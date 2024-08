Etwas ist faul in Washington

Von Philip Giraldi

Scott Ritter wird vom FBI schikaniert, weil er zum Frieden aufruft, während die israelische Lobby die Wahlen stürzt

Eines kann man über die Regierung von Präsident Joe Biden sagen: Fast jede Woche gibt es etwas Neues und Aufregendes zu besprechen. Der galoppierende Wahnsinn bescherte uns kürzlich Joes 11-minütige Abdankungsrede, in der er ankündigte, dass er nicht für eine weitere Amtszeit als Präsident kandidieren werde. Er schwafelte davon, dass er sich zu diesem Schritt entschlossen habe, obwohl er gerne weitermachen würde. Der 81-jährige Präsident, der in letzter Zeit vor allem durch seinen schwindenden Geisteszustand aufgefallen ist, der ihn zu Treppenstürzen veranlasst hat, sah sich gezwungen zu sagen, dass er der Meinung ist, dass seine Leistungen als Präsident “eine zweite Amtszeit verdient hätten”, dass aber “der Rettung unserer Demokratie nichts im Wege stehen kann”. Er behauptete auch, dass “ich der erste Präsident in diesem Jahrhundert bin, der dem amerikanischen Volk berichten kann, dass sich die Vereinigten Staaten nirgendwo auf der Welt im Krieg befinden”, obwohl sie in Syrien eine militärische Besatzung und Kampfeinsätze durchführen, den Jemen bombardieren und im Irak Terrorismusbekämpfung betreiben sowie die großen und wachsenden Konflikte in der Ukraine und im Gazastreifen logistisch und mit Geheimdienstinformationen unterstützen. Er hat Israel zugesagt, dass er es “verteidigen” wird, wenn es angegriffen wird, vermutlich unabhängig davon, was Premierminister Benjamin Netanjahu ermordet oder bombardiert, um einen Krieg gegen den Libanon, Syrien und den Iran zu provozieren. Am Ende feierte Joe die Nominierung von Kamala Harris als designierte Nachfolgerin für das Oval Office, nachdem er den lästigen und durchsetzungsfähigen Donald Trump aus dem Weg geräumt hatte, der vermutlich derjenige ist, der die US-Verfassung zerreißen und “die Demokratie zerstören” wird, wenn er die Gelegenheit dazu bekommt.

Aber das war vor zwei Wochen. Kürzlich richtete der Jahrmarkt am Potomac seine Waffen gegen einen wichtigen Kritiker der Politik der Bundesregierung, wobei er vor allem seine Neigung nutzte, eine Menge Lügen zu verbreiten, um jeden, der von seinem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch macht, als eine Art Verräter hinzustellen, der zum Schweigen gebracht werden muss. Viele würden sagen, dass das größte Versagen der Biden-Regierung neben dem Verlust der Kontrolle über die Südgrenze des Landes darin besteht, dass es ihr nicht gelungen ist, die Außenpolitik der USA so zu gestalten, dass bestehende internationale Konflikte nicht angezettelt oder ausgeweitet werden, um sie in größere Kriege zu verwandeln. Betrachtet man die Ukraine und den Gazastreifen, beides Konflikte, die leicht hätten beendet oder deeskaliert werden können, wenn das Außenministerium aufgehört hätte, als Handlanger von Wolodymyr Zelensky und Benjamin Netanjahu zu fungieren, und stattdessen Anreize für die Fortsetzung der Kämpfe geschaffen hätte, so gibt es keinen Grund für eine Beteiligung der USA als Gegenspieler. Die amerikanische Bevölkerung profitiert in keiner Weise von einem der beiden Kriege, und Meinungsumfragen machen deutlich, dass es in der Bevölkerung eine beträchtliche Opposition gegen das Gemetzel an beiden Fronten gibt.

Am 7. August wurde berichtet, dass Scott Ritter, den ich als Freund betrachte, in seinem Haus im Bundesstaat New York von FBI und Polizei durchsucht wurde und 25 Kisten mit Dokumenten und elektronischen Kommunikationsgeräten zur Untersuchung im Rahmen einer “laufenden Untersuchung” mitgenommen wurden. Scott, ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des Marine Corps, ist bereits seit der Zeit vor dem Irakkrieg als Kriegsgegner bekannt, als er als Waffeninspekteur der Vereinten Nationen erklärte, dass Saddam Hussein keine “Massenvernichtungswaffen” besaß. Die Angst vor Massenvernichtungswaffen wurde in Washington als Grund für den Angriff auf den Irak und dessen Entwaffnung angeführt. Scott wurde sowohl von den Mainstream-Medien als auch von den zumeist jüdischen Neokonservativen im Pentagon und im Weißen Haus (Paul Wolfowitz, Doug Feith, Richard Perle und Scooter Libby) an den Pranger gestellt, die damit beschäftigt waren, absichtlich irreführende Informationen zu fabrizieren und zu verbreiten, um die Regierung von George W. Bush zu ermutigen, den Krieg zu beginnen, was sie auch bereitwillig tat. Seitdem hat sich Scott jedoch immer wieder als effektiver Stichwortgeber in Kriegs- und Friedensfragen betätigt.

