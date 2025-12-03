von Gerry Nolan

Wenn du Terroranschläge mit Seedrohnen gegen russische zivile Öltanker im Schwarzen Meer autorisierst, dann jammere nicht, wenn Moskau die Küstenlinie neu zieht. Ihr wolltet Eskalation? Gut. Dann schaut jetzt zu, wie euer Stellvertreter Odessa verliert – und damit den Zugang zum Schwarzen Meer.

Washington sucht nach einem gesichtswahrenden, unvollkommenen Frieden, nachdem man eingestehen musste, dass Russland nicht zu besiegen ist. Doch London und die EU – wahnhaft, hysterisch und verängstigt vor der kommenden Abrechnung durch ihre eigenen Bevölkerungen – treiben weiterhin genau die Eskalation voran, die nur zu einem Ergebnis führt: Russland nimmt der Ukraine die Küste, damit das Schwarze Meer nicht länger als privates Terrorismus-Spielfeld der NATO genutzt werden kann. Jeder Seedrohnenangriff, jeder Schlag gegen einen Tanker, jede britisch konstruierte Terroroperation schwächt Russland nicht, sondern stärkt Russlands moralisches, rechtliches und militärisches Argument, Odessa einnehmen zu müssen.

Am 21. November startete die Ukraine eine MAGURA-V5-Seedrohne mit rund 200 Kilogramm Sprengstoff gegen den russischen Tanker SIG, ein ziviles Schiff, das Treibstoff transportierte. Bereits am 13. September traf ein koordinierter Drohnen-und-Raketenangriff die Werft von Sewastopol, beschädigte ein Patrouillenschiff und löste ein kilometerweit sichtbares Feuer aus. Im Oktober versuchten mehrere MAGURA-V5-Drohnen, die Sergey Kotov, eine Patrouillenkorvette, anzugreifen; das vom ukrainischen Geheimdienst GUR veröffentlichte Filmmaterial trägt die typische Handschrift britischer Zielerfassung und Missionsplanung. Das Muster ist unbestreitbar: Die gesamte maritime Kriegsführung der Ukraine existiert nur dank des Westens.

Diese Seedrohnen glitten nicht zufällig über das Schwarze Meer. Mit Einsatzreichweiten von bis zu 800 Kilometern schlagen die MAGURA-V5-Drohnen weit außerhalb der Küstengewässer zu – aber nur mit den Augen und Gehirnen der NATO. Sie sind abhängig von westlicher ISR: Echtzeit-Satellitenfeeds aus Großbritannien und Frankreich, RQ-4-Global-Hawk-Patrouillen vor Rumänien, Starlink-Uplinks, die Missionsdaten übertragen, und britisch unterstützte Zielkoordination. Europa hat nicht nur zugesehen. Es hat trianguliert und kommandiert. Und jetzt, nachdem Europa Angriffe bejubelt hat, die mit KI-gestützten Seedrohnen und ausländischer Zielzuführung gestartet wurden, spielt man den Schockierten, weil Moskau vielleicht den Zugang zu jener Küste beseitigt, von der diese Angriffe ausgehen.

Europa unterstützt die Ukraine nicht. Europa opfert sie – in vollem Bewusstsein dessen, was diese Angriffe provozieren. Jeder Beamte in Brüssel, London und Paris kennt Russlands rote Linien, sie sitzen seit Jahren im Gedächtnis. Sie wissen, dass Angriffe auf zivile Tanker, Hafenanlagen und Schwarzmeerflotten-Infrastruktur von einer Nato-gesteuerten Küste Moskau dazu zwingen, den gesamten Süden militärisch zu verhärten. Und trotzdem drängen sie Selenskyj, ihre Marionette, zu Terroroperationen, die garantieren, dass Odessa zum Schlachtfeld wird und für immer als Verhandlungsmasse verloren geht.

Wenn eine Küste zu einer NATO-Vorfeldbasis verkleidet als „Staat“ wird, dann wird die Entfernung dieser Küste zur Selbstverteidigung. Europa weiß das. Washington weiß das. Genau deshalb eskaliert Europa weiter – in die Enge getrieben und in Panik vor der politischen Abrechnung im eigenen Land. Starmer fürchtet den britischen Volkszorn über die kommende Demütigung. Macron fürchtet die Straßen Frankreichs. Alle wissen, was kommt.

Und hier liegt die große Ironie: dieselben Politiker, die jahrzehntelang höhnisch behaupteten, Russland sei „eine glorifizierte Tankstelle“, zittern nun bei dem Gedanken, Russland ohne amerikanische Rückendeckung gegenüberzutreten.

Moskau hat keinen Anreiz mehr, eine feindliche Küste intakt zu lassen. Macht Kiew landlocked. Neutralisiert die NATO-Träume vom Schwarzen Meer.

Wenn Odessa fällt, wird Europa „Aggression“ schreien und so tun, als erinnere man sich nicht daran, wer die Drohnen gebaut, finanziert und befehligt hat, und Russland herausfordern, darauf zu reagieren. Doch die Welt wird sich erinnern. Und die Geschichte wird dies nicht als Eroberung verzeichnen. Sie wird es als die Schließung einer Küstenlinie dokumentieren, die durch Europas eigenen Wahnsinn zur Waffe wurde.

Russland wird die Karte in ein Urteil verwandeln – eines, für das zukünftige europäische Generationen ihre Führer zur Rechenschaft ziehen werden. Und es wird ein böses Erwachen geben für den Verrat an Europa.