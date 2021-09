Skandal um die gefälschte FDA-Zulassung

Von F. William Engdahl: Er ist strategischer Risikoberater und Dozent, er hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestseller-Autor über Öl und Geopolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“

Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde, die Food and Drug Administration, hat bekannt gegeben, dass sie den mRNA-Gene-Impfstoff von Pfizer und BioNTech vollständig zugelassen hat, oder doch nicht? Dieser vermeintlich neue Status wird von der Biden-Administration und vielen Staaten und Unternehmen genutzt, um Zwangsimpfungen durchzusetzen. Der notorisch in Konflikte verwickelte Biden-Berater Tony Fauci vom NIAID fordert unter Berufung auf diese Entscheidung eine landesweite Impfpflicht für das ganze Land. Was nicht aufgedeckt wird, ist der Sündenpfuhl der Korruption und der Interessenkonflikte zwischen der FDA und den großen Pharmakonzernen, darunter Pfizer, die hinter der übereilten Zulassung stehen. Und es handelt sich nicht um eine vollständige Zulassung für die Impfung von Pfizer, sondern nur für den rechtlich andersartigen Impfstoff von BioNTech.

„…endgültiger Genehmigungsstempel“?

Am 23. August verkündete die FDA die vollständige Zulassung für die mRNA-genveränderte Substanz von Pfizer. Oder nicht ganz, wenn man die vollständigen Unterlagen der FDA studiert. Fauci, dessen NIAID ein finanzielles Interesse an dem Impfstoff hat, bezeichnete die Entscheidung der FDA als „endgültigen Stempel der Zulassung“. Sie ist jedoch alles andere als endgültig oder eine unparteiische, wissenschaftlich strenge medizinische Bewertung. Vielmehr handelt es sich um eine politisch motivierte Entscheidung einer FDA, die jenseits der Vorstellungskraft der meisten Menschen korrupt ist.

Nachdem die FDA im Jahr 2020 erklärt hatte, dass sie normale Anhörungen des beratenden FDA-Ausschusses mit unabhängigen Experten abhalten würde, um den Antrag von Pfizer auf vollständige Zulassung zu erörtern, teilte sie nun dem British Medical Journal mit, dass sie eine Sitzung vor der Erteilung der vollständigen Zulassung des umstrittensten Impfstoffs der modernen Geschichte nicht für notwendig halte. Das BMJ zitiert Kim Witczak, eine Verfechterin der Arzneimittelsicherheit, die als Verbrauchervertreterin im Beratungsausschuss für psychopharmakologische Arzneimittel der FDA sitzt: „Diese [FDA] öffentlichen Sitzungen sind unerlässlich, um Vertrauen zu schaffen, vor allem, wenn die Impfstoffe in Windeseile mit einer Notfallzulassung auf den Markt kommen.“

Witczak fuhr mit dem alarmierenden Hinweis fort: „Es ist schon beunruhigend, dass die vollständige Zulassung auf den Daten von sechs Monaten basiert, obwohl die klinischen Studien auf zwei Jahre ausgelegt sind. Es gibt keine Kontrollgruppe, nachdem Pfizer das Produkt den Teilnehmern als Placebo angeboten hat, bevor die Studien abgeschlossen waren.“ Lesen Sie das noch einmal, langsam. Pfizer-Tests zerstörten ihre eigene Kontrollgruppe mitten in der Studie! Und die sechsmonatige weltweite Einführung des mRNA-Impfstoffs hat zu katastrophalen Nebenwirkungen geführt, die offiziell völlig ignoriert wurden. Ist das „Wissenschaft“, Dr. Fauci?

