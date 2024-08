Selfie-Überwachungsstaat: Wie digitale ID-Systeme bald darüber entscheiden werden, ob Sie reisen dürfen

In den Vereinigten Staaten befindet sich die Remote Identity Validation Technology Demonstration (RIVTD), ein Programm zur Evaluierung biometrischer digitaler Ausweissysteme, das seit 2022 läuft, nun in der Endphase der Entwicklung.

Beteiligt sind das Department of Homeland Security (DHS), die Transportation Security Administration (TSA), das Homeland Security Investigations (HSI) Forensic Laboratory und das National Institute of Standards and Technology (NIST).

Das RIVTD soll unter anderem die Identitätsüberprüfung bei der Aufnahme von Fotos mit Mobiltelefonen, einschließlich der “Lebendigkeit von Selfies”, bewerten und beurteilen.

Das System wird in drei Phasen entwickelt, die als “Tracks” bezeichnet werden, wobei die dritte und letzte Phase, die sich mit der “Lebendigkeit” befasst, derzeit in Arbeit ist. Damit soll sichergestellt werden, dass ein echtes Selfie und nicht das Abbild eines digitalen oder physischen Fotos eingereicht wird.

Eine weitere Sache, die die Macher von RIVTD vermeiden wollen, ist die Verwendung von Masken, anstatt “ein echtes Selfie in Echtzeit zu machen”, heißt es.

Die ersten beiden “Tracks” betreffen die Bewertung der Gültigkeit von Dokumenten wie Personalausweisen oder Führerscheinen, während sich der zweite auf die Übereinstimmung der Selfies mit den Fotos in den Ausweisdokumenten konzentriert.

Die TSA begründet die Notwendigkeit all dieser Maßnahmen mit der Abwehr von “böswilligen Akteuren oder Nachahmern” in der aufkommenden Welt der Fernregistrierung, die sich die digitale Identität einer Person zunutze macht.

Das DHS hingegen spricht von “risikobasierter Entscheidungsfindung”.

“Eine solche Entscheidungsfindung kann die Feststellung beinhalten, ob eine Person Anspruch auf bestimmte Dienste oder Leistungen hat oder ob eine Person eine bekannte oder vermutete Bedrohung darstellt”, zitiert die Agentur.

RIVTD soll sowohl in REAL ID als auch in “alten” Dokumenten verwendet werden. Ab Mai 2025 müssen Reisende bei Inlandsflügen in den USA die REAL ID-Regeln einhalten.

Dank des REAL ID Modernization Act wird es bald eine digitale Version der REAL ID geben.

Falls Sie sich fragen, was mit den biometrischen Daten und Fotos passiert, die von der TSA gesammelt werden: Die Behörde sagt, dass sie gelöscht werden, sobald der Prozess der Identitätsüberprüfung abgeschlossen ist. Es sei denn, sie werden bis zu zwei Jahre aufbewahrt.

Einer der Gründe dafür ist, dass Systeme wie RIVDT eingeführt werden sollen, d.h. die Datenspeicherung wird mit der Notwendigkeit gerechtfertigt, “Tests und Entwicklung” zu unterstützen.