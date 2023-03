Europaabgeordnete fordert Dringlichkeitsdebatte im Europäischen Parlament: „Diese Enthüllungen sind schockierend“.

Jüngste Veröffentlichungen belegen, dass die britische Regierung intern über WhatsApp kommuniziert hat, dass es sich bei Covid-19 um ein (Erkältungs-)Virus mit einer sehr geringen Sterblichkeitsrate handelt, was buchstäblich „ziemlich bedeutungslos“ ist.

Da sich dies negativ auf die Impfbereitschaft auswirkte, drängte der britische Gesundheitsminister darauf, die Zahl der positiv getesteten Personen zu betonen und nicht die Zahl der Todesfälle.

Der Europaabgeordnete Marcel de Graaff (FVD) fragte die Europäische Kommission, ob sie das gleiche Spiel spiele.

lockdownfiles zeigen, dass die Covid-Pandemie inszeniert war. Wenn BorisJohnson wusste, dass Covid keine tödliche Pandemie war, dann wussten das auch Rutte, Macron, von der Leyden usw. Unsere älteren Menschen mussten einsam sterben. Warum eigentlich?

#lockdownfiles tonen aan dat de Covid pandemie in scene is gezet.



Als #BorisJohnson wist dat covid geen dodelijke pandemie was, dan wisten Rutte, Macron, von der Leyden etc dat ook.



Onze ouderen moesten eenzaam sterven. Waarom?#FVD wil spoeddebat in het Europees Parlement pic.twitter.com/ZHI1i8kdRE — Marcel de Graaff🇳🇱 (@MJRLdeGraaff) March 5, 2023

Die Lockdown-Akten zeigen, dass die Corona-Pandemie inszeniert war, sagte De Graaff. „Wenn Boris Johnson wusste, dass Covid keine tödliche Pandemie war, dann wussten das auch Rutte, Macron und Von der Leyen. Unsere älteren Menschen mussten einsam sterben. Warum?“

Er fordert eine Dringlichkeitsdebatte im Europäischen Parlament. „Diese Enthüllungen sind schockierend. Alles rund um Corona und insbesondere die Corona-Politik wird dadurch infrage gestellt. Die Regierung zeigt sich hier von ihrer unzuverlässigsten Seite und es wirft große Fragen nach der wahren Agenda auf“, so der Abgeordnete. „Auf jeden Fall ging es nicht um die öffentliche Gesundheit und eine tödliche Pandemie, also worum ging es?“

„Weltweit und sicherlich in der gesamten EU gab es eine ähnliche Reaktion der Regierung auf Covid. Wenn also im Vereinigten Königreich so viel inszeniert worden zu sein scheint, wie war es dann in den Niederlanden? Oder in Belgien? Oder in einem anderen Mitgliedstaat? Und was wussten EU-Beamte wie Ursula von der Leyen?“, fragt er.