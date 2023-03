CRISPR (clustered regularly interspaced short pandemic repeats) ist eine Familie von DNA-Sequenzen oder genetischem Material, das im Genom entfernt oder verändert werden kann, um Krankheiten wie Krebs und Viren mit einer ähnlichen DNA-Struktur zu behandeln. Dies ist allgemein als „Gene Editing“ bekannt. Vergangenes Jahr ergab eine Studie der Universität Tel Aviv (TAU) in Israel, dass CRISPR bleibende Schäden verursachen kann. In der TAU-Studie wurde festgestellt, dass CRISPR-Gene Editing das Genom schädigen und möglicherweise Krebs verursachen kann, obwohl es ein wirksames Instrument zur Behandlung von Krankheiten sein kann. Das Verfahren ist nicht immer sicher, und manchmal beeinträchtigt die Neuanordnung von DNA-Stücken die Stabilität des Genoms, was möglicherweise zu Krebs führt. Ein ehemaliger hochrangiger US-Geheimdienstmitarbeiter ist jedoch der Ansicht, dass CRISPR auch als Massenvernichtungswaffe eingesetzt werden kann.

Länder mit unterschiedlichen rechtlichen oder ethischen Standards

James Clapper, der ehemalige Direktor des US-Geheimdienstes, behauptete in einem Bericht vom Februar 2016, dass die Forschung im Bereich der Genom-Editierung, die in Ländern mit anderen regulatorischen oder ethischen Standards als in westlichen Ländern durchgeführt wird, wahrscheinlich das Risiko der Schaffung potenziell schädlicher biologischer Wirkstoffe oder Produkte erhöht. Angesichts der weiten Verbreitung, der geringen Kosten und des beschleunigten Entwicklungstempos dieser Technologie mit doppeltem Verwendungszweck könnte ihr absichtlicher oder unabsichtlicher Missbrauch zu weitreichenden wirtschaftlichen und nationalen Sicherheitsauswirkungen führen.“

Damals wurde die Behauptung von Clapper mit Verwunderung aufgenommen. In Clappers Bericht war CRISPR die einzige Biotechnologie, die in insgesamt sechs „konventionelleren“ Bedrohungen auftaucht, obwohl Clapper den Namen CRISPR nicht verwendet und das Verfahren nur als Gen-Editing bezeichnet. Mit anderen Worten: Gen-Editing kann als Biowaffe eingesetzt werden. Obwohl er ausdrücklich keine „Biowaffen“-Szenarien beschrieb, zeigte sich Clapper besorgt, dass Gen-Editing bei der Entwicklung von „Killermücken“ und Seuchen eingesetzt werden könnte, die gängige Nutzpflanzen ausrotten oder sogar einen Virus hervorbringen könnten, der die DNA von Menschen angreift. Clapper zeigte sich besorgt über die Möglichkeiten des Gen-Editierens mit doppeltem Verwendungszweck“.

„Die Biotechnologie hat mehr als jeder andere Bereich ein großes Potenzial für das Wohl der Menschheit, kann aber auch missbraucht werden“, sagte Daniel Gerstein, leitender Politikanalyst bei RAND und ehemaliger Unterstaatssekretär im Verteidigungsministerium. „Wir sind besorgt, dass Menschen eine Art Krankheitserreger mit robusten Fähigkeiten entwickeln könnten, aber wir sind auch besorgt über die Möglichkeit eines Missbrauchs. Bei der Genbearbeitung könnte es zu einem katastrophalen Unfall kommen, denn das Genom ist die Essenz des Lebens.

Hat Clapper eine Vorhersage gemacht?

Im Vereinigten Königreich hat eine britische Tierschutzorganisation vor einem neuen Gesetz gewarnt, das die Gentech-Industrie begünstigt. Die gemeinnützige britische Wohltätigkeitsorganisation warnt davor, dass das Gesetz zur Präzisionszucht für alle Wirbeltiere gelten könnte, was über Nutztiere hinaus auch für Haustiere wie Katzen und Hunde gelten könnte. In Anbetracht des „Geheimnisses“ der Ursprünge der Covid-Pandemie und des Problems der „gain of function“-Forschung, die im Kontext der Ausbreitung des Coronavirus in aller Munde ist, scheint die Gefahr von Biowaffen real zu sein.

Die Entwicklung von Biowaffen ist durch die Biowaffenkonvention verboten, einen Vertrag, der während des Kalten Krieges zustande kam und der Programme zur biologischen Kriegsführung verbietet. Wie Clapper in seinem Bericht darlegt, besteht jedoch die Sorge, dass CRISPR zur Bearbeitung der DNA menschlicher Embryonen eingesetzt werden könnte.

Trotz eines Vertrages, der Programme zur biologischen Kriegsführung verbietet, entwickelte die US-Regierung die mRNA-Technologie für den Fall eines Angriffs zur biologischen Kriegsführung. Aber die Technologie ist bekannt, wird verbreitet und gewinnbringend eingesetzt. James Clapper scheint mit seiner Sorge, dass gute Technologie in die falschen Hände geraten könnte, recht zu haben.