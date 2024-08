Russland könnte seine Gaspipeline-Pläne bald von China auf den Iran und Indien umlenken

Andrew Korybko

Der anhaltende Preisstreit um die Power of Siberia II-Gaspipeline könnte dazu führen, dass Russland seinen neuen Gasvereinbarungen mit dem Iran und Aserbaidschan Vorrang einräumt, um eine nach Süden gerichtete Pipeline zur Erleichterung des russisch-iranischen Gasaustauschs mit Indien zu entwickeln.

Die South China Morning Post berichtete Anfang dieser Woche: „Die Zukunft der russisch-chinesischen Gaspipeline ist unklar, da die Mongolei das Projekt aus dem langfristigen Plan gestrichen hat“, nachdem die neue Koalitionsregierung die Power of Siberia II (PoS-2) Gaspipeline nicht in ihr Aktionsprogramm für die nächsten vier Jahre aufgenommen hat. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, äußerte sich auf einer Pressekonferenz jedoch optimistisch, indem sie darauf hinwies, dass die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen seien, und der Hoffnung Ausdruck verlieh, dass bald eine Einigung erzielt werden könne.

Der chinesische Premierminister Li Qiang besuchte diese Woche Moskau, wo er mit Putin zusammentraf, um nach Angaben des russischen Staatschefs „groß angelegte gemeinsame Projekte“ zwischen ihren Ländern zu besprechen. Dies könnte als ein Zeichen dafür gewertet werden, dass bei diesen Gesprächen wahrscheinlich auch der Preisstreit zwischen den beiden Ländern zur Sprache kam. Anfang Juni wurde an dieser Stelle analysiert, dass der Kern des Problems darin besteht, dass China den niedrigstmöglichen Preis will, während Russland natürlich den höchsten will, und dass sie bisher nicht in der Lage waren, einen Kompromiss zu schließen.

Später im selben Monat unterzeichneten Russland und der Iran eine Absichtserklärung über eine Gaspipeline, aber in dieser Analyse wurde in Frage gestellt, ob es dabei mehr um die Optik als um die Substanz ging. Die Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres müssten sich alle auf eine Unterwasserpipeline einigen, obwohl dies schon seit Jahren der Streitpunkt bei der vorgeschlagenen Pipeline zwischen Turkmenistan und Aserbaidschan ist. Außerdem sind die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und dem Iran nach wie vor von Misstrauen geprägt, so dass der Bau einer Pipeline durch Aserbaidschan ebenfalls unwahrscheinlich schien.

Der optische Aspekt schien daher der treffendste für die Analyse dieser Absichtserklärung zu sein, da es angesichts des chinesisch-russischen Preisstreits über das PoS-2 so aussah, als ob Russland China durch ein potenzielles Tauschabkommen zeigen wollte, dass es im Iran und weiter entfernt in Indien weitere Kunden hat. Dies hätte Russland dann nutzen können, um China zu einem Kompromiss mit ihm zu bewegen, anstatt weiterhin Kellerpreise zu verlangen, die Moskau als inakzeptabel ansieht.

Das in den beiden vorangegangenen Absätzen beschriebene Kalkül könnte sich jedoch nach Putins Reise nach Aserbaidschan geändert haben, wo die eurasische Integration ganz oben auf der Tagesordnung stand, einschließlich ihrer Energiekomponente, nachdem Gazprom und das staatliche aserbaidschanische Energieunternehmen SOCAR eine strategische Absichtserklärung unterzeichnet hatten. Darin wird insbesondere die Zusammenarbeit entlang des Nord-Süd-Transportkorridors (NSTC) erwähnt, der Russland über den Iran durch die drei verzweigten Korridore von Aserbaidschan, dem Kaspischen Meer und Zentralasien mit Indien verbindet.

