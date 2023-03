Die Zeitung „Kiew unabhängig“ zeigt ein katastrophales Bild der ukrainischen Situation in Bakhmut!

Ukrainische Soldaten in Bakhmut: „Unsere Truppen werden nicht geschützt“.

KOSTIANTYNIVKA, Gebiet Donezk – Der unerbittliche Angriff Russlands auf Bakhmut führt dazu, dass immer mehr unvorbereitete Männer in den Tod geschickt werden.

Mehrere Verteidiger dieser umkämpften Stadt in der Oblast Donezk haben jedoch das Gefühl, in einem ähnlichen Boot zu sitzen, wie aus Interviews mit mehr als einem Dutzend Soldaten hervorgeht, die derzeit in oder um Bakhmut kämpfen.

Während ihrer kurzen Besuche in der nahe gelegenen Stadt Kostiantynivka berichteten ukrainische Infanteristen dem Kyiv Independent von unvorbereiteten, schlecht ausgebildeten Bataillonen, die in den Fleischwolf der Frontlinie geworfen wurden, um so gut wie möglich zu überleben, ohne Unterstützung durch gepanzerte Fahrzeuge, Mörser, Artillerie, Drohnen und taktische Informationen.

„Wir bekommen keine Unterstützung“, sagt ein Soldat namens Serhiy, der an der Front in Bakhmut gekämpft hat und sich mit seinem Freund, der ebenfalls Serhiy heißt, in einem kleinen Café auf dem Markt von Kostiantynivka zu einem Gespräch zusammensetzt. Beide Männer sind um die 40, aber einer von ihnen ist etwas älter als der andere.

Alle Soldaten in diesem Artikel wurden nur mit Vornamen oder Rufzeichen genannt, da sie ohne Genehmigung eines Presseoffiziers mit einer Publikation sprachen.

Sie berichten, dass russische Artillerie, Schützenpanzer und gepanzerte Mannschaftstransporter oft stunden- oder tagelang ukrainische Stellungen angreifen dürfen, ohne von ukrainischen schweren Waffen ausgeschaltet zu werden. Einige beklagten sich über mangelnde Koordinierung und mangelndes Situationsbewusstsein, wodurch dies ermöglicht oder sogar noch verschlimmert wurde.

Mörsergeschützer sprachen von extremer Munitionsknappheit und dem Einsatz von Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg. Auch Drohnen, die wichtige Aufklärungsinformationen liefern sollen, sind knapp und gehen in einigen Teilen des Schlachtfelds in sehr hoher Zahl verloren.

All dies führt zu erschreckenden Verlusten an Toten und Verwundeten. „Das Bataillon kam Mitte Dezember an… Wir waren 500 Soldaten in den verschiedenen Zügen“, sagt Borys, ein Sanitäter aus der Oblast Odesa, der in der Gegend von Bakhmut kämpft. „Vor einem Monat waren wir buchstäblich noch 150 Mann.

„Wenn du in die Stellung gehst, ist die Chance, dass du da (lebend) wieder herauskommst, nicht einmal 50/50“, sagt der ältere Serhiy. „Es ist eher 30/70.“

Nach Angaben des ukrainischen Präsidialamtes hat Russland in der Schlacht um Bakhmut bis Mitte Januar möglicherweise Zehntausende von Männern verloren. Seitdem haben sich die Kämpfe weiter verschärft, wobei die Ukraine in ihren täglichen Berichten immer wieder von fast tausend toten Russen spricht. Da in Bakhmut die schwersten Kämpfe stattfinden, sind die meisten dieser Opfer wahrscheinlich in diesem Gebiet zu beklagen. Die Behörden haben keine Informationen über ukrainische Verluste in der Schlacht von Bakhmut bekannt gegeben.

Ausgehend von den Aussagen der Soldaten scheinen die ukrainischen Verluste ebenfalls hoch zu sein.

Von Tag zu Tag schlimmer

Bakhmut ist schon seit Monaten Schauplatz heftiger Kämpfe, doch in den letzten Wochen haben sich die russischen Angriffe nach Aussage der meisten Befragten in einem wahnsinnigen Ausmaß verstärkt.

