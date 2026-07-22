Ungeachtet des des Ukraine-Krieges und des Sanktionsdrucks aus dem Westen ist die russische Wirtschaft weiterhin stabil. Woran liegt es, dass Russland heute kein wirtschaftlicher Zusammenbruch droht

Von Alex Männer

Die als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine 2022 massiv ausgeweitete Sanktionspolitik des Westens gegen Russland hat ihr Ziel bekanntlich verfehlt, die russische Wirtschaft ist nicht zusammengebrochen und wird es auf absehbare Zeit auch nicht. Dennoch werden deutsche und andere westliche Medienund Expertennicht müde, über einen nahenden wirtschaftlichen KollapsRusslands zu fabulieren.

Eigentlich müssten diese Stimmen angesichts der mehr als 30.000 Sanktionen des Westens, die das flächengrößte Land der Erde schon vor Jahren „ruinieren“sollten, doch längst erkannt haben, dass die russische Wirtschaft in Wirklichkeit viel stärker ist als das, was manche Statistiken, Expertenberichte oder Prognosen wiedergeben.