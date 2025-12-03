Neue Studie verknüpft COVID-Impfung mit starkem Rückgang der Geburten in den USA

Steven Mosher

COVID-Impfungen standen im Zusammenhang mit fast 70.000 weniger Lebendgeburten in den USA im Jahr 2023. Die Impfungen machten entweder Zehntausende Frauen unfruchtbar, töteten Zehntausende ungeborene Kinder – oder beides.

Ich dachte zunächst, dass die Geburtenrate steigen könnte, als COVID ausbrach. Tatsächlich gab es 2021 einen leichten Anstieg der zusammengefassten Geburtenziffer (Total Fertility Rate, TFR), die von 1,64 auf 1,66 Kinder pro Frau im reproduktiven Alter stieg.

Doch dann begann die Zahl der Lebendgeburten zu sinken, und die TFR fiel 2022 auf 1,65 und 2023 auf 1,62.

Die Frage ist warum.

Alles wurde für den jüngsten Rückgang der US-Geburtenraten verantwortlich gemacht – von Inflation und steigenden Immobilienpreisen bis hin zu sinkender Erwerbsbeteiligung und fehlender Kinderbetreuung. Doch nun sind Hinweise auf einen weiteren Verursacher aufgetaucht: die COVID-Impfung.

Eine neue Studie des norwegischen Professors Jarle Aarstad zeigt, dass COVID-19-Impfungen mit fast 70.000 weniger Lebendgeburten in den USA im Jahr 2023 verbunden waren. Aarstads Zahlen basieren auf CDC-Daten zu Impfungen und Geburten aus 566 US-Counties mit zusammen fast 260 Millionen Einwohnern, die er dann auf die gesamte US-Bevölkerung hochrechnete, um zu seinem Ergebnis zu gelangen.

Ich habe mir die Zahlen angesehen, und seine Schlussfolgerungen sind solide: Die COVID-Impfung hat nicht nur Hunderttausende Todesfälle verursacht, sondern auch die Zahl der Lebendgeburten reduziert.

Wie genau die Impfung die Fruchtbarkeit beeinflusste, ist unklar. Waren die 70.000 fehlenden Lebendgeburten im Jahr 2023 das Resultat von impfbedingter Unfruchtbarkeit? Oder waren sie das Ergebnis steigender Raten von Fehlgeburten und Totgeburten?

Viele Leser werden sich daran erinnern, dass während der COVID-Jahre berichtet wurde, dass Krankenschwestern in den Entbindungsstationen schockiert über die Zahl der Totgeburten waren, die sie sahen.

Unabhängig davon, durch welchen Mechanismus die mRNA-Impfungen die Fruchtbarkeit beeinträchtigten – das Ergebnis war ein Rückgang der Lebendgeburten um nahezu zwei Prozent im Jahr 2023. Das entspricht einer zusammengefassten Geburtenziffer, die ebenfalls zwei Prozent niedriger liegt, oder etwa 0,03 weniger Kindern pro Frau, als sie sonst gehabt hätte.

Mit anderen Worten: Der starke Rückgang der Fertilität von 1,65 im Jahr 2022 auf 1,62 im Jahr 2023 ist fast ausschließlich auf die fertilitätshemmende Wirkung der Injektionen zurückzuführen.

Zudem sank die Fertilität 2024 weiter und erreichte mit 1,60 einen historischen Tiefstand, was die Frage aufwirft, ob die Fertilität amerikanischer Frauen durch die COVID-Impfung dauerhaft beeinträchtigt wurde.

Es gibt offensichtlich viele Faktoren, die die Fertilität beeinflussen, darunter Bildungsniveau, Heiratsalter und Alter bei der ersten Geburt. Doch fast all diese Faktoren sind in den Vereinigten Staaten eine Frage persönlicher Entscheidung. Amerikaner sind frei zu heiraten oder nicht zu heiraten. Sie sind frei, glücklich Kinder zu bekommen – was wir beim PRI befürworten – oder sich den traurigen, kinderlosen Reihen der „DINKs“ anzuschließen: Dual Income, No Kids.

Diese Freiheit war jedoch eingeschränkt, wenn es um die COVID-Impfung ging. Zehn Millionen Amerikaner wurden von ihrer eigenen Regierung bestochen, unter Druck gesetzt oder sogar gezwungen, sich die Impfung geben zu lassen.

Das Ergebnis war nicht nur eine höhere Sterblichkeitsrate, sondern auch eine niedrigere Geburtenrate.

Entweder wurden Zehntausende Frauen vorübergehend oder dauerhaft unfruchtbar. Oder Zehntausende ungeborene Kinder starben im Mutterleib. Oder beides.

Jeder, der den Schmerz und die Schwierigkeiten kennt, denen Paare gegenüberstehen, die mit Unfruchtbarkeit kämpfen, oder der um den Verlust eines Kindes durch Fehlgeburt oder Totgeburt trauert, oder der die Freiheiten schätzt, die wir als Amerikaner immer als unser Geburtsrecht ansehen sollten, versteht, dass das amerikanische Volk längst Antworten verdient.

Was genau haben sich Millionen Amerikaner in ihre Körper injizieren lassen?

*

Steven Mosher ist Präsident des Population Research Institute und eine international anerkannte Autorität in Fragen zu China und Bevölkerungsfragen. Er war der erste amerikanische Sozialwissenschaftler, dem Feldforschung im kommunistischen China (1979-80) gestattet wurde, wo er Zeuge wurde, wie Frauen im Rahmen der neuen „Ein-Kind-Politik” zu Abtreibungen und Sterilisationen gezwungen wurden. Mosher’s bahnbrechende Berichte über diese barbarischen Praktiken führten zu seiner Entlassung von der Stanford University. Zu dieser Zeit war er ein atheistischer Befürworter der Abtreibungsfreiheit, doch die Selbstreflexion, die auf diese Erfahrung folgte, veranlasste ihn, seine Überzeugungen zu überdenken und ein praktizierender, lebensbejahender Katholik zu werden.

Mosher hat als Experte für Weltbevölkerung, China und Menschenrechte zwei Dutzend Mal vor dem US-Kongress ausgesagt. Er ist häufiger Gast bei Fox News, NewsMax und anderen Fernsehsendungen sowie regelmäßiger Gast in Talk-Radiosendungen im ganzen Land.

Er ist Autor von einem Dutzend Büchern über China, darunter der Bestseller A Mother’s Ordeal: One woman’s Fight Against China’s One-Child-Policy. Seine neuesten Bücher sind Bully of Asia(2022)über die Bedrohung, die die Kommunistische Partei Chinas für die USA und die Welt darstellt, und The Politically Incorrect Guide to Pandemics. (2022).

Artikel von Steve sind auch in der New York Post, dem Wall Street Journal, Reader’s Digest, The New Republic, The Washington Post, National Review, Reason, The Asian Wall Street Journal, Freedom Review, Linacre Quarterly, Catholic World Report, Human Life Review, First Things und zahlreichen anderen Publikationen veröffentlicht.

Steven Mosher lebt mit seiner Frau Vera und einer Vielzahl von Kindern und Enkelkindern in Florida.