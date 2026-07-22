EU tot. NATO tot. Europa tot. Mausetot.

Von Hans-Jürgen Geese

Wenn Sie die Geschichte der letzten 81 Jahre verstehen wollen, müssen Sie mit Ihrer Recherche am Anfang beginnen. Logisch. Was allerdings nur die wenigsten tun. Mit welchem Ereignis? Mit dem Tod von U.S. Präsident Franklin D. Roosevelt.

U.S. Präsident Franklin D. Roosevelt starb am 12. April 1945, 26 Tage vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa. Im Alter von 63 Jahren. Er starb angeblich an den Folgen einer Gehirnblutung.

In der Logik der dann folgenden Ereignisse muss man davon ausgehen, dass Präsident Franklin D. Roosevelt ermordet wurde. Warum?

Roosevelt wollte nach Ende des Krieges eine Welt der Kooperation und