Zelenskys Siegesplan enthält keinen Sieg und keinen Plan

Der Entwurf, der in der Presse auftaucht, ist eine Wiederholung der alten Forderungen.

Nach der Teilnahme an der hochrangigen Woche der UN-Vollversammlung werden US-Präsident Joe Biden und der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij nach Washington reisen, wo sie Zelenskis Ersuchen um die Erlaubnis, westliche Langstreckenraketen einzusetzen, um tiefer in russisches Gebiet einzudringen, erörtern werden. Die Regierung Biden hat Zelensky um eine Erklärung gebeten, wie solche Angriffe einen ukrainischen Militärsieg fördern würden.

Zelensky hat erklärt, dass sein Plan für den ukrainischen Sieg nun vollständig ist, und versprochen, dass seine Präsentation die geforderte Rechnungslegung enthalten wird, da er darlegt, was erforderlich ist, um eine Reihe von festgelegten Schritten zum Sieg zu erreichen. Obwohl die Einzelheiten des Plans nicht bekannt gegeben wurden, hat die Presse über die Grundzüge des Plans berichtet. Dem Entwurf des ukrainischen Siegesplans scheinen sowohl der Sieg als auch der Plan zu fehlen.

Zelensky sagt, der Plan sei eine “Brücke zur Stärkung der Ukraine”, um “zu produktiveren zukünftigen diplomatischen Treffen mit Russland beizutragen”. Am 15. September erklärte er gegenüber CNN, dass der Plan darin bestehe, “die [Ukraine] vor dem Friedensgipfel zu stärken, um in einer starken Position zu sein, denn diplomatische Entscheidungen oder Lösungen sind gut, wenn man stark ist”.

Damit der Plan erfolgreich sein kann, muss er genehmigt und umgesetzt werden, bevor Biden sein Amt niederlegt. “Der Plan hängt von schnellen Entscheidungen unserer Partner ab, die zwischen Oktober und Dezember getroffen werden sollten”, sagte er. Aus Angst vor einem Politikwechsel unter einer möglichen Trump-Administration sagt Zelensky, der Plan müsse “heute umgesetzt werden, solange alle Beamten, die den Sieg der Ukraine wollen, in offiziellen Positionen sind”.

Zelensky erklärte gegenüber CNN, dass sein Plan auf vier Punkten und einem fünften Nachkriegspunkt aufbaue, von denen jeder zum Sieg beitragen solle, indem er die Ukraine “sehr stark” mache, sodass sie “bereit für eine starke Diplomatie” sei. Zu diesen Punkten gehören die Aspekte “Sicherheit”, “militärische Unterstützung”, “geopolitischer Platz” und “wirtschaftliche Unterstützung”, wobei die Rolle der Kursk-Offensive besonders erwähnt wird.

Aber die vorgeschlagenen Punkte scheinen eher eine Wiederholung von Zelenskys oft wiederholten Forderungen zu sein als ein Plan, und sie enthalten kaum einen Hinweis darauf, wie sie die Hoffnung auf einen Sieg fördern.

Der geopolitische Aspekt scheint darin zu bestehen, dass Biden auf “eine offizielle Einladung zum NATO-Beitritt” und Europa auf “einen klaren Weg zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union” drängt. Es ist jedoch nicht klar, wie einer der beiden geopolitischen Punkte die Sache des Sieges voranbringen soll. Russland hat sich nie gegen eine ukrainische Mitgliedschaft in der EU ausgesprochen, und es wird eine ukrainische Mitgliedschaft in der NATO niemals zulassen. Im Entwurf des Istanbuler Friedensabkommens wurde sogar festgelegt, dass die Ukraine der EU beitreten kann, aber nicht der NATO. Die EU-Mitgliedschaft ist nichts Neues, und die NATO-Mitgliedschaft ist nach wie vor ein Tabuthema. Russland ist in den Krieg gezogen, um den NATO-Beitritt der Ukraine zu verhindern; es wird den Krieg nicht beenden, um ihn zu ermöglichen.

Im Dezember 2021 unterbreitete Russland den USA und der NATO einen Vorschlag über Sicherheitsgarantien. Sollten diese nicht erfolgreich ausgehandelt werden, würde dies zu “militärisch-technischen Maßnahmen” führen, was, wie sich herausstellte, die Invasion der Ukraine bedeuten würde. Die wichtigste Forderung war, die NATO nicht weiter auszudehnen. “Soweit ich mich erinnere, haben sie deswegen den Krieg begonnen”, sagte Zelensky. Eine offizielle Einladung zum NATO-Beitritt dient also nicht dem Ziel, den Krieg zu beenden, sondern ist der sicherste Weg, seine Fortsetzung zu gewährleisten.

