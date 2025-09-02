Sie lügen über Venezuela, während sie die Kriegsmaschinerie in das Land bringen

Als ob die Welt nicht schon hässlich genug wäre, hat Trump Kriegsschiffe in der Nähe der venezolanischen Küste stationiert, was Caracas dazu veranlasst hat, Drohnen und Marinepatrouillen auf einen Konflikt vorzubereiten.

Caitlin Johnstone

In einem Artikel mit dem Titel „Inside Trump’s gunboat diplomacy with Venezuela“ schreibt Marc Caputo von Axios, dass „die USA noch nie näher an einem bewaffneten Konflikt mit Venezuela waren, mit einer voll beladenen US-Flottille vor der Küste und Diktator Nicolás Maduro, der unter einem Kopfgeld von 50 Millionen Dollar lebt.“

„Präsident Trump hat sieben Kriegsschiffe mit 4.500 Mann Besatzung – darunter drei Lenkwaffenzerstörer und mindestens ein Angriffs-U-Boot – in die Gewässer vor Venezuela beordert“, schreibt Caputo. „Offiziell sind sie dort, um den Drogenhandel zu bekämpfen. Doch Pressesprecherin Karoline Leavitt ließ sich am Donnerstag auf die Zweideutigkeit der Mission ein, indem sie anmerkte, dass die USA Maduro als ‚flüchtigen Kopf eines Drogenkartells‘ und nicht als legitimen Präsidenten Venezuelas betrachten.“

Zu dem US-Personal gehören Berichten zufolge etwa 2.200 Marines.

„Das könnte Noriega Teil 2 sein“, sagte ein ungenannter Beamter der Trump-Administration gegenüber Axios und meinte, dass „Maduro sich in die Hose machen sollte“.

Sie verhehlen also nicht einmal die Tatsache, dass Trump zumindest eine Art direkten Militärschlag gegen Caracas in Erwägung zieht. Der offizielle Grund für den Einsatz sind Drogen, aber der inoffizielle Grund, der frei an die Presse durchgesickert ist, ist die Absetzung des Führers eines souveränen Staates.

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass Trump-nahe Experten wie Alex Jones damit beschäftigt sind, Zustimmung für einen Regimewechsel in Venezuela zu erzeugen.

„Ich mag keinen dieser Kriege“, sagte Jones kürzlich in seiner Sendung, wie auch immer sie jetzt heißt. „Aber wenn man sich die US-Doktrin ansieht und die Kriege, die wir geführt haben, die richtig waren, dann ist das in Lateinamerika, das ist unser Sandkasten. Und Venezuela ist eine kommunistische Diktatur mit den größten Ölreserven pro Quadratmeter in der Welt, ihre Leute sind absolute Sklaven, und ich mag keinen Regimewechsel, aber sie manipulieren unsere Wahlen, sie überschwemmen uns mit Fentanyl, und wenn es chirurgische Schläge gäbe, um die Kommunisten auszuschalten, würde es einen Aufstand geben und sie könnten Wahlen haben, und das wäre eine gute Sache.“

Jones hätte es bei „kommunistisch“ und „Ölreserven“ belassen können. Venezuela hat die größten nachgewiesenen Ölreserven aller Länder der Erde und ist nicht mit dem kapitalistischen westlichen Imperium verbündet, das lose um Washington DC herum zentralisiert ist. Alle darüber hinausgehenden Begründungen für eine US-Intervention zum Regimewechsel sollten als Ausreden verstanden werden.

Immer, wenn die US-Kriegsmaschinerie ihr Fadenkreuz auf ein anderes Ziel richtet, höre ich Leute sagen: „Nein, nein, Caitlin, DIESES Mal muss der böse Bösewicht wirklich ausgetauscht werden! Diesmal sagen uns unsere Regierung und die Medien die WAHRHEIT“;

Und es ist immer so dumm, denn es sind immer wieder die gleichen Lügen. Das Imperium ergreift Maßnahmen, die ihm helfen, unseren Planeten und seine Ressourcen noch stärker zu beherrschen, als es das ohnehin schon tut, und dann erfindet es Rechtfertigungen für diese Maßnahmen;

Sie werden sagen, dass sie es aus humanitären Gründen tun, während sie die humanitären Missbräuche der mit dem Imperium verbündeten Nationen ignorieren. Sie werden sagen, sie tun es, um den Drogenmissbrauch zu stoppen, während sie alle Beweise bezüglich der wirklichen Ursachen des Drogenmissbrauchs ignorieren, selbst wenn Maduro 15.000 Soldaten an die kolumbianische Grenze schickt, um den Drogenhandel zu bekämpfen. Sie werden sagen, dass sie das tun, um die Einmischung in US-Angelegenheiten zu stoppen, während sie es den mit den USA verbündeten Nationen wie Israel erlauben, sich nach Belieben in die US-Politik einzumischen.

Sie lügen einfach. Das US-Imperium lügt über alle seine Kriegshandlungen. Trump versuchte einen Regimewechsel in Venezuela zu inszenieren, als er das letzte Mal im Amt war, und er tut es wieder, aus genau denselben Gründen. Es ist eine ölreiche Nation, die sich weigert, sich dem Diktat Washingtons zu beugen, und alle schlimmsten Kriegstreiber im imperialen Sumpf drängen eifrig darauf, sie in die Falten des Imperiums aufzunehmen;

Das ist alles, worum es hier geht, und jeder, der etwas anderes behauptet, lügt.