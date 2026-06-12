Von Jon Fleetwood

In der öffentlichen Biografie werden Powers’ Verbindungen zur WHO nicht erwähnt, was Bedenken hinsichtlich der Transparenz aufkommen lässt.

Dr. John H. Powers III, M.D., der diesen Monat zum amtierenden Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) ernannt wurde, war als Berater der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Fragen der Antibiotikaresistenzpolitik tätig.

Powers leitet nun das mit 6,6 Milliarden Dollar ausgestattete Institut, das für die Finanzierung von Forschungsprojekten und Veröffentlichungen zu pandemieauslösenden Krankheitserregern zuständig ist.

Der Kongress hat erklärt, dass die Reaktion der WHO auf die COVID-19-Pandemie – die größte Gesundheitskrise der jüngeren Geschichte – „ein kläglicher Misserfolg“ war und dass ihre internationalen Bemühungen „den Vereinigten Staaten schaden könnten“.

Mehr als die Hälfte der Amerikaner ist der Meinung, dass die WHO während der Pandemie „schlechte oder mittelmäßige Arbeit“ geleistet hat, wie aus einer Veröffentlichung des Social Science Quarterly vom April 2021 hervorgeht.

Und weniger als die Hälfte der Amerikaner glaubt, dass die WHO unabhängig von politischen Agenden handelt.

Kritiker globaler Gesundheitsorganisationen haben Bedenken geäußert, Personen mit Verbindungen zu nicht gewählten ausländischen Gremien wie der WHO in hochrangige Positionen der US-Regierung zu berufen, die Einfluss auf die Innenpolitik und die von Steuerzahlern finanzierte Forschung haben.

Laut Powers’ offiziellem Lebenslauf aus dem Jahr 2014, der dem Kongress vorgelegt wurde, hatte er nicht nur eine, sondern zwei offizielle Positionen bei der WHO inne:

Berater der Beratungsgruppe der Weltgesundheitsorganisation für integrierte Überwachung von Antibiotikaresistenzen (AGISAR).

Berichterstatter der WHO-Arbeitsgruppe zur Einstufung von Antibiotika nach ihrer Bedeutung für die Humanmedizin.

Sie können das NIAID hier kontaktieren.

Download Hhrg 113 If14 Bio Powersj 19.09.2014, 5,59 MB ∙ PDF-Datei

Es gibt keine öffentlichen Aufzeichnungen, die darauf hindeuten, dass er derzeit eine aktive beratende Funktion bei der WHO innehat.

Bezeichnenderweise werden die beratenden Funktionen bei der WHO in Powers’ offizieller NIAID-Biografie an keiner Stelle erwähnt, was Fragen zur Transparenz aufwirft.

Die aktualisierte Biografie, die seit dem 9. Juni 2026 auf der NIAID-Website unter „Senior Leadership“ und „Office of the Director“ veröffentlicht ist, beschreibt Powers’ Karriere bei der FDA und den NIH, seine akademischen Ernennungen sowie seine Tätigkeit in „zahlreichen nationalen und internationalen Beratungsgremien, einschließlich der Zusammenarbeit mit den Centers for Disease Control and Prevention, dem Department of Veterans Affairs und mehreren behördenübergreifenden Initiativen der US-Bundesregierung zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen und zur globalen Gesundheitssicherheit“.

Es enthält jedoch keinen Hinweis auf die Weltgesundheitsorganisation, AGISAR oder die spezifische WHO-Arbeitsgruppe, die er beraten hat.

In seiner Rolle als offizieller Berichterstatter einer Arbeitsgruppe der Weltgesundheitsorganisation entwickelte Powers die formelle Einstufung der WHO für antimikrobielle Arzneimittel entsprechend ihrer angegebenen Bedeutung in der Humanmedizin.

Er war Mitautor eines 2009 erschienenen Strategiepapieres mit dem Titel „Einstufung von Antibiotika durch die Weltgesundheitsorganisation nach ihrer Bedeutung in der Humanmedizin: Ein entscheidender Schritt zur Entwicklung von Risikomanagementstrategien für den Einsatz von Antibiotika bei Nutztieren“, das im Juli 2009 in der Fachzeitschrift Clinical Infectious Diseases veröffentlicht wurde.

Das Dokument legte WHO-Richtlinien fest, die darauf abzielten, den Einsatz medizinisch wichtiger Antibiotika bei Nutztieren weltweit einzuschränken oder zu kontrollieren.

Darüber hinaus nahm er in seiner Funktion als Berater der WHO-Beratergruppe für integrierte Überwachung der Antibiotikaresistenz (AGISAR) an der ersten Sitzung der Gruppe im Jahr 2009 in Dänemark teil, aus der der offizielle WHO-Bericht mit dem Titel „Bericht über die 1. Sitzung der WHO-Beratergruppe für integrierte Überwachung der Antibiotikaresistenz (AGISAR)“ hervorging.

Der Bericht legte internationale Standards für die Überwachung der Antibiotikaresistenz bei Menschen, Tieren und in der Lebensmittelkette fest, zusammen mit den von der WHO empfohlenen Strategien zur Eindämmung lebensmittelbedingter Resistenzen.

Diese wichtigen politischen Funktionen bei der WHO – die internationale Richtlinien zur Einschränkung des Antibiotikaeinsatzes prägten und direkte Auswirkungen auf die globale Landwirtschaft und Humanmedizin hatten – fehlen auffällig in Powers’ offizieller NIAID-Biografie.