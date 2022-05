Europa zum Krieg drängen: Die Unternehmenshebel anwenden

Von Phil Butler: Er ist Politikwissenschaftler und Osteuropaexperte, Autor des Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Als die Russen zum ersten Mal vor einem möglichen bewaffneten Konflikt in der Ukraine warnten, schaute die Welt mit pandemisch verblendeten Augen zu. Die Öffentlichkeit schaute natürlich unbeteiligt auf noch mehr „Russland“-Probleme, die mit der allgegenwärtigen Schlagzeile „Putin“ umrahmt wurden. Nur wenige ahnten, dass dahinter ein beunruhigenderes Problem steckte. Dann marschierte Russland über die Grenze.

Die Frage nach dem „Warum“ hallt immer noch in den Abgründen der internationalen Entspannungs-, Medien- und Währungspolitik wider.

Nun, die „Nazi-Macher“, die hinter diesem Stellvertreterkrieg in der Ukraine stehen, schwingen massive Profithebel gegen die Russen, die Chinesen, Indien und alle Nationen, die sich ihrer Ordnung widersetzen. Für alle, die sich über Polens erneute Lust am Töten von Russen wundern, ist zum Beispiel die Nachricht, dass US-Finanzministerin Janet Yellen in Warschau war, aufschlussreich. Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber ich weiß, dass es so etwas wie einen Zufall nicht gibt. Yellen ist in dem osteuropäischen Land, um eine neue Steuerreform voranzutreiben, von der mächtig reiche Nationen wie Frankreich, Deutschland und vielleicht sogar Polen profitieren würden. Wie gesagt, ich bin kein Steuerrechtler, aber die „Zwei-Säulen-Lösung“ der OECD kommt mir wie eine Art Bestechung vor.

Vielleicht sind einige von Ihnen Wirtschaftswissenschaftler? Alle Analysten wie ich sind auf stichhaltige Beweise angewiesen.

Schauen wir mal. Die Biden-Administration will, dass Europa wegen der Situation in der Ukraine mit aller Härte gegen Russland vorgeht. Also gut. Das bedeutet, dass die Führung in Warschau bereit sein muss, jederzeit russische Atomraketen zu akzeptieren. Das traditionelle Misstrauen und der Hass der Polen auf die Russen müssen neu entfacht werden, und sogar alte polnische Panzer und Artillerie müssen aus der Mottenkiste geholt werden, um Kiew zu helfen. Vielleicht wird sogar die Möglichkeit eines neuen polnischen Reiches ins Spiel gebracht? Zumindest muss sich Polens rechte Führung an die eigene Nase fassen, vor allem im Moment. Diese Passage aus einem Artikel im National Interest hilft mir bei meiner Vermutung:

Polen ist nach wie vor ein NATO-Mitglied an vorderster Front und ein wichtiger amerikanischer Partner, wenn es darum geht, Russlands anhaltende Aggression, gemeldete Kriegsverbrechen und Korruption zu bekämpfen. Die Regierung Biden muss sich jedoch auf Polen nicht nur als europäischen Verbündeten, sondern auch als glaubwürdige demokratische Nation konzentrieren. Daher müssen sowohl die Vereinigten Staaten als auch die EU Polen lehrreich unterstützen – vor allem im politischen, wirtschaftlichen und militärischen Bereich.

Nun gut. Dass die US-Finanzministerin (und nicht ihr EU-Kollege?) in unmittelbarer Nähe eines sich anbahnenden Weltkriegs steht, macht Sinn. Es ist ein Angebot für garantierte Steuergewinne von Amazon, Google, Microsoft und anderen multinationalen US-Unternehmen für Warschau und den Rest! Oder täusche ich mich?

Vielleicht ist der Stellvertreterkrieg in der Ukraine aber auch nur dazu gedacht, die NATO-Länder dazu zu bringen, sich einfach allem zu fügen, was sich die Biden-Regierung einfallen lässt? Ich hoffe, Sie verstehen meine Logik. Da ich die Davos-Treffen nicht in- und auswendig kenne und sowohl Mikro- als auch Makroökonomie-Kurse an der Universität übersprungen habe, kann ich nur bestätigen, dass die Machenschaften dieser Leute immer zu etwas wirklich Schlimmem für den Rest von uns führen.

Immerhin ist Russland bereit, „technische Lösungen“ anzubieten, wenn Washington und Brüssel Finnland und Schweden davon überzeugen, dass Krieg der einzige Weg ist. Wie sieht es mit den „Hebeln“ dort aus?

Finnland könnte bereit sein, seine Bürger unter die Erde zu schicken, in eine unterirdische Stadt, die 900.000 Menschen beherbergen kann, also etwa ein Drittel mehr als die gesamte Bevölkerung der Stadt. Finnlands Präsident Sauli Niinisto und Premierministerin Sanna Marin bestätigten neulich, dass ihr Land jetzt die Mitgliedschaft in der NATO anstreben würde. Damit würde ein Vertrag mit den Sowjets vom Ende des Zweiten Weltkriegs gebrochen, der Finnland im Wesentlichen die Existenz ermöglichte, obwohl das Land auf der Seite von Hitlers Drittem Reich gestanden hatte. Auch die Tatsache, dass Finnland eine der am stärksten militarisierten Nationen in Europa ist, ist den Russen nicht entgangen.

