Pepe Escobar

Sowohl die Achse des Widerstands als auch das christlich-orthodoxe Russland müssen ihr Engagement verstärken. Radikal.

Das ist ein ganz einfacher Beweis. Lassen Sie mich nur zwei Belege anführen, A und B.

Beweis A

Die verblüffende Bestätigung kam direkt vom stellvertretenden russischen Außenminister Rjabkow in einem sehr aufschlussreichen Interview mit dem Fernsehsender Rossija. Der hochkompetente Ryabkov ist auch der führende russische Sherpa für BRICS+ und bereitet den Gipfel im Oktober in Kazan vor.

Der russische Geheimdienst hat herausgefunden, dass der Kiewer Geheimdienst die gemeinsame Ermordung von Präsident Putin und Verteidigungsminister Belousow während der Parade zum Tag der Marine Ende letzten Monats in St. Petersburg vorbereitet hat.

Rjabkow äußerte sich sehr zurückhaltend, da es sich um eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit handele, an der mehrere hochrangige Stellen beteiligt seien. Auf die direkte Frage, ob “eine Aktion bei der Hauptparade der Marine” gegen Putin vorbereitet werde, antwortete Rjabkow nicht explizit: Er bestätigte lediglich, dass es “eine gewisse Verbindung zu dieser Art von Veranstaltung” gebe – so das russische Außenministerium.

Rjabkow bezeichnete diese von Kiew vorbereitete Provokation als eine “sehr beunruhigende” Episode, die im Zusammenhang mit “unseren internen Ereignissen geplant wurde, um maximalen Schaden anzurichten und den maximalen Medieneffekt zu erzielen, den sie benötigen”.

Interessant ist, wie sich die Handlung entwickelt hat.

Normalerweise würden Bortnikow (FSB) oder Patruschew (Putins Sonderberater) zum Telefonhörer greifen und CIA Burns anrufen, um eine seriöse Erklärung zu verlangen.

In diesem Fall war es noch härter. Belousow selbst rief den Chef des Pentagon, den Waffenhändler Lloyd “Raytheon” Austin an und forderte ihn unmissverständlich auf, die Kiewer Schläger an die Kandare zu nehmen – andernfalls.

Man stelle sich nun vor, wie die Niederschrift dieser unverblümten russischen Botschaft lauten würde.

Wie Andrej Martjanow bemerkte, hätte Belousow detailliert beschreiben müssen, wie Kiew einfach aufhören würde zu existieren – und zu gegebener Zeit “auch D.C.”, wenn die Amerikaner den Angriff genehmigen würden.

Rjabkow erwähnte auch “einige andere Länder”, die Teil des Pakets gewesen wären. Übersetzt: Briten und Polen.

Diese kleine Geschichte zeigt uns, dass Moskau endlich zu begreifen scheint, dass man mit Terrororganisationen nicht vernünftig umgehen kann, außer ihnen höflich ins Gesicht zu sagen, dass sie, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, gnadenlos verbrannt werden.

Beweis B

Es geht um die kosmische Demenz, die das zionistische Projekt durchdringt.

Abgesehen von dem unschätzbaren Alastair Crooke, der die Aufmerksamkeit aller darauf gelenkt hat, was wirklich auf dem Spiel steht, haben nur wenige Menschen im Westen eine Vorstellung von der “langen schwarzen Wolke”, die, um mit Dylan zu sprechen, auf uns zukommen könnte.

Das geht weit über die Tatsache hinaus, dass die Regierung in Tel Aviv “die Kontrolle über die extreme Rechte verloren hat”.

Hier die wichtigsten Passagen aus einem Interview mit Moshe “Bogie” Ya’alon, dem ehemaligen Stabschef der IDF und ehemaligen Verteidigungsminister.

“Wenn man von Smotrich und Ben Gvir spricht: Es gibt dort einen Rabbiner. Sein Name ist Dov Lior. Er ist der Rabbi des jüdischen Untergrunds, der den Felsendom in die Luft sprengen wollte – und davor die Busse in Jerusalem. Und warum? Um den ‘letzten Krieg’ zu beschleunigen”.

