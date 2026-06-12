Demografischer Kollaps im Westen: Europas Regierungen ersetzen Kinder durch Migration

Ein neuer Bericht der britischen Daily Mail schlägt Alarm: Die Geburtenrate in England und Wales ist auf den niedrigsten Stand seit Jahrzehnten gefallen, während mittlerweile vier von zehn Neugeborenen mindestens ein im Ausland geborenes Elternteil haben. Was in Großbritannien sichtbar wird, ist jedoch kein Einzelfall – sondern Ausdruck eines viel größeren Problems: Der Westen steckt mitten in einem historischen demografischen Zusammenbruch.

Die Zahlen aus Großbritannien offenbaren die Realität einer Gesellschaft, die wirtschaftlich, kulturell und sozial zunehmend ihre eigene Reproduktionsfähigkeit verliert. Immer weniger Menschen im Westen gründen Familien, bekommen Kinder oder glauben überhaupt noch an eine stabile Zukunft. Gleichzeitig versuchen Regierungen, den daraus entstehenden Kollaps ihrer Systeme durch immer mehr Migration auszugleichen.

Statt Familienpolitik zu betreiben, wird Bevölkerungspolitik betrieben.

Der moderne Westen hat ein System geschaffen, in dem Kinder für viele Menschen zum Luxus geworden sind. Explodierende Wohnkosten, Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt, stagnierende Löhne, hohe Steuern, zunehmende Vereinsamung und die totale Ökonomisierung des Lebens haben klassische Familienstrukturen systematisch zerstört. Hinzu kommt eine Kultur, die Konsum, Karriere und Individualismus über Generationen, Gemeinschaft und Stabilität stellt.

Das Ergebnis ist dramatisch: Fast überall in Europa liegen die Geburtenraten weit unter dem Bestandserhaltungsniveau. Ohne massive Zuwanderung würden viele westliche Staaten bereits heute schrumpfen. Rentensysteme, Gesundheitssysteme und Arbeitsmärkte hängen zunehmend an einem künstlichen Bevölkerungswachstum durch Migration.

Doch genau das verändert die westlichen Gesellschaften in einem Tempo, das historisch beispiellos ist.

Während die politische Klasse öffentlich von „Vielfalt“ und „Weltoffenheit“ spricht, zeigt sich im Hintergrund eine viel brutalere Realität: Der Westen kann seine eigene Bevölkerung wirtschaftlich offenbar nicht mehr dazu motivieren, Kinder zu bekommen. Migration wird dadurch nicht nur zur Arbeitsmarktstrategie, sondern zum zentralen Mechanismus, um alternde Gesellschaften überhaupt noch funktionsfähig zu halten.

Kritiker warnen deshalb vor einer gefährlichen Sackgasse. Denn ein System, das dauerhaft auf immer höhere Migration angewiesen ist, um seinen wirtschaftlichen und demografischen Kollaps aufzuschieben, erzeugt zwangsläufig soziale Spannungen, kulturelle Konflikte und politischen Zerfall. Gleichzeitig bleiben die eigentlichen Ursachen unangetastet.

Denn das Kernproblem lautet nicht Migration.

Das Kernproblem ist eine westliche Zivilisation, die technologisch immer mächtiger wird, aber biologisch und gesellschaftlich beginnt, sich selbst auszusterben.

Immer mehr Staaten gleichen heute alternden Wirtschaftsmaschinen, die ohne ständige externe Zufuhr von Arbeitskräften nicht mehr funktionieren. Familien zerbrechen, Kinder werden verschoben oder gar nicht mehr geplant, während politische Eliten so tun, als könne unbegrenzte Migration jede strukturelle Krise dauerhaft ersetzen.

Die britischen Zahlen sind deshalb weit mehr als eine Statistik.

Sie sind ein Warnsignal für den Zustand des gesamten Westens.