Europa gibt die Vorschrift für vollelektrische Autos auf

Dummheit des „Umstiegs auf Strom“ bei gleichzeitiger Vernichtung der Stromerzeugung

France24 und das Wall Street Journal (Link ohne Bezahlschranke) berichten, dass die EU ihren mit viel Tamtam angekündigten Übergang zu Elektroautos, der im Jahr 2035 mit einem vollständigen Verbot von Benzinautos enden sollte, aufgegeben hat.

Dieser Übergang wurde mit viel Pomp angekündigt:

Die Umstellung sollte 13 Jahre nach ihrer Ankündigung im Jahr 2022 erfolgen, wurde aber nur ein Jahr nach ihrer Verabschiedung wieder aufgegeben. Was war geschehen?

Auf Drängen von Klimaaktivisten wurde die EU unter Druck gesetzt, Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen zu verbieten und durch batteriebetriebene Fahrzeuge zu ersetzen. Das Problem ist, dass eine solche Umstellung unmöglich ist:

Die Umstellung auf elektrische Personenkraftwagen wird die Stromnachfrage um 25 % erhöhen.

Die Umstellung auf elektrische Lastkraftwagen wird die Stromnachfrage um insgesamt 40 % erhöhen.

Die EU stellt die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen schrittweise ein und ersetzt sie durch unzuverlässige Solar- und Windenergie – dadurch sinkt die Verfügbarkeit von Strom, anstatt sie zu erhöhen, um die höhere Nachfrage zu decken.

Da Autos und insbesondere Lkw nachts aufgeladen werden, können Solar- und Windenergie nicht zum Aufladen beitragen.

Sind Elektroautos effizienter?

Der Betrieb eines Benzinautos erfordert:

Verbrennung von Gas im Verbrennungsmotor und Umwandlung von Wärmeenergie in mechanische Energie. Das war’s.

Das Aufladen der Batterie eines Elektroautos über das Stromnetz und das Fahren des Fahrzeugs erfordert:

Verbrennung von Gas im Kraftwerk und Umwandlung der Wärmeenergie des Gases in mechanische Energie der Gasturbine. Dies ist in einem Kraftwerk nur mäßig effizienter als bei Benzinautos.

Dann beginnen die Verluste:

Die Umwandlung der mechanischen Energie der Turbine in elektrische Energie im Generator ist mit Generatorverlusten verbunden

Die Umwandlung der Mittelspannung des Generators in eine hohe Übertragungsspannung ist mit Transformatorverlusten verbunden.

Die Übertragung des Stroms über die Hochspannungsleitungen ist mit Übertragungsverlusten verbunden.

Die Herabstufung der Spannung in mehreren Umspannwerken ist wiederum mit Transformatorverlusten verbunden.

In einer Heimladestation ist die Umwandlung von 220-Volt-Strom in Gleichstrom für das Aufladen des Autos ebenfalls mit Umwandlungsverlusten verbunden.

Ein chemischer Prozess in der zu ladenden Batterie erwärmt die Batterie, was zu Ladeverlusten führt.

Der Betrieb der Elektromotoren des Autos über die Batterie erfordert Wechselrichterverluste zur Erzeugung von Strom für die Fahrmotoren und Motorverluste.

Schauen Sie sich an, was passiert, wenn ein Fahrer Wärme in der Kabine benötigt:

Um ein Benzinauto im Winter zu heizen, wird die Abwärme (heißes Frostschutzmittel) des Motors in die Kabinenheizung umgeleitet, sodass kein zusätzlicher Kraftstoff benötigt wird.

Zum Heizen eines Elektroautos ist eine Widerstandsheizung oder eine Wärmepumpe erforderlich, die letztlich mehr Energie aus dem Netz verbrauchen – einschließlich aller oben genannten Umwandlungsverluste.

Welcher Prozess (Benzinauto vs. Elektroauto) ist weniger effizient bei der Umwandlung von Kraftstoff, der direkt im Automotor oder in weit entfernten Kraftwerken verbrannt wird, in nutzbare Energie, um ein Auto auf einer Autobahn anzutreiben? Die Benzinmotoren gewinnen eindeutig.

