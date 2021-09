Eurasien nimmt Gestalt an: Wie die SCO die Weltordnung umkrempelt

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

Während der Westen hilflos zusah, konzentrierte sich das Treffen zum 20. Jahrestag der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) auf zwei wichtige Ergebnisse: die Gestaltung Afghanistans und den Startschuss für eine umfassende eurasische Integration.

Die beiden entscheidenden Momente des historischen Gipfeltreffens zum 20-jährigen Bestehen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in Duschanbe, Tadschikistan, kamen aus den Grundsatzreden von – wer sonst – den führenden Vertretern der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China.

Xi Jinping: „Heute werden wir das Verfahren zur Aufnahme des Irans als Vollmitglied in die SCO einleiten“.

Wladimir Putin: „Ich möchte die Absichtserklärung hervorheben, die heute zwischen dem SCO-Sekretariat und der Eurasischen Wirtschaftskommission unterzeichnet wurde. Sie ist eindeutig darauf ausgerichtet, Russlands Idee der Schaffung einer Groß-Eurasien-Partnerschaft zu fördern, die die SCO, die EAEU (Eurasische Wirtschaftsunion), ASEAN (Verband Südostasiatischer Nationen) und Chinas Gürtel- und Straßeninitiative (BRI) umfasst.“

Kurz gesagt, am Wochenende wurde der Iran in seiner rechtmäßigen, vorrangigen eurasischen Rolle verankert, und alle eurasischen Integrationspfade konvergierten in Richtung eines neuen globalen geopolitischen – und geoökonomischen – Paradigmas, mit einem Schallknall, der für den Rest des Jahrhunderts nachhallen wird.

Das war der tödliche Doppelschlag unmittelbar nach dem schmachvollen imperialen Rückzug der Atlantischen Allianz aus Afghanistan. Als die Taliban am 15. August die Kontrolle über Kabul übernahmen, erklärte der gefürchtete Nikolai Patruschew, Sekretär des russischen Sicherheitsrates, seinem iranischen Kollegen Admiral Ali Schamchani, dass „die Islamische Republik Vollmitglied der SOZ werden wird“.

Duschanbe entpuppte sich als der ultimative diplomatische Knotenpunkt. Präsident Xi wies jede „herablassende Belehrung“ entschieden zurück und betonte Entwicklungswege und Regierungsmodelle, die mit den nationalen Gegebenheiten vereinbar sind. Genau wie Putin betonte er die komplementäre Ausrichtung der BRI und der EAEU und fasste in der Tat ein echtes multilateralistisches Manifest für den globalen Süden zusammen.

Der kasachische Präsident Kassym-Jomart Tokajew brachte es auf den Punkt: Die SOZ sollte „die Entwicklung einer regionalen Makroökonomie“ fördern. Dies spiegelt sich in dem Bestreben der SOZ wider, für den Handel lokale Währungen zu verwenden und den US-Dollar zu umgehen.

Achten Sie auf das Viereck

Duschanbe war nicht nur ein Zuckerschlecken. Tadschikistans Emomali Rahmon, ein überzeugter, säkularer Muslim und ehemaliges Mitglied der Kommunistischen Partei der UdSSR – seit nicht weniger als 29 Jahren an der Macht und 2020 mit 90 Prozent der Stimmen zum fünften Mal wiedergewählt – prangerte gleich zu Beginn die „mittelalterliche Scharia“ der Taliban 2.0 an und erklärte, sie hätten bereits „ihr früheres Versprechen, eine inklusive Regierung zu bilden, aufgegeben“.

Rahmon, der noch nie vor der Kamera gelächelt hat, war bereits an der Macht, als die Taliban 1996 Kabul eroberten. Er war gezwungen, seine tadschikischen Vettern öffentlich gegen die „Ausbreitung extremistischer Ideologie“ in Afghanistan zu unterstützen – was in der Tat allen SCO-Mitgliedsstaaten Sorgen bereitet, wenn es um die Zerschlagung zwielichtiger Dschihadistengruppen nach Art von ISIS-K geht.

Das eigentliche Thema in Duschanbe waren die bilateralen Gespräche – und ein vierseitiges.

Nehmen wir das bilaterale Gespräch zwischen dem indischen Außenminister S. Jaishankar und dem chinesischen Außenminister Wang Yi. Jaishankar sagte, China solle „seine Beziehungen zu Indien nicht durch die Brille eines Drittlandes betrachten“, und betonte, dass Indien „keine Theorie des Kampfes der Kulturen“ vertrete.

Das war eine ziemlich harte Aussage, wenn man bedenkt, dass der erste persönliche Quad-Gipfel diese Woche in Washington, DC, stattfindet, und zwar auf Einladung dieses „Drittlandes“, das sich gerade knietief im Kampf der Kulturen gegen China befindet.