Ritter hatte bereits im Juni 2024 ein Zusammentreffen mit dem Biden-Regime, als er sich auf dem Flughafen in New York City auf seinen Flug nach Istanbul vorbereitete, um an dem renommierten internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg teilzunehmen, das diese Stadt jährlich veranstaltet. Ein Team von drei FBI-Agenten sprach ihn an, als er sein Flugzeug besteigen wollte, und beschlagnahmte auf Anweisung des Außenministeriums seinen Reisepass. Sie gaben ihm weder eine Quittung für das Dokument noch legten sie einen Haftbefehl vor. Ein Grund für diese Maßnahme wurde nicht genannt, und Scott hat seinen Pass seither nicht mehr zurückbekommen.

Die Beschlagnahmung des Reisepasses und die jetzige Hausdurchsuchung stehen offenbar im Zusammenhang mit dem so genannten Foreign Agent Registration Act (FARA) von 1938. FARA wurde kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erlassen, als man befürchtete, dass “Agenten” der italienischen und deutschen Regierung ihre Propaganda in den USA allzu frei verbreiten würden. Das FARA schreibt insbesondere vor, dass die Finanzen und Beziehungen der ausländischen Mitgliedsorganisationen vom Justizministerium überprüft werden müssen. Es besagt, dass “jede Person, die als Agent, Vertreter, Angestellter oder Diener handelt oder anderweitig auf Befehl, Ersuchen oder unter der Leitung oder Kontrolle eines ausländischen Auftraggebers handelt”. Diejenigen, die dies nicht offenlegen, können mit bis zu fünf Jahren Gefängnis und Geldstrafen von bis zu 250.000 Dollar bestraft werden.

Allerdings hat die US-Regierung in letzter Zeit aggressiv die FARA-Registrierung für andere Nationen sowie für Amerikaner, die für ausländische Mächte arbeiten, gefordert. Es gab mehrere prominente FARA-Fälle in den Nachrichten. Große russische Nachrichtenagenturen, die in den USA tätig sind, mussten sich 2017 registrieren lassen, weil sie größtenteils oder zum Teil vom Kreml finanziert wurden. Außerdem haben der ehemalige Trump-Wahlkampfleiter Paul Manafort und der ehemalige Nationale Sicherheitsberater Michael Flynn im Rahmen ihrer Strafmündigkeitserklärungen eingeräumt, dass sie bei ihrer Arbeit als Berater ausländischer Regierungen gegen das FARA-Gesetz verstoßen haben.

Während das Justizministerium nun unter Berufung auf das FARA gegen Scott Ritter vorgeht, vermutlich weil er ein wirksamer Kritiker der Kriege von Joe Biden ist, gibt es einige Anzeichen dafür, dass auch andere Elemente des Sicherheitsapparats der US-Regierung gegen andere vorgehen, die es gewagt haben, sich dem entgegenzustellen, was das Weiße Haus und der Kongress vorhaben. Während die demokratische Kandidatin Kamala Harris am 6. August in Philadelphia unter großem Beifall versprach, “Freiheit, Mitgefühl und Rechtsstaatlichkeit” zu verteidigen, beschrieb die ehemalige Kongressabgeordnete und Nationalgardistin Tulsi Gabbard aus Hawaii, wie sie und ihr Mann bei jeder Flugreise von Teams von Regierungsagenten überwacht werden. Whistleblowing Air Marshals ließen durchsickern, dass Gabbard im Rahmen des so genannten “Quiet Skies”-Programms als “inländische Terrorgefahr” eingestuft wurde. Ihre Bordkarten tragen den Vermerk SSSS, wodurch sie zusätzlichen Sicherheitskontrollen und Befragungen unterzogen wird. Ihr wahrscheinliches Verbrechen besteht darin, dass sie sich gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen hat oder dass sie kürzlich ein Buch mit dem Titel “For Love of Country: Leave the Democratic Party Behind” (Aus Liebe zum Land: Lassen Sie die Demokratische Partei hinter sich).

Während Generalstaatsanwalt Merrick Garland aktiv gegen einzelne Amerikaner wegen möglicher Verstöße gegen das FARA-Gesetz und gegen den “inländischen Terrorismus” vorgeht, zögert er seltsamerweise, aber vorhersehbarerweise, gegen die korrupteste ausländische Regierungslobby in den USA vorzugehen, die in Bezug auf den illegalen Geldfluss und den politischen Einfluss alle anderen in den Schatten stellt. Es handelt sich um eine ausländische Regierung, die jedes Jahr Milliarden von Dollar an “Hilfe” und anderen Vergünstigungen vom amerikanischen Steuerzahler erhält. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass diese Regierung einen Teil des erhaltenen Geldes heimlich an Gruppen amerikanischer Bürger in den Vereinigten Staaten weiterleitet, die dazu da sind, diesen Geldfluss aufrechtzuerhalten und zu steigern, während sie gleichzeitig anderen Interessen des Empfängerlandes dienen. Das würde bedeuten, dass die Vereinigten Staaten selbst die Lobbys und Gruppen subventionieren, die unweigerlich gegen ihre eigenen Interessen arbeiten. Und es bedeutet auch, dass diese Lobbyisten, obwohl sie US-Bürger sind, als ausländische Agenten agieren und insgeheim ihrer Verbundenheit mit einem fremden Land Vorrang vor der Nation, in der sie leben, einräumen.

