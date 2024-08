Die Pawel-Durow-Saga ist ein Geschenk, das lange nachwirken wird. Genau darum geht es in einem heißen Informationskrieg. Versuchen wir also, einige lose Enden zusammenzufügen.

Ein hochrangiger russischer Analyst argumentiert, dass Durows Verhaftung mit “antifranzösischen Protesten in den ehemaligen Kolonien und dem Rückzug Russlands aus seiner traditionellen ‘Einflusssphäre’ zusammenhängt, wo die Telegram-Infrastruktur genutzt wurde, um antikoloniale und antimakronistische Narrative zu verbreiten”.

Hinzu komme ein “Versuch, die Berichterstattung über die Ukraine sowohl in russischen als auch in internationalen Medien zu beeinflussen, die stark von der Telegram-Infrastruktur abhängig sind”.

Paris versucht in der Tat verzweifelt, sich in der Ukraine durch psychologische Operationen und Einflussnahme/Spezialkriegsführung relevant zu machen.

Wie der Analyst anmerkt, verfügen die Franzosen jedoch nicht über die technischen Mittel, um dies zu erreichen. Dies könnte zu Macrons Entscheidung geführt haben, “eine persönliche Druckkampagne gegen Durow selbst zu führen. Die französischen Behörden müssen ziemlich verzweifelt versuchen, den Kopf im Spiel der Weltpolitik zu behalten. Und Telegram ist heute (kursiv) Weltpolitik“.

Paris wartete auf den großen Durchbruch. Als der Pilot von Durows Privatjet Embraer seinen Flugplan einreichte, lag in Frankreich noch kein Haftbefehl gegen ihn vor. Erst als der Jet auf dem Weg nach Le Bourget war, stellte Paris in aller Eile den Haftbefehl aus. Durow war die ganze Zeit über ahnungslos.

Kurz und gut: Paris erhielt eine fatale Vorwarnung, dass er nach Frankreich fliegen würde – möglicherweise über Durovs in Dubai lebende, post-obsessive, sozial aufstrebende Freundin – und stellte ihm blitzschnell eine Falle.

Eine Eminenz im Gefängnis

Es gibt den Mythos, dass der FSB Durow in der Vergangenheit um die Verschlüsselungscodes von Telegram gebeten habe. Das ist falsch. Der FSB wollte, dass Telegram von Fall zu Fall den besten Zugang bei Ermittlungen zu schweren Straftaten gewährt. Das ist ein riesiger Unterschied zu dem, was die US-Regierung mit Meta oder Twitter/X macht, deren Hintertüren vollkommen offen sind.

Aber Durow berauschte sich an der NATO-Propaganda von “Freiheit und Demokratie”, lehnte Russland ab und verließ das Land.

Womit wir bei Präsident Putin wären.

Putin hatte Besseres zu tun, als sich mit Durow in Baku zu treffen, und der Kreml dementierte das Treffen in einer offiziellen Erklärung. Durow war auf einer Rundreise durch Zentralasien und den Kaukasus, und ihre Wege kreuzten sich zufällig in Aserbaidschan.

Eines duldet Putin nicht: Verrat an Russland. Und das gilt auch für den Brief an Durow.

Als Durow in die USA ging, verlangten die Amerikaner vorhersehbar die Hintertüren von Telegram, um jeden überwachen zu können. Also ließ er sich in Dubai nieder und beantragte später die französische Staatsbürgerschaft.

Durov wurde erst vor drei Jahren – also noch vor Einführung der BBS – im Rahmen eines Sonderprogramms des Außenministeriums für “bedeutende Ausländer” mit französischer Staatsbürgerschaft ausgezeichnet. Nur “französischsprachige Ausländer, die durch ihre herausragende Tätigkeit zum Einfluss Frankreichs und zum Gedeihen seiner internationalen Wirtschaftsbeziehungen beitragen”.

Wie man an die Schlüssel kommt

Die Europäische Kommission (EK) in Brüssel lässt sich kurz und bündig als notorischer Haufen von EU-Kritikern und/oder Psychopathen beschreiben, die fröhlich “unsere Werte” preisen.

Die Europäische Kommission weigert sich, die Verhaftung von Durow zu kommentieren und behauptet, es handele sich um eine “nationale Untersuchung”.

Eine “Untersuchung”, die zufällig vom amerikanischen Deep State “gefördert” wurde und seit dem 8. Juli von der macronistischen Polizei durchgeführt wird, zum Nutzen der NATO und… die Europäische Kommission selbst.

Die von der französischen Staatsanwaltschaft gegen Durow erhobenen Vorwürfe müssten von jedem guten Anwaltsteam vor Gericht zertrümmert werden. Im Wesentlichen lautet die Anklage, dass Durow selbst für den Missbrauch von Telegram verantwortlich ist. Er sei “mitschuldig” an allen möglichen Straftaten – von organisiertem Betrug über Drogenhandel bis zu dem vagen Vorwurf, verschlüsselte Dienste ohne “beglaubigte Erklärung” angeboten zu haben.

