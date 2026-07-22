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Vergewaltigt und ausschaffen

Wenn der Staat das Opfer zweimal bestraft

Von Nico Stino

Es gibt Fälle, die brauchen keine Ideologie, um empörend zu sein. Der Fall eines Aargauer Ex-SVP-Grossrats, dem die Staatsanwaltschaft vorwirft, Frauen betäubt und missbraucht zu haben, ist so ein Fall. Es gilt die Unschuldsvermutung, das ist wichtig festzuhalten. Was aber unabhängig vom Ausgang des Strafverfahrens feststeht: Zwei mutmassliche Opfer, Mutter und Tochter, polnische Staatsangehörige, gerieten nach der Verhaftung des Beschuldigten ins Visier der eigenen Behörden. Die Gemeinde kürzte die Sozialhilfe unter das Existenzminimum, meldete die

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