Mehrere Soldaten berichten, dass sie sowohl von Söldnern der Wagner-Gruppe als auch von regulären russischen Truppen massiv angegriffen werden.

„Es gibt Wagner und zwei Brigaden von Luftlandetruppen“, sagt Oleksandr, ein Infanterist aus Sumy, der zu einem ukrainischen Angriffsbataillon in Bakhmut gehört. „Es ist hart. Ständige Wellen, nonstop.“

Einige bezeichnen die russischen Angriffe als riesige Wellen von Kanonenfutter, während andere sagen, dass sich die Taktik der Angreifer entwickelt hat, um mit dem Schlachtfeld Schritt zu halten.

Der ältere Serhiy sagt, dass der Feind gerne ein Team von drei oder vier entbehrlichen Fußsoldaten zum Angriff schickt und die Ukrainer dazu bringt, sich zu exponieren, indem sie auf sie schießen. Zu diesem Zeitpunkt nehmen die Elitetruppen die Position der Verteidiger ins Visier.

Sobald es zu einem Schusswechsel kommt, werden die Ukrainer mit schwereren Waffen wie russischen Mörsern und Raketen von Grad-Mehrfachraketenwerfern oder BMP-Schützenpanzern und BTR-Schützenpanzern mit Maschinengewehren beschossen.

„Sie finden heraus, wo wir stehen, bestimmen die Koordinaten und beschießen uns dann aus sieben bis neun Kilometern Entfernung mit Mörsern“ und aus der näheren Umgebung mit Granatwerfern, sagt der ältere Serhiy. „Sie warten darauf, dass das Haus einstürzt, damit wir herausspringen können. Das Gebäude fängt Feuer, und dann versuchen sie, uns zu erledigen“.

„Ihre Vögel kommen heraus und jagen uns mit Feuer“, fügt der jüngere Serhiy hinzu und meint damit russische UAVs wie Quadcopter und Orlan-10-Starrflüglerdrohnen, die entfernte schwere Waffen aufspüren. „Sie treffen genau.“

Während die Russen immer mehr Gebäude zerstören, verlieren die Ukrainer immer mehr Orte, an denen sie zuverlässig Schutz suchen können. Borys, der Sanitäter, berichtet, dass Menschen ums Leben gekommen sind, als ihre verschanzten Stellungen unter dem schweren russischen Feuer zusammenbrachen und sie erstickten.

„Ich sage es mal so: Wir sollten unsere Leute herausbringen, denn wenn wir nicht abhauen, wird es in den nächsten Wochen schlimm“, sagt Oleksandr. Der Mörser Illia stimmt zu, dass Bakhmut „praktisch eingekesselt“ ist.

Am 3. März wurde eine wichtige Brücke, die Bakhmut mit dem Dorf Khromove am Rande der Stadt verbindet, zerstört. Sie war eine wichtige Verkehrsader für die Evakuierung von Zivilisten und den Transport von Vorräten aus der Stadt Chasiv Yar. CNN berichtete und Soldaten bestätigten, dass die Brücke durch einen russischen Angriff zerstört wurde.

Das Institute for the Study of War erklärte am 3. März, es habe den Anschein, dass die ukrainischen Streitkräfte das Schlachtfeld für einen geordneten Rückzug aus Bakhmut vorbereiteten, teilte aber am 4. März mit, dass es unwahrscheinlich sei, dass die russischen Streitkräfte die Stadt bald einnehmen würden.

Die Militärführung dementierte einen Rückzug der ukrainischen Streitkräfte und erklärte, die ukrainischen Streitkräfte würden sich nur aus der Stadt zurückziehen, wenn sie dazu gezwungen seien.

Keine Unterstützung

Einige Infanteristen berichteten dem Kyiv Independent, dass sie sich oft nicht auf die Artillerie- und Mörserangriffe der eigenen Truppen gegen die schwereren russischen Waffen verlassen können.

„Ein Mörser könnte uns drei Stunden lang angreifen, wir warten auf Unterstützung, aber es gibt keine“, sagt der ältere Serhiy.

