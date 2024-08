Etwas kommt, wir wissen nicht was, aber es wird schlimm sein

Edward Curtin

Schock ist nicht das richtige Wort, aber wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht, werden viele, die jetzt schlafen, schockiert sein. Der Krieg hat bereits begonnen, aber seine ganze Wut und Verwüstung stehen noch bevor. Wenn es so weit ist, wird Tonys einzigartiges Schicksal in der West Side Story das Schicksal von unzähligen Millionen Menschen sein.

Es ist eine griechische Tragödie, ausgelöst durch die schreckliche Hybris der Vereinigten Staaten, ihrer NATO-Komplizen und des völkermordenden Staates Israel und seiner zionistischen Terroristen.

Tony spürte, dass ein Wunder geschehen musste, aber es geschah nicht für ihn, außer dass er Maria kurz liebte und dann wegen einer Falschmeldung getötet wurde, und nur ein Wunder kann die Welt jetzt vor der drohenden Katastrophe retten, ob sie nun absichtlich, durch eine Falschmeldung, durch einen Unfall oder durch das einmal zu oft gespielte nukleare Hühnerspiel ausgelöst wird.

Hoffen wir, aber seien wir nicht naiv. Die Zeichen deuten alle in die gleiche Richtung. Die Kanone an der Wand im ersten Akt dieses tragischen Schauspiels ist bereit, im letzten Akt zu explodieren. Alle Versuche, dieses schreckliche Schicksal zu vermeiden, indem man Frieden statt Krieg anstrebt, wurden von den USA und ihren ebenso wahnsinnigen Verbündeten zurückgewiesen.

Jede sogenannte rote Linie, die von Russland, dem Iran, der Hisbollah, der Hamas, den Palästinensern und ihren Verbündeten gezogen wurde, ist ungestraft und mit unverhohlener Arroganz überschritten worden. Aber die Straflosigkeit hat ihre Grenzen, und die dunklen Furien der Rache werden ihren Tag haben.

“Es sind die Toten, nicht die Lebenden”, sagt Antigone, “die längsten Forderungen stellen. Ihre gespenstischen Stimmen schreien nach Rache”.

Ich wünschte, mein Gewissen würde mich nicht dazu zwingen, dies zu schreiben, aber es scheint mir klar zu sein, dass wir am Rande eines Abgrunds stehen. Das Schicksal der Welt liegt in den Händen von Führern, die offensichtlich psychotisch sind und Todessehnsüchte hegen. Das ist nicht sehr komplex. Netanjahu und Biden sind zwei davon.

Ja, wie andere Massenmörder lieben sie ihre Kinder und füttern ihre Hunde mit Keksen. Aber ja, auch sie sind in ihren Seelen so korrumpiert, dass sie den Krieg und das Gefühl falscher Macht und Prestige, das er ihnen gibt, genießen. Sie lieben es, die Kinder der anderen zu töten. Sie können sich immer wieder verteidigen, alle möglichen Entschuldigungen vorbringen, aber die Fakten sprechen dagegen. Für normale Menschen ist das schwer zu akzeptieren.

Der große amerikanische Schriftsteller James Baldwin, der viele Jahre im französischen Exil lebte und in diesem Monat vor 100 Jahren geboren wurde, schrieb einen Essay mit dem Titel “The Creative Process”, in dem er sich mit der Frage beschäftigte, wie man als normales Mitglied der Gesellschaft den Blick für die Schattenseiten persönlicher und gesellschaftlicher Wahrheiten verliert. Er schrieb:

Und wie man, um ein sozialer Mensch zu werden, sein ganzes inneres, unerforschtes Chaos verändert und verdrängt und sich schließlich, ohne viel Mut, selbst belügt, so haben wir als Nation alle dunklen Kräfte unserer Geschichte verändert oder verdrängt und belogen.

Und wir lügen und unterdrücken bis heute.

Stellen Sie sich vor, Mexiko wäre mit voller Unterstützung der Regierungen Russlands, Chinas und des Iran in Texas einmarschiert. Die Waffen werden von diesen Ländern geliefert und die Drohnen- und Raketenangriffe auf die USA werden mit russischer Technologie koordiniert. In Florida wurde die Seven Mile Bridge angegriffen. An der mexikanischen Grenze zu den USA stehen russische Truppen auf Stützpunkten mit Atomraketen, die auf amerikanische Städte gerichtet sind.

Das ist eine kleine Analogie zu dem, was die USA/NATO Russland antut.

Glauben Sie, dass die USA nicht mit großer Härte reagieren würden?

Glauben Sie, dass sie sich nicht von einer nuklearen Vernichtung bedroht fühlen würden?

Wie würden sie Ihrer Meinung nach reagieren?

Der Krieg der USA und der NATO gegen Russland, der über die Ukraine geführt wird, beschleunigt sich von Tag zu Tag. Der jüngste ukrainische Einmarsch in das russische Gebiet Kursk hat die Situation dramatisch verschärft.

Der verrückte US-Präsident Joseph Biden, der bestritt, im Voraus von der ukrainischen Invasion in Russland gewusst zu haben, sagte kürzlich auf die Frage nach den Kämpfen in Kursk: “Ich habe in den letzten sechs oder acht Tagen regelmäßig mit meinem Stab gesprochen, wahrscheinlich alle vier oder fünf Stunden. Und das ist – das ist ein echtes Dilemma für Putin. Und wir waren in direktem Kontakt – in ständigem Kontakt – mit den Ukrainern”.

Glauben Sie, dass Kamala Harris im Dunkeln gelassen wurde?

Wie werden die Russen reagieren? Wie viele rote Linien werden sie den USA erlauben, ohne dass es zu massiven Vergeltungsmaßnahmen kommt? Und welche Art von Vergeltung?

Dann kommen wir zum Nahen Osten, wo sich die Iraner und ihre Verbündeten darauf vorbereiten, die israelischen Angriffe auf ihrem Boden zu vergelten. Niemand weiß wann, aber es scheint bald zu sein. Etwas wird kommen, und es wird nicht schön sein. Wird es einen massiven Krieg in der Region geben, in dem die USA und Israel gegeneinander antreten? Werden Nuklearwaffen eingesetzt? Werden sich die Kriege in der Ukraine/Russland und im Nahen Osten zu einem sogenannten Dritten Weltkrieg verbinden?

Während die USA Israel weiter massiv aufrüsten, rüstet Russland seinen Verbündeten Iran auf und bildet ihn wahrscheinlich im Umgang mit diesen Waffen aus, wie es die USA in der Ukraine tun. Die Bühne ist bereitet, wir treten in den letzten Akt ein.

Natanyahu will und braucht den Krieg, um zu überleben. So denkt er. Psychotische Mörder tun das immer.

Alle Zeichen deuten in die gleiche Richtung. Niemand soll schockiert sein, wenn das Schlimmste eintritt.

“Das Telefon klingelt, die Tür klopft, das Schloss geht auf.”

Wenn man Zeit hat.