Übersetzung: Die beiden extremen Mitglieder des Kabinetts Netanjahu folgen demselben Rabbi, der die Al-Aqsa-Moschee in die Luft sprengen will, um den jüdischen Tempel wieder aufzubauen, alle Palästinenser zu vertreiben oder zu töten und in einem kommenden Armageddon zu siegen.

Ya’alon bringt es auf den Punkt: “Dieses Konzept basiert auf jüdischer Vorherrschaft: Mein Kampf in umgekehrter Form”. In diesem Fall “ein Krieg zwischen Gog und Magog”. Ya’alon fügt hinzu: “Das ist es, was in den Entscheidungsprozess der israelischen Regierung einfließt.

Der Hintergrund: In Tel Aviv, dem Hauptquartier eines genozidalen, siedlerkolonialen Konstrukts, diktiert eine eskathologische, extrem gewaltbereite Sekte die Politik – komplett mit einer massiven Bürgerwehr oder ineinander verflochtenen Milizen aus Hunderttausenden von Siedlern, die bis an die Zähne bewaffnet, unkontrollierbar und zu allem bereit sind, sogar zu Angriffen auf das Militär und den israelischen Staat selbst.

Es gibt absolut keine Möglichkeit, mit diesem fanatischen Mob zu reden oder zu argumentieren. Man kann mit ihnen nur auf eine bestimmte Art und Weise umgehen. Und Tatsache ist, dass es die Achse des Widerstands nicht gibt – bis jetzt nicht.

Mein Kampf im Rückwärtsgang trifft auf die Achse des Widerstands

Die Exponate A und B zeigen, dass die “Forever Wars” des Imperiums sich zu einem nahtlosen Terrorkrieg ausweiten, von Mini-Genoziden als Teil des großen Genozids in Gaza bis zu gezielten Massenmorden – von Beirut bis Teheran und Angriffen auf Zivilisten von Belgorod bis Kursk.

Trotz aller Erwartungen der globalen Mehrheit, dass die Achse des Widerstandes die talmudischen Psychopathen ernsthaft demütigen würde, erleben wir gerade das Spektakel, dass die Perser ihre Sun-Tzu-Beherrschung demonstrieren.

Psy-Ops, strategische Ambiguität, Abwarten: Die iranische Anwendung von Sun Tzu ist makellos – und treibt die talmudischen Psychos und ihre Förderer in den Wahnsinn.

Unterdessen könnte an der ukrainischen Front ein neues Gefühl der Dringlichkeit unvermeidlich werden. Dmitri Medwedew, der mehr denn je auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt ist, hat den Ton angegeben: Fortan dürfe es keine Hindernisse mehr geben:

“Fortan muss die BBS einen offen extraterritorialen Charakter annehmen. Es geht nicht mehr nur darum, unsere offiziellen Gebiete zurückzuerobern und die Nazis zu bestrafen. Wir können und müssen in die Gebiete der Ukraine gehen, die es noch gibt. Nach Odessa, nach Charkow, nach Dnepropetrowsk, nach Nikolajew. Nach Kiew und weiter. Es darf keine Grenzen des ukrainischen Reiches geben, die von irgendjemandem anerkannt werden. Und darüber können und müssen wir jetzt offen reden, ohne Peinlichkeiten und diplomatische Kniefälle. Die Terroraktion der Banderisten muss dieses Thema enttabuisieren. Alle, auch die englischen Bastarde, sollen wissen: Wir hören erst auf, wenn es für uns akzeptabel und vorteilhaft ist”.

Nun nähern wir uns schnell dem “Zeig mir das Geld”-Cliffhanger. Sowohl die Achse des Widerstandes als auch das christlich-orthodoxe Russland müssen ihren Einsatz erhöhen. Und zwar radikal. Sonst könnten die ineinandergreifenden Kriege des Terrors bedrohlich außer Kontrolle geraten.