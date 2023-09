Europa, ein Mädchen aus Westasien, wird erneut von einem amerikanischen Bullen vergewaltigt

Pepe Escobar

Die Strategie des Kremls zielt letztlich darauf ab, die NATO zu entmilitarisieren und zu zerschlagen. Diesem Ziel kommen wir langsam aber sicher näher.

Wir können immer noch davon träumen, dass wir uns, einem Ariadnefaden folgend, aus dem gegenwärtigen, brennenden geopolitischen Labyrinth befreien können, indem wir uns eines überbewerteten Gutes bedienen: Logik.

Aber der post-allzumenschliche Westen hat auch die Logik abgeschafft.

Im Zweifelsfall können wir wenigstens auf Gründungsmythen zurückgreifen.

Gehen wir also zurück zur Geburtsstunde des Abendlandes.

Die Legende erzählt, dass Zeus eines schönen Tages ein hübsches Mädchen mit großen, strahlenden Augen erblickte, die Tochter einer thalassokratischen Zivilisation in der Levante: Europa.

Kurze Zeit später tauchte an einem unberührten Strand der phönizischen Küste ein außergewöhnlicher weißer Stier auf. Europa war fasziniert, näherte sich und begann, den Stier zu streicheln, der natürlich Zeus in Verkleidung war. Der Stier verschlang Europa und stürzte sich ins Meer.

Zeus zeugte mit Europa drei Söhne und hinterließ ihr einen Speer, der sein Ziel nie verfehlte. Einer dieser Söhne, war bekanntlich Minos, der ein Labyrinth baute.

Vor allem aber lehrt uns die Legende, dass das Abendland aus einem Mädchen – Europa – entstand, das aus dem Morgenland kam.

Auftritt der giftigen Medusa

Und nun kommt die trashige Medusa mit ihren giftigen Tentakeln nach Brüssel und nutzt ein selbstbeweihräucherndes atlantisches Fest, um den japanischen Regierungschef dafür zu loben, dass er die Neonazi-Bande in Kiew unterstützt und Russland bekämpft.

Das war die Einleitung zu einer höllischen sprachlichen Wendung: „Russland droht erneut mit dem Einsatz von Atomwaffen“. Das…

Russland implizit für den Atombombenabwurf auf Hiroshima verantwortlich gemacht, obwohl die ganze Welt weiß, wer es war.

Erstaunliche Lügen sind der Standardmodus der Medusa: aber noch erstaunlicher ist, dass dieses Eurotrash-Handwerk völlig normal ist. Und natürlich von der Neokolonie der aufgehenden Sonne freudig akzeptiert wird.

So wird Geschichte heute an den „Elite“-Universitäten des kollektiven Westens gelehrt. Und das ist auch der Grund, warum Russland es aufgegeben hat, im gesamten Westen auch nur halbwegs qualifizierte Gesprächspartner zu finden.

Und es kommt noch schlimmer. Solche Emanationen eines kulturellen Sumpfes sollen „Europa“ repräsentieren. Wir sind Lichtjahre entfernt von dem verstorbenen großen Gianni Vatimo, einem der letzten herausragenden europäischen Intellektuellen, der verschiedene Nuancen eines mitfühlenden Nihilismus und ein Verständnis von Politik als Formen des Konsenses vorschlug, die Gemeinschaften innerhalb historischer und kultureller Horizonte schaffen.

Europa wird immer wieder missbraucht. In der Geowirtschaft gehen die deutschen Industrieexporte, die ein Schlüsselfaktor für die positive Zahlungsbilanz waren, den Bach hinunter. Deutschland und einige andere EU-Länder sind jetzt von wertvollem amerikanischem Flüssiggas abhängig.

Eine versklavte EU wurde von ihrem amerikanischen „Verbündeten“ gezwungen, den russischen Markt für ihre eigenen Auto- und anderen Exporte einfach aufzugeben, bezahlt für billige Energieimporte. Innerhalb weniger Monate verwandelte sich der ausgeglichene Handel mit dem Osten in einen defizitären Handel mit dem Hegemon.

Das ist das wichtigste Vermächtnis des taktischen Sieges, den der Hegemon mit der Bombardierung von Nord Stream 1 und 2 vor genau einem Jahr errungen hat.