Die Weigerung der FDA und ihrer amtierenden Direktorin Janet Woodcock, ihren Beratenden Ausschuss für Arzneimittel zur Erörterung der Entscheidungen von Pfizer und BioNTech einzuberufen, ist umso schockierender, als im Juni drei Mitglieder desselben Gremiums aus Protest zurückgetreten sind, weil sie bei einer anderen Arzneimittelzulassung nicht berücksichtigt wurden. NPR network berichtete: „Drei Experten sind jetzt aus einem beratenden Ausschuss der Food and Drug Administration ausgetreten, nachdem die Behörde ein Alzheimer-Medikament namens Aduhelm gegen den Willen fast aller Mitglieder des Gremiums zugelassen hatte.“ Einer der drei, Dr. Aaron Kesselheim, schrieb in seinem Rücktrittsschreiben aus dem FDA-Beratungsausschuss (10. Juni 2021): „Sowohl bei Eteplirsen als auch bei Aducanumab führte die Entscheidung der FDA-Administratoren, die eindeutigen Empfehlungen des Beratenden Ausschusses zu ignorieren, zur Zulassung von zwei hochproblematischen Medikamenten, für die es kaum Beweise dafür gab, dass sie den Patienten sinnvoll zugute kommen würden… Bei Eteplirsen berichteten das AdComm (Advisory Committee) und die eigenen wissenschaftlichen Mitarbeiter der FDA, dass es keine überzeugenden Beweise für die Wirksamkeit des Medikaments gab; beide Gruppen wurden von der FDA-Führung überstimmt…“

Nun ist die Weigerung der FDA, ihren beratenden Ausschuss für die Pfizer-Entscheidung einzuberufen, umso erstaunlicher angesichts der Tatsache, dass die staatlichen Centers for Disease Control (CDC) in ihrer offiziellen VAERS-Datenbank zur Erfassung negativer Auswirkungen von Impfstoffen in den letzten sieben Monaten 8.508 Berichte über Todesfälle nach der Pfizer-mRNA-Spritze verzeichnet haben, eine Zahl, die höher ist als für alle Impfstoffe zusammen in den letzten 30 Jahren. Durch die Verweigerung einer öffentlichen Anhörung vermied die FDA jede Diskussion über diese alarmierenden Todeszahlen, ganz zu schweigen von den Zehntausenden von schwerwiegenden Nebenwirkungen wie Herzinfarkten, Blutgerinnseln, Fehlgeburten und bleibenden Lähmungen nach den Impfungen von Pfizer-BioNTech. Die öffentliche Erklärung von Fauci vor der Zulassung, dass er damit gerechnet hat, ist ebenfalls eine unethische Einflussnahme, aber das ist noch das geringste Verbrechen.

Gefälschte Zulassung

Offenbar hat die FDA eine geschickte List angewandt, indem sie getrennte Bescheide für den in den USA weit verbreiteten Impfstoff von Pfizer Inc. und BioNTech sowie einen weiteren Bescheid für den ähnlichen Impfstoff des in Deutschland ansässigen Partners von Pfizer und Entwickler der mRNA-Plattform, BioNTech aus Mainz, ausstellte. Nur BioNTech erhielt die FDA-Zulassung, allerdings unter der Bedingung, dass bis 2027 eine Reihe weiterer Tests an ausgewählten Gruppen wie Säuglingen, Schwangeren und Jugendlichen durchgeführt werden. Der US-amerikanische Impfstoff, der Impfstoff Covid-19 von Pfizer-BioNTech, erhielt lediglich eine Verlängerung der Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA), aber keine vollständige Zulassung!

In einem separaten Schreiben an Pfizer erklärte die FDA: „…Am 23. August 2021, nachdem die FDA zu dem Schluss gekommen ist, dass eine Überarbeitung dieser EUA angemessen ist, um die öffentliche Gesundheit oder Sicherheit gemäß Abschnitt 564(g)(2) des Gesetzes zu schützen, gibt die FDA das Schreiben vom 12. August 2021 über die (Notverwendungs-)Genehmigung in seiner Gesamtheit mit eingearbeiteten Überarbeitungen neu heraus, um klarzustellen, dass die EUA für den Impfstoff Pfizer-BioNTech COVID-19 für die zuvor genehmigten Indikationen und Verwendungen bestehen bleibt…“ (Hervorhebung hinzugefügt).

