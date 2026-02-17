EU macht einen weiteren Schritt und setzt die UN-WEF Agenda um

Während die EU Kommission am 9. Februar 2026 zwei neue Durchführungsakte unter dem Ecodesign for Sustainable Products Regulation ESPR verabschiedete, dürften viele Bürger ein Déjà vu erleben.

Ab dem 19. Juli 2026 dürfen große Modekonzerne unverkaufte Kleidung, Accessoires und Schuhe nicht mehr vernichten. Mittelständische Unternehmen folgen voraussichtlich 2030. Gleichzeitig wird der Weg frei für verpflichtende Digitale Produktpässe Digital Product Passports DPP also QR Codes oder RFID Chips in jedem einzelnen Kleidungsstück.

ICYMI – EU bans the destruction of unsold clothing, accessories and footwear for large companies from 19 July 2026 with medium-sized companies expected to follow in 2030, as part of the "Green Deal" to make companies "more sustainable." pic.twitter.com/F2p6Q0Qo1L — Disclose.tv (@disclosetv) February 16, 2026

Das klingt nach Umweltschutz. Es liest sich aber verdächtig nach der Agenda, die das World Economic Forum seit Jahren in kurzen, einprägsamen Videos und Artikeln verbreitet Kauf weniger trag öfter besitze am Ende nichts mehr und sei glücklich dabei.

Die WEF Botschaft seit 2016

Circular Economy "Product as a Service" business model is how "You'll Own Nothing & Be Happy." Digital ID for clothes to be tracked & traced & returned to their rightful masters via the WEF pic.twitter.com/z2Xr895BMM — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) February 17, 2026

Schon 2016 schrieb die dänische Politikerin Ida Auken den Text Welcome to 2030 I own nothing have no privacy and life has never been better. Das WEF veröffentlichte ihn prominent als eines von acht Zukunftsszenarien. Der Kernsatz der seither viral geht lautet

You will own nothing and be happy.

Alles wird gemietet geteilt geliefert per Drohne. Auken betonte später es sei kein Wunschtraum sondern ein provokativer Denkanstoß. Das WEF nahm den Artikel irgendwann von der Seite das Zitat lebt trotzdem weiter.

🚨🌎 The WEF #1 2030 Prediction



“You will own nothing & be happy”



They’ve since deleted this video.



The WEF Agenda 2030 is for Western Communism.



Reject these unelected Globalists pic.twitter.com/RyGXFdQdlu — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) March 6, 2024

Parallel dazu pusht das Forum seit Jahren konkrete Maßnahmen für die Modeindustrie

Wasch deine Jeans nur einmal im Monat.

Eine Capsule Wardrobe reicht trag dasselbe Outfit mehrmals.

Und seit 2021 massiv Digitale Pässe für jedes Kleidungsstück entwickelt vom New Yorker Start up Eon. Jede Jacke jede Hose bekommt einen QR Code oder RFID Chip. Beim Scannen erfährt man Herkunft CO₂ Fußabdruck Pflegehinweise und Recycling Möglichkeiten. Das WEF feierte Eon als game changer für die Kreislaufwirtschaft.

Die EU macht es verbindlich

Jetzt wird aus Davos Ideen Brüsseler Recht und zwar mit erstaunlicher Präzision.

Vernichtungsverbot für unverkaufte Ware

Ab 19. Juli 2026 für Großkonzerne. Die EU schätzt dass 4 bis 9 Prozent der produzierten Textilien nie getragen und stattdessen verbrannt oder deponiert werden. Künftig müssen Firmen wie H M Zara oder Nike die Ware resale spenden reparieren oder gar nicht erst überproduzieren. Wer das nicht schafft hat ein Problem.

Digitale Produktpässe werden Pflicht

Die EU Strategie für nachhaltige Textilien von 2022 sieht vor dass bis 2030 jedes in der EU verkaufte Textil einen digitalen Ausweis hat. Die technischen Details kommen 2026 2027 die Umsetzung ab 2027 2028. Genau das Modell das das WEF mit Eon schon seit Jahren vorführt.

Das Ergebnis

Die Modeindustrie wird gezwungen von schnell kaufen schnell wegwerfen auf lange nutzen tracken teilen umzustellen. Der Verbraucher soll weniger besitzen dafür mehr mieten leihen oder second hand kaufen. Und jedes Teil ist per Chip nachverfolgbar vom Rohstoff bis zur letzten Wäsche.

Die kritische Frage Nachhaltigkeit oder schleichende Ent Eignung

Die Art und Weise wie die EU nun genau die Instrumente einführt die das WEF seit Jahren predigt lässt bei vielen die Alarmglocken schrillen.

Überwachung light

Jeder Pullover mit Chip. Wer trackt später wer was wie oft trägt Die Daten landen bei wem bei den Firmen bei Behörden bei Dritten

Besitz wird zur Miete

Wenn Neuproduktion teurer und riskanter wird weil man die Ware nicht mehr entsorgen darf steigen Preise. Gleichzeitig boomen Miet Abo und Sharing Modelle. Genau das Szenario von 2030.

Export Trick

Kritiker befürchten dass unverkaufte Ware einfach nach Afrika oder Asien verschifft wird Problem verlagert nicht gelöst.

Doppelstandards

Die gleichen Eliten die in Davos über nachhaltigen Konsum predigen fliegen mit Privatjets und besitzen mehrere Villen. Der Normalbürger soll sich mit einer Capsule Wardrobe von 30 Teilen begnügen.

Die EU spricht von Kreislaufwirtschaft und Verbraucherschutz. Für Kritiker ist es der nächste Baustein einer Agenda in der Eigentum schrittweise durch Nutzungsrechte ersetzt wird kontrolliert trackbar und nachhaltig verpackt.

Ob Zufall oder Strategie Die zeitliche und inhaltliche Übereinstimmung zwischen WEF Rhetorik und EU Gesetzgebung ist frappierend. Aus Du wirst nichts besitzen und glücklich sein wird langsam aber sicher Realität zumindest für die Garderobe des Durchschnittseuropäers.

Die Frage bleibt

Wollen wir wirklich in einer Welt leben in der jedes Kleidungsstück einen digitalen Pass hat und der Staat beziehungsweise die Konzerne mitbestimmt was mit unserer Kleidung passiert alles im Namen des Klimas

Oder ist das einfach nur der Preis für einen sauberen Planeten

Die EU hat ihre Wahl getroffen. Jetzt sind wir dran zu entscheiden ob wir mitmachen oder ob wir doch lieber weiterhin unsere eigenen Jeans besitzen wollen. Auch wenn wir sie nur einmal im Monat waschen.

Quellen:

New EU rules to stop the destruction of unsold clothes and shoes

Here’s how life could change in my city by the year 2030

Ecodesign for Sustainable Products Regulation

Your coat could be about to get its own passport

This start-up is making digital passports… for clothes. Here’s what that means for the fashion industry