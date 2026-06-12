Milliarden, Lobbyisten und Schattennetzwerke: Israels AIPAC will neue Wege der Einflussnahme nutzen

Jahrelang galt AIPAC als eine der einflussreichsten Lobbyorganisationen in Washington. Politiker rühmten sich ihrer Nähe zur Organisation, öffentliche Unterstützung für AIPAC galt als politischer Vorteil. Doch nun zeichnet ausgerechnet die israelische Zeitung Haaretz ein anderes Bild: Die Lobbyorganisation soll zunehmend versuchen, ihre Rolle im US-Wahlkampf zu verschleiern und Geld über neue Kanäle zu Kandidaten zu leiten, ohne dass der Name AIPAC direkt sichtbar wird.

Allein diese Entwicklung wirft eine brisante Frage auf:

Wenn AIPAC so beliebt und legitim ist, wie ihre Unterstützer behaupten – warum entsteht dann offenbar das Bedürfnis, die Verbindung zu ihr vor den Wählern zu verbergen?

Aus dem Machtzentrum wird ein politisches Risiko

Der Haaretz-Bericht beschreibt eine bemerkenswerte Entwicklung.

Demnach sollen neue Spendenplattformen und politisch neutral klingende Organisationen genutzt werden, um pro-israelische Kandidaten finanziell zu unterstützen, ohne dass der Name AIPAC unmittelbar auftaucht.

Noch vor wenigen Jahren wäre ein solches Vorgehen kaum notwendig gewesen.

Heute jedoch scheint sich das politische Klima verändert zu haben.

Insbesondere unter:

jungen Wählern,

progressiven Demokraten,

Universitätsstudenten,

und Teilen der amerikanischen Öffentlichkeit

ist die Unterstützung für Israels Regierungspolitik deutlich zurückgegangen.

Der Gaza-Krieg hat diesen Trend weiter beschleunigt.

Die Lobby, über die man nicht sprechen soll

Seit Jahrzehnten gehört AIPAC zu den mächtigsten Einflussorganisationen in den Vereinigten Staaten.

Kritiker werfen der Organisation vor, durch gewaltige Finanzmittel und politische Netzwerke die amerikanische Nahostpolitik maßgeblich zu beeinflussen.

Unterstützer sprechen hingegen von legitimer Interessenvertretung.

Doch unabhängig von dieser Debatte zeigt der Haaretz-Bericht etwas anderes:

Offenbar glaubt selbst AIPAC inzwischen, dass ihr Name bei vielen Wählern zum Problem geworden ist.

Und genau das macht die Geschichte so bemerkenswert.

Wenn Geldströme im Schatten verlaufen

In einer Demokratie sollten Wähler wissen:

wer Kandidaten finanziert,

wer Wahlkampagnen unterstützt,

und welche Interessen dahinterstehen.

Genau deshalb existieren Transparenzregeln.

Wenn jedoch Organisationen entstehen, die politisch unverfänglich wirken, während sie faktisch dieselben politischen Ziele verfolgen, wird diese Transparenz zunehmend ausgehöhlt.

Der durchschnittliche Wähler sieht dann:

einen Kandidaten,

eine Werbekampagne,

eine Spendenplattform.

Was er möglicherweise nicht erkennt:

Wer tatsächlich dahintersteht.

Die eigentliche Krise ist das Vertrauen

Der Bericht legt nahe, dass die eigentliche Sorge nicht der Geldfluss selbst ist.

Die eigentliche Sorge ist die Wahrnehmung.

Wenn eine Lobbyorganisation ihre Verbindungen verschleiern muss, weil sie befürchtet, dass Wähler negativ reagieren könnten, deutet das auf ein tieferes Problem hin:

Ein Vertrauensverlust.

Immer mehr Amerikaner stellen Fragen:

Warum fließen Milliarden in ausländische Konflikte?

Warum scheint Kritik an Israels Politik politisch riskant zu sein?

Warum investieren Lobbygruppen derart enorme Summen in Vorwahlen?

Fragen, die vor wenigen Jahren noch als Randthemen galten, stehen inzwischen im Zentrum der politischen Debatte.

Die Macht des Geldes bleibt gewaltig

Die Geschichte ist dabei größer als AIPAC.

Sie betrifft das gesamte amerikanische System der Super-PACs und Großspender.

Denn die eigentliche Frage lautet:

Wer bestimmt die Politik einer Demokratie?

Die Wähler?

Oder jene, die über die größten finanziellen Ressourcen verfügen?

Der Haaretz-Bericht deutet an, dass die mächtigsten Akteure nicht verschwinden.

Sie passen lediglich ihre Strategie an.

Wenn ein Name politisch belastet wird, wird ein neuer Name geschaffen.

Wenn eine Marke an Zustimmung verliert, wird sie durch eine andere ersetzt.

Der Einfluss bleibt – nur das Etikett verändert sich.

Die Ironie der Geschichte

Ausgerechnet der Versuch, die Verbindungen zu verschleiern, könnte die eigentliche Schwäche offenlegen.

Denn jahrelang galt AIPAC als nahezu unantastbar.

Heute diskutieren selbst israelische Medien darüber, ob die Organisation ihre Spuren verwischen muss.

Das allein zeigt, wie stark sich die politische Landschaft verändert hat.

Die eigentliche Schlagzeile lautet deshalb nicht, dass Geld fließt.

Geld floss schon immer.

Die eigentliche Schlagzeile lautet:

Eine der mächtigsten Lobbyorganisationen Washingtons scheint inzwischen zu glauben, dass ihre eigene Marke für viele Wähler zum politischen Problem geworden ist.