Dies geschah weniger als eine Woche, nachdem die neue Koalitionsregierung der Mongolei am 16. August den Aktionsplan ihres Landes für die nächsten vier Jahre verabschiedet hatte. Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, die PoS-2 soll durch die Mongolei verlaufen, und ihr Hauptziel ist es, die verlorenen europäischen Kunden des Jamal-Gasfeldes durch China zu ersetzen. Die Tatsache, dass die Mongolei dieses Megaprojekt nicht in ihren Aktionsplan aufgenommen hat, deutet darauf hin, dass es in absehbarer Zeit nicht gebaut wird, was in Anbetracht der oben genannten Erkenntnisse eine faire Einschätzung ist.

Das könnte sich ändern, wenn China sich endlich auf einen Kompromiss mit Russland in ihrem Preisstreit einlässt, vielleicht nachdem es durch Russlands Absichtserklärungen mit dem Iran und Aserbaidschan zu der Einsicht gelangt ist, dass es Alternativen gibt (zu denen indirekt auch Indien über einen Gastausch gehört), aber es wäre kein Weltuntergang, wenn dies nicht geschieht. Sollte der Streit zwischen den beiden Ländern trotz dieser jüngsten Schritte fortbestehen, könnte Russland seine ganze diplomatische Energie darauf verwenden, eine Annäherung zwischen Aserbaidschan und dem Iran zu vermitteln, um seine Pläne für den Süden zu erleichtern.

Indien wäre für den Erfolg dieser Bemühungen von entscheidender Bedeutung, da es sich verpflichten müsste, trotz der US-Sanktionen gegen die Energiewirtschaft der Islamischen Republik, die dazu geführt haben, dass Indien seine früheren Einfuhren von Ressourcen aus diesem Land eingestellt hat, das von Russland vertriebene iranische Gas zu kaufen. Wenn das Land den politischen Willen aufbringt, wüssten die anderen drei Parteien – Russland, Aserbaidschan und Iran -, dass sie davon profitieren würden, was die Chancen für eine von Russland vermittelte aserbaidschanisch-iranische Annäherung erhöhen würde.

Für eine Änderung der indischen Haltung gegenüber den US-Sanktionen gegen die iranische Energiewirtschaft spricht, dass sich die Beziehungen zwischen Indien und den USA im vergangenen Jahr aufgrund eines angeblichen Attentats und der Rolle Amerikas beim Sturz der Regierung in Bangladesch Anfang dieses Monats sehr verschlechtert haben. Darüber hinaus sieht sich Indien als aufstrebende Großmacht und als Stimme des globalen Südens in der zwischenzeitlichen tri-multipolaren Weltordnung, so dass es seinem Prestige sehr schadet, wenn es sich weiterhin freiwillig solchen Beschränkungen unterwirft.

Auch die aufgeheizte chinesisch-indische Rivalität ist zu berücksichtigen. Indien hat seit der Sonderoperation und den daraus resultierenden westlichen Sanktionen alles getan, um die potenziell unverhältnismäßige Abhängigkeit seines russischen strategischen Partners von China präventiv zu verhindern. Es könnte daher glauben, dass es sich lohnt, den Zorn der USA noch mehr zu riskieren, indem es die Sanktionen ignoriert, um über einen russisch-iranischen Tauschhandel mehr Energie zu einem günstigeren Preis zu erhalten und damit auch die Abhängigkeit Russlands von China bei den Exporten (und den Einnahmen) zu verringern.

Das beste Szenario wäre, dass sowohl die PoS-2 als auch die südliche Pipeline, wie auch immer sie heißen wird, parallel gebaut werden, aber da die erste Pipeline möglicherweise noch einige Zeit nicht gebaut wird, ist es für Russland am besten, sich auf die zweite zu konzentrieren. Wenn mit den assoziierten Staaten eine Einigung über den Bau der Pipeline erzielt wird, könnte Russland dies als Druckmittel einsetzen, um China zu einem Kompromiss im Preisstreit zu bewegen, was dazu führen könnte, dass der Bau der PoS-2 bis zum Ende des Jahrzehnts (hoffentlich aber früher) beginnt.