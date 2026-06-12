Die nächste Stufe der Kontrolle: Großbritannien plant Scanner direkt auf Ihrem Handy

Die britische Regierung verkauft es als notwendigen Schritt zum Schutz von Kindern. Kritiker sehen darin hingegen einen historischen Dammbruch für die digitale Privatsphäre.

Nach einem Bericht von Reclaim The Net arbeitet London an neuen Vorschriften, die Technologieunternehmen dazu zwingen könnten, Inhalte direkt auf den Smartphones der Nutzer zu überwachen – noch bevor diese verschlüsselt und versendet werden. Unternehmen, die sich weigern, die Vorgaben umzusetzen, könnten mit empfindlichen Strafen rechnen. Führungskräften drohen im Extremfall sogar Gefängnisstrafen von bis zu fünf Jahren.

Die politische Verpackung klingt vertraut: Es geht um den Schutz von Minderjährigen vor schädlichen Inhalten und dem Austausch von Nacktbildern unter Jugendlichen. Doch die technische Realität dahinter wirft eine unbequeme Frage auf:

Wie soll ein System bestimmte Inhalte herausfiltern, ohne zuvor sämtliche Inhalte zu überprüfen?

Die Antwort lautet: gar nicht.

Um verdächtige Bilder oder Nachrichten erkennen zu können, müssten die Inhalte direkt auf dem Gerät analysiert werden – bevor die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung greift.

Mit anderen Worten: Das Smartphone würde vom privaten Kommunikationsmittel zum digitalen Grenzbeamten.

Die Konsequenzen wären weitreichend:

• Jedes Foto müsste gescannt werden.

• Jede Nachricht müsste überprüft werden.

• Jedes Video muss analysiert werden.

Und zwar nicht auf richterliche Anordnung im Einzelfall, sondern als technische Grundvoraussetzung für alle Nutzer.

Die britische Regierung betont, dass dies ausschließlich dem Schutz von Kindern diene. Doch Bürgerrechtler warnen seit Jahren vor genau diesem Szenario: Sobald die Infrastruktur zur Massenüberwachung existiert, lässt sich ihr Zweck jederzeit erweitern.

Heute sind es Nacktbilder. Morgen Terrorpropaganda. Übermorgen „Desinformation“.Später möglicherweise politische Inhalte, die Regierungen oder Behörden als problematisch einstufen.

Die Geschichte zeigt, dass Überwachungsbefugnisse selten kleiner werden. Sie wachsen.

Besonders brisant ist dabei die Sicherheitsfrage. Denn ausgerechnet jene Institutionen und Unternehmen, die mehr Zugriff auf die intimsten Daten ihrer Bürger fordern, haben bereits wiederholt bewiesen, dass sie diese Informationen nicht zuverlässig schützen können.

Erst kürzlich wurde Europas neue Altersverifikations-App, die ebenfalls mit dem Schutz von Kindern beworben wurde, Berichten zufolge innerhalb weniger Minuten kompromittiert.

In einem weiteren Fall wurden mehr als 70.000 Ausweisdokumente und Selfies aus digitalen Verifikationssystemen durch ein Datenleck offengelegt.

Trotz dieser Erfahrungen soll die nächste Stufe nun nicht mehr außerhalb des Geräts stattfinden. Sie soll direkt in die Geräte selbst eingebaut werden.

Die eigentliche Debatte dreht sich daher nicht um die Frage, ob Kinder geschützt werden sollten. Darüber besteht weitgehend Einigkeit. Die entscheidende Frage lautet vielmehr:

Wie viel Freiheit sind Bürger bereit aufzugeben, wenn Sicherheit als Argument präsentiert wird?

Großbritannien scheint diese Frage bereits beantwortet zu haben.

Denn wenn jedes Smartphone zum Überwachungsinstrument wird, entscheidet am Ende nicht mehr die Technik darüber, was kontrolliert wird – sondern diejenigen, die die Kontrolle über die Technik besitzen.