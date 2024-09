15 Regeln für die Diskussion über die israelische Kriegstreiberei

Es ist ein paar Minuten her, seit Israel das letzte Mal ein neues Projekt militärischer Massengewalt gestartet hat. Vielleicht ist es also an der Zeit für eine Auffrischung der offiziellen Regeln, wie wir über solche Dinge denken und sprechen sollen.

Caitlin Johnstone

Israel tötete am Montag bei einem neuen massiven Angriff auf den Libanon, bei dem die IDF mehr als tausend Luftangriffe flogen , rund 500 Menschen.

Die USA schicken wieder einmal zusätzliche Truppen in den Nahen Osten, während die Lage eskaliert, und zwar auf Befehl von wer weiß wem, denn das Gehirn des Präsidenten hat völlig aufgehört zu funktionieren.

Regel 1: Die aufgezeichnete Geschichte begann am 7. Oktober 2023. Vielleicht geschahen einige Dinge vor diesem Datum, aber niemand kann sich daran erinnern.

Regel 2: Alles Schlechte, das Israel tut, ist durch Regel 1 gerechtfertigt. Das gilt selbst dann, wenn es Dinge tut, die als vollkommen unvertretbar gelten würden, wenn sie von einer Nation wie Russland oder dem Iran begangen würden.

Regel 3: Israel hat das Recht, sich selbst zu verteidigen, aber niemand sonst hat es.

Regel 4: Israel bombardiert niemals Zivilisten, es bombardiert Terroristen. Wenn eine schockierende Anzahl von Zivilisten stirbt, dann weil sie tatsächlich Terroristen waren, oder weil Terroristen sie getötet haben, oder weil ein Terrorist zu nahe an ihnen stand. Wenn keiner dieser Gründe zutrifft, dann aus einem anderen mysteriösen Grund, auf dessen Untersuchung die IDF noch immer warten.

Regel 5: Wer alles kritisiert, was Israel tut, hasst das jüdische Volk. Es gibt keinen anderen Grund, warum jemand dagegen sein könnte, dass militärischer Sprengstoff auf Gebiete voller Kinder abgeworfen wird, außer einem brodelnden, obsessiven Hass auf einen kleinen abrahamitischen Glauben.

Regel 6: Nichts, was Israel tut, ist jemals so schlimm wie die in Regel 5 beschriebene hasserfüllte Kritik. Die Kritik an Israels Handlungen ist immer schlimmer als Israels Handlungen selbst, weil diese Kritiker Juden hassen und einen weiteren Holocaust anstreben. Dies zu verhindern, muss 100 Prozent unserer politischen Energie und Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen.

Regel 7: Israel kann niemals der Täter sein, es kann immer nur das Opfer sein. Wenn Israel den Libanon angreift, dann deshalb, weil die Hisbollah es vollkommen unprovoziert angegriffen hat, während Israel sich unschuldig um seine eigenen Angelegenheiten kümmerte und versuchte, in Ruhe einen kleinen Völkermord zu begehen. Wenn Menschen gegen die Bombardierung ganzer Städte durch Israel protestieren, dann ist Israel das Opfer, weil die Proteste die Unterstützer Israels traurig gemacht haben.

Regel 8: Die Tatsache, dass sich Israel buchstäblich immer im Kriegszustand mit seinen Nachbarn und mit vertriebenen einheimischen Bevölkerungsgruppen befindet, muss als Beweis dafür gewertet werden, dass Regel 7 wahr ist, anstatt als Beweis dafür, dass Regel 7 lächerlicher Unsinn ist.

Regel 9: Das Leben von Arabern ist für uns viel, viel weniger wichtig als das Leben von Westlern oder Israelis. Niemand darf zu sehr darüber nachdenken, warum das so sein könnte.

Regel 10: Die Medien berichten immer die Wahrheit über Israel und seine verschiedenen Konflikte. Wenn Sie dies bezweifeln, verstoßen Sie wahrscheinlich gegen Regel 5.

Regel 11: Unbewiesene Behauptungen, die Israels Feinde in ein negatives Licht rücken, dürfen als Tatsachenberichte ohne jegliche Überprüfung oder Einschränkung gemeldet werden, während ausführlich belegte Belege für israelische Verbrechen mit äußerster Skepsis und zweifelhaften Zusätzen wie “der Libanon sagt” oder “laut dem von der Hamas geführten Gesundheitsministerium” gemeldet werden müssen. Das ist wichtig, weil man sonst als Propagandist beschimpft werden könnte.

Regel 12: Israel muss in seiner jetzigen Form weiter bestehen, egal, was es kostet oder wie viele Menschen sterben müssen. Es ist nicht nötig, logisch oder moralisch begründete Gründe zu nennen, warum dies der Fall ist. Wenn Sie dies bestreiten, verstoßen Sie wahrscheinlich gegen Regel 5.

Regel 13: Die US-Regierung hat noch nie über etwas gelogen und steht in jedem Konflikt immer auf der richtigen Seite.

Regel 14: (nur für Amerikaner) Nichts, was im Nahen Osten geschieht, ist so dringend oder wichtig wie die Sicherstellung, dass die richtige Person die US-Präsidentschaftswahlen gewinnt. Ignorieren Sie alle unbequemen Fakten, die Sie von dieser unvergleichlich wichtigen Aufgabe ablenken.

Regel 15: Israel muss geschützt werden, weil es die letzte Bastion der Freiheit und der Demokratie im Nahen Osten ist, egal wie viele Journalisten es ermorden muss, egal wie viele Presseorgane es abschalten muss, egal, wie viele Proteste seine Unterstützer zerschlagen müssen, egal wie viel Meinungsfreiheit es beseitigen muss, egal wie viele Bürgerrechte es auslöschen muss und egal, wie viele Wahlen seine Lobbyisten kaufen müssen.