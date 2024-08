“Die USA spielen mit dem Feuer”, sagt Moskau

Ukrainische Beamte bereiten sich darauf vor, US-Sicherheitsbeamten eine detaillierte Liste potenzieller militärischer Ziele in Russland vorzulegen, um Washington davon zu überzeugen, seine Beschränkungen für den Einsatz amerikanischer Waffen bei Angriffen auf russischem Territorium aufzuheben.

Laut Politico werden der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerov und sein Chefberater Andrew Yermak die Liste diese Woche bei hochrangigen Gesprächen in Washington persönlich übergeben.

Die Ukraine argumentiert, dass diese Fernangriffe auf ausgewählte Orte auf russischem Territorium ihre militärischen Bemühungen verstärken würden, indem sie wichtige russische Ziele treffen, von denen einige nach Ansicht Kiews verwundbar bleiben, obwohl Russland seine kritischen Offensiv- und Defensivkräfte weiter von der Grenze abzieht.

Die USA haben jedoch die Befürchtung geäußert, dass solche Maßnahmen den Konflikt eskalieren lassen und Russland mit noch heftigeren Angriffen auf die Ukraine reagieren könnte.

Wie Politico berichtet, gibt es begründete Spekulationen, dass die Biden-Administration ihre Haltung zu den Restriktionen überdenken könnte, da einige ukrainische Beamte und Parlamentarier Anzeichen für eine mögliche Änderung der US-Politik bemerkt haben.

In diesem Zusammenhang könnte die Ukraine AGM-158A JASSM oder AGM-158B JASSM-ER Raketen erhalten, die eine größere Reichweite haben. Die USA liefern der Ukraine bereits ATACMS-Raketen, die fast die gleiche Reichweite wie die AGM-158A haben.

Die Ausrüstung der ukrainischen F-16 mit diesen Raketen wird es dem ukrainischen Militär ermöglichen, strategische Angriffe tief im russischen Hinterland durchzuführen.

Die Entscheidung könnte die Fähigkeit der Ukraine, offensive Operationen jenseits ihrer Grenzen durchzuführen, erheblich beeinträchtigen – ein Schritt, den Kiew als entscheidend für die Abwehr russischer Vorstöße betrachtet.

NEU: Ukrainische Regierungsvertreter werden den höchsten US-Sicherheitsbeamten eine Liste von Zielen in Russland vorlegen, die ihrer Meinung nach das Kiewer Militär angreifen könnte, wenn Washington seine Beschränkungen für US-Waffen aufheben würde. Umerov und Yermak sind diese Woche in der Stadt.

NEW: Ukrainian officials are set to present a list of targets in Russia to top U.S. national security officials that they think Kyiv’s military can hit if Washington were to lift its restrictions on U.S. weapons.



Umerov and Yermak in town this week.https://t.co/Llf8XSUasx