„Sie sagen uns: Haltet durch, ihr bekommt in einer halben bis einer Stunde Unterstützung. Wir warten seit sieben Stunden, und es gibt keine Unterstützung“, fügt der jüngere Serhiy hinzu.

Die russischen Streitkräfte scheinen dieses Problem nicht zu haben, sagen die beiden Kameraden. Russischer Beschuss und Angriffe mit fahrzeuggestützten Waffen sind an der Tagesordnung. Wenn die ukrainischen Streitkräfte Mörserunterstützung erhalten, verfehlen die Mörser oft weit das Ziel, berichten einige Soldaten.

Die ukrainischen Truppen berichten auch, dass sie den Mangel an Infanteriefahrzeugen an der Front deutlich spüren. Mit Ausnahme der leichten Kräfte der territorialen Verteidigung soll die ukrainische Infanterie nach der Militärpolitik mechanisiert sein.

„Ich habe gehört, dass die Infanterie mechanisiert werden soll“, sagt der ältere Serhiy. „Es scheint, dass wir dem alten System folgen, niemand weiß das. Wo sind unsere BMPs? Wo ist unsere Artillerie?“

Illia bestätigt, dass das, was auf dem Papier eine mechanisierte Infanterie sein soll, in der Praxis oft nur eine Infanterie zu Fuß ist. Er sagt, die Ukraine benötige dringend Infanteriefahrzeuge, da die wenigen, die sie habe, im Kampf verbraucht würden.

Die beiden Serhijs fragten sich, warum sie ukrainische Schützenpanzer in den hinteren Reihen sehen, während sie an der Front kaum welche zu Gesicht bekommen.

„Warum sind sie hier? Sie sollten da drüben sein“, sagt der ältere Serhiy. „Hier warten sie darauf, dass sie (die Russen) kommen. Man hätte sie dort drüben vernichten können.“

Keine Munition

Illia, ein Mörserschütze der 3017. Einheit der ukrainischen Nationalgarde, hat eine einfache Erklärung für den Mangel an indirektem Unterstützungsfeuer.

„Wenn wir Munition bekommen, bekommen wir 10 Granaten pro Tag, 120-Millimeter-Granaten“, sagt Illia. „Das reicht für eine Minute Arbeit.“

Die Mörser selbst stammen aus den Jahren 1938-1943, und um mit ihnen etwas zu treffen, bedarf es eines Wunders“. Doch die ukrainischen Mörser schaffen es trotz all dieser Herausforderungen, ihre Ziele zu treffen, sagt er: „Wir brauchen Munition, Munition, Munition“, fügt Illia hinzu. „Wenn wir weiterhin nur 10 Granaten bekommen, ist Bakhmut bald umzingelt.

Der jüngere Serhiy sagt, die Mörsergranaten seien oft alt und unbrauchbar, da sie entweder nicht auf das Ziel fliegen oder nicht explodieren.

Das ist nicht überall der Fall. Mykola, ein Mörserschütze aus dem Gebiet Odesa, sagt, dass seine Einheit jetzt, da die sowjetische Munition auf ein kritisches Niveau gesunken ist, NATO-Mörsergranaten erhält, obwohl ihre Rohre noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammen.

Mykola bestätigt jedoch, dass sie nicht genug Munition bekommen. Als die Ukraine die Stadt Soledar verteidigte, gab es mehr Mörsergranaten, aber seit sich der Kampf auf Bakhmut selbst verlagert hat, ist die Munition knapp geworden, sagt er.

Schlechte Kommunikation

Einige sagen, die Desorganisation gehe über den Munitionsmangel hinaus.

Der jüngere Serhiy sagt, dass die Logistik und die Signale von sehr schlechter Qualität sind, und fügt hinzu, dass sein Bataillon seine Drohne nicht richtig einsetzt, die im städtischen Schlachtfeld keine Hilfe darstellt.

Die Einheiten haben zwar Zugang zu Funkgeräten für die Kommunikation, doch mangelt es an besserer Kommunikationsausrüstung und an Fachleuten, die diese bedienen können, so der jüngere Serhiy weiter.

