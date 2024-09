Europa bereitet sich auf einen heißen Krieg mit Russland vor und die USA auf einen heißen Krieg mit China.

Niemand ist gefährlicher als Kriegstreiber, die glauben, sie könnten einen nicht zu gewinnenden Krieg gewinnen.

Caitlin Johnstone

Mehrere Manager des Imperiums haben zur gleichen Zeit getrennte öffentliche Erklärungen abgegeben, die zusammengenommen eine beunruhigende Erinnerung an die dunklen Pläne unserer Machthaber für unsere Zukunft darstellen.

Der Chef der US-Marine hat einen Plan vorgestellt, um bis 2027 für einen heißen Krieg mit China gerüstet zu sein, während der stellvertretende US-Außenminister China als die “größte Herausforderung” bezeichnet, mit der die USA in ihrer gesamten Geschichte konfrontiert waren, während der EU-Verteidigungsminister erklärt, Europa müsse sich auf einen heißen Krieg mit Russland in den nächsten Jahren vorbereiten.

In einem Artikel mit dem Titel “EU’s Defense Chief Says Europe Must Be Ready To Fight Russia in 6-8 Years” schreibt Dave DeCamp von Antiwar folgendes:

Andrius Kubilius, ehemaliger litauischer Premierminister und erster EU-Verteidigungskommissar, sagte, Europa müsse innerhalb von 6–8 Jahren bereit sein, Russland zu bekämpfen.

“Verteidigungsminister und NATO-Generäle sind sich einig, dass Wladimir Putin in 6–8 Jahren zu einer Konfrontation mit der NATO und der EU bereit sein könnte”, sagte Kubilius gegenüber Reuters.

“Wenn wir diese Einschätzungen ernst nehmen, dann ist das die Zeit, die wir benötigen, um uns richtig vorzubereiten, und sie ist kurz. Das bedeutet, dass wir schnelle und ehrgeizige Entscheidungen treffen müssen”, fügte er hinzu.

Diese Äußerungen kommen nicht lange nachdem wir erfahren haben, dass die NATO mehrere “Landkorridore” entwickelt, um Truppen an die Frontlinie eines künftigen heißen Krieges mit Russland in Osteuropa zu bringen, während sie gleichzeitig Hunderttausende von Truppen zur Vorbereitung eines solchen Konflikts zusammenzieht.

US-Marinechef stellt Plan vor, bis 2027 auf Krieg mit China vorbereitet zu sein

Die USA bereiten sich auf einen direkten Kampf mit China vor, trotz des Risikos, dass es zu einem Atomkrieg kommt

In einem anderen Artikel mit dem Titel “US-Marinechef stellt Plan vor, um bis 2027 für einen Krieg mit China bereit zu sein“, schreibt DeCamp:

Chief of Naval Operations Adm. Lisa Franchetti, der ranghöchste Offizier der US-Marine, stellte am Mittwoch einen Plan vor, wonach das US-Militär trotz des Risikos eines Atomkriegs bis 2027 auf einen Krieg mit China vorbereitet ist.

Der Plan enthält Ziele, die bis 2027 erreicht werden sollen. Dazu gehört, dass 80 % der Seestreitkräfte für kurzfristige Kampfeinsätze bereit sind. Franchetti sagte gegenüber The Associated Press, sie wolle die Kampfbereitschaft erhöhen, “damit wir, wenn die Nation uns ruft, den ‘Go’-Knopf drücken und unsere Streitkräfte so aufstocken können, dass wir dem Ruf folgen können”.

DeCamp stellt fest, dass Franchetti zwar behauptet, die USA würden sich auf einen Krieg mit China im Jahr 2027 vorbereiten, weil dies “das Jahr ist, in dem Präsident Xi seinen Streitkräften gesagt hat, sie sollten bereit sein, in Taiwan einzumarschieren”, wir aber nie einen Beweis dafür gesehen haben, dass dies tatsächlich der Fall ist. Diese häufig wiederholte Behauptung wurde ausschließlich aufgrund unbegründeter Behauptungen des US-Geheimdienstkartells in den Mainstream übernommen, nicht aufgrund bekannter Aussagen von Xi Jinping selbst.