In einer Fußnote des Schreibens räumt die FDA ein, dass es zwei rechtlich getrennte Unternehmen und Impfstoffe gibt – Pfizer-BioNTech Covid-19 Vaccine und die BioNTech GmbH aus Mainz mit ihrem eigenen Impfstoff mit dem Handelsnamen Comrinaty. Die FDA schreibt, dass „die Produkte mit gewissen Unterschieden rechtlich getrennt sind…“. Rechtlich getrennt bedeutet zwei verschiedene Impfstoffe. Wenn Sie das verwirrend finden, ist das auch so gemeint. Nur aufgrund einer EUA-Entscheidung ist Pfizer gegenwärtig von der Impfstoffhaftung befreit. Einige Anwälte bezeichnen die FDA-Masche als klassische „Lockvogeltaktik“, eine Form des Betrugs, die auf Täuschung beruht.

Der US-amerikanische Impfstoffexperte und Entwickler der mRNA-Technik, Dr. Robert Malone, hat die FDA beschuldigt, mit ihrer angeblichen vorzeitigen Zulassung des Pfizer-Impfstoffs Covid-19 ein „bürokratisches Hütchenspiel“ zu betreiben. Er zitiert die beiden getrennten FDA-Briefe: „Es gibt einen Brief für Pfizer und einen Brief für BioNTech. Die New York Times und die Washington Post haben das falsch verstanden. Die Genehmigung ist nicht für Pfizer. Die Genehmigung ist für BioNTech, und sie wird erst dann erteilt, wenn das BioNTech-Produkt verfügbar ist…“

Zu den bizarren Unregelmäßigkeiten kommt noch hinzu, dass die FDA in ihren beiden getrennten Schreiben, einem an BioNTech und einem an Pfizer, wiederholt den Ort der von ihr genehmigten Impfstoffherstellung streicht. Warum das? Liegt er in China, wo BioNTech eine gemeinsame Vereinbarung mit Fosun Pharma aus Shanghai über die gemeinsame Herstellung und Vermarktung des Impfstoffs Comirnaty für COVID-19 getroffen hat? Warum müssen sie diese Standortdaten vor der Öffentlichkeit verbergen? Würde dadurch der gesamte Betrug aufgedeckt werden?

Interessenkonflikte zwischen FDA und Pfizer

Im Jahr 2019 hat Pfizer eine sehr konfliktträchtige Ernennung in seinen Verwaltungsrat vorgenommen. Es nahm Scott Gottlieb auf, der erst drei Monate zuvor als Leiter der FDA zurückgetreten war. Wenn dies den Anschein eines großen Interessenkonflikts erweckt, so ist es auch so. Neben Gottlieb sitzt im Pfizer-Verwaltungsrat Dr. Susan Desmond-Hellmann, die bis 2020 die Bill and Melinda Gates Foundation leitete. Die Gates-Stiftung steht hinter jedem einzelnen Schlüsselteil des Covid-Impfstoffs und besitzt obendrein Aktien von Pfizer.

Eine weitere Person, die eine Verbindung zwischen Pfizer und Gates herstellt, ist Prof. Holly Janes, eine Biostatistikexpertin in Gates‘ Heimatstadt Seattle, am Fred-Huff-Krebsforschungszentrum. Janes ist auch Mitglied des FDA-Impfstoffausschusses bis 2023. Von ihrem Zentrum in Seattle aus, das ebenfalls von der Gates-Stiftung finanziert wird, hat sie die umstrittenen Studien für die mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna für Faucis NIAID mitgestaltet.

Janes ist Professorin am Fred Hutchinson Cancer Research Center, Abteilung für Impfstoffe und Infektionskrankheiten, bekannt als Fred Hutch. Zuvor hatte sie sechs Jahre lang Forschungsgelder der Gates Foundation erhalten, als sie von 2006 bis 2012 für die Gates Foundation arbeitete, um „statistische Unterstützung und Studiendesign für präklinische Impfstoffleistungsstudien“ zu entwickeln. Prof. Janes half auch bei der Entwicklung des Programms, das Impfstoffdaten an der John Hopkins University verfolgt.