Die Situation wäre anders, wenn wir eine saubere, wetterunabhängige und kostengünstige elektrische Energiequelle hätten. Aber die haben wir leider noch nicht.

Vergangenen Dezember schrieb eugyppius einen netten Beitrag über das Verbot von Elektroautos in der Schweiz, weil es keinen Strom zum Aufladen gibt.

Die Tatsache, dass eine großspurig angekündigte dreizehnjährige „Elektroauto-Umstellung“ nur ein Jahr nach ihrer Verabschiedung wieder rückgängig gemacht wurde, deutet stark darauf hin, dass die ursprüngliche Idee unhaltbar dumm war.

Die Kehrtwende der EU erlaubt „den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotoren, die mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden“, was sehr umweltfreundlich klingt. Synthetische Kraftstoffe sind jedoch ähnlich wie Benzin oder Diesel, sodass die Entscheidung die Produktion von Autos mit Verbrennungsmotoren weiterhin zulässt.

Die Dummheit des „CO2-Übergangs“

Wie ich bereits erwähnt habe, ist eine 13-jährige Politik, die im zweiten Jahr abgebrochen wird, fast schon der Definition nach dumm. Die EU ist jedoch nicht allein. Kalifornien und New York, die Bastionen des tugendhaften Klimaaktivismus, fahren immer noch mit voller Kraft voraus und verbieten Benzinautos, während sie aus der Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen aussteigen und nichts für die Kernkraft tun.

Dieser sogenannte Übergang wird den Machern viel Geld einbringen, ist aber technologisch nicht machbar, da es keine billige, kohlenstoffneutrale Grundlastenergie gibt (Grundlast bedeutet, dass sie nicht vom Wetter abhängig ist).

Das beste Ergebnis wäre, wenn solche Pläne unter dem Vorwand „unvorhergesehener Umstände“ abgesagt würden, wie es gerade in der EU geschehen ist.

Das schlimmste Ergebnis wäre, dass wir kollektiv nicht mehr genug Energie haben, um unsere Häuser zu heizen und Autos zu fahren. Das würde ein Leben in beengten „15-Minuten-Städten“ erforderlich machen, die überall vorgeschlagen werden.

Wir sind verantwortlich für unseren Planeten

Ich möchte einen Gedanken teilen, mit dem viele Menschen vielleicht nicht einverstanden sind. Fühlen Sie sich frei, Ihre Gedanken in den Kommentaren zu teilen.

Soziale Experimente wie das Verbot von Benzinautos und die gleichzeitige Abschaffung der zuverlässigen Stromerzeugung sind gefährlich; die meisten Leser dieses Substacks würden dem zustimmen.

Geoengineering-Experimente wie die Verdunkelung des Himmels durch den Ausstoß von Millionen Tonnen Schwefeldioxid sind gefährlich. Die meisten Leser dieses Substacks würden dem ebenfalls zustimmen.

Aber auch der jährliche Ausstoß von Milliarden von Tonnen CO2 in den Himmel ist potenziell gefährlich.

Das Feld des Klimawandels ist voll von Gaunern und wird von denjenigen geleitet, die uns in jüngster Vergangenheit einen nicht funktionierenden und gefährlichen Covid-Impfstoff geliefert haben.

Ich glaube ihnen und ihren bezahlten Wissenschaftlern genauso wenig wie der unehrlichen „Covid-Wissenschaft“.

Aber auch wenn ich diesen Leuten nicht glaube, habe ich eine Sorge und ein Gefühl der Verantwortung für unseren Planeten.

Wir haben nur einen Planeten. Also gehen wir besser sorgsam mit ihm um.

Mehr oder weniger müssen sich ehrliche Menschen zusammenschließen und ein besseres Verständnis für das Klima und die Erde erreichen.

Wenn ein Bruchteil der Milliarden von Dollar, die für Elektroautos und Klimapolitik verschwendet werden, in die Kernfusion investiert würde, hätten wir vielleicht schon viel früher eine saubere, sichere und unbegrenzte Energiequelle.

Was meinen Sie dazu?