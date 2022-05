Neuer US-Gesetzentwurf: Jedes neue Pandemieabkommen der WHO wird als Vertrag betrachtet und muss dem Senat zur Ratifizierung vorgelegt werden.

Als Reaktion auf die Bemühungen der Regierung Biden, der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die einseitige Befugnis zu erteilen, einen Gesundheitsnotstand in den Vereinigten Staaten auszurufen, hat Senator Ron Johnson (US-Bundesstaat Wisconsin) einen Gesetzesentwurf eingebracht, der sicherstellt, dass der Senat über jeden Pandemievertrag entscheiden kann.

Das Gesetz „No WHO Pandemic Preparedness Treaty Without Senate Approval Act“ (Kein WHO-Pandemievorbereitungsvertrag ohne Zustimmung des Senats), das 15 Mitunterzeichner im Senat hat, würde verlangen, dass jedes von der WHO ausgearbeitete Abkommen dem Senat als Vertrag vorgelegt wird.

Wie das WND berichtete, hat die Biden-Administration diese Woche der Weltgesundheitsversammlung in Genf 13 Änderungsanträge zu den Internationalen Gesundheitsvorschriften zur Abstimmung vorgelegt. Nach einer von Dr. Peter Breggin, der ehemaligen Kongressabgeordneten Michele Bachmann und anderen geführten Aufklärungskampagne wurden 12 der Änderungsanträge vor der Abstimmung zurückgezogen.

Die Maßnahmen in den Änderungsanträgen – die nach Ansicht von Kritikern die Souveränität der einzelnen Länder über die Gesundheitsversorgung an die UN-Organisation abtreten – werden jedoch unweigerlich Teil eines Pandemievertrags sein, den die WHO für die Fertigstellung im Jahr 2024 vorbereitet.

Im Dezember gab die WHO bekannt, dass ihre Sondersitzung der Weltgesundheitsversammlung beschlossen hat, ein zwischenstaatliches Verhandlungsgremium einzurichten, um ein WHO-Übereinkommen, eine Vereinbarung oder ein anderes internationales Instrument zur Pandemieprävention und -vorsorge zu entwerfen und auszuhandeln.

Johnson sagte dem Daily Caller, bevor er seinen Gesetzentwurf vorstellte, dass die WHO und die US-Behörden „bei ihrer Reaktion auf COVID-19 kläglich versagt haben“.

„Ihr Versagen sollte nicht mit einem neuen internationalen Vertrag belohnt werden, der ihre Macht auf Kosten der amerikanischen Souveränität ausweiten würde“, argumentierte der Senator. „Was die WHO braucht, ist mehr Rechenschaftspflicht und Transparenz“.

Johnson sagte, der Gesetzentwurf mache der Biden-Administration klar, dass jedes neue Pandemieabkommen der WHO als Vertrag betrachtet und dem Senat zur Ratifizierung vorgelegt werden müsse.

„Die Souveränität der Vereinigten Staaten ist nicht verhandelbar“, sagte er.

Mitunterzeichner des Gesetzentwurfs sind die republikanischen Sens. John Barrasso (Wyoming), Mike Braun (Indiana), Tom Cotton (Arkansas), Ted Cruz (Texas), Steve Daines (Montana), Chuck Grassley (Iowa), Bill Hagerty (Louisiana), John Hoeven (North Dakota), Cindy Hyde-Smith (Mississippi), Mike Lee (Utah), Roger Marshall (Kansas), Marco Rubio (Florida), Rick Scott (Florida), Thom Tillis (North Carolina) und Tommy Tuberville (Alabama).

Am Donnerstagabend schickten mehr als 50 Republikaner des Repräsentantenhauses einen Brief an Präsident Biden, in dem sie seine Regierung aufforderten, sich aus der WHO zurückzuziehen. Die Abgeordneten fordern auch Dokumente und Mitteilungen zwischen der Regierung Biden und der Agentur.

Einige der Mitunterzeichner erklärten, warum sie das Gesetz unterstützen.

Rubio sagte, die WHO sei eine korrupte Organisation, die die internationale Gesundheit unterstützen solle, aber stattdessen tyrannischen Regimen nachgebe und Politik mache.

Scott sagte, die U.N.-Organisation habe „das amerikanische Volk und die Welt völlig im Stich gelassen, indem sie Hand in Hand mit der Kommunistischen Partei Chinas gearbeitet hat, um die Herkunft von COVID-19 zu verschleiern“.

Daines sagte, die Bürger seines Bundesstaates Montana hätten die WHO nicht gewählt, um sie auf irgendeiner Regierungsebene zu vertreten – ich bin froh, diesen Gesetzentwurf zu unterstützen, um zu verhindern, dass eine internationale Organisation Macht über das amerikanische Volk ausübt“.

Hagerty sagte, da die Biden-Administration es versäumt habe, die Weltgesundheitsorganisation zur Rechenschaft zu ziehen und den bösartigen Einfluss der Kommunistischen Partei Chinas auf die WHO zu unterbinden, müsse der Kongress eintreten und die amerikanische Souveränität und die nationalen Sicherheitsinteressen der USA verteidigen.

Letzte Woche warnten der bekannte Gesundheitsreformer Dr. Peter Breggin, der Erfinder der mRNA-Technologie Dr. Robert Malone und die ehemalige Kongressabgeordnete Michele Bachmann in Interviews mit WND, dass die Biden-Änderungen einer Abgabe der Souveränität der USA über die Gesundheitsversorgung gleichkämen.

Breggin argumentierte, dass „die USA die einzige Macht sind, die dem Globalismus im Wege steht“.

Malone beschrieb den Schritt Bidens so, dass die USA der von China kontrollierten WHO „die Schlüssel zum Königreich“ geben.

Und Bachmann verwies auf die Kapitulation der USA vor der WHO während der Pandemie und forderte die Amerikaner auf, die Telefonleitungen ihrer gewählten Vertreter zum Schmelzen zu bringen“.