EU-Parlamentarier warnen vor den Gefahren des digitalen Euro: „Stoppen Sie dieses Projekt!

Am Mittwoch hat das Europäische Parlament über den digitalen Euro debattiert. Mehrere Abgeordnete warnten vor den Gefahren des digitalen Geldes.

Der Abgeordnete Marcel de Graaff (FVD) wies darauf hin, dass die Bürger bald ein Konto bei der Europäischen Zentralbank (EZB) haben werden.

Die EZB kann nicht bankrott gehen und das gibt Sicherheit im Falle von finanziellen Schocks, aber es gibt der Regierung auch eine Menge Macht, die Bürger zu kontrollieren und zu zwingen, sagte De Graaff.

Die größte Sorge der Bürger ist, dass die Regierung in Zukunft einschränken könnte, wofür die Bürger ihr Geld ausgeben. Zum Beispiel für Fleischprodukte und Kraftstoffe. Oder dass wir eine Art Sozialkreditsystem wie in Kanada bekommen, bei dem Ihr Konto gesperrt wird, wenn Sie der Regierung kritisch gegenüberstehen, so der Abgeordnete weiter.

Er sagte, der digitale Euro sollte folgende Anforderungen erfüllen: Käufe sollten nicht zum Produkt zurückverfolgt werden können, der Saldo sollte auch direkt als Bargeld abgehoben werden können und der Saldo sollte nicht programmierbar sein. „Dies sollte gesetzlich verankert werden“, sagte er.

Viel Kritik am Projekt zum digitalen Euro. Verständlich. Wird die EZB dies bald nutzen, um Negativzinsen festzulegen und unser Geld zu programmieren: nur Ausgaben zulassen, die die Regierung genehmigt? Die EU muss die Einwände ernst nehmen: Stoppt dieses Projekt!

Veel kritiek op het project voor de digitale euro. Begrijpelijk. Gaat de ECB deze straks gebruiken om negatieve rentes in te stellen en ons geld te programmeren: alleen bestedingen toelaten die de overheid goed vindt?

De EU moet de bezwaren serieus nemen: stoppen met dit project! pic.twitter.com/4gws53HMCm — Bert-Jan Ruissen (@hjaruissen) April 19, 2023

Der SGP-Abgeordnete Bert-Jan Ruissen ging noch einen Schritt weiter. Er ist der Meinung, dass wir dieses Projekt stoppen sollten.

„Von allen Seiten wächst die Kritik am digitalen Euro. Und das ist auch durchaus verständlich“, so Ruissen, der hinzufügte, dass die EZB mit diesem digitalen Euro eine enorme Machtposition einnehmen werde.

Eine aktuelle Analyse des ECON-Ausschusses des Europäischen Parlaments zeige, dass es überhaupt keinen Markt für den digitalen Euro gebe. „Ich würde sagen: Nehmen wir diese Bedenken ernst und stoppen wir dieses Projekt. Die Risiken und Ungewissheiten sind einfach zu groß.“