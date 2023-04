Die Technik wäre in Ordnung, wenn wir nicht von Monstern regiert würden: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Caitlin Johnstone

Militarisierte Roboter sind die Anti-Guillotine. Sie sind die endgültige Lösung für das uralte Problem „Es gibt viel mehr von uns als von unseren Herrschern“. Jeder, der über Reichtum und Macht verfügt, hat ihre schrittweise Einführung mit großem Interesse verfolgt und dabei versucht, sich zurückzuhalten.

So viele neue Technologien wären ein Grund zum Feiern, wenn unsere Herrscher nicht so verdammt böse und unsere Systeme nicht so verdammt repressiv wären. In einer gesunden Gesellschaft würden wir die Automatisierung und die künstliche Intelligenz feiern, die uns immer mehr Wohlstand und Freizeit bescheren; stattdessen fürchten wir uns vor Polizeirobotern und technokratischen Dystopien.

Die Verflechtung von Neurologie und Technologie hätte unglaubliche Auswirkungen, wenn wir nicht wüssten, dass sich soziopathische Geheimdienste sofort in die Nutzung dieser Technologien einschalten würden. Die virtuelle Realität wäre großartig, wenn sie nicht dazu benutzt würde, Scheinwelten zu schaffen, in denen die Menschen gefälschte Waren kaufen können, damit der Kapitalismus weiter expandieren kann, während wir die reale Welt zerstören.

Futuristen haben viele der Innovationen, die wir heute erleben, richtig vorausgesagt, aber was sie im Allgemeinen nicht voraussahen, war, dass diese Technologien dazu benutzt werden würden, den Mächtigen mehr Macht zu geben, während alle anderen in einer zutiefst ungerechten Zivilisation zappeln und kämpfen.

All dies ist nur deshalb der Fall, weil wir von Tyrannen regiert und von tyrannischen Systemen unterdrückt werden. Es liegt in der Tat in unserer Macht, dies zu ändern.

❖

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, warf Brasilien in jüngster Vergangenheit vor, „zu suggerieren, dass die Vereinigten Staaten und Europa irgendwie nicht am Frieden interessiert sind“ – ein Einwand, der Sinn ergibt, wenn man die gesamte amerikanische und europäische Geschichte ignoriert.

Die USA und ihre Verbündeten wollen nicht, dass ihr Volk frei ist, sie wollen nur die Geschichte von der Freiheit, damit sie Angriffe auf „unfreie“ Länder rechtfertigen können. Sie machen also diese Gratwanderung und versuchen, so viele westliche Freiheiten wie möglich zu untergraben und gleichzeitig die Geschichte aufrechtzuerhalten.

Sie kalkulieren unentwegt: „Wie viel Freiheit können wir unseren Leuten nehmen und gleichzeitig behaupten, wir seien besser als Russland und China?“ Und in letzter Zeit haben sie sich genau an diese Grenze herangetastet: Inhaftierung von Journalisten, Verfolgung von Dissidenten, Zensur des Internets usw. Der Wunsch, den Menschen die Freiheit zu nehmen, ist für die Machthaber so verführerisch, dass es ihnen schwer fällt, den Spagat zwischen der Behauptung, frei zu sein, und der Aushöhlung der Freiheiten zu schaffen. Deswegen werden die Heucheleien des Imperiums immer offensichtlicher.

Sie geben vor, dass sie Dinge wie Redefreiheit und Demokratie als Zeichen einer gesunden Gesellschaft betrachten, aber das tun sie nicht. In Wirklichkeit sehen sie es nur als Waffen der narrativen Manipulation, die sie gegen ihre Feinde einsetzen, während sie so wenig Freiheit und Demokratie wie möglich preisgeben. In der Schule wird uns beigebracht, dass unsere Regierung unsere Freiheiten aufgrund der Werte, die unsere Gesellschaft vertritt, schützt; wenn wir in der Realität erwachen, stellen wir fest, dass unsere Regierung diese Freiheiten überhaupt nicht schätzt und sie lediglich als Propagandawaffen zur Durchsetzung ihrer eigenen Interessen betrachtet.

