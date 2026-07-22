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Wer prägt die Schweizer Eliten?

Finnland zeigt, wie transatlantische Netzwerke politische Führungsschichten beeinflussen können. Auch die Schweiz sollte ihre geistige Unabhängigkeit verteidigen.

Der finnische Autor Olli Tammilehto sieht den NATO-Beitritt seines Landes nicht als spontanen Kurswechsel, sondern als Ergebnis einer jahrzehntelangen Einbindung der politischen Elite in transatlantische Netzwerke. Austauschprogramme, Thinktanks und Stiftungen hätten Politiker, Beamte und Wissenschaftler an eine sicherheitspolitische Sichtweise herangeführt, in der amerikanische Interessen zunehmend als eigene wahrgenommen würden. Als Beispiel nennt er den heutigen Präsidenten Alexander Stubb, der prägende

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