Die Reaktion des Kremls auf Finnlands Schritt ist von kühlem Pragmatismus geprägt, da die Russen den NATO-Beitritt „definitiv“ als Bedrohung empfinden würden. Putin versicherte den Finnen, Russland werde „gezwungen sein, gegenseitige Schritte zu unternehmen, militärisch-technische und andere, um den daraus resultierenden Bedrohungen zu begegnen“. Finnland als Teil der NATO erweitert die europäischen Grenzen Russlands mit NATO-freundlichen Staaten um das Doppelte. Es ist also klar, dass Russland in dieser Sache nicht zurückweichen wird.

Dennoch stellt sich sowohl für Schweden als auch für Finnland die Frage nach dem „Warum“. Warum gerade jetzt?

Die „Hebel“ sind hier ein wenig komplizierter als in Polen. Aber monetärer Gewinn und die Ausweitung der bestehenden liberalen Ordnung sind die Antworten. Finnland, das Baltikum und die gesamte EU haben große Pläne. Das fängt damit an, dass man die Lieferanten fossiler Brennstoffe abschottet und dann so genannte „grüne Alternativen“ einführt, wenn die Gas- und Ölpreise untragbar werden.

Diese Geschichte über die Umwandlung der deutschen LNG-Terminals in Wasserstoff-Drehscheiben gibt uns Hinweise. Finnland hat bereits die Nase vorn, wenn es darum geht, das Spiel gegen Russland und sein Gas zu entscheiden. In dieser Geschichte geht es um die schwimmende LNG-Produktion im Baltikum, aber auch andere Maßnahmen sind in Vorbereitung, um die Gewinne von Russland auf die USA und andere Lieferanten zu verlagern. Dann können Sie erwarten, dass „neue Technologien“ mit öffentlicher Finanzierung folgen werden. Bei der ganzen Finnland-Affäre geht es jedoch mehr darum, die russischen Öl- und Gasexporte in den Westen zu unterbinden, als um irgendetwas anderes. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter dem Hafen von Primorsk und den Exporten.

Die westliche Allianz setzt Finnland auf einfache Weise unter Druck, indem sie damit droht, die Importe zu drosseln. Den 5,5 Millionen Menschen in Finnland ging es in all den Jahrzehnten so gut, weil 60 % des BIP des Landes vom internationalen Handel abhängen. Und das meiste davon mit der EU, wo Finnland das einzige nordische Land ist, das den Euro verwendet. Ich werde nicht näher darauf eingehen, wie Nokia, das größte Unternehmen des Landes, das finnische Volk verarscht und im Stich gelassen hat. Ein weiterer Beweis für das „Armdrücken“ in Helsinki ist die soeben angekündigte 2-Milliarden-Euro-Partnerschaft der Europäischen Kommission, die einen weiteren Beweis für Bestechung darstellt.

Inzwischen fragt sich der Leser, wie das alles enden wird. Nun, wenn die NATO die Russen nicht dazu zwingt, eine umfassende militärische Reaktion auf breiter Front zwischen der NATO und Russland einzuleiten, wird es in etwa so ablaufen. Ich fasse zusammen, indem ich ein Zitat von Yahoo! News verwende:

Deutschland plant den Ausstieg aus der fossilen Energieversorgung bis 2035. Doch anstatt die Erdgasinfrastruktur stillzulegen, wird der Bau mehrerer neuer Terminals beschleunigt, die es den Unternehmen ermöglichen, den den Planeten erwärmenden Brennstoff noch jahrzehntelang per Schiff zu importieren.

Nun plant die westliche Weltordnung, zunächst die Gewinne aus fossilen Brennstoffen zu optimieren, indem sie Russland und andere Energieriesen abschottet. Amerikanische und britische Unternehmen werden durch die Aufteilung des Angebots, hohe Preise und eine neue Art von Monopol massive Gewinne erzielen. In der Zwischenzeit werden „grüne Alternativen“ angepriesen und letztlich von der Öffentlichkeit finanziert, was westlichen Konzernen, staatlichen und privaten Unternehmen zugute kommt. Russland wird kurzfristig davon profitieren, aber letztlich werden sein Erdgas und sein Erdöl nahezu wertlos sein, sobald Ersatztechnologien und -infrastrukturen vorhanden sind. Russland, der Iran und Venezuela werden am Ende mit Gas, Ofenenergie und Schmierstoffen dastehen.

Zumindest ist dies ein genialer Plan, wie es scheint. Der Plan, Amerika wieder groß zu machen, beinhaltet wahrscheinlich, dass der Rest der Welt in Massen stirbt und die amerikanischen Bürger die Entwicklung von Elektroautos und -häusern für Elon Musk finanzieren. Am Ende werden wir die ultimativen Verbraucher/Batterien des Fortschritts sein. Ich denke, dass die Eliten dieser Ordnung vielleicht Russen, Chinesen, Inder, Vietnamesen und brasilianische Sklavenarbeiter erwarten, die wunderbare neue Geräte für die überlegene Rasse, die im Norden und Westen lebt, herstellen. Oder, ich sollte sagen, „weiterhin“ zu machen.

Und das alles geschieht mit dem Rauch des Krieges, mit Wirtschaftsspiegeln und der geschickten Anwendung offensichtlicher Hebel.