Er ist nicht anonym, und für viele ist das bereits ein K.-o.-Kriterium.

Ken Macon

EU-Finanzminister haben einem Fahrplan zugestimmt, der den Weg für einen digitalen Euro ebnen könnte, und festgelegt, wie Obergrenzen für individuelle Bestände eingeführt werden sollen – ohne diese Limits jedoch schon festzulegen.

Die Entscheidung, die während eines Eurogruppen-Treffens in Kopenhagen getroffen wurde, bringt die Europäische Zentralbank der Einführung ihrer eigenen digitalen Währung näher – auch wenn die Skepsis wächst, wie sich das System auf die persönliche finanzielle Freiheit auswirken könnte.

Anstatt sich auf konkrete Zahlen festzulegen, einigten sich die Minister auf einen Zeitplan und einen institutionellen Prozess für die Einführung von Haltelimits.

Ein ranghoher Beamter betonte auf der Pressekonferenz, dass sich die Diskussion auf das Wie, nicht auf das Wie viel konzentrierte.

Diese Unterscheidung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Pläne für digitale Währungen in Europa und darüber hinaus verstärkt unter die Lupe genommen werden.

Im Vereinigten Königreich haben Vorschläge der Zentralbank zur Begrenzung von Stablecoin-Beständen bereits Warnungen von Befürwortern digitaler Vermögenswerte ausgelöst, die sich über Einschränkungen finanzieller Wahlfreiheit sorgen.

Die Frage nach der Obergrenze für Bestände ist seit langem ein ständiger Streitpunkt zwischen den EU-Institutionen.

Der eigene Bericht der EZB Ende 2024 verwies auf diese Spannungen, und Politico enthüllte später wachsende Konflikte zwischen der Zentralbank und nationalen Partnern, von denen einige befürchten, dass das traditionelle Bankwesen geschwächt werden könnte.

Trotzdem drängt die EZB weiter. Vorstandsmitglied Piero Cipollone argumentierte, dass der digitale Euro eine verlässliche, den Datenschutz wahrende Alternative zum Bargeld sein werde, insbesondere in Notfällen. „Die Bank wird nichts über den Zahler und den Zahlungsempfänger wissen“, sagte er Anfang dieses Monats und betonte, dass die Offline-Version dem Bargeld in Sachen Vertraulichkeit entsprechen werde.

Dennoch sind die Datenschützer nicht davon überzeugt. Allein die Architektur einer zentral ausgegebenen digitalen Währung löst Alarmglocken aus, vornehmlich wenn der Zugang unter dem Vorwand des Risikomanagements eingeschränkt oder überwacht werden könnte.

Offline oder nicht, so die Skeptiker, gebe es keine Garantie, dass die Anonymität Bestand haben werde, sobald das System live ist.

Der von der Eurogruppe verabschiedete Rahmen legt einen schrittweisen Prozess fest. Wenn die EZB beschließt, weiterzumachen, muss sie den beabsichtigten Start mindestens zwei Jahre im Voraus signalisieren.

Zwischen 12 und 6 Monaten vor der Einführung würde die Zentralbank dem Europäischen Rat ihre vorgeschlagene Obergrenze vorlegen. Dieses Gremium hätte dann ein halbes Jahr Zeit, zu reagieren, woraufhin die EZB sowohl die Entscheidung zur Einführung als auch die Obergrenze endgültig festlegen würde.

In einer kürzlichen Rede verwies EU-Kommissar Valdis Dombrovskis auf geopolitische Instabilität als Grund, das Projekt zu beschleunigen. „Jüngste Entwicklungen in der heutigen komplexeren, konfliktreicheren Welt haben auch die Dringlichkeit unterstrichen, beim digitalen Euro Fortschritte zu machen“, sagte er und fügte hinzu, er hoffe auf „wichtige Fortschritte“ in naher Zukunft.

Was unklar bleibt, ist, wie viel Zustimmung die Öffentlichkeit dem Projekt geben wird. Datenschutz, Zugang und Autonomie sind noch immer ungeklärt, und während Beamte weiterhin versuchen, den digitalen Euro als sichere, moderne Form von Bargeld darzustellen, sind nicht alle überzeugt, dass sich die damit verbundenen Kompromisse lohnen.