Ich beziehe mich dabei natürlich auf Israel. Man muss kein brillanter Beobachter sein, um festzustellen, dass Israel und seine Verbündeten in den USA sehr geschickt darin sind, die Regierung der Vereinigten Staaten auf allen Ebenen für jedes bisschen Finanzhilfe, Handelszugeständnisse, militärische Ausrüstung und politische Deckung, das möglich ist, zu melken. Der Fluss von Dollars, Gütern und Schutz wird nie ernsthaft diskutiert, sondern oft direkt vom Kongress oder den Gesetzgebern der Bundesstaaten mit den israelischen Lobbyisten ausgehandelt. Diese Korruption und Manipulation des US-Regierungssystems durch Leute, die im Grunde genommen ausländische Agenten sind, ist so etwas wie ein kriminelles Unternehmen, und man kann sich nur vorstellen, was für ein Aufschrei der Empörung von der New York Times kommen würde, wenn es eine ähnliche Vereinbarung mit einem anderen Land gäbe.

Jüngste Enthüllungen deuten daraufhin, dass Israels Betrügereien Subventionen beinhalten, die von israelischen Regierungsstellen verdeckt an Gruppen in den Vereinigten Staaten gezahlt werden, die ihrerseits Anweisungen vom jüdischen Staat erhalten haben und oft unter anderem echte amerikanische Interessen schädigen. Die israelische Lobby ist auch seit langem für ihre Einmischung in amerikanische Wahlen bekannt, wozu auch die Ausgabe großer Geldsummen gehört, um Politiker auszuschalten, die sich über den jüdischen Staat und sein Verhalten beschweren. Die progressive Kongressabgeordnete Cori Bush, eine Kritikerin Israels, wurde kürzlich aus dem Rennen geworfen, nachdem ihr Gegner 8 Millionen Dollar erhalten hatte, und Anfang dieses Jahres verlor Jamaal Bowman, nachdem eine Rekordsumme von 15 Millionen Dollar zur Unterstützung eines anderen “israelfreundlichen” Kandidaten geflossen war.

Viele der Gruppen, die israelische Gelder erhielten, versäumten es, die Zahlungen offen zu legen, was eine Straftat ist. Gleichzeitig würde selbst der zufällige Beobachter der Regierung in Washington unweigerlich feststellen, dass die verschiedenen Freunde und Vertreter Israels de facto von jeglicher Regulierung durch die US-Regierung ausgenommen sind. Der letzte ernsthafte Versuch, eine große Lobbyorganisation zu registrieren, wurde von John F. Kennedy unternommen, der sich darum bemühte, dass die Vorgängerorganisation des heutigen American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) das FARA einhält. Kennedy wurde getötet, bevor er den Prozess abschließen konnte, und einige haben seinen Tod mit den Bemühungen in Verbindung gebracht, die Elemente der Israel-Lobby zu registrieren und gleichzeitig die israelischen Versuche zu blockieren, illegal und heimlich Atomwaffen zu entwickeln.

Wenn man von allen israelischen Vertretern, die zusammen die Israel-Lobby bilden, verlangt, sich unter FARA registrieren zu lassen, könnte man mit AIPAC, der Foundation for Defense of Democracies (FDD) und dem Washington Institute for Near East Policy (WINEP) beginnen, aber es wird noch viele, viele mehr geben, bevor die Arbeit getan ist. Und dann ist da noch die Organisation Christians United for Israel (CUFI), die ebenfalls finanzielle und materielle Hilfe direkt von Israel erhalten hat. Die christlichen Fundamentalisten, die die Interessen Israels über die ihres eigenen Landes stellen, müssen endlich an die große Glocke gehängt werden.

Man könnte durchaus vorschlagen, dass die Biden-Administration aufhört, gewöhnliche Amerikaner zu schikanieren, die ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrnehmen, um unnötige Kriege zu kritisieren, und stattdessen die Israel-Lobby verfolgt, die maßgeblich dazu beiträgt, dass diese Kriege überhaupt geführt werden. Es wäre auch schön, die Heuchelei zu beenden, die in Washington alles umgibt, was mit Israel zu tun hat. Das Land ist keine Demokratie, kein Verbündeter, und es ist ein Kriegsverbrecher der ersten Liga mit möglicherweise Hunderttausenden von toten Palästinensern als Beweis für seine völkermörderischen Neigungen. Mehrere hundert Kongressabgeordnete, die dem Kriegsverbrecher Benjamin Netanjahu zujubeln, ändern daran nichts. Abgesehen von allem anderen ist es eine Abscheulichkeit, dass die Vereinigten Staaten das Abschlachten von Tausenden von Unschuldigen unterstützen und decken, während sie gleichzeitig ihre eigenen Bürger verfolgen, die sagen: “Du sollst nicht”.