Die Quellen von Seymour Hersh innerhalb des US-Deep-State haben enthüllt, wer es getan hat. Die gesamte globale Mehrheit mit einem IQ über Zimmertemperatur weiß, wer es war – und wer es angeordnet hat. Und trotzdem kommen die heutigen straußschen Neo-Con-Psychos, die die US-Außenpolitik kontrollieren, damit durch.

Die Bombardierung der Nord-Stream-Pipeline war der Rape of Europe remixed – jetzt ausgeführt von einem amerikanischen Bullen.

Wie der unentbehrliche Michael Hudson ausführlich dargelegt hat, sind die Haushalte Deutschlands und anderer EU/NATO-Staaten bereits defizitär – mit dem zusätzlichen „Anreiz“ der fortgesetzten Militarisierung der EU.

Dies wird Kürzungen in den nationalen Regierungsprogrammen erzwingen – gerade jetzt, wo Deutschland und seine NATO-Nachbarn in eine postindustrielle Depression geraten, in der Familien und Unternehmen Subventionen benötigen, um ihre steigenden Heiz- und Energiekosten sowie die Arbeitslosenversicherung zu decken.

Ferner wird der Euro gegenüber dem US-Dollar weiter an Wert verlieren und möglicherweise bald auf 90 Cent oder weniger fallen.

Prof. Hudsons Schlussfolgerung ist eindeutig: „Was wie ein US/NATO-Krieg gegen Russland in der Ukraine aussah, war ein überwältigender militärischer Sieg der USA, um die europäischen NATO-Mitglieder in den US-Orbit einzubinden und ihre Pläne zu blockieren, sich nach Osten zu wenden, um mit Russland und China Handel zu treiben und Investitionen zu tätigen“.

Labor für militärische Innovation

Unterdessen verdient sich der Hegemon mit seinem Stellvertreterkrieg in der Ukraine buchstäblich eine goldene Nase.

Die Quintessenz: Mehr als die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Ukraine gehört jetzt Monsanto, Cargill und Dupont, die für einen Hungerlohn eingekauft wurden und vom korruptesten Umfeld der Welt profitieren.

Das ukrainische Saatgut wurde zerstört: Monsanto kontrolliert jetzt das gesamte GVO-Geschäft. Das ukrainische Getreide geht an das vergewaltigte Europa, das die totale Kontrolle über die Landwirtschaft und den Lebensmittelmarkt der EU hat.

An der militärischen Front profitieren das US-Waffenarsenal und seine Satelliten weiterhin immens von dem, was in Wirklichkeit Geldwäsche öffentlicher Gelder ist. Die Ukraine wurde gleichzeitig

ein Friedhof für veraltete und recyclingbedürftige Waffen. Ein privilegiertes „Labor für militärische Innovationen“ (wie zuvor Afghanistan und der Irak) – wie die Nummer Zwei des Pentagon, Mara Carlin, an der Ronald Reagan University zugab. ein Vorführraum für weltweite Exporte (na ja, Abrams-Panzer, die von den Russen verbrannt werden, sind kein gutes Verkaufsargument).

An der Energiefront dreht sich mal wieder alles um Nord Stream. Die Neuauflage der Vergewaltigung Europas wird durch die Finanzbullen BlackRock, Vanguard und State Street ergänzt, die den Spotmarkt für alles, was die EU kaufen will, vollständig kontrollieren, wobei die Preise manchmal 20 Mal höher sind als zuvor.

Das ist nur die Kurzfassung dessen, worum es bei der „Hilfe für die Ukraine“ wirklich geht.

Doch die Wunderwaffen gehen weiter: Als Nächstes sind die F16 an der Reihe.

Andrej Martjanow brachte es auf den Punkt: „Der vereinte Westen hat im Krieg versagt. Die totale Demütigung der NATO wird kosmisch sein. Und das mit einer – möglichen – Pointe, für die es in den Korridoren der Macht in Moskau natürlich keine direkte Bestätigung gibt: „Die Russen haben das geplant, sie konnten nur nicht ahnen, dass der Westen sich so schnell selbst vernichten würde“.

Klar ist, dass die Strategie des Kremls letztlich auf die Entmilitarisierung und Zerschlagung der NATO abzielt. Diesem Ziel kommen wir langsam aber sicher näher. Sicher ist, dass die serienmäßige Vergewaltigung Europas durch den amerikanischen Bullen Europa völlig zerstört hat – physisch, wirtschaftlich, kulturell und psychologisch.