Der Vorwurf, Telegram moderiere nicht, ist falsch. Tatsächlich zensiert Telegram aktiv die Korrespondenz innerhalb der EU; viele Chats und Kanäle sind für EU-Bürger nicht zugänglich. Ferner ist Telegram nicht von der jüngsten, im Kern neo-orwellschen EU-Gesetzgebung gegen soziale Meganetzwerke betroffen, da es weniger als 45 Millionen europäische Nutzer pro Tag hat.

Wenden wir uns nun dem Motiv zu.

Der gegenwärtige liberal-totalitäre Euro-Gulag oder EuroLag ist ein massiver Machtblock, der keinen Zugriff auf die Inhalte von Telegram hat.

Telegram unterhält seine eigenen Server auf der ganzen Welt und die Weiterleitung erfolgt über Amazon, Cloudfare und Google. Seit dem Start von Telegram haben die US-Geheimdienste/Überwachungsbehörden die Möglichkeit, Telegram einfach zu blockieren – wenn sie wollen.

Die EU spielt ein anderes Spiel. Hier versucht Brüssel über Paris zumindest eine gewisse Kontrolle über Telegram – und soziale Netzwerke im allgemeinen – zu erlangen. Eine wichtige Erinnerung – die in die Abteilung “Pathetic Tech” gehört: Europa hat keine (kursiv von mir) sozialen Netzwerke.

Daher die ständigen Drohungen gegen Twitter/X und das neo-orwellsche Gesetz über digitale Dienste, das die Verantwortung der Plattformen für ihre Inhalte regelt und für alle gilt, nicht nur für Telegram.

Die EU und Frankreich möchten unbedingt das, was die Hegemonialmacht bereits hat, und zwar massenhaft: Zugang zu allem, hier und jetzt, ohne rechtliche Dokumentation.

Die entscheidende Frage ist nun: Werden sie es bekommen, indem sie Pavel Durov unter Druck setzen? Es gibt keine Beweise, dass er die Verschlüsselungscodes von Telegram hat. Und wenn sie den Falschen haben?

Nikolai Durov, Pavels ultra-geheimnisvoller Bruder, ist der geniale Architekt von Telegram: Meister der Mathematik, zwei Doktortitel, Goldmedaillen bei der Internationalen Mathematik-Olympiade. Die Franzosen würden am liebsten einen Deal machen – daher das lange Verhör: Aber das würde bedeuten, Pavel zu brechen, damit er Nikolai dazu bringt, die sagenumwobenen Schlüssel herauszurücken.

Warum gerade jetzt? Und wer profitiert?

Das Verhör von Durow verläuft natürlich vollkommen intransparent. Frankreich ist eine quälend geheimnisvolle Gesellschaft, die dazu neigt, über schwerwiegende Angelegenheiten in absolutem Schweigen zu verharren, nervenaufreibend langsam, unterbrochen von seltenen offiziellen Erklärungen. Alles dreht sich um Prozeduren – und die Bürokratie ist lähmend.

Aber die französische Bürokratie hat vielleicht einen wertvollen Hinweis darauf gegeben, was sie wirklich stört. Sie kann einfach nicht akzeptieren, dass jemand die Mittel der “Verschleierung” von Finanztransaktionen nutzt – oder zur Verfügung stellt -, um Zensur und Überwachung zu umgehen.

Dies könnte weit über die Besessenheit hinausgehen, einige oder alle Verschlüsselungscodes von Telegram zu erhalten. Der französische bürokratische Apparat will mit allen Mitteln versuchen, jede Möglichkeit der Umgehung zu unterdrücken – und gleichzeitig die Macht behalten, jeden zu bestrafen.

Wenn die Geschichte weitergeht und zu einem Prozess und schließlich zu einer 20-jährigen Haftstrafe führt, bedeutet das, dass Durow vom bürokratischen Apparat nicht gebrochen wird und immer ein “Komplize” bleiben wird.

Das ist unwahrscheinlich. Abschied von grenzenlosem Glanz und Glamour im Tausch gegen das tägliche altbackene Baguette in einem französischen Gefängnis?

Zwei weitere unausweichliche Fragen. Warum gerade jetzt? Weil die EU es dringend braucht. Und wer profitiert davon? Die Hauptkandidaten sind der Esprit de Corps der hochregulierten französischen Bürokratie und ihre französisch-europäischen Oligarchenverbindungen. Auch Neid spielt eine Rolle. Durow ist Russe, ein Außenseiter, und Telegram – mit einer Milliarde Nutzern weltweit – ein durchschlagender Erfolg.

Alles kann passieren – auch die Sperrung von Telegram in Frankreich und der EU. Die Mehrheit der Weltbevölkerung könnte nicht weniger interessiert sein. Inzwischen fragen sich viele, wie ein narzisstischer Tech-Globalist so naiv sein kann zu glauben, dass der liberale Totalitarismus seine Freiheit jemals schützen wird.