Nebenbei bemerkt ist Franchetti derselbe Beamte, über den wir im Juli sprachen und der sagte, dass das AUKUS-Militärbündnis (das darauf ausgerichtet ist, Australien in eine künftige, von den USA gesteuerte militärische Konfrontation mit China hineinzuziehen) bestehen bleiben wird, egal wer die Präsidentschaftswahlen gewinnt. Die Tatsache, dass die US-Kriegstreiberei weitergehen wird, egal wer die Präsidentschaftswahlen gewinnt, ist für jeden, der aufmerksam ist, offensichtlich, aber es war sehr interessant, einen Manager der US-Kriegsmaschinerie zu sehen, der ein solch offenes Eingeständnis in der Öffentlichkeit macht.

Vizeaußenminister: China ist die "bedeutendste Herausforderung" in der US-Geschichte

Kurt Campbell sagt, der Kalte Krieg mit der Sowjetunion verblasst im Vergleich zu den "Herausforderungen", die China darstellt

In einem Artikel mit dem Titel “Stellvertretende Außenministerin: China ist die ‘bedeutendste Herausforderung’ in der Geschichte der USA”, schreibt DeCamp Folgendes:

Der stellvertretende Außenminister Kurt Campbell sagte am Mittwoch, China sei die “größte Herausforderung”, der die Vereinigten Staaten je gegenübergestanden hätten.

“Man ist sich bewusst, dass dies die größte Herausforderung in unserer Geschichte ist”, sagte Campbell laut AFP vor dem Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses. “Offen gesagt verblasst der Kalte Krieg im Vergleich zu den vielschichtigen Herausforderungen, die China darstellt.

Campbell ist ein langjähriger China-Falke, der sich seit der Obama-Regierung für eine stärkere Konzentration auf den asiatisch-pazifischen Raum einsetzt und als Architekt des sogenannten “Asia pivot” gilt. Er wurde im Februar als stellvertretender Außenminister bestätigt und war zuvor als oberster Asien-Beauftragter im Nationalen Sicherheitsrat von Präsident Biden tätig.

Die Behauptung, dass China die größte Herausforderung für eine Nation darstellt, die in zwei Weltkriegen gekämpft und jahrzehntelang einen die Welt bedrohenden Kalten Krieg geführt hat, sagt viel darüber aus, wohin sich das Imperium in den kommenden Jahren entwickeln wird.

Im Juli sagte der ranghöchste US-Militäroffizier, der Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff Charles Q. Brown, er sei “völlig zuversichtlich”, dass die USA einen Krieg mit China um Taiwan gewinnen würden: “Das werden große Konflikte sein, wie wir sie im Zweiten Weltkrieg gesehen haben, und damit müssen wir uns abfinden.”

Russland sagt, es könnte sich mit China "zusammentun", wenn beide von den USA bedroht werden

Der Kommentar kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Russland große Marineübungen mit chinesischer Beteiligung durchführt

Niemand ist gefährlicher als Kriegstreiber, die glauben, sie könnten einen nicht zu gewinnenden Krieg gewinnen.

Der vielleicht stärkste Beweis dafür, dass das US-Imperium nicht von rationalen Akteuren geführt wird, ist die Art und Weise, wie alle Fakten zeigen, dass ein Krieg mit China nicht gewonnen werden könnte und die Wirtschaft und das Ökosystem zerstören würde – und dennoch zeigen alle Fakten auch, dass sie sich darauf vorbereiten, diesen Krieg trotzdem zu führen.

Wie wir vor kurzem erörtert haben, hat Russland bereits erklärt, dass es bereit ist, gemeinsam mit China gegen westliche Aggressionen zu kämpfen. Das westliche Machtgefüge, das sich um die Vereinigten Staaten zentriert, bereitet sich darauf vor, einen globalen Krieg gegen mehrere atomar bewaffnete Staaten zu führen. Die Revolution wird zu einer Frage von existenzieller Dringlichkeit für unsere gesamte Spezies.