Neue Videos am Dienstag

“Die USA hat Deutschland zum Abschuss freigegeben!” – Ernst Wolff warnt

Piep, Piep, Rumms: die Strategie der explodierenden Pager | Prof. Dr. Christian Rieck

Der Westen im Konflikt mit dem Rest der Welt | Philosoph & Publizist Dr. Hauke Ritz

Wir sind im spirituellen Krieg. Was im spirituellen Bereich geschieht, wird im physischen geschehen

Tucker Carlson Jesse Kelly & Nicole Shanahan: Transhumanismus

Wisnewski aktuell #2

DAS wäre das Ende der EU! (Prof. Dr. Stefan Homburg)

Was ist Kriegsführung der 5. Generation, wie ihr entkommen? Er wird im Verstand der Bürger geführt

Der UN-(Todes)-Pakt für die (globalistische) Zukunft (The Corbett Report – Deutsch)

Staatliche Überwachung: Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis

Nicht mein Krieg! – Im Gespräch mit Willy Wimmer und Dr. Helmut Roewer

Sie täuschen uns durch unsere Wahrnehmungen, die von den Informationen stammen, die sie manipulieren

Der Kampf um die Köpfe unserer Kinder hat begonnen | Tim Engartner

Lawrow macht eine klare Ansage an die westlichen Kriegstreiber

An der gesamten Front: Ukrainische Armee wird von Russen komplett überrannt