Militärische Unterstützung bedeutet eine kontinuierliche Versorgung mit fortschrittlichen Waffen, einschließlich Langstreckenraketensystemen, und die Freiheit, diese ohne Einschränkungen einzusetzen. Zelensky erklärte gegenüber CNN, es gehe nicht nur darum, dass der Ukraine “starke militärische Unterstützung” zur Verfügung stehe, sondern auch darum, “dass wir frei sein müssen, wie wir das eine oder andere Element einsetzen können”. Weit entfernt von einem Schritt zur Beendigung dieses Krieges wurde die Erfüllung dieses Punktes vom russischen Präsidenten Wladimir Putin als Ausweitung des Krieges definiert, indem “die Art des Konflikts” so verändert wird, “dass sich die NATO-Länder … im Krieg mit Russland befinden.”

Was die Sicherheitsgarantien betrifft, so ist es für den Westen schwieriger, ihnen zuzustimmen als für Russland. Russland hat verschiedenen Sicherheitsvereinbarungen zugestimmt, einschließlich Sicherheitsgarantien für die Ukraine von verschiedenen Ländern. Zelensky bestätigte zuvor, dass die Ukraine in Istanbul bereit war, eine “Neutralitätsgarantie” gegen “Sicherheitsgarantien für die Ukraine” einzutauschen. Es ist der Westen, der aus Sorge vor einer direkten Konfrontation mit Russland zögert, der Ukraine diese Sicherheitsgarantien zu geben.

Abgesehen von der wirtschaftlichen Unterstützung, die für die Russen wahrscheinlich weder umstritten noch provokativ ist, bleibt die Rolle der Kursk-Offensive. Zelensky sagt, dass der Krieg erst dann zu Ende sein wird, wenn die Ukraine “sehr stark ist. Und die andere Seite weiß, dass man sehr stark ist”. Das kann nur geschehen, so Zelensky gegenüber CNN, wenn das “russische Volk in Gefahr ist”, wenn es “den Preis des Krieges versteht”. Erst wenn die Ukraine “stark” sei, werde Putin “sich hinsetzen und verhandeln”.

Das ist die Rolle der Kursk-Offensive, die drei Ziele verfolgte: Land zu erwerben, um während der Verhandlungen Handel zu treiben, dem russischen Volk den Preis des Krieges begreiflich zu machen” und russische Truppen von der Donbass-Front nach Russland umzuleiten.

Zelensky erklärte gegenüber CNN, dass die “Idee” hinter dem Einmarsch in Kursk darin bestand, “einige russische Streitkräfte dorthin zu verlegen”.

Und ich denke”, fügte er hinzu, “es war die richtige Idee”.

Es mag die richtige Idee gewesen sein, aber sie hat nicht funktioniert. Sie hat die Ukraine nicht gestärkt, sondern geschwächt. Den meisten Berichten zufolge hat Russland den Vormarsch der Kursker Invasion gestoppt und einige Gebiete zurückerobert, was die Ukraine enorme Kosten an Menschenleben und Ausrüstung gekostet hat, während es den Vormarsch auf Pokrowsk und in den Donbass intensiviert und beschleunigt hat. Anstatt die russischen Bemühungen in der Nähe von Pokrowsk zu schwächen, hat es die der Ukraine geschwächt.

Es scheint auch keinen Einfluss auf die Wahrnehmung oder Unterstützung des Krieges durch die Russen gehabt zu haben, und es hat die Verhandlungen aus zwei Gründen nicht vorangebracht. Erstens wird sich Russland wohl kaum unter Druck setzen oder dazu verleiten lassen, über ein kleines Stück strategisch unbedeutendes Land zu verhandeln, das vorübergehend besetzt wird, um dafür ein riesiges Stück sehr wichtiges Land zu erhalten, zu dessen Schutz es in den Krieg gezogen ist und das es nach eigener Einschätzung halten kann.

Zweitens hat die Kursk-Offensive die Chancen für Verhandlungen ganz offensichtlich nicht verbessert. Im Gegenteil, sie hat sie zunichte gemacht. Mögliche Verhandlungen, die in diesem Winter viel Leid in der Ukraine hätten verhindern können, wenn sich beide Seiten darauf geeinigt hätten, die Angriffe auf die Energie- und Stromversorgungsinfrastruktur der jeweils anderen Seite einzustellen,wurden laut einem Bericht der Washington Post “durch den überraschenden Einmarsch der Ukraine in Russlands westliche Kursk-Regionzum Scheitern verurteilt.” Künftige Friedensgespräche zur Beendigung des Krieges sind durch den Einmarsch in Kursk ebenfalls unwahrscheinlicher geworden.

Die vier Punkte von Zelensky sind eher eine Wiederholung seiner Wunschliste als ein Plan. Und nichts in diesen vier Punkten deutet auf verbesserte Verhandlungs- oder Siegchancen hin. Solange die vollständige Offenlegung der Details das Erscheinungsbild der Punkte nicht verändert, wird es in Zelenskys “ukrainischem Siegesplan” nichts geben, was zum Sieg beiträgt oder einen Plan darstellt.

*

Ted Snider ist Kolumnist für Außenpolitik und Geschichte der USA bei Antiwar.com. Er schreibt auch häufig für Responsible Statecraft und andere Medien.