In letzter Zeit haben Diskussionen über die Vorbereitungen der britischen Regierung auf ein Massensterben für Neugier und Besorgnis gesorgt. In einem Video spricht Dr. John Campbell diese Bedenken an und bestätigt, dass die Regierung tatsächlich für Großereignisse plant, die die vorhandenen Kapazitäten zur Leichenlagerung überfordern könnten. Er beleuchtet offizielle Regierungsdokumente, die diese Vorbereitungen detailliert beschreiben, und widerlegt Gerüchte über den Kauf mobiler Krematorien aus Polen. Campbell untersucht auch das britische Nationale Risikoregister, hebt identifizierte Risiken wie Pandemien und chemische Angriffe hervor und weist auf bemerkenswerte Auslassungen wie zivile Unruhen hin. Dieser Artikel fasst seine Erkenntnisse zusammen und gibt Einblicke in die Notfallpläne der Regierung und deren Implikationen.

Britische Regierung bereitet sich auf Massensterben vor: Hintergründe und Risiken

Dr. John Campbell hat kürzlich Fragen zu den Vorbereitungen der britischen Regierung auf ein Massensterben beantwortet und bestätigt, dass solche Pläne existieren. Basierend auf zwei offiziellen Regierungsdokumenten – „Mass Fatality Resilience Capability Lot 2“ und „Lot 3“ – beschreibt er, wie das Innenministerium im Falle eines Großereignisses mit zahlreichen Todesopfern Unterstützung bieten würde, falls die lokalen Kapazitäten zur Leichenlagerung überlastet sind. Die Ausschreibungen für diese Pläne, die bereits vergeben wurden, umfassen die Lagerung von bis zu 700 Verstorbenen in drei Phasen und kosten insgesamt über eine Million Pfund.

Details der Vorbereitungen

Die Dokumente skizzieren verschiedene Maßnahmen:

Soft-Shell-Einrichtungen : Diese „veredelten Zelte“ bieten Platz für mindestens 100 Verstorbene und können innerhalb von 24 Stunden einsatzbereit sein.

: Diese „veredelten Zelte“ bieten Platz für mindestens 100 Verstorbene und können innerhalb von 24 Stunden einsatzbereit sein. Hard-Shell-Einrichtungen : Diese ermöglichen die Lagerung von bis zu 150 Verstorbenen, einschließlich übergewichtiger Personen, und sollen innerhalb von drei Tagen errichtet werden.

: Diese ermöglichen die Lagerung von bis zu 150 Verstorbenen, einschließlich übergewichtiger Personen, und sollen innerhalb von drei Tagen errichtet werden. Temporäre Gebäude: Diese bieten Platz für mindestens 450 Verstorbene, einschließlich übergewichtiger oder „fragmentierter“ Leichen, und müssen innerhalb von fünf Tagen einsatzbereit sein.

Campbell zeigt sich unsicher, was „fragmentierte Todesfälle“ bedeutet – ob es sich um durch Trümmer verursachte Todesfälle, verteilte Standorte oder zersplitterte Leichen handelt, bleibt unklar.

Die Einrichtungen sollen sowohl Kühl- als auch Gefrierkapazitäten bieten, um unterschiedliche Szenarien abzudecken. Campbell betont, dass solche Vorbereitungen Teil der Verantwortung einer Regierung sind, um auf unvorhergesehene Ereignisse vorbereitet zu sein. Er verweist jedoch ironisch auf die mangelhafte Vorbereitung der Regierung während der Pandemie, was Zweifel an der Effektivität solcher Pläne aufkommen lässt.

Gerüchte über mobile Krematorien

Auf die Frage, ob die britische Regierung mobile Krematorien aus Polen kaufe, stellt Campbell klar, dass er hierfür keine Beweise finden konnte. Er bleibt jedoch offen für neue Informationen und vermutet, dass dieses Gerücht im Zusammenhang mit den Massensterbe-Vorbereitungen entstanden sein könnte.

Nationales Risikoregister: Identifizierte und ausgelassene Risiken

Campbell analysiert das britische Nationale Risikoregister, das 89 Risiken in neun Themenbereichen auflistet, darunter Terrorismus, Cyberangriffe, staatliche Bedrohungen, geopolitische Risiken, Unfälle, Naturkatastrophen, Pandemien und gesellschaftliche Herausforderungen.

Chemische Angriffe

Campbell verweist auf vergangene Vorfälle wie die Novichok-Vergiftungen und betont, dass Chemikalien in geringen Mengen extrem gefährlich sein können. Fortschritte in der Chemie ermöglichen zwar eine schnelle Identifikation, doch bleibt die Bedrohung erheblich.

Biologische Angriffe

Ein absichtlich freigesetztes Virus mit hoher Sterblichkeitsrate oder ein Virus, das die Bevölkerung für Wochen krank macht, könnte das Land lahmlegen. Die plausible Leugnung solcher Angriffe („Es war nicht ich!“) macht sie besonders heikel.

Radiologische und nukleare Bedrohungen

Campbell spricht von „schmutzigen Bomben“, bei denen radioaktives Material mit konventionellen Sprengstoffen verteilt wird, sowie von möglichen Angriffen auf nukleare Einrichtungen wie dem Sellafield-Kraftwerk. Solche Szenarien könnten langfristige, toxische Folgen haben.

Nukleare Fehlkalkulationen

Campbell erwähnt die Gefahr von radioaktivem Fallout durch Konflikte außerhalb des Vereinigten Königreichs, ähnlich wie beim Tschernobyl-Unfall.

Auffällige Auslassungen

Auffällig ist, was das Risikoregister nicht erwähnt: massive zivile Unruhen, Bürgerkrieg, „Balkanisierung“ (gesellschaftliche Spaltung), psychologische Manipulation durch externe Akteure oder die Infiltration durch eine „fünfte Kolonne“. Campbell kommentiert dies sarkastisch: Da diese Risiken nicht aufgeführt sind, könne man wohl beruhigt sein – eine Anspielung auf mangelndes Vertrauen in die Regierung.

Bewertung und Schlussfolgerung

Campbell kommt zu dem Schluss, dass die Vorbereitungen der Regierung für ein Massensterben nicht überraschend oder übermäßig beunruhigend sind – sie gehören zur Verantwortung eines Staates. Dennoch gibt er zu bedenken, dass die mangelnde Vorbereitung auf vergangene Krisen wie die Pandemie Zweifel an der Effektivität solcher Pläne weckt.

Er fordert die Zuschauer auf, ihre Meinungen zu den wahrscheinlichsten Szenarien zu teilen, weist aber darauf hin, dass offene Diskussionen im Vereinigten Königreich eingeschränkt sein könnten.

Abschließend betont Campbell, dass die Vorbereitung auf Massensterben zwar notwendig ist, aber Fragen nach der Vertrauenswürdigkeit und Kompetenz der Regierung aufwirft. Er bleibt skeptisch, ob die identifizierten Risiken die tatsächlichen Bedrohungen abdecken, und lädt zur Diskussion ein – „wenn man sich traut“.