Ein russischer BTR terrorisierte einen Monat lang die ukrainische Infanterie in einem Teil von Bakhmut, ohne dass auch nur ein einziges Mal mit schweren Waffen auf ihn geschossen wurde, obwohl er mehrfach in der Befehlskette gemeldet worden war und mehrere Soldaten die Verluste bestätigten, die er verursachte.

„Deshalb werden Stellungen aufgegeben“, sagt der jüngere Serhiy. „Sie würden nicht aufgegeben werden, wenn man übermitteln könnte, dass ein BTR einen Monat lang herumgefahren ist (und Menschen erschossen hat). Wenn sie sich um diesen BTR gekümmert hätten, wären die Stellungen sicher gewesen.“

Mehrere Soldaten sagen, dass es nicht genug Drohnen oder Leute gibt, die sie richtig einsetzen können, weshalb sie oft verloren gehen und zudem durch die elektronischen Gegenmaßnahmen der Russen zum Absturz gebracht werden.

Lawyer, ein Spezialist für Luftaufklärung in Kostjantiniwka, der mit einem Drohnenteam in der Nähe der Front im Einsatz ist, sagt, dass es in Bakhmut weniger Drohnen gibt als außerhalb, und dass die Abnutzungsrate dort höher ist. Die Russen verfügen über zahlreiche elektronische Richtungswaffen, mit denen sie Drohnen im Nahflug zur Landung zwingen können.

Schlechte Vorbereitung

Mehrere Soldaten berichten, dass die Bakhmut-Soldaten kaum genug Zeit haben, um das Schießen zu lernen – manchmal dauert ihre Ausbildung nur zwei Wochen, bevor sie in die heißesten Gebiete der intensivsten aktuellen Schlacht des Krieges geschickt werden. Sie hätten es lieber gesehen, wenn die Truppen mindestens zwei oder drei Monate lang ausgebildet worden wären, bevor sie in einem solchen Krisengebiet eingesetzt werden.

„Zwei Wochen Live-Training und schon werden sie hierher geschickt. Das kann man nicht machen“, sagt der ältere Serhiy. „Oder es ist jemand, der einmal in der Armee gedient hat, wie lange ist das her? Offensichtlich haben sie alles vergessen.“

„Man hat uns versprochen, dass wir nicht gleich in die Nulllinie geschickt werden, sondern zunächst in die zweite oder dritte Linie“, fährt er fort. „Und dann kamen wir mitten in der Nacht hierher und sie schickten uns sofort nach Bakhmut.“

„Da flippt man natürlich schon mal aus. Um die Wahrheit zu sagen, wenn sie nicht zuerst auf mich geschossen hätten, hätte ich keinen Schuss abgegeben. Aber die Kugeln kamen bis auf 50 Zentimeter an mich heran, da habe ich angefangen zu schießen.“

Den beiden Soldaten namens Serhiy zufolge sind die meisten Brigaden unzureichend ausgebildet und haben nicht die nötige Erfahrung für ein so brutales Umfeld wie Bakhmut. Die Menschen werden nachts an einen Ort gebracht, den sie noch nie gesehen haben, und am Morgen beginnt der Kampf.

„Deshalb werden Stellungen aufgegeben, die Leute sind zum ersten Mal dort“, sagt der jüngere Serhiy. „Ich bin dreimal zu einer Stellung gegangen und habe sechs Leute bekommen, die noch nie gekämpft hatten. Wir hatten ein paar Tote und Verwundete, die evakuiert werden mussten… Unsere Leute werden nicht geschützt.“

Oleksandr bestätigt, dass einige der in Bakhmut kämpfenden Bataillone zwar gut ausgebildet und einsatzbereit sind, die meisten jedoch nicht, und viele wurden nachts ohne große Vorbereitung in den Kampf geworfen. „Ja, das stimmt, mein Bataillon war nicht vorbereitet“, sagt er. Nach fünf Monaten ohne eine einzige Kampfpause ist nur noch die Hälfte von Oleksandrs Bataillon übrig, sagt er.

„Sie hätten nicht überstürzt alle dort hineinwerfen sollen“, sagt der jüngere Serhiy. „Es ist besser, diese Stellungen aufzugeben, wen kümmert das schon? Es ist besser, die Leute richtig auszubilden.“