Der pakistanische Premierminister Imran Khan war auf bilateraler Ebene unterwegs und traf sich mit den Präsidenten von Iran, Belarus, Usbekistan und Kasachstan. Die offizielle pakistanische diplomatische Position lautet, dass Afghanistan nicht aufgegeben werden sollte, sondern dass man sich engagieren sollte.

Diese Position unterstreicht, was der russische Sonderbeauftragte des Präsidenten für SCO-Angelegenheiten, Bachtijer Chakimow, zur Abwesenheit Kabuls am SCO-Tisch erklärt hatte: „Zum jetzigen Zeitpunkt sind sich alle Mitgliedsstaaten einig, dass es keinen Grund für eine Einladung gibt, solange es in Afghanistan keine legitime, allgemein anerkannte Regierung gibt.“

Und das führt uns wohl zum wichtigsten SCO-Treffen: einem Vierertreffen mit den Außenministern Russlands, Chinas, Pakistans und Irans.

Der pakistanische Außenminister Qureshi bekräftigte: „Wir beobachten, ob alle Gruppen an der Regierung beteiligt sind oder nicht.“ Im Kern geht es darum, dass Islamabad von nun an die SCO-Strategie für Afghanistan koordiniert und Verhandlungen der Taliban mit hochrangigen tadschikischen, usbekischen und Hazara-Führern vermitteln wird. Dies wird schließlich den Weg zu einer inklusiven Regierung ebnen, die von den SCO-Mitgliedsländern anerkannt wird.

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi wurde von allen herzlich empfangen – insbesondere nach seiner eindringlichen Grundsatzrede, einem Klassiker der Achse des Widerstands. Sein bilaterales Gespräch mit dem weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko drehte sich um eine Diskussion über die „Sanktionskonfrontation“. Lukaschenko: „Wenn die Sanktionen Belarus, Iran und anderen Ländern geschadet haben, dann nur, weil wir selbst daran schuld sind. Wir waren nicht immer verhandlungsfähig, wir haben nicht immer den Weg gefunden, den wir unter dem Druck der Sanktionen gehen mussten.“

In Anbetracht der Tatsache, dass Teheran über die Rolle Islamabads im Rahmen der SCO in Bezug auf Afghanistan umfassend informiert ist, wird es nicht notwendig sein, die Fatemiyoun-Brigade – informell als afghanische Hisbollah bekannt – zur Verteidigung der Hazara einzusetzen. Die Fatemiyoun-Brigade wurde 2012 gegründet und war in Syrien maßgeblich am Kampf gegen Daesh beteiligt, insbesondere in Palmyra. Aber wenn ISIS-K nicht verschwindet, ist das eine ganz andere Geschichte.

Besonders wichtig für die SOZ-Mitglieder Iran und Indien wird die Zukunft des Hafens Chabahar sein. Er ist nach wie vor Indiens Krypto-Seidenstraße, die das Land mit Afghanistan und Zentralasien verbinden soll. Der geoökonomische Erfolg von Chabahar hängt mehr denn je von einem stabilen Afghanistan ab – und hier treffen sich die Interessen Teherans mit den SCO-Vorhaben Russlands und Chinas.

Was in der SCO-Erklärung von Duschanbe 2021 über Afghanistan steht, ist recht aufschlussreich:

Afghanistan sollte ein unabhängiger, neutraler, geeinter, demokratischer und friedlicher Staat sein, frei von Terrorismus, Krieg und Drogen. Eine integrative Regierung in Afghanistan mit Vertretern aller ethnischen, religiösen und politischen Gruppen der afghanischen Gesellschaft ist unerlässlich. Die SCO-Mitgliedsstaaten betonen die Bedeutung der langjährigen Gastfreundschaft und der wirksamen Hilfe, die die Länder der Region und die Nachbarländer den afghanischen Flüchtlingen gewährt haben, und halten es für wichtig, dass die internationale Gemeinschaft aktive Anstrengungen unternimmt, um ihnen eine würdige, sichere und dauerhafte Rückkehr in ihr Heimatland zu ermöglichen.

Auch wenn es wie ein unmöglicher Traum klingen mag, ist dies die gemeinsame Botschaft von Russland, China, Iran, Indien, Pakistan und den zentralasiatischen Ländern. Man kann nur hoffen, dass der pakistanische Premierminister Imran Khan der Aufgabe gewachsen und bereit ist für seine Nahaufnahme bei SCO.

Die unruhige westliche Halbinsel

Die Neuen Seidenstraßen wurden vor acht Jahren offiziell von Xi Jinping ins Leben gerufen, zunächst in Astana – heute Nur-Sultan – und dann in Jakarta.

So habe ich damals darüber berichtet.

Die Ankündigung erfolgte kurz vor einem SCO-Gipfel – damals in Bischkek. Die SOZ, die in Washington und Brüssel weithin als bloße Gesprächsrunde abgetan wurde, war bereits dabei, über ihr ursprüngliches Mandat der Bekämpfung der „drei bösen Mächte“ – Terrorismus, Separatismus und Extremismus – hinauszugehen und auch Politik und Geowirtschaft einzubeziehen.

