Provinz Hormozgan teilten mit, dass die Wasserversorgung für die betroffenen Gemeinden im Bezirk Sirik weniger als 12 Stunden nach den US-Angriffen, die die Infrastruktur beschädigt hatten, wiederhergestellt worden sei. Iranische Medien berichteten, dass bei den Angriffen zwei Wasserspeicherbecken aus Beton getroffen worden seien. Eine Analyse der New York Times deutete darauf hin, dass die Tanks möglicherweise mit präzisionsgelenkten Munitionen getroffen worden seien, was Besorgnis auslöste, da das humanitäre Völkerrecht zivile Wasserinfrastruktur als geschützte Anlage betrachtet. Teheran reagiert auf erneute Kämpfe: Al Jazeeras Mohamed Vall berichtete aus Teheran, dass viele Iraner trotz erneuter Verhandlungen einen weiteren US-Angriff erwartet hätten. „Sie haben auf einen überraschenden amerikanischen Angriff gewartet und damit gerechnet“, sagte Vall und fügte hinzu, dass Teheran laut Militärkommandanten mit Angriffen auf US-Stützpunkte in Kuwait und Bahrain reagiert habe. Die jüngsten Gefechte markieren eine weitere Nacht direkter Konfrontation, nachdem beide Seiten angedeutet hatten, die vorherige Angriffswelle sei beendet.

Unten: Der Iran veröffentlicht ein Video, das seine jüngsten Raketenabschüsse auf US-Stützpunkte im Nahen Osten zeigt:

Iran releases video showing this morning's missile launches targeting U.S. bases in the Middle East. pic.twitter.com/fXR1ervGad — Clash Report (@clashreport) June 11, 2026

Warnung für „morgen Abend“

Präsident Trump versucht erneut, den Iran durch Bombenangriffe zu Verhandlungen und zur Kapitulation zu zwingen. Zuletzt warnte er in einer Erklärung gegenüber Fox News, dass der Iran, sollte er ein US-Angebot nicht annehmen, „morgen Abend“ erneut unter amerikanischem Beschuss stehen werde – die Uhr tickt also offenbar am Donnerstag.

Während Trump behauptete, die Iraner hätten Washington kontaktiert und auf eine Einstellung der Angriffe gedrängt, hat die Führung in Teheran bestritten, dass dies tatsächlich geschehen sei. Die gesamte Situation gleicht gewissermaßen einer Rückkehr zu derselben festgefahrenen Realität der ersten Tage und Wochen der Operation „Epic Fury“.

This is precisely what he thought the first few days would do https://t.co/9sFgy6qS3G — Ryan Grim (@ryangrim) June 11, 2026

Übersetzungen von „X“: Das ist genau, was er dachte, dass die ersten Tage bewirken würden

Quellen sagten, eine Option, die Trump in Betracht zieht, sei der Start einer Operation, die groß im Ausmaß, aber kurz in der Dauer ist, mit dem Ziel, den Iran zu drängen, seine Position in den Verhandlungen zu ändern.

Dritter Tanker in dieser Woche von US-Streitkräften außer Gefecht gesetzt

Im Golf von Oman haben US-Streitkräfte Berichten zufolge einen weiteren Öltanker außer Gefecht gesetzt, dem vorgeworfen wird, die von der US-Marine verhängte „Blockade“ verletzt zu haben. Dies ist bereits das dritte Handelsschiff, das in dieser Woche von amerikanischen Streitkräften außer Gefecht gesetzt wurde. Laut einer aktuellen Beschreibung der Aktion durch das CENTCOM:

US-Streitkräfte haben am 10. Juni um 23:20 Uhr ET im Golf von Oman einen Öltanker außer Gefecht gesetzt, nachdem das Schiff gegen die Blockade gegen den Iran verstoßen hatte, indem es versuchte, iranisches Öl zu transportieren. Dies ist das dritte Handelsschiff, das in dieser Woche von amerikanischen Streitkräften außer Gefecht gesetzt wurde.

Das U.S. Central Command (CENTCOM) ging gegen die unter der Flagge von Guinea-Bissau fahrende M/T Jalveer vor, als diese versuchte, Öl aus dem Iran durch den Golf von Oman zu transportieren. Ein US-Flugzeug feuerte zwei Hellfire-Raketen in den Maschinenraum des Schiffes, nachdem die Besatzung wiederholt den Anweisungen der US-Streitkräfte nicht Folge geleistet hatte.

Anfang dieser Woche hatten US-Flugzeuge am Montag und Dienstag die unter der Flagge von Palau fahrenden Schiffe M/T Marivex und M/T Settebello außer Gefecht gesetzt. Die Marivex hatte die Blockade verletzt, indem sie versuchte, einen iranischen Hafen anzulaufen, und die Settebello versuchte, iranisches Öl zu transportieren.

Insgesamt: US-Streitkräfte haben seit Beginn der Blockade der iranischen Häfen am 13. April neun nicht konforme Schiffe außer Gefecht gesetzt.

The MT Jalveer, an Indian-crewed commercial vessel, suffered damage near Oman, India's Foreign Ministry said. A total of three Indian vessels were attacked by the U.S. Navy, two of which are OFAC-sanctioned, and one falling under the non-compliant category. pic.twitter.com/g8gvq2EqGw — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) June 11, 2026

Übersetzung von „X“: Das Handelsschiff MT Jalveer, bemannt von einer indischen Besatzung, erlitt Schäden in der Nähe von Oman, wie das indische Außenministerium mitteilte. Insgesamt wurden drei indische Schiffe von der US-Marine angegriffen, von denen zwei unter OFAC-Sanktionen fallen und eines in die Kategorie der nicht konformen Schiffe gehört.

Berichte über laufende indirekte Gespräche

Bloomberg berichtet am frühen Donnerstag:

Verhandlungsdelegation aus Katar verlässt Teheran nach Gesprächen über die USA und den Iran: Diplomat gegenüber AFP

Einige regionale Medien, wie beispielsweise Al Arabiya, berichten, dass Verhandlungen zwischen Teheran und Washington im Gange sind (wenn überhaupt, dann wahrscheinlich nur indirekt) – obwohl es seitens der Islamischen Republik keinerlei offizielle Bestätigung dafür gibt. Stattdessen bezeichnen sie sogar den verlängerten Waffenstillstand selbst als „bedeutungslos“.

Laut der jüngsten Mitteilung erklärt das iranische Verteidigungsministerium, das Land werde angesichts von Drohungen oder Druck nicht nachgeben, und die nationalen Streitkräfte blieben in höchster Alarmbereitschaft, bereit, Vergeltung und Strafe zu üben.

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