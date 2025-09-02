Europa treibt „präzise“ Pläne für Truppen in der Ukraine voran – mit Unterstützung der USA

Tyler Durden

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, erklärte gegenüber der Financial Times, dass die europäischen Staaten detaillierte Pläne für eine mögliche Entsendung von Truppen in die Ukraine als Teil eines künftigen Friedensabkommens ausarbeiten. Dabei ist für alle Welt offensichtlich, dass Moskau dies niemals als Grundlage für einen Frieden oder auch nur einen Waffenstillstand akzeptieren würde.

Die halsstarrigen europäischen Staats- und Regierungschefs behaupten dennoch, sie hätten die Unterstützung von Präsident Donald Trump für einen solchen Plan. Vorgesehen ist eine gemeinsame multinationale Truppe aus verschiedenen europäischen Armeen, die durch eine Sicherheitsgarantie der USA gestützt wird. „Präsident Trump hat sehr deutlich gemacht, dass die USA Teil der Sicherheitsgarantie sein werden“, sagte von der Leyen.

„Sicherheitsgarantien sind von größter Bedeutung und absolut entscheidend“, beschrieb sie den europäischen Konsens. „Wir haben einen klaren Fahrplan und wir hatten eine Vereinbarung im Weißen Haus … und diese Arbeit geht sehr gut voran.“

Sie betonte zudem: „Präsident Trump hat uns versichert, dass es eine amerikanische Präsenz als Teil des Backstops geben wird. Das war sehr klar und wurde wiederholt bekräftigt.“

Unmittelbar nach dem Empfang der europäischen Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus im vergangenen Monat hatte Trump selbst erklärt: „Wir sind bereit zu helfen, besonders aus der Luft – denn niemand hat, was wir haben.“

Ein hoher Beamter sagte kürzlich gegenüber Axios: „Europa kann diesen Krieg nicht mit unvernünftigen Erwartungen in die Länge ziehen und erwarten, dass die USA die Rechnung bezahlen. Wenn Europa sich für eine Eskalation entscheidet, ist das seine Entscheidung – aber es riskiert, einen möglichen Sieg in einen Verlust zu verwandeln.“

Von der Leyen räumte ein, dass es noch ein langer Weg sei, um ein gemeinsames Engagement für eine multinationale „Friedenstruppe“ für die Ukraine zu organisieren. „Natürlich braucht es immer die politische Entscheidung des jeweiligen Landes, denn die Entsendung von Truppen ist eine der wichtigsten souveränen Entscheidungen einer Nation“, erklärte sie. „Aber das Gefühl der Dringlichkeit ist sehr hoch … es geht voran. Es nimmt wirklich Gestalt an.“

Ihre Aussagen machte sie während einer Rundreise durch europäische Länder, die nahe an Russland liegen – ein Signal, das der Kreml sicherlich als Provokation auffassen wird. Sie besuchte unter anderem einen Militärstützpunkt in Estland, war an der polnisch-weißrussischen Grenze und in Bulgarien und besichtigte Rüstungsdepots sowie Fabriken an der „Ostflanke der NATO“.

📍Sopot, Bulgaria, VMZ ammunition factory.



Shells are produced here in large quantities.



Not only for Europe’s stockpile but also for Ukraine’s defence.



1/3 of the weapons delivered to Ukraine at the start of the war came from Bulgaria.



Thank you for your support to Ukraine’s… pic.twitter.com/Fj9JbcpbPv — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2025

Von der Leyen forderte zudem mehr EU-Investitionen in Drohnen und Raketenabwehr, in Cyber-Kriegsführung und sogar in Weltraumtechnologie. „Die Kommission spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, die Mitgliedstaaten in die Lage zu versetzen, einen Anstieg der Verteidigungsausgaben zu finanzieren. Der Charakter der Kriegsführung hat sich völlig verändert“, sagte sie und verwies auf die Notwendigkeit für die EU-Militärs, in Drohnen, Luft- und Raketenabwehr, Weltraum- und Cyberfähigkeiten zu investieren.

Doch nicht alle Mitgliedstaaten ziehen mit. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius erklärte am Montag: „Das sind Dinge, die man nicht diskutiert, bevor man sich mit vielen Parteien, die ein Mitspracherecht haben, an den Verhandlungstisch setzt.“ Er fügte hinzu: „Ich würde es besser wissen, als solche Überlegungen in irgendeiner Weise zu kommentieren oder zu bestätigen – abgesehen davon, dass die Europäische Union keinerlei Mandat oder Kompetenz hat, wenn es um die Stationierung von Truppen geht.“