Die Person, die die FDA als „amtierende Direktorin“ leitet, ist Janet Woodcock. Sie als befleckt zu bezeichnen, ist noch milde ausgedrückt. Sie ist seit 1986 bei der FDA, fast so lange wie Fauci beim NIAID. Woodcock war Bidens Wunschkandidatin für die Leitung der FDA, aber der massive Widerstand von 28 Gruppen, darunter Generalstaatsanwälte und Bürgerinitiativen, zwang ihn, sie zur „amtierenden“ Direktorin zu ernennen, was keiner Kontrolle durch den Kongress bedarf.

Woodcock war direkt für die FDA-Zulassung tödlicher Opioide verantwortlich, gegen die Einwände ihrer eigenen Wissenschaftler und anderer Berater. Vor zwei Jahrzehnten war Woodcock als Leiterin des zuständigen FDA-Referats maßgeblich an der Zulassung eines starken Opioids, Zohydro, beteiligt, obwohl der eigene wissenschaftliche Beratungsausschuss der FDA mit 11:2 Stimmen dafür stimmte, das Medikament vom Markt zu nehmen, weil es unsicher sei. Das Online-Portal Drugs.com schreibt: „Hydrocodon (Zohydro) kann Ihre Atmung verlangsamen oder anhalten. Verwenden Sie Zohydro ER nie in größeren Mengen oder länger als vorgeschrieben. … Schlucken Sie es im Ganzen, um eine möglicherweise tödliche Dosis zu vermeiden. Hydrocodon kann zur Gewohnheit werden, selbst bei regelmäßiger Einnahme.“ Woodcock genehmigte später den Verkauf einer hochwirksamen narkotischen Pille, OxyContin, als „sicherer und wirksamer als andere Schmerzmittel“, basierend auf den falschen Behauptungen des inzwischen bankrotten Herstellers Purdue Pharma. Rund 500 000 Amerikaner sind seitdem an den Folgen der Opioidabhängigkeit gestorben.

Woodcock ist eindeutig die Schlüsselperson der FDA, die hinter der doppelzüngigen Pfizer-Entscheidung vom 23. August steht und dafür sorgte, dass es keine öffentlichen Anhörungen zur Überprüfung der relevanten Daten gab. Es wäre interessant zu wissen, welche Diskussionen oder Kommunikationen mit ihrem ehemaligen Chef, dem jetzigen Pfizer-Direktor Scott Gottlieb, stattgefunden haben.

Und warum?

Es gibt viele unbeantwortete Fragen in dieser verdrehten Geschichte der Korruption bei FDA und Pfizer. Wurde dieses Theater von der Biden-Administration im Eiltempo durchgezogen, um die Zwangsimpfung von Millionen von Amerikanern zu beschleunigen, die unsicher oder skeptisch sind, ob sie eine Notimpfung oder eine experimentelle Impfung erhalten sollen? Warum wird von den Mainstream-Medien und Politikern so ein unglaublicher Druck ausgeübt, jeden Mann, jede Frau und jetzt auch jedes Kind in den USA zu impfen? Sind die Impfstoffe wirklich sicher, wenn es so viele schlimme Fälle von Nebenwirkungen nach der Impfung von Pfizer gibt? Warum hat sich die FD geweigert, ihren unabhängigen Impfstoffausschuss zu Wort kommen zu lassen?

Es ist erwähnenswert, dass Pfizer seit dem 14. August keine Impfungen für seine eigenen Mitarbeiter vorschreibt. Auch das Weiße Haus von Biden schreibt keine Impfungen für seine Mitarbeiter vor. Dies sind alles ernste Fragen, die ernsthafte und ehrliche Antworten erfordern.