Und die Menschen im Westen glauben immer noch an diese Geschichte, das ist einfach das Komische daran. Ich höre immer noch Leute, die mir erzählen, dass die Invasion im Irak etwas völlig anderes war als die Invasion in der Ukraine, weil im Irak eine freie Demokratie eine Autokratie angegriffen hat, während im Krieg in der Ukraine eine Autokratie eine freie Demokratie angegriffen hat.

❖

Die Menschen sollten nicht dafür bestraft werden, dass sie die Geheimnisse der Regierung preisgeben, sondern die Regierungen sollten dafür bestraft werden, dass sie Geheimnisse vor den Menschen haben.

❖

Die US-Politik dreht sich zunehmend um die Frage, ob man zu Trans-Personen nett sein sollte oder nicht, denn das ist eines der einzigen Dinge, bei denen sich die beiden Parteien nicht einig sind. Wenn man sich über Krieg, Autoritarismus und kapitalistische Ausbeutung einig ist, gibt es nicht mehr viel zu diskutieren.

In allen Fragen, die die Interessen der wirklichen Mächtigen berühren, sind sich die Parteien praktisch einig, während die ganze intensive emotionale Debatte auf Themen gelenkt wird, die den Mächtigen ohnehin egal sind. Nur ein Idiot würde glauben, dass dies zufällig geschehen ist. Um Chomsky zu zitieren: „Der kluge Weg, die Menschen passiv und gehorsam zu halten, besteht darin, das Spektrum akzeptabler Meinungen streng zu begrenzen, aber innerhalb dieses Spektrums eine sehr lebhafte Debatte zuzulassen.“

❖

Eine der am wenigsten diskutierten politischen Realitäten unserer Zeit ist die Tatsache, dass die allgemein als spirituelle Erleuchtung bekannte Veränderung der Funktionsweise (A) ein gut dokumentiertes Phänomen ist, das überall auf der Welt auftritt, und (B) alle Probleme unserer Welt lösen würde, wenn es auf breiter Basis realisiert würde.

Es handelt sich dabei nicht um eine abwegige These, wonach Außerirdische kommen und uns retten könnten. Forscher wie Jeffery A. Martin haben dieses Phänomen klinisch untersucht und Berge von Daten gesammelt, die zeigen, dass dies eine sehr reale Möglichkeit ist, die innerhalb unserer Spezies existiert.

Ich nenne dies eine politische Realität, denn genau das ist es: Es ist eine Realität, die unsere Politik im Moment beeinflusst. Die Tatsache, dass unsere Spezies in der Lage ist, ihre dysfunktionale Beziehung zum mentalen Narrativ zu überwinden, es aber noch nicht getan hat, wirkt sich auf alles in unserer Welt aus.

Ohne unsere gestörte Beziehung zum mentalen Narrativ hätte es die Propaganda viel schwerer zu funktionieren, und wir hätten nicht die psychologischen Fäden der Angst, Gier und Unzufriedenheit, an denen die Propaganda zieht. Das propagandistisch gesteuerte Herrschaftsmodell würde nicht mehr funktionieren. Um noch einmal Chomsky zu zitieren: „Propaganda ist für eine Demokratie das, was der Knüppel für einen totalitären Staat ist.“

Das Problem ist natürlich, dass das Potenzial zum Erwachen schon immer in der Menschheit vorhanden war, aber immer nur von einer kleinen Minderheit realisiert wurde. Was jetzt anders ist, ist, dass wir als Spezies an der Zeit sind, uns anzupassen oder zu sterben; entweder wir werden erwachen oder wir gehen den Weg der Dinosaurier.

Jede Spezies kommt einmal an einen Punkt, an dem sie sich entweder an die veränderten Bedingungen anpasst oder ausstirbt. In unserem Fall sind sowohl die „sich verändernden Bedingungen“ als auch die Bedrohung durch das Aussterben in unserem eigenen Kopf entstanden: unsere umweltzerstörerischen Modelle der Ressourcenverteilung und unser Sturz in den Atomkrieg. Entweder werden wir die notwendigen Anpassungen vornehmen, um weiterhin auf diesem Planeten zu leben, indem wir unsere unheilvolle Beziehung zu mentalen Erzählungen aufgeben, oder wir werden es nicht tun. Ich glaube, dass wir die völlige Freiheit haben, diesen Test gemeinsam zu bestehen oder zu versagen.