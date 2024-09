Die digitale Revolution ist der wichtigste Wegbereiter der Tyrannei

Paul Craig Roberts

Schweden und Frankreich verbieten jetzt Handys in der Schule.

Die Digitalisierung der Jugend hat ernsthafte negative Auswirkungen auf die körperliche und kognitive Entwicklung. Nachdem eine Generation von Jugendlichen herangewachsen ist, die nicht mehr funktionieren kann, weil sie digitalisierungssüchtig ist, verbannen Schweden, Frankreich und andere europäische Länder Handys aus dem Schulalltag.

Wie ich schon oft gesagt habe, ist die digitale Revolution das drittschlimmste, was die dumme Menschheit sich selbst eingebrockt hat, abgesehen von Atomwaffen und amerikanischen Biowaffenlabors.

Mütter, die damit beschäftigt sind, in einer Männerwelt mitzuhalten, haben die Digitalisierung an die Stelle der Mutterschaft gesetzt. Die Folgen sind schrecklich.

Großeltern berichten, dass ihre Enkelkinder ihre Zeit der kognitiven Entwicklung mit dem Spielen von Videospielen und dem Scrollen von Handys vergeudet haben, anstatt sich Fähigkeiten anzueignen. Folglich sind sie nicht in der Lage zu arbeiten oder die Anforderungen für ihr Überleben zu verstehen. Ihre Welt ist eine Welt der Unterhaltung.

Die kinderfeindliche Turm-von-Babel-Sodom-und-Gomorrah-Gesellschaft, die die liberale Linke für die Amerikaner geschaffen hat, hat die Eltern der Gnade der Gestapo des Kinderschutzes ausgeliefert. Infolgedessen haben die Mütter der Plage der Digitalisierung eine Überbehütung hinzugefügt, und die Folge ist die Unfähigkeit der Jugend, sich zu selbstbewussten und fähigen Menschen zu entwickeln. Das macht die Jugend unserer Zeit anfällig für Tyrannei.

Zu meiner Zeit haben wir uns in den Pausen auf dem Schulhof geprügelt, wobei jeder Junge durch seine Bereitschaft zu kämpfen bewiesen hat, dass er nicht schikaniert werden konnte. Die Lehrer, die den Pausenhof beaufsichtigten, mischten sich nie ein, es sei denn, die Dinge gerieten außer Kontrolle. Aber bis dahin hatte sich ein anderer Junge eingemischt und den Kampf des unterlegenen Jungen aufgenommen. Tyrannen waren auf den Spielplätzen meiner Jugend nur von kurzer Dauer. Die meisten von uns sind damit aufgewachsen, an sich selbst zu glauben. Dieser Zwang zu unangemessenem und inakzeptablem Verhalten ist heute nicht mehr vorhanden. Den Amerikanern fehlt heute das Selbstvertrauen, sich der Tyrannei zu stellen, die sie umgibt. Sie flüchten sich in die Fake News ihrer Unterdrücker, während ihre Freiheit schwindet.