Im Jahr 2013 fand ein trilaterales Treffen zwischen Xi, Putin und Rouhani statt. Peking brachte seine volle Unterstützung für das friedliche iranische Atomprogramm zum Ausdruck (zur Erinnerung: Das war zwei Jahre vor der Unterzeichnung des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans, auch bekannt als JCPOA).

Obwohl viele Experten dies damals ablehnten, gab es tatsächlich eine gemeinsame Front zwischen China, Russland und dem Iran in Syrien (Achse des Widerstands in Aktion). Xinjiang wurde als zentraler Knotenpunkt für die Eurasische Landbrücke propagiert. Pipelineistan war das Herzstück der chinesischen Strategie – vom Öl aus Kasachstan bis zum Gas aus Turkmenistan. Einige erinnern sich vielleicht noch an die Zeit, als Hillary Clinton als Außenministerin von einer von den USA vorangetriebenen Neuen Seidenstraße schwärmte.

Vergleichen Sie dies nun mit Xis Multilateralismus-Manifest in Duschanbe acht Jahre später, in dem er daran erinnert, dass sich die SOZ „als hervorragendes Beispiel für Multilateralismus im 21. Jahrhundert erwiesen hat“ und „eine wichtige Rolle bei der Stärkung der Stimme der Entwicklungsländer gespielt hat“.

Die strategische Bedeutung dieses SCO-Gipfels, der unmittelbar nach dem Östlichen Wirtschaftsforum (EEF) in Wladiwostok stattfindet, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das EEF konzentriert sich natürlich auf den russischen Fernen Osten – und fördert im Wesentlichen die Interkonnektivität zwischen Russland und Asien. Es ist ein absolut wichtiger Knotenpunkt in Russlands Großer Eurasischer Partnerschaft.

Am Horizont zeichnet sich eine Fülle von Geschäften ab, die sich vom Fernen Osten bis zur Arktis und dem Ausbau der Nördlichen Seeroute erstrecken und alles umfassen, von Edelmetallen und grüner Energie bis zu digitaler Souveränität, die durch Logistikkorridore zwischen Asien und Europa über Russland fließt.

Wie Putin in seiner Grundsatzrede andeutete, geht es bei der Greater Eurasia Partnership genau darum: die Eurasische Wirtschaftsunion (EAEU), die BRI, die indische Initiative, die ASEAN und jetzt die SCO entwickeln sich in einem harmonisierten Netzwerk, das von „souveränen Entscheidungszentren“ betrieben wird.

Wenn also die BRI eine sehr taoistische „Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft für die Menschheit“ vorschlägt, schlägt das russische Projekt konzeptionell einen Dialog der Zivilisationen (der bereits in den Khatami-Jahren im Iran beschworen wurde) und souveräne wirtschaftspolitische Projekte vor. Sie sind in der Tat komplementär.

Glenn Diesen, Professor an der University of South-Eastern Norway und Redakteur der Zeitschrift Russia in Global Affairs, gehört zu den wenigen Spitzenwissenschaftlern, die diesen Prozess eingehend analysieren. Sein neuestes Buch erzählt die ganze Geschichte bemerkenswerterweise in seinem Titel: Europa als westliche Halbinsel von Groß-Eurasien: Geowirtschaftsregionen in einer multipolaren Welt. Es ist nicht klar, ob die Eurokraten in Brüssel – Sklaven des Atlantizismus und unfähig, das Potenzial von Greater Eurasia zu begreifen – am Ende eine echte strategische Autonomie ausüben werden.

Diesen geht im Detail auf die Parallelen zwischen der russischen und der chinesischen Strategie ein. Er stellt fest, dass China „eine geoökonomische Initiative mit drei Säulen verfolgt, indem es mit seinem Plan China 2025 eine technologische Führungsrolle anstrebt, mit seiner Billionen-Dollar-Initiative Belt and Road neue Transportkorridore schafft und neue Finanzinstrumente wie Banken, Zahlungssysteme und die Internationalisierung des Yuan einführt. Russland strebt in ähnlicher Weise nach technologischer Souveränität, sowohl im digitalen Bereich als auch darüber hinaus, sowie nach neuen Verkehrskorridoren wie dem Nördlichen Seeweg durch die Arktis und vor allem nach neuen Finanzinstrumenten.“

Der gesamte Globale Süden, der durch den beschleunigten Zusammenbruch des westlichen Imperiums und seiner einseitigen, auf Regeln basierenden Ordnung verblüfft ist, scheint nun bereit zu sein, den neuen Weg einzuschlagen, der in Duschanbe in vollem Umfang gezeigt wurde: ein multipolares Groß-Eurasien souveräner Gleichberechtigter.